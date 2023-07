A- A+

CINEMA Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (20/07 a 27/07) As estreias "Barbie" e "Oppenheimer" estão entre os destaques da semana

A programação dos cinemas de shoppings do Recife a partir desta quinta-feira (20) até 27 de julho, tem a estreia dos filmes "Barbie", de Greta Gerwing e com elenco formado por Margot Robbie, Ryan Gosling e America Ferrera nos papéis principais.



"Oppenheimer", com roteiro e direção assinados por Christopher Nolan, também se destaca entre as estreias da semana. No elenco,Cillian Murphy, Emily Blunt e Matt Damons.







"Barbie - Estreia

Live-action da boneca mais famosa do mundo, com dia a dia em Barbieland - o mundo mágico das Barbies, em que todas as versões da Barbie vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas.

Contudo, uma das bonecas (interpretada por Margot Robbie) começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e alarmando suas companheiras. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente, ela sai de Barbieland. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca. Direção: Greta Gerwing



"Oppenheimer" - Estreia

Um filme histórico de drama, baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan - que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. Direção: Christopher Nolan

"Missão impossível 7: acerto de contas parte 1"

No novo capítulo da franquia, Ethan e a equipe do IMF formada por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) recebem outra importante missão: eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Com o controle do futuro e o destino de todo o mundo em jogo, a equipe precisa partir em uma corrida frenética e mortal ao redor do planeta. Direção: Christopher McQuarrie





"Sobrenatural: A Porta Vermelha'

O elenco original da franquia de horror retorna para o último capítulo da aterrorizante saga da família Lambert. Para colocar seus demônios para trás de uma vez por todas, Josh (Patrick Wilson) e um agora jovem universitário Dalton (Ty Simpkins) precisam ir o mais fundo que já estiveram no Além, encarando de frente o passado sombrio de sua família e encontrando novos protagonistas dos mais profundos medos que se escondem atrás da porta vermelha. Direção: Patrick Wilson







"Elementos"

(Livre/Aventura/85min)

O filme acompanha uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde moradores do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos. A jovem fogosa e o cara que segue o fluxo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum. Direção: Peter Sohn.





Os Aventureiros - A Origem

(Livre/Animação/110min)

Luccas Neto, sua irmã Gi e seus amigos Vitória, Pedro e Jéssi não faziam ideia do que estava por vir na excursão da escola. Quando Luccas decide invadir o laboratório do recém desaparecido cientista Honório Flacksman, o grupo é sugado para um portal que os leva para outra dimensão – a Cidade da Alegria. Lá, eles são abordados por Catarina, chefe dos Guardiões, protetores da Cidade. Direção: Andre Pellenz.





"Homem Aranha Através do Aranhaverso"

(Livre/Animação/136min)

Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é pego através do Multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregada de proteger sua própria existência. Direção: Joaquim dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers.



"Indiana Jones e O Chamado do Destino"

(12 anos/Aventura/150min)

Encontrando-se em uma nova era, aproximando-se da aposentadoria, Indy luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando os tentáculos de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indy deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas. Direção: James Mangold.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS DOS SHOPPINGS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva/Camará)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)





CINEMA DA FUNDAÇÃO

As salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) trazem na programação producões independentes, nacionais e obras antigas que nem sempre tem espaço entre os blockbusters, com ingressos a partir de R$ 5.



Confira programação de 20 a 26 de julho:







“Máquina do Desejo - 60 anos de Teatro Oficina”

(Documentário/120min/Brasil, 2021)

Em seis décadas, o Teatro Oficina fez mais que revolucionar a linguagem teatral no país: a influência estética da companhia de José Celso Martinez Corrêa estende-se do Tropicalismo à renovação das linguagens audiovisuais brasileiras a partir dos anos 1960. O filme revisita uma história que envolve personalidades como Caetano Veloso, Glauber Rocha, Lina Bo Bardi, Chico Buarque e Zé do Caixão, aproxima arte cênica, ecologia, arquitetura e sexualidade, e mistura arte e vida na busca de uma linguagem verdadeiramente brasileira. Direção: Lucas Weglinski, Joaquim Castro. Com José Celso Martinez Correa, Renato Borghi, Itala Nandi







"A Praga"

(Ficção/70min/Brasil, 2022)

Durante um passeio, Mariana e Juvenal param para tirar fotos em frente à casa de uma senhora. Irritada, esta se revela uma bruxa e roga uma praga no jovem casal. A partir daí, eles terão suas vidas completamente alteradas. Direção: José Mojica Marins, Matheus Sundfeld, Pedro Junqueira, Cédric Fanti, Luis Claudio Bonacura. Com Sílvia Gless, Felipe Von Rhein, Wanda Kosmo.





“A Noite do Dia 12”

(16 anos/Ficção/115min/França)

Yohan Vivés, do esquadrão criminal de Grenoble, e sua equipe investigam a vida e as relações complexas de uma vítima de assassinato, mas o que começa como profissional logo se transforma em uma obsessão para o capitão da polícia. Direção: Dominik Moll.





“Canção ao Longe”

(14 anos/Ficção/75min/Brasil)

Em busca da própria identidade, Jimena reescreve diariamente as suas relações afetivas, profissionais e de amizade. Direção: Clarissa Campolina.



“Musa Deluxe”

(12 anos/Ficção/101min/Reino Unido)

Cabeleireiros talentosos em uma competição encontram um dos seus morto antes que o julgamento possa começar. Percorrendo corredores iluminados por neon, os competidores revelam ressentimentos e mentiras que fervilham há muito tempo. Direção: Thomas Hardiman.



“Tinnitus”

(14 anos/Ficção/105min/Brasil)

Marina é uma atleta de saltos ornamentais. No auge de sua carreira, ela é vítima de um grave acidente causado por uma terrível crise de zumbido. Alienada do esporte, Marina trabalha no aquário municipal vestida de sereia. Direção: Gregório Graziosi.



"Seus Ossos Seus Olhos"

(16 anos/Ficção/118min/Brasil, 2019)

João, cineasta de classe média, passa por uma série de encontros com pessoas que o afetam e revelam aos poucos, um jogo de tempos que mistura vida e processo de criação, presente e memória. Direção: Caetano Gotardo. Com Caetano Gotardo, Malu Galli, Vinicius Meloni.





"La Parle"

(14 anos/Ficção/73min/Brasil//França, 2022)

Fanny, Kevin e Simon se juntam à Gabriela para passar as férias de verão na costa basca francesa. O lugar é famoso por reunir pessoas ao redor de La Parle, uma onda que, de acordo com a tradição local, revira sentimentos e traz resoluções. Assim, o momento de relaxamento se torna uma experiência profunda conforme o grupo cria conexões inesperadas. Direção: Fanny Boldini, Gabriela Boeri, Kevin Vanstaen e Simon Boulier.





"Por Trás da Linha de Escudos"

(10 anos/Documentário/96min/Brasil, 2023)

Uma equipe de cinema consegue acesso ao Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco – unidade policial treinada para lidar com a repressão de aglomerações de civis, incluindo protestos e manifestações. Desta aproximação, surge a primeira versão de Por trás da linha de escudos, lançada em 2017. Alvo de críticas, o filme é retirado de circulação pela equipe, que decide realizar uma nova edição do documentário a partir do mesmo material bruto. Além de apresentar o cotidiano e o ponto de vista dos policiais, o longa, agora, também comenta a própria feitura do documentário, seus dilemas e contradições. Direção: Marcelo Pedroso

