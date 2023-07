Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR nesta semana (29/06 até 05/07)

A- A+

A programação dos cinemas de shoppings recifenses a partir desta quinta-feira (29) até 05 de julho, é marcada pela estreia do quinto filme do arqueologistas mais famoso dos cinemas, Indiana Jones, e a volta do Harrison Ford ao papel que marcou sua carreira. Em cartaz, ainda tem princesas, animação, terror e ação.

Confira:

"Indiana Jones e O Chamado do Destino" - Estreia

(12 anos/Aventura/150min)

Encontrando-se em uma nova era, aproximando-se da aposentadoria, Indy luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando os tentáculos de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indy deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas. Direção: James Mangold.

"Ruby Marinho" - Estreia

(Livre/Animação/90min)

Ruby é uma adolescente típica. Ela cresceu em uma cidade litorânea na Flórida. Como todos os adolescentes, ela tem vergonha de sua família. Mas, neste caso, Ruby tem um motivo especial para se envergonhar: ela vem de uma família de monstros marinhos! Ninguém na cidade sabe, mas a pobre Ruby tem medo de que algum dia a verdade seja revelada. O que seria então de sua vida social? Isso seria um desastre. Os Marinho são diferentes, mas os vizinhos culpam o fato de a família ser do Canadá. Direção: Faryn Pearl, Kirk DeMicco.

Os Aventureiros - A Origem - Estreia

(Livre/Animação/110min)

Luccas Neto, sua irmã Gi e seus amigos Vitória, Pedro e Jéssi não faziam ideia do que estava por vir na excursão da escola. Quando Luccas decide invadir o laboratório do recém desaparecido cientista Honório Flacksman, o grupo é sugado para um portal que os leva para outra dimensão – a Cidade da Alegria. Lá, eles são abordados por Catarina, chefe dos Guardiões, protetores da Cidade. Direção: Andre Pellenz.

"Elementos"

(Livre/Aventura/85min)

O filme acompanha uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde moradores do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos. A jovem fogosa e o cara que segue o fluxo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum. Direção: Peter Sohn.

"Que horas eu te pego?"

(16 anos/Comédia/105min)

Uma jovem falida é contratada para namorar um adolescente introvertido e socialmente desajeitado, que está se preparando para a faculdade. Acessibilidade compatível com App Movie Reading para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Direção: Gene Stupnitsky.

"Sede Assassina"

(16 anos/Suspense/120min)

Baltimore. Véspera de Ano Novo. Uma policial talentosa, mas problemática (Shailene Woodley) é recrutada pelo investigador-chefe do FBI (Ben Mendelsohn) para ajudar a traçar o perfil e rastrear um indivíduo perturbado que está aterrorizando a cidade. Direção: Damián Szifron.

"The Flash"

(12 anos/Ação/140min)

Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava é que a sua atitude teria consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito borboleta e começa a viajar entre mundos diferentes do seu. Direção: Andy Muschietti.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

"Transformers: O Despertar das Feras"

(12 anos/Ação/127min)

Nos anos 1990, Maximals, Predacons e Terrorcons se juntam à batalha entre Autobots e Decepticons. Direção: Steven Caple Jr.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

"Homem Aranha Através do Aranhaverso"

(Livre/Animação/136min)

Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é pego através do Multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregada de proteger sua própria existência. Direção: Joaquim dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

"A Pequena Sereia"

(Livre/Fantasia/ 130min)

A princesa Ariel, a mais nova e rebelde das filhas do Rei Tritão, anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, ao visitar a superfície, se apaixona pelo elegante Príncipe Eric. Direção: Rob Marshall.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“Velozes e Furiosos 10”

(12 anos/Ação/140min)

Dom Toretto e sua família devem lidar com o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado para destruir o mundo de Dom e todos que ele ama. Estrelando Vin Diesel, Jason Momoa, Brie Larson, Jason Statham e Charlize Theron. Direção: Louis Leterrier.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

Consulte os horários:

Cinemas da Fundação

As salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco se diferenciam da programação encontrada nos shoppings, trazendo obras independentes, nacionais e antigas que nem sempre tem espaço entre os blockbusters, com ingressos a partir de R$ 5. Confira:

"A História da Minha Mulher"

(16 anos/Ficção/169min/Internacional)

O capitão de um navio faz uma aposta em um café de que casará com a primeira mulher que entrar. Estrelando Léa Seydoux. Direção: Ildiko Enyedi.

“Urubus”

(Livre/Drama/103min/Brasil)

Na quarta maior cidade do mundo, São Paulo, onde a pichação cobre mais muros e prédios do que qualquer outro lugar no planeta, Trinchas (Gustavo Garcez) comanda um grupo de pichadores que escala os edifícios mais altos para deixar sua marca. Direção: Cláudio Borrelli.

“O Mestre da Fumaça”

(18 anos/Ficção/104min/Brasil)

Os irmãos Gabriel e Daniel se veem amaldiçoados pela máfia chinesa com a temida Vingança das 3 Gerações, que já ceifou a vida do avô e do pai de ambos. Para sobreviver, um dos irmãos precisa aprender os segredos do Estilo da Fumaça, uma arte marcial cannábica ancestral, pouco conhecida e controversa, ensinada por um mestre único. Direção: André Sigwalt, Augusto Soares.

“Bem-vindos de Novo”

(10 anos/Documentário/145min/Brasil)

Na virada do milênio, os descendentes de japoneses Yayoko e Roberto Yoshisaki decidem tentar uma vida melhor no Japão, enquanto seus três filhos permanecem no Brasil com os avós. O casal retorna 13 anos depois, e a família passa por uma complexa reconstrução afetiva, após ter sido dividida entre a necessidade de garantir o sustento e o desejo de permanecer unida. Direção: Marcos Yoshi.

“Por Trás da Linha de Escudos” - Estreia

(18 anos/Documentário/100min/Brasil)

Acompanha o dia a dia do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco, participando de operações de rotina e até mesmo de treinamentos com a equipe responsável por atuar na repressão à manifestações e protestos da população. Direção: Marcelo Pedroso.

“La Parle” - Estreia

(14 anos/Drama/73min/França e Brasil)

Os amigos Fanny, Kevin, Simon e Gabriela decidem se reunir para passar as férias na França. A escolha do destino tem uma razão especial: La Parle, uma onda que, segundo tradições, é capaz de revirar sentimentos e decisões. Direção: Fanny Ledoux-Boldini, Gabriela Boeri, Simon Boulier.

Consulte os horários no site do Cinema da Fundação ou no Instagram

