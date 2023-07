A- A+

Cinema Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR nesta semana (13/07 até 19/07) Os filmes "Perdida" e "O Portal Secreto" estão entre as estreias da semana

A programação dos cinemas de shoppings recifenses a partir desta quinta-feira (13) até 19 de julho tem a estreia dos filmes "Perdida", com a atriz Giovana Griggio como protagonista, e "O Portal Secreto", que traz no elenco o ator austríaco Christoph Waltz (ganhador de dois Oscars) no elenco.



"Perdida" - Estreia

Baseado no livro homônimo da escritora Carina Rissi, o filme traz Sofia (Giovana Grigio), jovem fã da autora de “Orgulho e Preconceito” e que só conhece o amor através dos livros. Isso muda após ela utilizar um celular emprestado e ser magicamente transportada para o século 19. Sofia conta, então, com a benevolência de Ian para abrigá-la em sua casa, enquanto ela busca um jeito de voltar ao seu tempo. Vivido por Bruno Montaleone, é um jovem que, desde os 15 anos, quando os pais morreram, se viu responsável por cuidar dos negócios da família e da irmã mais nova. A chegada da forasteira faz com que ele experimente um sentimento inusitado.



Confira aqui a nossa crítica do filme



"O Portal Secreto"

Paul (Patrick Gibson) e Sophie (Sophie Wilde) conseguem um estágio na misteriosa empresa londrina JW Wells and Co., com funcionários não convencionais, incluindo o carismático CEO, Humphrey Wells (Christoph Waltz), e o gerente Dennis Tanner (Sam Neill), que estão incorporando estratégias corporativas modernas a antigas práticas mágicas. No entanto, Paul e Sophie logo descobrem a verdadeira agenda da vasta corporação comandada pelos vilões carismáticos: eles desejam, na verdade, destruir o mundo da magia.



"Missão impossível 7: acerto de contas parte 1"

No novo capítulo da franquia, Ethan e a equipe do IMF formada por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) recebem outra importante missão: eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Com o controle do futuro e o destino de todo o mundo em jogo, a equipe precisa partir em uma corrida frenética e mortal ao redor do planeta.





"Sobrenatural: A Porta Vermelha’

Em Sobrenatural: A Porta Vermelha, o elenco original da franquia de horror retorna para o último capítulo da aterrorizante saga da família Lambert. Para colocar seus demônios para trás de uma vez por todas, Josh (Patrick Wilson) e um agora jovem universitário Dalton (Ty Simpkins) precisam ir o mais fundo que já estiveram no Além, encarando de frente o passado sombrio de sua família e encontrando novos protagonistas dos mais profundos medos que se escondem atrás da porta vermelha.

"Indiana Jones e O Chamado do Destino"

(12 anos/Aventura/150min)

Encontrando-se em uma nova era, aproximando-se da aposentadoria, Indy luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando os tentáculos de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indy deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas. Direção: James Mangold.

"Ruby Marinho"

(Livre/Animação/90min)

Ruby é uma adolescente típica. Ela cresceu em uma cidade litorânea na Flórida. Como todos os adolescentes, ela tem vergonha de sua família. Mas, neste caso, Ruby tem um motivo especial para se envergonhar: ela vem de uma família de monstros marinhos! Ninguém na cidade sabe, mas a pobre Ruby tem medo de que algum dia a verdade seja revelada. O que seria então de sua vida social? Isso seria um desastre. Os Marinho são diferentes, mas os vizinhos culpam o fato de a família ser do Canadá. Direção: Faryn Pearl, Kirk DeMicco.

Os Aventureiros - A Origem - Estreia

(Livre/Animação/110min)

Luccas Neto, sua irmã Gi e seus amigos Vitória, Pedro e Jéssi não faziam ideia do que estava por vir na excursão da escola. Quando Luccas decide invadir o laboratório do recém desaparecido cientista Honório Flacksman, o grupo é sugado para um portal que os leva para outra dimensão – a Cidade da Alegria. Lá, eles são abordados por Catarina, chefe dos Guardiões, protetores da Cidade. Direção: Andre Pellenz.

"Elementos"

(Livre/Aventura/85min)

O filme acompanha uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde moradores do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos. A jovem fogosa e o cara que segue o fluxo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum. Direção: Peter Sohn.

"The Flash"

(12 anos/Ação/140min)

Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava é que a sua atitude teria consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito borboleta e começa a viajar entre mundos diferentes do seu. Direção: Andy Muschietti.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

"Homem Aranha Através do Aranhaverso"

(Livre/Animação/136min)

Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é pego através do Multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregada de proteger sua própria existência. Direção: Joaquim dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

"A Pequena Sereia"

(Livre/Fantasia/ 130min)

A princesa Ariel, a mais nova e rebelde das filhas do Rei Tritão, anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, ao visitar a superfície, se apaixona pelo elegante Príncipe Eric. Direção: Rob Marshall.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

Consulte os horários: UCI (Plaza, Recife, Tacaruna); Cinemark (RioMar); Moviemax (Rosa e Silva, Camará); Kinoplex (Boa Vista); Cinépolis (Guararapes e Patteo).

Cinemas da Fundação

As salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco se diferenciam da programação encontrada nos shoppings, trazendo obras independentes, nacionais e antigas que nem sempre tem espaço entre os blockbusters, com ingressos a partir de R$ 5. Confira:

“Bem-Vindos de Novo”

(Livre/Documentário/105min/Brasil)

Na virada do milênio, os descendentes de japoneses Yayoko e Roberto Yoshisaki foram tentar uma vida melhor no Japão, enquanto seus três filhos ficaram no Brasil com os avós. O casal retorna 13 anos depois, e a família passa por uma complexa reconstrução afetiva, documentada pelo filho Marcos Yoshi. A história de uma família dividida entre a necessidade de garantir o sustento e o desejo de permanecer junta. Direção: Marcos Yoshi.

“Tinnitus”

(14 anos/Ficção/105min/Brasil)

Marina é uma atleta de saltos ornamentais. No auge de sua carreira, ela é vítima de um grave acidente causado por uma terrível crise de zumbido. Alienada do esporte, Marina trabalha no aquário municipal vestida de sereia. Direção: Gregório Graziosi.

“Musa Deluxe”

(12 anos/Ficção/101min/Reino Unido)

Cabeleireiros talentosos em uma competição encontram um dos seus morto antes que o julgamento possa começar. Percorrendo corredores iluminados por neon, os competidores revelam ressentimentos e mentiras que fervilham há muito tempo. Direção: Thomas Hardiman.

“A Noite do Dia 12” - Estreia

(16 anos/Ficção/115min/França)

Yohan Vivés, do esquadrão criminal de Grenoble, e sua equipe investigam a vida e as relações complexas de uma vítima de assassinato, mas o que começa como profissional logo se transforma em uma obsessão para o capitão da polícia. Direção: Dominik Moll.

“Canção ao Longe” - Estreia

(14 anos/Ficção/75min/Brasil)

Em busca da própria identidade, Jimena reescreve diariamente as suas relações afetivas, profissionais e de amizade. Direção: Clarissa Campolina.

Consulte os horários no site do Cinema da Fundação ou no Instagram @cinemadafundacao.

Veja também

celebração Dia Mundial do Rock é comemorado só no Brasil; saiba o porquê.