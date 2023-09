Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (28/09 a 04/10)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife, desta quinta-feira (28) até 4 de outubro, tem a estreia do filme nacional "Jogos Mortais X", mais novo título da franquia de terror, e "Resistência", longa-metragem sci-fi, além de "Pérola", produção nacional dirigida por Murilo Benício.



ESTREIA







"A Resistência"

A trama se passa 10 anos após um incidente em que a IA criada para proteger a humanidade lançou uma ogiva nuclear nos Estados Unidos. Agora, uma resistência formada por ex-soldados tenta garantir a própria existência contra essa tecnologia avançada, apresentada na forma de uma criança que começa a se afeiçoar a Joshua, o soldado cuja missão era matá-la. Direção: Gareth Edwards.

Leia crítica de "A Resistência".







“Jogos Mortais X”

Ambientado entre os eventos do primeiro e segundo longa, John Kramer - doente e desesperado - viaja para o México em busca de um procedimento experimental e uma cura milagrosa para seu câncer – apenas para descobrir que toda a operação é na verdade um golpe para fraudar os mais vulneráveis. Armado com um novo propósito, o infame serial killer retorna ao seu trabalho e vira o jogo com seu jeito visceral característico e usa de armadilhas tortuosas, dementes e engenhosas. Direção: Kevin Greutert







"Ruim pra Cachorro"

Uma comédia adulta que conta a história de Reggie, um Border Terrier ingênuo e otimista que é abandonado por seu dono, Doug. Com um roteiro cômico sobre amizade e diversão, o longa abre espaço para que o público, além de dar muita risada, reflita sobre relacionamentos tóxicos e abandono animal. Direção: Josh Greenbaum







"Pérola"

O filme conta a história da matriarca Pérola (Drica Moraes), pelo olhar e memória do seu filho Mauro. Uma história, acima de tudo, sobre o reencontro de uma mãe e seu filho, com conflitos e sonhos traduzidos na construção de uma piscina no quintal de casa. Um retrato de uma família comum, que briga, faz as pazes, comemora, chora e segue cheia de histórias. Direção: Murilo Benício







"A Filha do Rei do Pântano"

Uma mulher confronta seu passado e busca vingança contra o homem que sequestrou sua mãe. Direção: Neil Burger



RELANÇAMENTO







"Nosso Lar"

Baseado no livro homônimo de Chico Xavier, o filme conta a história de André Luiz, um médico que, após sua morte, acorda no mundo espiritual. Quando é levado para a colônia Nosso Lar, uma região de cura, ele entende que existe uma nova forma de viver e dá início a uma jornada transformadora de autoconhecimento. Direção: Wagner de Assis



PRÉ-ESTREIA







“Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso”

Quando um meteoro mágico atinge Adventure City, os filhotes da Patrulha Canina ganham superpoderes, se transformando nos filhotes superpoderosos! Para Skye, a menor da equipe, os novos poderes são um sonho se tornando realidade. Mas as coisas vão para o caminho errado quando o arquirrival dos cães, Humdinger, foge da prisão e se une a Victoria Vance, uma cientista maluca obcecada por meteoros, para roubar os poderes e se transformarem em super vilões. Com o destino de Adventure City na balança, os filhotes superpoderosos terão que impedir os vilões antes que seja tarde demais e Skye terá que aprender que mesmo o menor dos filhotes pode fazer uma grande diferença. Direção: Cal Brunker







"A Casa dos Prazeres"

Emma se muda da França para Berlim e decide entrar em um bordel para entender as prostitutas, tema de seu novo romance. Direção: Anissa Bonnefont



EM CARTAZ







"Nosso Sonho"

Cinebiografia de Claudinho e Buchecha, dupla de maior sucesso do funk melody nacional de todos os tempos e ícone máximo do gênero na música brasileira. A história de uma amizade que se transforma em força de superação e conquista. Um filme que mostra como o ritmo e a poesia da periferia conquistaram o Brasil. Uma história real repleta de fantasia. Um musical, emocionante e divertido, feito de drama e tragédias, mas também de humor, surpresas e redenção. Direção: Eduardo Albergaria



Leia a crítica de "Nosso Sonho"







"Os Mercenários 4"

O lendário grupo de mercenários liderado por Barney Ross (Sylvester Stallone) tem uma nova missão explosiva: impedir o início da Terceira Guerra Mundial. Quando as coisas saem do controle, Christmas (Jason Statham) e os novos membros da equipe (Megan Fox, 50 Cent e Tony Jaa) são recrutados para impedir que o pior aconteça. Direção: Scott Waugh







"Som da Liberdade"

Protagonizado por Jim Caviezel, de “A Paixão de Cristo”, o suspense – que é líder em todos os países da América Latina e acumula mais de 182 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos - é baseado em uma história real e acompanha o ex-agente especial do Governo Americano Tim Ballard (Jim Caviezel), que embarca em uma missão arriscada para resgatar crianças vítimas de tráfico infantil. Na Colômbia, Ballard decide deixar seu cargo no Governo para seguir em busca da quadrilha em sua jornada que, agora, se torna pessoal. Direção: Alejandro Gómez Monteverde







"Elis & Tom: Só Tinha de Ser com Você"

Uma experiência cinematográfica imersiva que transporta o espectador para os bastidores de um dos mais icônicos álbuns da música popular brasileira – que foi marcado por dramas e tensões a ponto de o projeto quase ser interrompido. Direção: Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay







"Os Peludos - Guardiões do Lar"

Nem todo mundo sabe, mas a maioria das casas é protegida por criaturas arredondadas, peludas e invisíveis. O objetivo deles é manter a paz e a harmonia. Só que um deles, meio rebelde, prefere morar sozinho, porque não aguenta mais cuidar da casa das pessoas. Quando descobre que seu lar vazio está sendo invadido por uma nova família, ele coloca em prática seus truques. Ele só não contava que uma nova moradora conseguiria vê-lo e, juntos, iriam viver uma louca e divertida aventura. Direção: Denis Chernov







“Adeus, Capitão”

O “Capitão” Krohokrenhum, líder do povo indígena Gavião, conta para suas netas a sua história. Das guerras de “índio bravo” ao contato com o “homem branco”, da hecatombe do contágio ao fim do mundo Gavião, Krohokrenhum conduz um movimento de reconstrução da memória de seu povo – acompanhado pela câmera de Vincent Carelli desde as primeiras VHS. Finalizado após a partida do Capitão, o filme é a devolução póstuma destes registros. Krohokrenhum deixa sua sombra e conduz, em canto solo, as novas gerações. Direção: Vincent Carelli e Tita







"Estranha Forma de Vida"

Depois de 25 anos separados, o rancheiro Silva (Pascal) cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake (Hawke), o xerife de Bitter Creek. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. No entanto, no dia seguinte, a revelação da conexão dos dois homens com um crime local sugere que há mais no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória. Direção: Pedro Almodóvar



Leia a crítica de "Estranha Forma de Vida"







"A Noite das Bruxas"

Baseado no romance de Agatha Christie, "A Noite das Bruxas" é mbientado na sinistra Veneza pós-Segunda Guerra Mundial. Aposentado e vivendo em um exílio autoimposto na cidade mais glamurosa do mundo, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) relutantemente participa de uma sessão espírita em um decadente palácio assombrado. Quando um dos convidados é assassinado, o detetive se vê imerso em um mundo sinistro de sombras e segredos. Direção: Kenneth Branagh







"Oldboy"

Oh Dae-Su (Choi Min-sik), um bêbado que foi preso e depois libertado por um amigo, acaba sequestrado em uma noite chuvosa, e acorda em um estranho quarto de hotel sem janelas. Mantido em cativeiro por uma razão desconhecida, seus captores invisíveis o alimentam e o mantêm sistematicamente sedado para evitar o suicídio, fornecendo apenas uma TV colorida para lhe fazer companhia. Depois de 15 longos anos, ele ganha a liberdade. Agora, seus sequestradores impiedosos o encorajam a rastrear o responsável pelo misterioso sequestro e, finalmente, se vingar do algoz desconhecido. No entanto, quem odiaria tanto Oh Dae-Su a ponto de negar-lhe uma morte rápida e limpa? Direção: Park Chan-wook







"After - Para Sempre"

Hardin não para de pensar na sua relação conturbada com Tessa. Vítima de um bloqueio criativo, o jovem escritor resolve fazer as malas e partir para Lisboa, capital portuguesa, onde espera reencontrar a sua inspiração. Direção: Castille Landon







"A Freira 2"

É o ano de 1956, na França. Um padre é assassinado. Um mal está se espalhando. A sequência do grande sucesso mundial acompanha a Irmã Irene quando ela mais uma vez fica cara a cara com Valak, a freira demoníaca. Direção: Taissa Farmiga







"A Fada do Dente"

Violetta (Jella Haase) é uma fada do dente curiosa e extrovertida que, por não dominar muito bem a arte de lançar feitiços, acaba indo parar acidentalmente no mundo dos humanos. Perdida no lugar desconhecido, a fadinha encontra uma luz no fim do túnel quando conhece Maxie (Lucy Carolan), uma garota de doze anos. As duas fazem um trato para conseguirem levar Violetta de volta para o mundo das fadas - mas não esperavam que, durante a jornada, a fada descobriria muitas coisas novas sobre si mesma e sua verdadeira vocação no mundo. Direção: Caroline Origer







"Tartarugas Ninja: Caos Mutante"

Depois de anos sendo protegidos do mundo humano, os irmãos tartaruga decidiram conquistar os corações dos nova-iorquinos e serem aceitos como adolescentes normais por meio de atos heróicos. Sua nova amiga, April O’Neil, os ajuda a enfrentar um notório sindicato do crime, mas eles logo se envolvem quando um exército de mutantes é lançado sobre eles. Direção: Jeff Rowe, Kyler Spears

"Retratos Fantasmas"

Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade. Direção: Kleber Mendonça Filho.



Leia a crítica de "Retratos Fantasmas"







"Besouro Azul"

Recém-formado, Jaime Reyes volta para casa cheio de expectativas para o futuro, mas logo descobre que seu lar não é mais o mesmo. Enquanto tenta encontrar seu propósito no mundo, o destino intervém e faz chegar às mãos de Jaime uma antiga relíquia da biotecnologia alienígena - o Escaravelho. Quando o Escaravelho escolhe Jaime como seu hospedeiro simbiótico, sua vida muda para sempre. Ele ganha uma incrível armadura que lhe dá poderes extraordinários e se torna o super-herói Besouro Azul. Direção: Soto



Leia a crítica do filme



"Super Mario Bros - O Filme"

Mario é um encanador que trabalha junto com seu irmão Luigi. Um dia, Mario e Luigi vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser. Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. Direção: Aaron Horvath, Michael Jelenic



ESPECIAL



“IU Concert: The Golden Hour”

Pela primeira vez na história, o concerto de IU, "A Irmãzinha da Nação" da Coreia do Sul, será exibido nos cinemas. A exibição comemora seus 15 anos de carreira e destaca seu icônico show "The Golden Hour" no Estádio Olímpico de Seul, o maior da Coreia do Sul, onde ela foi a primeira cantora sul-coreana a se apresentar. Direção: Ahn Jong Ho



Mostra Bruce Lee: 50 anos

De 28 de setembro até o dia 4 de outubro, exibindo cinco longa-metragens importantes da carreira de Bruce Lee, todos remasterizados em 4K, no Cinema da Fundação/Porto: "Jogo da Morte" (1979), "Jogo da Morte 2" (1981), "O Voo do Dragão" (1972) e "O Dragão Chinês" (1971).



Sessão Chama Curtas

Neste sábado (30), às 16h, no no Cinema da Fundação/Porto, com quatro curtas-metragens dirigidos pelo cineasta paulista Carlos Segundo: "Subcutâneo" (2017), "De Vez em Quando Eu Ardo" (2020), "Big Bang" (2022) e "Sideral" (2021).



Festival Animage

A 13ª edição do Festival Internacional de Animação de Pernambuco (Animage) ocorre de 3 a 8 de outubro, ocupando as salas de cinema do Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE, com longas-metragens e curtas-metragens. Confira a programação completa.



Mostra de Cinema Espaço Feminino

No Cinema da UFPE, de 26 a 29 de setembro, sempre a partir das 17h. Longas e curtas-metragens que mostram o talento e a qualidade do cinema com a assinatura feminina.





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Cinema da UFPE













