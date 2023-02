A- A+

BBB 23 Confira as repercussões da eliminação na madrugada desta quinta-feira (22) no BBB 23 Brothers refletiram sobre o comportamento do eliminado e avaliaram possíveis alvos

O eliminado da noite da última terça-feira (22) de carnaval foi o empresário Cristian, com 48,32% dos votos, contra Fred e Ricardo. E da mesma forma que seu nome não saia da boca dos participantes enquanto estava na casa, sua eliminação também foi o principal tópico da madrugada.

Medo de confronto

A saída de Cristian intensificou as conversas sobre suas atitudes dentro da casa. Ricardo comentou com Sarah Aline que o empresário teve medo de confrontar os aliados que sabiam de sua estratégia, mas ainda assim ficaram contra ele.

“Ele podia ter assumido a bronca e falado antes. ‘Você, você e você sabiam e foram coniventes, sim’. Ele não fez isso porque ficou com medo de expor”, refletiu.

Na academia, ambos se juntaram a Bruna Griphao e MC Guimê para conversar sobre a posição de Key Alves e Gustavo no tabuleiro. O biomédico afirmou que o casal sabia da estratégia de Cristian, enquanto a atriz se disse confusa com a postura deles em relação ao mais novo eliminado.

No quarto Fundo do Mar, Gustavo e Key refletiram se Cristian realmente fez algo errado. A atleta acredita que ele deveria ter sido mais transparente e objetivo em sua saída do grupo. O cowboy diz que ele era “bonzinho”.

Próximos alvos

Em papo com Gustavo e Cezar Black no Quarto do Líder, Key Alves revelou que MC Guimê é seu alvo na próxima formação de paredão. “Não consigo nem olhar para a cara dele, gente”, disparou a jogadora de vôlei sobre o cantor.

Com os cards da Central do Líder, o trio espiou as conversas de Guimê no gramado, que estava falando justamente da atleta.

Ao casal, Cezar afirmou que ele próprio corre risco de ser alvo da casa, além de Gabriel Santana, Domitila e Fred Nicácio. “Eles ganharam essa batalha agora, que foi não sair um deles. Então, eles estão super se achando”.

Os receios do líder são justificados. Em outra conversa, Larissa e Fred revelaram que o enfermeiro e Domitila são seus principais alvos, com Fred Nicácio também sendo uma possibilidade.

Domitila também é alvo de Aline Wirley, que ainda vê Gabriel Santana e Marvvila como opções por serem muito influenciados pelos confinados do quarto Fundo do Mar.

MC Guimê também declarou seu voto. Em conversa com Bruna Griphao, o cantor revelou que seu próximo alvo é Gustavo.



