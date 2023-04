A- A+

Cinema Confira novas imagens de Lady Gaga e Joaquin Phoenix em "Coringa 2" Com as fotos, diretor Todd Phillips anunciou fim das filmagens do longa

Lady Gaga e Joaquin Phoenix apareceram caracterizados como Arlequina e Coringa em novas fotos de “Joker: Folie à Deux” (ainda sem título oficial no Brasil), divulgadas pelo diretor Todd Phillips. Confira:

"Encerramos. Obrigado a esses dois (e todo o elenco) e à MELHOR equipe que a indústria cinematográfica tem a oferecer. De cabo a rabo. Vou rastejar para uma caverna agora (ilha de edição) e juntar tudo”, escreveu Phillips.

Com a publicação, o diretor anunciou o fim das filmagens do longa, que tem previsão de estreia para 4 de outubro de 2024. Ainda não há detalhes sobre a trama do filme além da introdução do perturbado par romântico do icônico vilão do Batman.

