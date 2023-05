A- A+

Cinema Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR nesta semana (18/05 até 24/05) Saiba o que está passando nos shoppings Plaza, Tacaruna, Recife, RioMar, Boa Vista, Rosa e Silva, Camará e Patteo, e nos Cinemas da Fundação

A programação dos cinemas de shoppings recifenses a partir desta quinta-feira (18) até 24 de maio, é marcada pela estreia do décimo filme da franquia “Velozes e Furiosos”, sucesso de bilheteria mundial. Em cartaz, ainda tem super-heróis, animação, terror e comédia romântica. Confira:

“Velozes e Furiosos 10” (12 anos Ação/140min)

Dom Toretto e sua família devem lidar com o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado para destruir o mundo de Dom e todos que ele ama. Estrelando Vin Diesel, Jason Momoa, Brie Larson, Jason Statham e Charlize Theron. Direção: Louis Leterrier.

“Guardiões da Galáxia Vol. 3” (14 anos/Aventura/149min)

Peter Quill, que ainda está a recuperar da perda de Gamora, tem que reunir a sua equipa para defender o universo e proteger um dos seus. Uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos. Estrelando Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper e Sean Gunn. Direção: James Gunn.

“Super Mario Bros. - O Filme” (Livre/Animação/90min)

Mario e Luigi vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach. Quando Luigi é raptado por Bowser, Mario é o único capaz de deter o Koopa e restabelecer a paz. Estrelando Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy e Jack Black. Direção: Aaron Horvath, Michael Jelenic.

“A Morte do Demônio: A Ascensão” (18 anos/Terror/95min)

O filme conta a história distorcida de duas irmãs distantes cujo reencontro é interrompido pela ascensão de demônios possuidores de carne que os empurram para um batalha primordial pela sobrevivência enquanto enfrentam a versão mais aterrorizante da família imaginável. Estrelando Alyssa Sutherland e Lily Sullivan. Direção: Lee Cronin.

“Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo”

(12 anos/Comédia/105min)

Quatro melhores amigas levam seu clube do livro para a Itália para a viagem de garotas que nunca tiveram. Quando as coisas saem dos trilhos e os segredos são revelados, suas férias relaxantes se transformam em uma aventura. Estrelando Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Direção: Bill Holderman.

“Mafia Mamma - De Repente Criminosa”

(16 anos/Comédia/100min)

Uma americana insegura herda o império mafioso de seu avô na Itália. Guiada pela consigliere de confiança da empresa, ela desafia de forma hilária as expectativas de todos, incluindo as dela, como a nova chefe dos negócios da família. Estrelando Toni Colette e Monica Bellucci. Direção: Catherine Hardwicke.

“Amor(es) Verdadeiro(s)” (12 anos/Comédia/90min)

Uma mulher é inesperadamente forçada a escolher entre o marido que há muito pensava estar morto e o noivo que finalmente a trouxe de volta à vida. Estrelando Luke Bracey, Phillipa Soo e Simu Liu. Direção: Andy Fickman.

“O Amor Mandou Mensagem” (12 anos/Romance/105min)

Mira Ray envia uma série de mensagens românticas para seu antigo celular sem perceber que o número foi transferido para o novo telefone do jornalista Rob Burns. Quando ele é designado para escrever um perfil de Celine Dion, ele pede a ajuda dela para descobrir como conhecer Mira pessoalmente. Estrelando Celine Dion e Priyanka Chopra. Direção: Jim Strouse.

“Deixados Para Trás: O Início do Fim” (14 anos/Suspense/120min)

Seis meses atrás, milhões de pessoas desapareceram sem deixar vestígios e o caos tomou conta do mundo. Desesperado por respostas em um mundo cheio de medo e mentiras, o jornalista Buck Williams decide ir até o fim em busca da verdade e da salvação. Estrelando Kevin Sorbo e Greg Perrow. Direção: Kevin Sorbo.

Consulte os horários: UCI (Plaza, Recife, Tacaruna); Cinemark (RioMar); Moviemax (Rosa e Silva, Camará); Kinoplex (Boa Vista); Cinépolis (Patteo).

Cinemas da Fundação

As salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco se diferenciam da programação encontrada nos shoppings, trazendo obras independentes, nacionais e antigas que nem sempre tem espaço entre os blockbusters, com ingressos a partir de R$ 5. Confira:

"O Homem Cordial" (14 anos/Suspense/ 83min/Brasil)

Aurélio Sá é vocalista de uma banda de punk rock que tem sido perseguido devido à morte de um policial, na qual ele estaria envolvido. Um dia, ele conhece a jornalista Helena, que deseja não apenas ouvir o lado do cantor, mas contar com sua ajuda para encontrar um garoto que está desaparecido. Estrelando Paulo Miklos e Dandara de Morais. Direção: Iberê Carvalho.

“Fim de Semana no Paraíso Selvagem” - Pré-estreia

(14 anos/Ficção/116min/Brasil)

Entre a margem de uma praia marcada por coqueiros tropicais e a margem oposta cravada de usinas e cargueiros, há um território de disputas entre tubarões e peixes pequenos. É nele que Rejane chega para tentar entender o que aconteceu com seu irmão, um exímio mergulhador encontrado morto em um mar cercado de sombras. Estrelando Ana Flavia Cavalcanti, Joana Medeiros, Edilson Silva, Eron Villar. Direção: Severino.

“Quando Falta o Ar” (10 anos/Doc./81min/Brasil)

O filme registra o trabalho realizado por profissionais do SUS em uma das maiores crises sanitárias da história e a interseção da saúde com a religiosidade, a desigualdade social e o racismo estrutural presentes no país. Direção: Ana Petta e Helena Petta.

“Dançando no Silêncio” (14 anos/Ficção/104min/Argélia)

Uma jovem apaixonada por balé passa por um trauma, conhece outras mulheres que passaram por situações semelhantes e encontra uma forma criativa de perseguir sua paixão. Estrelando Lyna Khoudri, Francis Nijim, Rachida Brakni. Direção: Mounia Meddour.

“Sem Ursos” (12 anos/Ficção/107min/Irã)

O filme retrata duas histórias de amor paralelas. Em ambas, os amantes são atormentados por obstáculos ocultos e inevitáveis, a força da superstição e a mecânica do poder. Estrelando Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri. Direção: Jafar Panahi.

“Jair Rodrigues - Deixa que Digam” (10 anos/Doc./90min/Brasil)

Jair Rodrigues, o retrato de um artista e de um Brasil tão próximo e tão distante. Direção: Rubens Rewald.

“O Pastor e o Guerrilheiro” (16 anos/Ficção/116min/Brasil)

Na virada do milênio, Juliana, filha ilegítima de um coronel que comete suicídio, descobre que seu pai foi torturador durante a ditadura militar no Brasil. Estrelando Johnny Massaro, César Mello, Julia Dalavia. Direção: José Eduardo Belmonte.

“O Massacre da Serra Elétrica (1974)”

(18 anos/Terror/107min/EUA)

No caminho para visitar o túmulo de seu avô, cinco jovens se perdem e mergulham em um pesadelo sem fim quando conhecem uma família de canibais. Os psicopatas atacam os forasteiros utilizando uma variedade de métodos brutais e sádicos. Estrelando Marilyn Burns, Allen Danziger, Paul A. Partain. Direção: Tobe Hooper.

“Filhos da Esperança” (16 anos/Ficção/109min/EUA)

No ano de 2027, a infertilidade é uma ameaça para a civilização, e o último humano a nascer em anos acaba de morrer. Um burocrata desiludido pode salvar a humanidade ao proteger a última esperança do planeta: uma jovem milagrosamente grávida, descoberta pela ativista com quem foi casado. Estrelando Clive Owen, Clare-Hope Ashitey, Julianne Moore. Direção: Alfonso Cuarón.

“Alma em Suplício (1945)” (16 anos/Ficção/111min/EUA)

Após ser traída e abandonada pelo marido, Mildred Pierce quer provar que consegue ser independente e criar suas duas filhas sozinha. Apesar do sucesso no ramo de restaurantes, ela não tem a aprovação da filha Veda, que se envolve com o padrasto. Estrelando Joan Crawford, Jack Carson, Zachary Scott. Direção: Michael Curtiz.

“Vento Agreste” (Livre/Doc./40min/Brasil)

O longa mostra como a vida de famílias camponesas foi afetada por parques de energia eólica, no Agreste pernambucano. Direção: João do Vale.

Consulte os horários no site do Cinema da Fundação ou no Instagram @cinemadafundacao.

