Streaming Confira as principais estreias de filmes e séries nas plataformas de streaming em abril "Oppenheimer", "O Simpatizante" e "Justiça 2" estão entre os destaques do mês

Mais uma folha virada no calendário de 2024, é hora de conferir o que o novo mês traz de novidades nos serviços de streaming. Abril chega com novos filmes e séries para maratonar.

A Folha de Pernambuco listou as principais estreias do mês. Na Netflix, por exemplo, um dos destaques é a série de terror sci-fi “Parasyte: The Grey”, para quem busca por uma produção sul-coreana que vai além dos k-dramas românticos.

O vencedor do Oscar “Oppenheimer” chega ao streaming em abril e ficará disponível no Prime Video. A Max tem entre os destaques a série brasileira “Da Ponte pra Lá” e a minissérie “O Simpatizante”, parceira da HBO com a produtora A24.

Outra estreia bastante aguardada é a de “Justiça 2”, que entra no catálogo do Globoplay. Já a Disney leva para os seus assinantes a animação “Wish”.



Confira as principais estreias no streaming em 2024:

Netflix

“Ripley” - 4 de abril

“Parasyte: The Grey” - 5 de abril

“A Grande Entrevista” - 5 de abril

“A Rede Antissocial: Dos Memes ao Caos” - 5 de abril

“Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes” - 19 de abril

“Garotos Detetives Mortos” - 25 de abril

Max

“Da Ponte pra Lá” - 4 de abril

“O Início do Mundo de Greg” - 12 de abril

“O Curioso Caso de Natália Grace” - 12 de abril

“O Simpatizante” - 14 de abril

“O Lado Sombrio da TV Infantil” - 16 de abril

Disney+

“Wish” - 3 de abril

“Voltando a ler Graúna” - 5 de abril

“Iwájú” - 10 de abril

“Massacre dos Mórmons” - 11 de abril

“A Partitura Secreta” - 17 de abril

Globoplay

“Sob Nova Direção” - 1º de abril

“O Espigão” - 8 de abril

“Justiça 2” - 11 de abril

“Em Família” - 15 de abril

“Despedida de Solteiro” - 22 de abril

“A Justiceira” - 29 de abril

Prime Video

“The Walking Dead: Dead City” - 3 de abril

“Música” - 4 de abril

“Oppenheimer” - 7 de abril

“Fallout” - 11 de abril

“The Walking Dead: The Ones Who Live” - 19 de abril

“Trolls 3: Juntos Novamente” - 19 de abril

“Segredos de Um Escândalo” - 30 de abril

Star+

“A Fábrica de ETs” - 3 de abril

“Cedo Demais” - 10 de abril

“Grandes Hits” - 12 de abril

“Todos Nós Desconhecidos” - 24 de abril

“Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi” - 26 de abril

“O Véu” - 30 de abril

Paramount+

“Star Track: Discovery” (5ª temporada) - 4 de abril

“A Corte Marcial da Nave da Revolta” - 6 de abril

“Dora” - 12 de abril

“O Reencontro da Turma” - 13 de abril

“Ark: The Animated Series” - 19 de abril

“Knuckles” - 27 de abril

Mubi

“Dias Perfeitos” - 12 de abril

AppleTV+

“Fortuna” (2ª temporada) - 3 de abril

“Sugar” - 5 de abril

“Franklin” - 12 de abril



