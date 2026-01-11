Confira indicados às principais categorias do Globo de Ouro
O Agente Secreto concorre em três categorias
Confira, a seguir, a lista dos indicados às principais categorias da 83ª edição do Globo de Ouro, que serão entregues neste domingo (11).
O longa-metragem político "Uma Batalha Após a Outra" liderou a disputa com 9 horário, seguido pelo drama norueguês "Valor Sentimental", com 8, e o filme de terror de época "Pecadores", com 7.
- Cinema -
Melhor Filme de Drama
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Foi Apenas um Acidente"
"O Agente Secreto"
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
Melhor Filme de Comédia e/ou Musical
"Lua Azul"
"Bugônia"
"Marty Supremo"
"A Única Saída"
"Nouvelle Vague"
"Uma Batalha Após a Outra"
Melhor Ator de Drama
Joel Edgerton ("Sonhos de Trem")
Oscar Isaac ("Frankenstein")
Dwayne Johnson ("Coração de Lutador - The Smashing Machine")
Michael B. Jordan ("Pecadores")
Wagner Moura ("O Agente Secreto")
Jeremy Allen White ("Springsteen: Salve-me do Desconhecido")
Melhor Atriz de Drama
Jessie Buckley ("Hamnet")
Jennifer Lawrence ("Morra, Amor")
Renate Reinsve ("Valor Sentimental")
Julia Roberts ("Depois da Caçada")
Tessa Thompson ("Hedda")
Eva Victor ("Desculpe, querida")
Melhor Ator de Musical e/ou Comédia
Timothée Chalamet ("Marty Supremo")
George Clooney ("Jay Kelly")
Leonardo Dicaprio ("Uma Batalha Após a Outra")
Ethan Hawke ("Lua Azul")
Lee Byung-Hun ("A Única Saída")
Jesse Plemons ("Bugonia")
Melhor Atriz de Musical e/ou Comédia
Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria")
Cynthia Erivo ("Wicked: Parte 2")
Kate Hudson ("Song Sung Blue - Um Sonho a Dois")
Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra")
Amanda Seyfried ("O Testamento de Ann Lee")
Emma Stone ("Bugonia")
Melhor Ator Coadjuvante
Benício Del Toro ("Uma Batalha Após a Outra")
Jacob Elordi ("Frankestein")
Paulo Mescal ("Hamnet")
Sean Penn ("Uma Batalha Após a Outra")
Adam Sandler ("Jay Kelly")
Stellan Skarsgård ("Valor Sentimental")
Melhor Atriz Coadjuvante
Emily Blunt ("Coração de Lutador - The Smashing Machine")
Elle Fanning ("Valor Sentimental")
Ariana Grande ("Wicked: Parte 2")
Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental")
Amy Madigan ("A Hora do Mal")
Teyana Taylor ("Uma Batalha Após a Outra")
Melhor Diretor
Paul Thomas Anderson ("Uma Batalha Após a Outra")
Ryan Coogler ("Pecadores")
Guillermo Del Toro ("Frankestein")
Jafar Panahi ("Foi Apenas um Acidente")
Joachim Trier ("Valor Sentimental")
Chloé Zhao ("Hamnet")
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa
"Foi apenas um acidente" - França
"A Saída Única" - Coreia do Sul
"O Agente Secreto" - Brasil
"Valor Sentimental" - Noruega
"Sirât" - Espanha
"A Voz de Hind Rajab" - Tunísia
Realização Cinematográfica e de Bilheteria
"Avatar: Fogo e Cinzas"
"F1"
"Guerreiras do K-Pop"
"Missão: Impossível - O Acerto Final"
"Pecadores"
"A Hora do Mal"
"Wicked: Parte 2"
"Zootopia 2"
Melhor Filme de Animação
"Arco"
"Demon Slayer: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito"
"Elio"
"Guerreiras do K-Pop"
"A Pequena Amélie ou o Caráter da Chuva"
"Zootopia 2"
- Televisão -
Melhor Série de Drama
"Uma Diplomata" (Netflix)
"The Pitt" (HBO Max)
"Pluribus" (Apple TV)
"Ruptura" (Apple TV)
"Cavalos Lentos" (Apple TV)
"O Lótus Branco" (HBO Max)
Melhor Ator em Série de Drama
Sterling K. Brown ("Paraíso")
Diego Luna ("Andor")
Gary Oldman ("Cavalos Lentos")
Mark Ruffalo ("Tarefa")
Adam Scott ("Ruptura")
Noah Wyle ("The Pitt")
Melhor Atriz em Série de Drama
Kathy Bates ("Matlock")
Britt Lower ("Ruptura")
Helen Mirren ("Terra da Máfia")
Bella Ramsey ("The Last Of Us")
Keri Russell ("Uma Diplomata")
Rhea Seehorn ("Pluribus")
Melhor Série de Televisão de Comédia e/ou Musical
"Escola Primária Abbott" (ABC)
"O Urso" (FX no Hulu)
"Hacks" (HBO Max)
"Ninguém Quer" (Netflix)
"Só Assassinatos no Prédio" (Hulu)
"O Estúdio" (Apple TV)
Melhor Ator em Série de Comédia e/ou Musical
Adam Brody ("Ninguém Quer")
Steve Martin ("Apenas Assassinatos no Prédio")
Glen Powell ("Chad Powers: O Quarterback")
Seth Rogen ("O Estúdio")
Martin Short ("Apenas Assassinatos no Prédio")
Jeremy Allen White ("O Urso")
Melhor Atriz em Comédia e/ou Musical
Kristen Bell ("Ninguém Quer")
Ayo Edebiri ("O Urso")
Selena Gomez ("Apenas Assassinatos no Prédio")
Natasha Lyonne ("Poker Face")
Jenna Ortega ("Wandinha")
Jean Smart ("Hacks")
Melhor Minissérie ou Filme para Televisão
"Adolescência" (Netflix)
"Tudo culpa dela" (Peacock)
"O Monstro em Mim" (Netflix)
"Black Mirror" (Netflix)
"Morrendo por Sexo" (Fx On Hulu)
"A Namorada Ideal" (Prime Video)
Melhor Ator de Minissérie ou Filme para Televisão
Jacob Elordi ("O Caminho Estreito para os Confins do Norte")
Paul Giamatti ("Black Mirror")
Stephen Graham ("Adolescência")
Charlie Hunnam ("Monstro: A História de Ed Gein")
Jude Law ("Coelho Negro")
Matthew Rhys ("O Monstro em Mim")
Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para Televisão
Claire Danes ("O Monstro em Mim")
Rashida Jones ("Black Mirror")
Amanda Seyfried ("Long Bright River")
Sarah Snook ("Tudo por culpa dela")
Michelle Williams ("Morrendo por Sexo")
Robin Wright ("Um Ideal Namorada")
Filmes com mais agendamento
"Uma Batalha Após a Outra" - 9
"Valor Sentimental" - 8
"Pecadores" - 7
"Hamnet" - 6
"Frankenstein" - 5
"Wicked: Parte 2" - 5