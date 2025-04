Confira detalhes sobre a série da Netflix "Congonhas: Tragédia Anunciada"

A- A+

A série "Congonhas: Tragédia Anunciada" estreou, nesta quarta (23), no catálogo do streaming Netflix. A produção aborda a tragédia do voo da companhia aérea TAM no ano de 2007, que resultou em 224 vítimas.

Confira aqui os principais detalhes sobre "Congonhas: Tragédia Anunciada":

Trama

A série tem traz como eixo central a tragédia do voo da TAM, em 2007, e traz relatos inéditos acerca do acidente aéreo. É dirida pelo roteirista e produtor brasileiro Angelo Defanti ("Borá", "O Clube dos Anjos").

É dividida em três episódios e já está disponível no streaming Netflix.

Relembre o acidente

O voo 3054 partiu do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no dia 17 de junho de 2007, e seguia para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Mas ao tentar pousar na pista, a aeronave não conseguiu frear e colidiu com o prédio Tam Express e um posto de gasolina, provocando a morte de todos os 187 passageiros e tripulantes de voo.

Além disso, outras 12 pessoas que estavam no solo foram vítimas fatais do acidente.

Em 2009, o relatório final do acidente foi divulgado e apontou que a principal causa da fatalidade foi um erro técnico do piloto.

