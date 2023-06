Confira casais que reataram recentemente e vão passar o dia dos namorados juntos

A- A+

Nesta segunda-feira (12), o dia dos namorados para alguns casais vai ter cara de primeira vez. Várias duplas queridas pelo público que estavam separadas reataram recentemente, a tempo de passar o 12 de junho juntas.

Listamos abaixo casais que reataram husaá pouco tempo.

Lexa e MC Guimê

Separada de MC Guimê desde que ele foi expulso do "Big Brother Brasil" 23 sob a acusação de importtunar sexualmente uma das participantes, Lexa confirmou, na última sexta-feira, que reatou com o ex.-marido.

“Nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, oito anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. E só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. Guimê, te amo”.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

No início dos anos 2000, Wanessa Camargo e Dado Dolabella se conheceram numa sessão de fotos para uma revista adolescente em São Paulo e, logo depois, ele estrelou o clipe da cantora "O amor não deixa". Começou, então, um dos namorados mais badalados daqueles anos. Em 2002, porém, os dois se separaram e viveram histórias paralelas. Wanessa casou e teve filhos com o empresário Marcos Buaiz. Dado foi manchete com relacionamentos conturbados, por exemplo, com Luana Piovani, que o acusou de agressão.

Susana Werner e Julio César

Durou pouquíssimo o término do casamento de 21 anos de Susana Werner e Julio César. A empresária e ex-atriz anunciou nas redes sociais que estava se separando num domingo de maio e, na terça-feira seguinte, já dizia que eles haviam se precipitado. Mais um dia dos namorados para a conta deles, então.

Bruna Biancardi e Neymar

Em janeiro de 2023, o jogador de futebol anunciou que estava reatando com a influenciadora, seis meses depois de anunciar o fim do namoro. Em abril, Bruna confirmou estar grávida, e Neymar vai ser pai pela segunda vez.

João Gomes e Ary Mirelle

Em abril, um dia depois de receber uma declaração de amor nas redes sociais da influenciadora Ary Mirelle, o cantor João Gomes disse que a relação havia acabado. Um mês depois, eles anunciaram a volta do relacionamento e, na semana passada, postaram uma foto com a notícia de que vão ser pais.

