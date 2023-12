Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (30/11 a 06/12)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife, desta quinta-feira (30) até 06 de dezembro, tem as estreias dos filmes brasileiros "Pedágio", vencedor no Festival do Rio 2023, e "As Aventuras de Poliana - O Filme", continuação das duas novelas do SBT.



PRÉ-ESTREIA







"Monster"

Uma mãe sente que há algo errado quando seu filho começa a se comportar de maneira estranha. Ao descobrir que um professor é o responsável, ela vai até a escola exigindo saber o que está acontecendo. Enquanto o caso se desenrola pelos olhos da mãe, do professor e da criança, a verdade começa a surgir. Direção: Hirokazu Kore-eda



ESTREIA







"Pedágio"

Suellen (Maeve Jinkings), cobradora de pedágio, percebe que pode usar seu trabalho para fazer uma renda extra ilegalmente. Mas tudo por uma causa nobre: financiar a ida de seu filho à caríssima cura gay ministrada por um famoso pastor estrangeiro. Direção: Carolina Markowicz



Leia a entrevista.







"As Aventuras de Poliana - O Filme"

É verão, e Poliana (Sophia Valverde) e seus amigos precisam definir o que farão agora que se formaram. A jovem quer estudar em uma faculdade no exterior, porém Otto (Dalton Vigh), seu pai, não permite que a filha estude fora do país, pois não acha que ela é madura o suficiente, então ela tem uma ideia: decide ir trabalhar no Maya Palace, um Ecoresort paradisíaco, para provar sua responsabilidade. João, seu namorado, e Kessya e Luigi, topam ir junto e todos esperam algo divertido, porém nada sai como o esperado e eles embarcam em uma aventura cheia de diversão, lições e aprendizados. Direção: Claudio Boeckel



Leia a nossa crítica.







"Eu Sou Maria"

Maria tem 15 anos, mora com a mãe, Célia, e o irmão Anderson numa favela de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela quer mais do que o destino tido como tradicional para uma jovem mulher da favela. Maria deseja estudar em um colégio “forte”. Ela participa de um concurso de redação em uma renomada escola particular da Zona Sul. Seu texto impressiona a banca de avaliação e ela é aprovada. Além de Maria, dois adolescentes também ganham bolsas: Zilton, 16, seu vizinho e amigo e Aline, 15, garota estudiosa, mas influenciável. Embora tenham passado no concurso, os três têm um grande desafio pela frente: manter suas notas altas, provar que merecem estar ali e se adaptar a um mundo de privilégio que nunca pertenceu a eles. Direção: Clara Linhart







"O Jogo da Invocação"

Há um estranho toque de crueldade em jogos infantis que, algumas vezes, pode ser levado longe demais contra a vontade dos envolvidos. No terror "O Jogo da Invocação", os irmãos Marcus (Asa Butterfield), Billie (Natalia Dyer) e Jo (Benjamin Ainsworth) são atraídos para um jogo demoníaco em que a única regra é: se você perde, você morre. Direção: Ari Costa, Eren Celeboglu







"Digimon Adventure 2 - O Início"

Dez anos se passaram desde a aventura no Mundo Digital. Situado em 2012, Daisuke Motomiya tem agora vinte anos, e ele e o resto dos escolhidos parecem estar mudando pouco a pouco em termos de aparência e estilo de vida. Então, um dia, uma gigantesca Digitama aparece de repente no céu sobre a Torre de Tóquio. Daisuke e os outros conhecem um jovem misterioso chamado Lui Ohwada, que os informa que ele é o primeiro escolhido humano do mundo. Direção: Tomohisa Taguchi.







"Folhas de Outono"

Ambientado na atual Helsinki, "Folhas de Outono" conta a história de Ansa (Alma Pöysti) e Holappa (Jussi Vatanen), duas almas solitárias cujo encontro casual em um bar de karaokê enfrenta vários obstáculos. De contatos perdidos a endereços errados, alcoolismo e um charmoso cachorro de rua, o caminho da dupla para a felicidade é tão agridoce quanto delicioso. Direção: Aki Kaurismäki







"Os Segredos do Universo"

Em um verão inesquecível, os jovens Aristóteles e Dante são unidos pelo acaso e, embora sejam completamente diferentes um do outro, iniciam uma amizade especial, daquelas que duram uma vida inteira. Dante é tudo o que Aristóteles deseja ser: expressivo, inteligente e autoconfiante. Juntos, eles embarcam em uma emocionante jornada pela adolescência e começam a questionar todos os segredos do universo. Direção: Aitch Alberto



EM CARTAZ







"Napoleão"

Um épico de ação que detalha a ascensão e queda do icônico Imperador francês Napoleão Bonaparte, interpretado pelo ganhador do Oscar, Joaquin Phoenix. O filme captura a incansável jornada de Bonaparte pelo poder, a partir de sua relação viciante e volátil com seu verdadeiro amor, Josephine, mostrando suas táticas militares e políticas visionárias em algumas das mais dinâmicas sequências de batalhas já filmada. Direção: Ridley Scott



Leia a nossa crítica.







"Ó Paí, Ó 2"

Mais de 15 anos se passaram entre os dois filmes. Agora, Roque (Lázaro Ramos) está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso. Em tratamento psicológico desde o assassinato de seus filhos, Dona Joana (Luciana Souza) volta a aprontar no prédio, mas há quem ache que ela é quem está certa. Já Neuzão (Tânia Toko), perde seu bar para uma turma de caráter duvidoso, causando uma comoção geral. Enquanto isso, os jovens da segunda geração dominam a tecnologia e lutam pela causa negra com atitude regada à música e poesia. Direção: Viviane Ferreira







"Casamento Grego 3"

Os membros da família Portokalos se reúnem na Grécia para uma viagem hilária e emocionante, cheia de amor e reviravoltas. Direção: Nia Vardalos







"Não Tem Volta"

Henrique (Rafael Infante) não consegue superar a separação de Gabriela (Manu Gavassi) e, mesmo um ano depois, está tão devastado que não é capaz de se animar com mais nada, nem ninguém. Para acabar com o sofrimento, ele decide tirar a própria vida, mas como não tem coragem, contrata uma empresa de assassinos de aluguel que tem apenas uma única regra: após a assinatura e o pagamento, a decisão não tem volta. Porém, após assinar o contrato, Henrique e Gabriela se cruzam ao acaso e ela descobre que quer reatar a relação. Desesperado para descobrir quem será o seu carrasco, Henrique envolve-se em uma trajetória repleta de situações tensas e mirabolantes para se salvar e, finalmente, ficar com a mulher que ama. Direção: César Rodrigues







"Durval Discos"

Para ajudar sua mãe, o solteirão Durval (Ary França) contrata uma candidata que faz quitutes extraordinários. Mas, depois de dois dias, ela desaparece, deixando sua filha, a pequena Kiki (Isabela Guasco), que mudará a vida da pequena família. Direção: Anna Muylaert







"Nelson Pereira dos Santos - Uma Vida de Cinema"

Passeando pelas imagens de seus filmes dentre os quais obras-primas como Rio 40 Graus, Vidas Secas e Memórias do Cárcere - o documentário procura rememorar a trajetória pessoal de Nelson Pereira dos Santos, desde a década de 1950 até hoje, período de ampla atividade, em que a vida deste cineasta se entrelaça com a própria História do país e do Cinema Brasileiro. Direção: Ivelise Ferreira, Aída Marques







"A Força Da Amizade - Um caminho com Padre Pio"

Luca e Sebastiano, pré-adolescentes, e a irmã mais nova de um deles, Miranda, são os protagonistas de uma aventura para promover a figura do Padre Pio entre os jovens. Direção: Jean-Marie Benjamin







"Cafi"

Na sua adolescência, Carlos Filho partiu da cidade do Recife para, com sua lente, olhar o mundo e seus desdobramentos. Movimentos culturais, contraculturais, maracatus rurais, povos originários personalidades marcantes, pessoas simples. Tudo era seu foco e ele clicou, com rara beleza, sem nunca esquecer do céu que consigo carregou de Pernambuco. "Cafi" é um road-movie documental sobre o olho, a câmera e o firmamento. Direção: Lírio Ferreira e Natara Ney







"Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes"

Inspirada no livro homônimo lançado em 2020, a produção retrata uma história anterior ao primeiro filme, 64 anos antes de Katniss Everdeen se voluntariar aos jogos, com Presidente Snow (interpretado por Tom Blyth) ainda jovem. Direção: Francis Lawrence



Leia a nossa crítica







"As Marvels"

Em "As Marvels", Carol Denvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Kree e se vingou da Inteligência Suprema, mas as consequências não imaginadas fazem Carol carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando suas obrigações a enviam para um buraco de minhoca anômalo conectado a um revolucionário Kree, seus poderem ficam entrelaçados com os da sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e com os de sua distante sobrinha, e agora astronauta da S.A.B.E.R., Capitã Monica Rambeau. Juntas, elas formam um trio improvável que deve se unir e aprender a trabalhar em equipe para salvar o Universo. Direção: Nia DaCosta







"Tia Virgínia"

Uma família se reencontra para comemorar o primeiro Natal depois da morte de seu patriarca. Nessa situação, conhecemos Virgínia (Vera Holtz), mulher de 70 que nunca se casou ou teve filhos, convencida pelas irmãs a cuidar da mãe idosa. Direção: Fabio Meira







"Afire"

Uma pequena casa de férias junto ao mar Báltico. Os dias estão quentes e não chove há semanas. Quatro jovens se reúnem, velhos e novos amigos. À medida que as florestas secas ao redor deles começam a pegar fogo, o mesmo acontece com suas emoções. Felicidade, luxúria e amor; mas também ciúmes, ressentimentos e tensões. Direção: Christian Petzold.







"Five Nights at Freddy's - Pesadelo sem Fim"

O filme acompanha um guarda de segurança problemático que começa a trabalhar na Pizzaria Freddy Fazbear. Já no primeiro dia, ele percebe que o turno da noite no Freddy's não será tão fácil assim. Direção: Emma Tammi







"Trolls 3 Juntos Novamente"

Branch e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para salvar um irmão que foi sequestrado por um par de vilões pop-star. Direção: Walt Dohrn



ESPECIAL



18° Festival de Cinema Italiano no Brasil

A partir desta quinta-feira (30), na sala Derby do Cinema da Fundação, com uma seleção de filmes inéditos dirigidos por renomados cineastas italianos contemporâneos, além de clássicos, como “Pato com Laranja” (1975), “Por um Destino Insólito” (1974) e “Mimi, o Metalúrgico” (1972).



FABULOSA - Festival de Cinema Queer

Desta quinta-feira (30) até sábado (2), sempre às 18h, na sala Porto do Cinema da Fundação, com um recorte das mais instigantes produções "queers" especulativas nacionais e internacionais dos últimos anos, em sessões gratuitas.



Festival Varilux de Cinema Francês 2023

Nesta quinta-feira (30), começa a última semana do Festival Varilux de Cinema Francês 2023 no Moviemax Rosa e Silva. Até o dia 6 de dezembro, os filmes mais vistos vão continuar em cartaz, como "Conduzindo Madeleine", "O Desafio de Marguerite" e "Memórias de Paris".



IV JED - Jornada de Estudos do Documentário

Até sexta-feira (1°), o evento acadêmico e mostra filmica, organizado pelo Departamento de Comunicação da UFPE, vai exibir mais de 30 filmes, entre curtas, médias e longas sobre essa temática, no Cinema da UFPE.



8º Festival VerOuvindo

Entre 20 de novembro a 02 de dezembro, no Cinema do Museu (Fundaj - Casa Forte) e no Cinema da Universidade Federal de Pernambuco. A programação apresenta uma seleção de filmes de curta e de longa-metragem, todos apresentados com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência: audiodescrição (AD), Tradução Audiovisual em Língua de Sinais (Tals) e Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE).





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Cinema da UFPE













