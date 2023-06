Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR nesta semana (08/06 até 14/06)

A- A+

A programação dos cinemas de shoppings recifenses a partir desta quinta-feira (07) até 14 de maio, é marcada pela estreia do novo filme da saga dos robês alienígenas "Transformers: O Despertar das Feras" e pela pré-estreia do aguardado "The Flash". Em cartaz, ainda tem princesas, animação, terror e super-heróis.

Confira:

"Transformers: O Despertar das Feras" - Estreia

(12 anos/Ação/127min)

Nos anos 1990, Maximals, Predacons e Terrorcons se juntam à batalha entre Autobots e Decepticons. Direção: Steven Caple Jr.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

"Três Mulheres: Uma Esperança" - Estreia

(14 anos/Drama/100min)

Na primavera de 1945, um trem que deportava centenas de prisioneiros judeus fica encalhado perto de uma pequena vila alemã ocupada pelo Exército Vermelho. Condenados um ao outro em um contexto de profunda desconfiança, desespero e vingança, surge uma inesperada amizade entre a atiradora russa Vera, a aldeã Winnie e a judia holandesa Simone. Direção: Saskia Diesing.

"Uma Vida Sem Ele" - Estreia

(12 anos/Drama/101min)

Quando o primeiro amor de Joan retorna sem avisar após anos de ausência, ela decide não contar a ele que tiveram um filho juntos. Essa mentira é uma oportunidade para revisitar sua juventude, sucesso profissional, amores conturbados, relação com o filho e como filha. Uma vida aparentemente plena, mas que esconde um terrível segredo. Direção: Laurent Larivière.

"O Demônio dos Mares" - Estreia

(16 anos/Suspense/100min)

As férias em família do petroleiro Paul Sturges se transformam em um pesadelo quando eles encontram um feroz tubarão que fará de tudo para proteger seu território. Presos em alto mar e sob ataque constante, Paul precisa encontrar uma maneira de levar sua família de volta à costa nesta batalha sangrenta e intensa por sobrevivência. Direção: Adrián Grunberg.

"Homem Aranha Através do Aranhaverso"

(Livre/Animação/136min)

Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é pego através do Multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregada de proteger sua própria existência. Direção: Joaquim dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

"Meu Vizinho Adolf"

(14 anos/Comédia/96min)

América do Sul, 1960. Um solitário sobrevivente do Holocausto se convence de que seu novo vizinho é nada mais nada menos que Adolf Hitler. Direção: Leonid Prudovsky

"O Último Ônibus"

(12 anos/Drama/86min)

Após a morte de sua esposa, um homem idoso viaja de ônibus pelo Reino Unido para cumprir sua promessa: espalhar as cinzas dela perto de sua primeira casa. Direção: Gillies MacKinnon

"Boogeyman - Seu Medo é Real"

(16 anos/Terror/100min)

A estudante Sadie e sua irmã mais nova estão sofrendo com a morte recente da mãe e não estão recebendo muito apoio de seu pai, um terapeuta. Quando um paciente desesperado aparece em sua casa em busca de ajuda, ele deixa para trás uma entidade sobrenatural que se alimenta do sofrimento de suas vítimas. Baseado em conto de Stephen King. Direção: Rob Savage

"A Pequena Sereia"

(Livre/Fantasia/ 130min)

A princesa Ariel, a mais nova e rebelde das filhas do Rei Tritão, anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, ao visitar a superfície, se apaixona pelo elegante Príncipe Eric. Direção: Rob Marshall.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“Velozes e Furiosos 10”

(12 anos/Ação/140min)

Dom Toretto e sua família devem lidar com o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado para destruir o mundo de Dom e todos que ele ama. Estrelando Vin Diesel, Jason Momoa, Brie Larson, Jason Statham e Charlize Theron. Direção: Louis Leterrier.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“Guardiões da Galáxia Vol. 3”

(14 anos/Aventura/149min)

Peter Quill, que ainda está a recuperar da perda de Gamora, tem que reunir a sua equipa para defender o universo e proteger um dos seus. Uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos. Estrelando Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper e Sean Gunn. Direção: James Gunn.

"The Flash" - Pré-estreia

(12 anos/Ação/140min)

Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava é que a sua atitude teria consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito borboleta e começa a viajar entre mundos diferentes do seu. Direção: Andy Muschietti.

Consulte os horários: UCI (Plaza, Recife, Tacaruna); Cinemark (RioMar); Moviemax (Rosa e Silva, Camará); Kinoplex (Boa Vista); Cinépolis (Guararapes e Patteo).

Cinemas da Fundação

As salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco se diferenciam da programação encontrada nos shoppings, trazendo obras independentes, nacionais e antigas que nem sempre tem espaço entre os blockbusters, com ingressos a partir de R$ 5. Confira:

“O Mestre da Fumaça”

(18 anos/Ficção/104min/Brasil)

Os irmãos Gabriel e Daniel se veem amaldiçoados pela máfia chinesa com a temida Vingança das 3 Gerações, que já ceifou a vida do avô e do pai de ambos. Para sobreviver, um dos irmãos precisa aprender os segredos do Estilo da Fumaça, uma arte marcial cannábica ancestral, pouco conhecida e controversa, ensinada por um mestre único. Direção: André Sigwalt, Augusto Soares.

“Corpolítica” - Estreia

(14 anos/Documentário/102min/Brasil)

O documentário investiga a representatividade LGBTQIA+ no cenário político do Brasil, país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. Diante de um recorde de candidaturas da comunidade nas eleições brasileiras de 2020, em um momento histórico no país e no mundo, candidatos e políticos relatam suas experiências e as violências vividas dentro de seus processos de afirmação e na luta por direitos.. Direção: Pedro Henrique França.

“A Cidade dos Abismos”

(16 anos/Suspense/ 96min/Brasil)

Narra a noite de véspera de Natal entre Glória, Maya, Bia e Kakule, até então desconhecidos que se encontram num bar no centro de São Paulo. Quando Maya é assassinada, os três se unem em um anseio por justiça. Direção: Priscyla Bettim e Renato Coelho.

“O Pastor e o Guerrilheiro”

(16 anos/Ficção/116min/Brasil)

Na virada do milênio, Juliana, filha ilegítima de um coronel que comete suicídio, descobre que seu pai foi torturador durante a ditadura militar no Brasil. Estrelando Johnny Massaro, César Mello, Julia Dalavia. Direção: José Eduardo Belmonte.

“EO”

(14 anos/Drama e Road Trip/86mim/Polaco-italiano)

Segue um burro que encontra em suas viagens pessoas boas e más, experimenta alegria e dor, explorando uma visão da Europa moderna através de seus olhos. Direção: Jerzy Skolimowski.

“Urubus”

(Livre/Drama/103min/Brasil)

Na quarta maior cidade do mundo, São Paulo, onde a pichação cobre mais muros e prédios do que qualquer outro lugar no planeta, Trinchas (Gustavo Garcez) comanda um grupo de pichadores que escala os edifícios mais altos para deixar sua marca.. Direção: Cláudio Borrelli.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“Dos 3 aos 3”

(Livre/documentário/70 min/Brasil)

O documentário acompanha o crescimento de Ravi, dos três meses aos três anos de vida, a partir dos cuidados e do olhar atento da mãe, estudiosa da abordagem Pikler no Brasil. Ao longo da primeira infância do filho, Bianca coloca em prática o legado e os ensinamentos da pediatra vienense Emmi Pikler, que estimula o respeito à individualidade dos bebês, a promoção da autonomia através do brincar livre e a presença amorosa nos momentos de cuidados. Direção: Pablo Lobato, Bianca Bethonico.

Consulte os horários no site do Cinema da Fundação ou no Instagram @cinemadafundacao.

Veja também

Teatro "Baderna e Retomada": Coletivo oferece oficinas e mostra de teatro; veja programação