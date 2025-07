A- A+

MÚSICA Confira as músicas mais tocadas no primeiro semestre de 2025 somando as principais plataformas Levantamento realizado pela Pro-Música contempla as músicas tocadas no Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster

A Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, apresenta um ranking com as músicas mais acessadas nas plataformas de streaming no Brasil no primeiro semestre de 2025.

O pagode volta a liderar a preferência nacional em um semestre: "Coração Partido (Corazón Partío)", do Grupo Menos É Mais, foi a faixa mais ouvida nas principais plataformas digitais no país, marcando o retorno do gênero à liderança das paradas.

A preferência pela música brasileira continua refletida no ranking: 94% das músicas mais tocadas no país são nacionais.

O levantamento da Pro-Música considera dados de todas as principais plataformas de streaming no Brasil – Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster. Confira o resultado:

"Coração Partido (Corazón Partío)" (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais

"Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim" (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto

"Fui Mlk" (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs

"Tubarões" (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

"Última Saudade" (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

"Apaga Apaga Apaga" (Ao Vivo) – Danilo & Davi

"Resenha Do Arrocha" – J. Eskine, Alef Donk

"Mãe Solteira" (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine

"Barbie" – Mc Tuto & Dj Glenner

"Die With A Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars

