Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (29/02 a 06/03)

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (28) até 06 de março, há as estreias de "Duna: Parte 2", continuação da ficção científica dirigida por Denis Villeneuve, e "O Reino Gelado: A Magia Continua", uma animação de origem russa.



ESTREIAS



''Duna: Parte 2''

Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen em uma guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele se esforça para evitar um futuro terrível que só ele pode prever.

Direção: Denis Villeneuve

"O Reino Gelado: A Magia Continua"

Ao desejar criar um novo mundo no qual o vento polar esfrie as almas humanas, a Rainha da Neve cobre o planeta com gelo e ordena a destruição de todas as artes. De acordo com as previsões de um espelho mágico, a última ameaça aos seus planos está no mestre vidreiro Vegard, cujos espelhos refletem não apenas a aparência, mas também as almas das pessoas.

Direção: Vlad Barbe e Maksim Sveshnikov







''Eu, Capitão''

O filme segue a travessia de dois adolescentes senegaleses, Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), que deixam Dacar e partem para a Europa.

Direção: Matteo Garrone







EM CARTAZ



"Ferrari"

Durante o verão de 1957, o ex-piloto de corrida Enzo Ferrari (Adam Driver) está em crise. A falência assombra a empresa que ele e sua mulher, Laura (Penélope Cruz), construíram do nada 10 anos atrás. O casamento tempestuoso dos dois sofre com o luto pela morte de um filho e a dificuldade de reconhecer outro. Ele decide contrapor essas perdas apostando tudo em uma corrida - a icônica Mille Miglia, na Itália.

Direção: Michael Mann







"O Menino e a Garça"

Depois de perder a mãe durante a guerra, o jovem Mahito muda-se para a propriedade de sua família no campo. Lá, uma série de eventos misteriosos o levam a uma torre antiga e isolada, lar de uma travessa garça cinzenta. Quando a nova madrasta de Mahito desaparece, ele segue a garça até a torre e entra num mundo fantástico partilhado pelos vivos e pelos mortos. Ao embarcar em uma jornada épica com a garça como guia, Mahito deve descobrir os segredos deste mundo e a verdade sobre si mesmo.

Direção: Hayao Miyazaki







"O Jogo da Morte"

Um jogo cruel está sendo usado por muitos adolescentes. Em meio ao caos, uma jovem tenta descobrir o que realmente aconteceu com a sua irmã, sem perceber os riscos de ser ela mesma uma vítima do jogo da morte.

Direção: Anna Zaytseva







"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training"

Após a violenta conclusão da batalha entre Tanjiro e o Quatro Superior, Hantengu, bem como o triunfo de Nezuko sobre o sol, começa o treinamento realizado pelos Hashira em preparação para a batalha final contra Muzan Kibutsuji.

Direção: Haruo Sotozaki







"Dias Perfeitos"

Koji Yakusho (13 Assassinos) estrela como Hirayama, um homem de meia-idade contemplativo que vive uma vida modesta e serena, passando os dias equilibrando seu trabalho de zelador obediente dos numerosos banheiros públicos de Tóquio com sua paixão pela música, literatura e fotografia. À medida que nos juntamos a ele na sua rotina diária metódica, uma série de encontros inesperados começa gradualmente a revelar um passado oculto em sua vida feliz e harmoniosa.

Direção: Wim Wenders







"Bob Marley: One Love"

Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) encantou o povo jamaicano com sua música. Sua pregação da paz, do amor e da fé rastafari, com o reggae, ultrapassou fronteiras e o sucesso foi imenso. Mesmo famoso, a violência em seu país era uma realidade e chega até Marley e sua esposa (Lashana Lynch). Após um atentado, eles saem do país, mas no ano seguinte o cantor icônico decide voltar, pelo povo, para a Jamaica.

Direção: Reinaldo Marcus Green







"Madame Teia"

O filme conta a história de origem de uma das heroínas mais enigmáticas da Marvel. O thriller estrela Dakota Johnson como Cassandra Webb, uma paramédica em Manhattan que pode ter habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinadas a futuros poderosos... se elas conseguirem sobreviver ao presente ameaçador.

Direção: S.J. Clarkson







"Zona de Interesse"

Um complexo caso de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz. Tudo se torna ainda mais complicado quando ele começa a suspeitar da infidelidade de sua esposa.

Direção: Jonathan Glazer







"Meu Amigo Robô"

Na cidade de Nova York dos anos 1980, Dog monta um robô para ser seu companheiro e eles se tornam melhores amigos. Em um passeio no Dia do Trabalho em Coney Island, as peças de metal do artefato enferrujam e ele não consegue mais se mover.

Direção: Pablo Berger







"Masha e o Urso - Diversão em Dobro"

Masha e o Urso viajarão para a cidade pela primeira vez. Eles visitarão três casamentos ao mesmo tempo: o Urso será o grande fotógrafo, mas Masha deixará a cerimônia muito mais colorida. E então, como em um passe de mágica, seremos transportados para a floresta de inverno, onde milagres e magia os aguardam!

Direção: Artem Naumov, Vasiko Bedoshvili







"A Bruxa dos Mortos: Baghead"

Após o falecimento de seu pai, Iris (Freya Allan) herda um antigo bar e se depara com um segredo obscuro: o local abriga uma entidade capaz de incorporar os mortos. Tentada a explorar os poderes da criatura e ajudar pessoas desesperadas em troca de dinheiro, Iris mergulha em um terreno perigoso. Ao lado de sua melhor amiga Katie (Ruby Barker), ela agora precisa lutar para manter o controle sobre Baghead e descobrir como destruí-la antes que ela as destrua.

Direção: Alberto Corredor







''Pobres Criaturas''

A fantástica evolução de Bella Baxter, uma jovem que é trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista Dr. Godwin Baxter. Sob a proteção de Baxter, Bella está ansiosa para aprender. Desejando conhecer mais sobre o mundo, Bella foge com Duncan Wedderburn, um advogado astuto e debochado, para uma aventura por vários continentes.

Direção: Yorgos Lanthimos

"Vidas Passadas"

Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois de uma mudança. Duas décadas depois, elas se reencontram na cidade de Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e escolhas.

Direção: Celine Song



"Nosso Lar 2: Os Mensageiros"

Cinco espíritos de Nosso Lar vêm à Terra em missão de resgate de projetos de vidas que correm perigo. Médico cuja história foi base do primeiro filme, André Luiz junta-se ao grupo liderado pelo mentor Aniceto.

Direção: Wagner de Assis

''Anatomia de uma Queda''

Sandra, Samuel e seu filho deficiente visual, Daniel, moram em um local remoto nas montanhas há um ano. Quando Samuel é encontrado morto fora de casa, inicia-se uma investigação de morte em circunstâncias suspeitas.

Direção: Justine Triet

''Todos Menos Você''

Bea e Ben, dois antigos colegas de faculdade, são forçados a conviver quando recebem o convite do casamento de um amigo em comum. Porém, quando descobrem que seus respectivos ex-namorados também vão à cerimônia, os dois decidem fingir ser um casal.

Direção: Will Gluck

"Minha irmã e eu"

As irmãs Mirian e Mirelly nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia, de se tornarem uma dupla sertaneja. Além das irmãs terem seguido caminhos opostos, elas vivem às turras. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la em uma viagem que pode mudar suas vidas.

Direção: Susana Garcia





"Aquaman 2 - O Reino Perdido"

Assim que um antigo poder é libertado, Aquaman (Jason Momoa) deve forjar um perigoso acordo com um aliado improvável para proteger Atlântida e o mundo de uma devastação irreversível.

Direção: James Wan

''Os Colonos''

Chileno cavalga para o sul em uma expedição liderada por MacLenan, um ex-capitão inglês, e Bill, um mercenário norte-americano, para cercar as terras concedidas ao proprietário espanhol José Menéndez.

Direção: Felipe Gálvez Haberle

ESPECIAIS



Mostra Absurda

A programação deste ano conta com 4 longas-metragens, além de 29 curtas e médias-metragens, e acontece entre os dias 29 de fevereiro e 3 de março no Parque da Graças e no Cinema do Museu (Fundaj).



"Iracemas"

O longa se passa em Fortaleza, na capital do Ceará, que é tomada por Iracemas: além de várias mulheres, também é o nome de escolas, pousadas, panificadoras, lavanderias, churrascarias e até mesmo praias. Sessão única, no dia 5 de março, às 19h30, no Cinema do Museu.

Direção: Tuca Siqueira



"Plauto, Um Sopro Musical"

A produção nacional conta a história de Paulo Cruz, considerado por muitos como o melhor flautista do Brasil. Sessão integra o projeto "Sotaque do Choro!", que ocorre no dia 29 de fevereiro, às 19h, no Cinema do Museu.

Direção: Rodrigo Portela



