Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (28/03 a 03/04)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (28) até 03 de abril, há as estreias de "Godzilla e Kong - O Novo Império", sequência do crossover lançado em 2021, e da comédia nacional "Dois é Demais em Orlando", além do suspense "Instinto Materno", estrelado por Anne Hathaway e Jessica Chastain.



PRÉ-ESTREIA



"Uma Prova de Coragem"

Acompanha a jornada de Michael Light (Mark Wahlberg), um corredor determinado a vencer o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura. A competição na República Dominicana é sua última chance de conquistar o título de campeão do esporte de resistência mais difícil do mundo. Ao lado da sua equipe e de um cachorro de rua, Michel enfrenta centenas de quilômetros na selva, atravessando rios, montanhas e alguns dos cenários mais desafiadores do mundo.

Direção: Simon Cellan Jones







ESTREIAS



"Godzilla e Kong - O Novo Império"

Uma aventura cinematográfica que coloca o todo-poderoso Kong e o temível Godzilla lado a lado contra uma colossal ameaça desconhecida, escondida em nosso mundo, capaz de colocar em risco a própria existência deles - e a nossa. Godzilla e Kong: O Novo Império mergulha ainda mais fundo na história dos dois Titãs, em suas origens e nos mistérios da Ilha da Caveira, e desvenda a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários, ligando-os à humanidade e seu destino para sempre.

Direção: Adam Wingard







"Dois é Demais em Orlando"

João (Eduardo Sterblitch) está prestes a realizar o seu grande sonho de infância: conhecer os parques de diversão de Orlando. Mas, logo antes de sua viagem, sua chefe pede um pequeno favor que pode estragar suas férias perfeitas: o filho dela, Carlos Alberto (Pedro Burgarelli), precisa de um acompanhante nesse mesmo voo. O que era para ser apenas uma "carona" até a Flórida vira uma roubada quando o pai de Carlos Alberto não consegue buscá-lo e João fica preso ao menino de onze anos, que o detesta. Para salvar seu emprego, João se vê obrigado a aturar o garoto, o que é uma verdadeira tortura para os dois. Juntos, eles vão passar por muitas encrencas numa montanha-russa de emoções.

Direção: Rodrigo Van Der Put







"Instinto Materno"

A vida aparentemente perfeita das amigas Alice (Jessica Chastain) e Céline (Anne Hathaway) desmorona após um trágico acidente envolvendo um de seus filhos. O que começa como uma tragédia inimaginável acaba transformando a amizade entre elas em um jogo perigoso de segredos e mentiras. À medida que a culpa toma conta das famílias, a linha entre a maternidade e a obsessão se torna tênue, revelando o lado mais sombrio do instinto materno.

Direção: Benoît Delhomme







"A Matriarca"

Ruth (Charlotte Rampling) é uma ex-correspondente de guerra, agora entediada na aposentadoria com um problema com bebida e uma perna recentemente fraturada. Sam (George Ferrier) é seu neto rebelde, recentemente expulso do internato e sofrendo com a morte de sua mãe. Quando os dois são reunidos sob o mesmo teto, eles formam um vínculo inesperado.

Direção: Matthew J. Saville







"Dona Lurdes - O Filme"

O Brasil parou para ver a incansável busca de Dona Lurdes (Regina Casé) por Domênico (Sahay Suede), seu filho desaparecido, e essa mãezona conquistou os corações. Agora, depois de tantos anos de dedicação à maternidade, quando seu último filho sai de casa Dona Lurdes passa a sofrer com a síndrome do ninho vazio e, para escapar da solidão, sai em busca de novas maneiras de preencher seus dias e até mesmo sua vida. Com humor e irreverência, Dona Lurdes viverá novas experiências, construirá amizades e até encontrará um novo amor.

Direção: Cristiano Marques







"Nada Será Como Antes - A Música do Clube da Esquina"

O filme mergulha na musicalidade de um excepcional time de músicos - Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e outros - para entender como referências musicais diversas, e influências de paisagens, história e poesia refletiram em cada um deles e na música atemporal que criaram.

Direção: Ana Rieper







"Jango no Exílio"

Após o golpe de 1964, Jango vive exilado no Uruguai e luta para negociar seu retorno ao Brasil, enfrentando perigos no asilo

Direção: Pedro Isaias Lucas







"Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor"

O documentário celebra o legado poético de Lupicínio Rodrigues, investigando a contribuição musical e o contexto histórico desse compositor nascido no Rio Grande do Sul e autor de sucessos que ultrapassam gerações.

Direção: Alfredo Manevy







"Lilith"

O filme conta a história mitológica da primeira mulher na Terra, que veio antes de Eva. Ela é criada por Deus para ser a mulher de Adão. Entretanto, Lilith não aceita posição de inferioridade em relação ao homem, rebela-se e vai para o deserto. Lilith reaparece como um duplo de Eva, come o fruto proibido, se vinga de Adão, de Deus, e torna-se a primeira mulher a se levantar contra o sistema patriarcal dominante.

Direção: Bruno Safadi







EM CARTAZ



"Kung Fu Panda 4"

Po é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A escolha é problemática por várias razões óbvias. Primeiro, ele sabe tanto sobre liderança espiritual quanto sobre a dieta paleo(lítica). Além disso, Po precisa encontrar e treinar o mais rápido possível um novo Dragão Guerreiro antes de assumir sua nova posição.

Direção: Mike Mitchell







"The Chosen - Os Escolhidos" - Temporada 4/Eps. 01 e 02

Reinos em conflito. Governantes rivais. Os inimigos de Jesus (Jonathan Roumie) se aproximam enquanto seus seguidores lutam para acompanhá-lo, deixando-o sozinho para carregar o fardo.

Direção: Dalla Jenkins







"Alice no País das Trevas"

Em Alice no País das Trevas, Alice (Lizzy Willis) é uma jovem garota que acabou de perder os pais e é obrigada a morar com a sua tia idosa, Beth (Rula Lenska), em um palacete da sua família, chamado Wonderland. Porém, desde que Alice se mudou para lá, eventos cada vez mais estranhos e misteriosos aconteceram ao seu redor, enquanto a garota vai descobrindo que ela e sua tia não são as únicas que vivem por ali e o seu terror está apenas começando.

Direção: Richard John Taylor







"Hate to Love: Nickelback"

Um profundo documentário de longa metragem sobre uma das bandas de rock mais bem sucedidas do mundo. Esse filme conta a verdadeira história do Nickelback desde seu humilde começo em Alberta, ao explosivo sucesso de ‘How You Remind Me’ em 2001, e os hits de sucesso que seguiram e continuam até hoje. Porém, junto com a fama de ‘Rockstar’, a banda também recebeu uma onda de negatividade online, que muitos outros artistas tiveram de encarar desde então.

Direção: Leigh Brooks





"Uma Vida - A História de Nicholas Winton"

Acompanha o humanitário britânico Nicholas Winton (Anthony Hopkins), que ajudou a salvar centenas de crianças dos nazistas às vésperas da Segunda Guerra Mundial.

Direção: James Hawes







"Imaginário - Brinquedo Diabólico"

Na história, Jessica (DeWand Wise) se muda de volta para sua casa de infância com sua família. Lá, sua enteada mais nova Alice (Pyper Braun) desenvolve um estranho apego a um urso de pelúcia chamado Chauncey, que ela encontra no porão. Alice começa a brincar com Chauncey e os jogos se tornam cada vez mais sinistros. À medida que o comportamento de Alice se torna cada vez mais preocupante, Jessica percebe que Chauncey é muito mais do que apenas um ursinho de pelúcia.

Direção: Jeff Wadlow







"Ervas Secas"

Samet, um jovem professor de arte, está terminando seu quarto ano de serviço obrigatório em um vilarejo remoto na Anatólia. Ao ser acusado de contato inadequado por duas alunas, suas esperanças de ser transferido para Istambul e fugir dessa vida sombria desaparecem.

Direção: Nuri Bilge Ceylan.







"Os Farofeiros 2"

É a continuação da comédia que esteve no topo das bilheterias em 2018. Desta vez, os colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados novamente das suas famílias, vão encarar uma nova roubada: eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos colocam essa galera em situações hilárias, que vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos no Nordeste.

Direção: Roberto Santucci







"Desespero Profundo"

Após a queda de um avião, os sobreviventes se encontram presos debaixo d'água. Eles precisam encontrar uma maneira de escapar enquanto tubarões começam a circular pelos destroços.

Direção: Claudio Fäh







''Duna: Parte 2''

Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen em uma guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele se esforça para evitar um futuro terrível que só ele pode prever.

Direção: Denis Villeneuve

''Eu, Capitão''

O filme segue a travessia de dois adolescentes senegaleses, Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), que deixam Dacar e partem para a Europa.

Direção: Matteo Garrone







"Dias Perfeitos"

Koji Yakusho (13 Assassinos) estrela como Hirayama, um homem de meia-idade contemplativo que vive uma vida modesta e serena, passando os dias equilibrando seu trabalho de zelador obediente dos numerosos banheiros públicos de Tóquio com sua paixão pela música, literatura e fotografia. À medida que nos juntamos a ele na sua rotina diária metódica, uma série de encontros inesperados começa gradualmente a revelar um passado oculto em sua vida feliz e harmoniosa.

Direção: Wim Wenders







"A Sala dos Professores"

Na trama, Carla Nowak (Leonie Benesch), uma dedicada professora de educação física e matemática, mantém o idealismo quando começa seu primeiro trabalho em um colégio. Quando uma série de furtos ocorre na escola e um de seus estudantes é suspeito, ela decide investigar por si mesma. Carla tenta mediar a situação entre os pais inconformados, os colegas cheios de opinião e os alunos agressivos, mas é incansavelmente confrontada com as regras rígidas da estrutura escolar. Quanto mais ela tenta desesperadamente fazer as coisas certas, mais vulnerável ela fica.

Direção: Ilker Çatak







CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)







Veja também

BBB24 Com "Modo Turbo" acionado, 15º Paredão do BBB é formado e leva Bia, Fernanda e Giovanna