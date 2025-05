A- A+

streaming Confira as estreias dos streamings de 26 a 31/05; veja trailers Quarta temporada de "Abbot elementary", a estreia de "A melhor irmã" e nova temporada de "And Just Like That" estão na lista de lançamentos

Durante esta semana, entre os dia 26 e 31/05, os streamings lançam diversas novidades para os telespectadores.

Entre os lançamentos na lista, estão a quarta temporada de "Abbot elementary", na plataforma do Disney+, a estreia de "A melhor irmã" no Prime Video e nova temporada de "And Just Like That" no MAX.

Confira a lista de estreias de 26/05 a 31/05:

"Terra da máfia" (Paramount+, a partir de 30/05)

Um elenco peso pesadíssimo foi recrutado para abordar, na nova série do Paramount+, um dos assuntos favoritos da indústria audiovisual: máfia. Pierce Brosnan, Helen Mirren e Tom Hardy estão em “Terra da máfia”, que estreia na plataforma na própria sexta-feira (30).

De produção britânica, a história é centrada em Conrad Harrigan, personagem de Brosnan, o chefe de uma poderosa família do crime organizado que tem Maeve Harrigan, a oscarizada Helen Mirren, como a matriarca.

Ele lida com desavenças internas e externas para controlar um sindicato global de atividades ilícitas, também almejado pela família Stevenson.

Harry Souza, papel interpretado por Hardy, é o homem dos serviços sujos desta família e peça essencial na escalada de violência entre as duas facções.

Com dez episódios, a série tem produção de Guy Ritchie, que esteve por trás recentemente de “Magnatas do crime”, da Netflix.

A criação é de Ronan Bennett, o mesmo de “O dia do Chacal”, série indicada ao Globo de Ouro 2025 de melhor drama.

"And just like that" (Max, a 29/05)



Nova York que se cuide porque Carrie, Miranda e Charlotte estão de volta para a terceira temporada deste spin-off de “Sex and the city”.

São 12 episódios, disponíveis todas às quintas, sempre a partir de 22h. No elenco, chegam a comediante Rosie O’Donnell e o ator Mehcad Brooks, de “Law & order”.

"Abbot Elementary" (Disney+, a partir de 28/05)



Indicada a quatro Emmys, esta comédia criada e estrelada por Quinta Brunson retrata o dia a dia de escola pública americana cheia de problemas e da luta dos professores para fazer tudo funcionar.

Na quarta temporada, o corpo docente e o discente precisam lidar com um novo diretor.

"A melhor irmã" (Prime Video, a partir de 29/05)

Elizabeth Banks e Jessica Biel são as estrelas desta série de suspense baseada no best-seller homônimo de Alafair Burke. As duas interpretam irmãs em situações opostas de vida.

Banks é Nickey, que anda na pior; Biel é Chloe, uma executiva bem de vida. As duas se reaproximam quando Adam, marido de Chloe, é misteriosamente assassinado.

"Assassinatos do Tylenol" (Netflix, a partir de 26/05)

Em 1982, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, sete pessoas morreram após tomar Tylenol, um medicamento bastante popular para controlar febre e amenizar dores. Mas não eram comprimidos quaisquer. Todos eles estavam envenenados com cianeto. Esta série documental destrincha o que, de fato, aconteceu.

