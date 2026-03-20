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Lollapalooza Confira look mais repetido no festival Lollapalooza Chapéu de cowboy ganhou espaço entre fãs de Sabrina Carpenter, que mistura country com pop em seus trabalhos mais recentes

Ana Castela? Não, o motivo para tantos chapéus de cowboy no primeiro dia de Lollapalooza em Interlagos é a norte-americana Sabrina Carpenter, que fecha o primeiro dia de shows desta edição que vai até domingo.

Há por toda parte versões brancas, rosas, com glitter e com franjas ou estrelinhas. Em celebração à cantora, outros fizeram tatuagens temporárias de “beijinho” igual ela usa na capa do álbum ‘Short’n Sweet’.

"Estamos muito ansiosas. Gostamos dela desde quando era uma ‘Who?’ (gíria em inglês para quando uma pessoa é desconhecida)", diz a psicóloga Mariana Rossi, de 25 anos, acompanhada da amiga Rafaella Santana, também de 26 anos "Compramos o chapéu na shopee, com antecedência, para esse momento".

Há, inclusive, meninos apostando no mesmo loook. É o caso de João Antônio Roscia, de 19 anos.

"Sou muito fã da Sabrina, o chapéu a gente usa porque ela tem apostado no country nos últimos trabalhos. Os fãs dela são assim, gostam dessas homenagens. Uma vez a moda era levar garfos para o show", diverte-se.

Mais adiante Marina Assis, de 20 anos, também trajava o item e comemorava a primeira vez no festival.

"Achei o chapéu country, mas também girly pop, igual a Sabrina. Eu gosto de country, o sertanejo brasileiro estou começando a ouvir agora. Mas nunca achei ruim. Só sei que esse chapéu não ficará parado!", promete.

Sabrina sobe ao palco do Lolla às 21h30. Antes dela, haverá espaço para o R&B de Blood Orange e mais o rap com pitadas de pop de Doechii. O evento segue até domingo com shows de Lorde, Chapell Roan e Tyler, The Creator.

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