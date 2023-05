Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR nesta semana (25/05 até 31/05)

A- A+

A programação dos cinemas de shoppings recifenses a partir desta quinta-feira (25) até 31 de maio, é marcada pela estreia da adaptação para live action do clássico da Disney "A Pequena Sereia". Em cartaz, ainda tem super-heróis, animação, terror e comédia romântica. Confira:

"A Pequena Sereia" - Estreia (Livre/Fantasia/ 130min)

A princesa Ariel é uma jovem sereia obcecada pelo mundo da superfície, mas tem seus interesses interrompidos pelas regras de seu pai, o Rei Tritão (Javier Bardem), que a proíbe de deixar o mar após humanos matarem a sua mãe. Quando presencia um naufrágio e salva o príncipe Eric, Ariel encontra não apenas uma chance de ter contato próximo com humanos, mas também um inesperado amor que desperta os interesses sombrios de sua manipuladora tia Úrsula (Melissa McCarthy). Direção: Rob Marshall.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

"Meu Pai é um Perigo" - Estreia (12 anos/Comédia/ 90min)

O longa centra-se em Sebastian, que é encorajado por sua noiva a levar seu pai imigrante, Salvo, para um fim de semana com sua família super-rica e excêntrica. O fim de semana se transforma no que só pode ser descrito como um choque cultural, deixando Sebastian e Salvo descobrindo que o melhor da família é a família. Baseado no comediante Sebastian Maniscalco, que costuma ver sua experiência de crescer com pais imigrantes através de lentes cômicas. Direção: Laura Terruso.

"Campeões"- Estreia (12 anos/Comédia/ 124min)

Um ex-técnico de basquete da liga secundária recebe uma ordem judicial para gerenciar um time de jogadores com deficiência intelectual. Apesar de suas dúvidas, ele logo percebe que juntos eles podem ir mais longe do que jamais imaginaram. Estrelando Woody Harrelson. Direção: Bobby Farrelly.

"Sword Art Online Progressive" - Estreia

(12 anos/Animação/ 100min)

Esta é uma história do tempo em que Asuna e Kirito ainda não eram conhecidos. Na saga, o primeiro Jogo de Realidade Virtual para Múltiplos Jogadores é lançado. Seus jogadores só percebem que ficaram presos quando o Game Master os impede de encontrar uma saída. Se um jogador perde a vida no game, morre também na vida real. Direção: Ayako Kawano.

“Velozes e Furiosos 10” (12 anos/Ação/140min)

Dom Toretto e sua família devem lidar com o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado para destruir o mundo de Dom e todos que ele ama. Estrelando Vin Diesel, Jason Momoa, Brie Larson, Jason Statham e Charlize Theron. Direção: Louis Leterrier.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“Guardiões da Galáxia Vol. 3” (14 anos/Aventura/149min)

Peter Quill, que ainda está a recuperar da perda de Gamora, tem que reunir a sua equipa para defender o universo e proteger um dos seus. Uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos. Estrelando Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper e Sean Gunn. Direção: James Gunn.

“Super Mario Bros. - O Filme” (Livre/Animação/90min)

Mario e Luigi vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach. Quando Luigi é raptado por Bowser, Mario é o único capaz de deter o Koopa e restabelecer a paz. Estrelando Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy e Jack Black. Direção: Aaron Horvath, Michael Jelenic.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo”

(12 anos/Comédia/105min)

Quatro melhores amigas levam seu clube do livro para a Itália para a viagem de garotas que nunca tiveram. Quando as coisas saem dos trilhos e os segredos são revelados, suas férias relaxantes se transformam em uma aventura. Estrelando Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Direção: Bill Holderman.

“Amor(es) Verdadeiro(s)” (12 anos/Comédia/90min)

Uma mulher é inesperadamente forçada a escolher entre o marido que há muito pensava estar morto e o noivo que finalmente a trouxe de volta à vida. Estrelando Luke Bracey, Phillipa Soo e Simu Liu. Direção: Andy Fickman.

“O Amor Mandou Mensagem” (12 anos/Romance/105min)

Mira Ray envia uma série de mensagens românticas para seu antigo celular sem perceber que o número foi transferido para o novo telefone do jornalista Rob Burns. Quando ele é designado para escrever um perfil de Celine Dion, ele pede a ajuda dela para descobrir como conhecer Mira pessoalmente. Estrelando Celine Dion e Priyanka Chopra. Direção: Jim Strouse.

"Homem Aranha Através do Aranhaverso" - Pré-estreia

(Livre/Animação/136min)

Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é pego através do Multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregada de proteger sua própria existência. Direção: Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers.

Cinemas da Fundação

As salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco se diferenciam da programação encontrada nos shoppings, trazendo obras independentes, nacionais e antigas que nem sempre tem espaço entre os blockbusters, com ingressos a partir de R$ 5. Confira:

"O Homem Cordial"

(14 anos/Suspense/ 83min/Brasil)

Aurélio Sá é vocalista de uma banda de punk rock que tem sido perseguido devido à morte de um policial, na qual ele estaria envolvido. Um dia, ele conhece a jornalista Helena, que deseja não apenas ouvir o lado do cantor, mas contar com sua ajuda para encontrar um garoto que está desaparecido. Estrelando Paulo Miklos e Dandara de Morais. Direção: Iberê Carvalho.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“A Cidade dos Abismos” - Pré Estreia

(16 anos/Suspense/ 96min/Brasil)

Narra a noite de véspera de Natal entre Glória, Maya, Bia e Kakule, até então desconhecidos que se encontram num bar no centro de São Paulo. Quando Maya é assassinada, os três se unem em um anseio por justiça. Direção: Priscyla Bettim e Renato Coelho

“Tarsilinha”

(Livre/ Animação/93mim/ Brasil)

Ao ver que a memória de sua mãe foi roubada, Tarsilinha se vê forçada a se lançar na aventura em busca da Lagarta. Ela entra em um mundo fantástico, povoado por estranhos seres, onde ela terá que encontrar aliados e enfrentar inimigos. Superada a crise e o susto iniciais, a guerreira em Tarsilinha desperta e as habilidades para se adaptar e usar seu julgamento vêm à tona. Direção de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo.

“Expresso Para o Inferno” (1985)

(14 anos/Aventura/101mim)

Dois prisioneiros, Manny (Jon Voight) e Buck (Eric Roberts), depois de meses de planejamento, conseguem fugir de uma penitenciária de segurança máxima localizada no Alasca. Para fugir dali, eles embarcam em um trem cargueiro. O que eles não sabiam é que o condutor tinha acabado de morrer, vítima de um ataque cardíaco. A única pessoa à bordo é Sara (Rebecca De Mornay), uma empregada da ferrovia. Enquanto isso, uma desgraça se aproxima, pois o trem segue desgovernado, montanha à baixo. Dirigido por Andrey Konchalovsky

“Quando Falta o Ar” (10 anos/Doc./81min/Brasil)

O filme registra o trabalho realizado por profissionais do SUS em uma das maiores crises sanitárias da história e a interseção da saúde com a religiosidade, a desigualdade social e o racismo estrutural presentes no país. Direção: Ana Petta e Helena Petta.

“Dançando no Silêncio” (14 anos/Ficção/104min/Argélia)

Uma jovem apaixonada por balé passa por um trauma, conhece outras mulheres que passaram por situações semelhantes e encontra uma forma criativa de perseguir sua paixão. Estrelando Lyna Khoudri, Francis Nijim, Rachida Brakni. Direção: Mounia Meddour.

“Sem Ursos” (12 anos/Ficção/107min/Irã)

O filme retrata duas histórias de amor paralelas. Em ambas, os amantes são atormentados por obstáculos ocultos e inevitáveis, a força da superstição e a mecânica do poder. Estrelando Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri. Direção: Jafar Panahi.

“Jair Rodrigues - Deixa que Digam” (10 anos/Doc./90min/Brasil)

Jair Rodrigues, o retrato de um artista e de um Brasil tão próximo e tão distante. Direção: Rubens Rewald.

“O Pastor e o Guerrilheiro” (16 anos/Ficção/116min/Brasil)

Na virada do milênio, Juliana, filha ilegítima de um coronel que comete suicídio, descobre que seu pai foi torturador durante a ditadura militar no Brasil. Estrelando Johnny Massaro, César Mello, Julia Dalavia. Direção: José Eduardo Belmonte.

“O Massacre da Serra Elétrica (1974)”

(18 anos/Terror/107min/EUA)

No caminho para visitar o túmulo de seu avô, cinco jovens se perdem e mergulham em um pesadelo sem fim quando conhecem uma família de canibais. Os psicopatas atacam os forasteiros utilizando uma variedade de métodos brutais e sádicos. Estrelando Marilyn Burns, Allen Danziger, Paul A. Partain. Direção: Tobe Hooper.

