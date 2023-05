Confira a programação dos cinemas do Recife nesta semana (11/05 até 17/05)

A- A+

A programação dos cinemas recifenses a partir desta quinta-feira (11) traz filmes para todos os gostos - de super-heróis da Marvel, até terrores sangrentos e comédias românticas. E no último dia do calendário, na quarta-feira (18), "Velozes e Furiosos 10" faz sua pré-estreia. Confira os filmes em cartaz:

“Guardiões da Galáxia Vol. 3” (14 anos/Aventura/149min)

Peter Quill, que ainda está a recuperar da perda de Gamora, tem que reunir a sua equipa para defender o universo e proteger um dos seus. Uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos. Estrelando Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper e Sean Gunn. Direção: James Gunn.

“Super Mario Bros. - O Filme” (Livre/Animação/90min)

Mario e Luigi vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach. Quando Luigi é raptado por Bowser, Mario é o único capaz de deter o Koopa e restabelecer a paz. Estrelando Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy e Jack Black. Direção: Aaron Horvath, Michael Jelenic.

“A Morte do Demônio: A Ascensão” (18 anos/Terror/95min)

O filme conta a história distorcida de duas irmãs distantes cujo reencontro é interrompido pela ascensão de demônios possuidores de carne que os empurram para um batalha primordial pela sobrevivência enquanto enfrentam a versão mais aterrorizante da família imaginável. Estrelando Alyssa Sutherland e Lily Sullivan. Direção: Lee Cronin.

“Deixados Para Trás: O Início do Fim” (14 anos/Suspense/120min)

Seis meses atrás, milhões de pessoas desapareceram sem deixar vestígios e o caos tomou conta do mundo. Desesperado por respostas em um mundo cheio de medo e mentiras, o jornalista Buck Williams decide ir até o fim em busca da verdade e da salvação. Estrelando Kevin Sorbo e Greg Perrow. Direção: Kevin Sorbo.

“O Nascimento do Mal” (12 anos/Terror/90min)

Julie Rivers está grávida e se mudando para uma nova casa com o marido enquanto eles abraçam um novo começo. Terríveis experiências fantasmagóricas em casa começam a se aproximar de Julie, despertando seus demônios do passado e fazendo com que outras pessoas questionem sua estabilidade mental. Estrelando Melissa Barrera. Direção: Lori Evans Taylor.

“Mafia Mamma - De Repente Criminosa”

(16 anos/Comédia/100min)

Uma americana insegura herda o império mafioso de seu avô na Itália. Guiada pela consigliere de confiança da empresa, ela desafia de forma hilária as expectativas de todos, incluindo as dela, como a nova chefe dos negócios da família. Estrelando Toni Colette e Monica Bellucci. Direção: Catherine Hardwicke.

“Amor(es) Verdadeiro(s)” (12 anos/Comédia/90min)

Uma mulher é inesperadamente forçada a escolher entre o marido que há muito pensava estar morto e o noivo que finalmente a trouxe de volta à vida. Estrelando Luke Bracey, Phillipa Soo e Simu Liu. Direção: Andy Fickman.

“Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo”

(12 anos/Comédia/105min)

Quatro melhores amigas levam seu clube do livro para a Itália para a viagem de garotas que nunca tiveram. Quando as coisas saem dos trilhos e os segredos são revelados, suas férias relaxantes se transformam em uma aventura. Estrelando Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Direção: Bill Holderman.

“O Amor Mandou Mensagem” (12 anos/Romance/105min)

Mira Ray envia uma série de mensagens românticas para seu antigo celular sem perceber que o número foi transferido para o novo telefone do jornalista Rob Burns. Quando ele é designado para escrever um perfil de Celine Dion, ele pede a ajuda dela para descobrir como conhecer Mira pessoalmente. Estrelando Celine Dion e Priyanka Chopra. Direção: Jim Strouse.

“Velozes e Furiosos 10” (12 anos Ação/140min)

Pré-estreia na quarta-feira (17)

Dom Toretto e sua família devem lidar com o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado para destruir o mundo de Dom e todos que ele ama. Estrelando Vin Diesel, Jason Momoa, Brie Larson, Jason Statham e Charlize Theron. Direção: Louis Leterrier.

