Confira as produções nacionais com apelo global que a Netflix aposta para 2026

Por conta de produções originais como a pioneira “House of Cards”, a Netflix extrapolou a função de simples exibidora de vídeos por demanda para ser reconhecida como uma produtora de conteúdo. A plataforma, entretanto, demorou a tornar os mercados internacionais em que começou a atuar como foco de investimentos. Quando chegou no Brasil, em 2011, a empresa logo se tornou uma febre, mas demorou cinco anos para lançar sua primeira série brasileira, a ficção científica distópica “3%”.

Passada uma década dessa produção, a história é bem diferente. A Netflix ampliou seu potencial de mercado e conteúdo, buscando profissionais e propostas com apelo artístico e popular, além de firmar alianças com as melhores produtoras do país. “Em 2025, tivemos títulos de muito sucesso no país e que, por isso, também atravessaram fronteiras. Isso é fruto da experimentação, da ousadia e dos riscos que assumimos juntos, em um movimento que apoiou o crescimento do mercado audiovisual local”, avalia a vice-presidente de Conteúdo Elisabetta Zenatti.

Com uma série de projetos em andamento, a empresa tem se destacado a cada novo ciclo de lançamentos. Para 2026, por exemplo, o catálogo da plataforma tem espaço para série adolescente, comédia familiar, filmes com grande potencial popular e a segunda temporada de “Os Donos do Jogo”, seu sucesso mais recente. Criação de Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos e Bruno Passeri, a série não só conquistou os brasileiros como também alcançou o topo do ranking global da Netflix, tornando-se a produção de língua não-inglesa mais assistida no mundo, com 5,9 milhões de exibições.

“Estou muito feliz e honrado com o carinho que a audiência teve com a primeira temporada. A gente se dedicou de verdade nesse projeto, então é incrível ver esse retorno tão positivo. Agora é segurar a ansiedade para descobrir as novidades e começar logo a gravar os próximos episódios”, ressalta André Lamoglia, protagonista da produção.

De olho no público mais novo, a aposta da Netflix para o ano que vem é “Os 12 Signos de Valentina”, adaptação do livro homônimo de Ray Tavares. Produzida pela Boutique Filmes, a obra contar a história de uma jovem, que, após ser traída pelo namorado e acreditar que o relacionamento não deu certo pela incompatibilidade astral, decide transformar vingança em método: ficar com caras de cada signo do zodíaco e relatar seus encontros em um videocast. Responsáveis por séries que fizeram história na Globo, casos de “A Grande Família” e “Tapas e Beijos”, o roteirista Cláudio Paiva e o diretor Maurício Farias se unem novamente na comédia familiar “As Crianças Estão de Volta”.

Criada por Patrícia Leme, a trama gira em torno de um casal que, ao se mudar para o litoral com o objetivo de curtir a vida a dois, se vê obrigado a adiar seus sonhos e desejos quando os filhos adultos retornam ao ninho. “Estou muito feliz em retomar antigas parcerias, explorar formatos, misturar gêneros e pensar o conteúdo de forma mais ampla por conta do alcance global que as produções podem ter”, avalia Farias.

Com projetos no Globoplay e na HBO Max para o ano que vem, o escritor Raphael Montes também vai dar as caras na Netflix. Com direção do cineasta Esmir Filho, o longa “A Estranha na Cama” é uma adaptação de um livro homônimo e inédito de Raphael. Cheio de viradas, o thriller acompanha um casal em crise que decide abrir a relação para tentar salvar o casamento. Ainda na área de filmes, o ambicioso projeto de adaptação de “Diário de um Mago”, best seller internacional de Paulo Coelho, começa a ser gravado no início de 2026.

Com produção da Gullane e alto investimento, o longa tem direção do premiado Vicente Amorim. “O roteiro está incrível e temos um orçamento alinhado com a grandeza da história, que mistura aventura e autoconhecimento e é um dos livros mais importantes da trajetória do Paulo Coelho, um escritor reconhecido no mundo todo”, ressalta Francisco Ramos, vice-presidente de conteúdo da Netflix para a América Latina.



