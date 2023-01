A- A+

CINEMA Confira o novo trailer de "Homem-formiga e a Vespa: Quantumania", que estreia em 16 de fevereiro O trailer foi lançado durante jogo playoff do Campeonato Nacional de Futebol Americano Universitário

Um novo trailer repleto de ação de “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” da Marvel Studios, que estreia em 16 de fevereiro nos cinemas, foi lançado na noite de ontem (9) durante jogo playoff do Campeonato Nacional de Futebol Americano Universitário. Dando início a Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), a agitada aventura das telonas apresenta o vilão mais poderoso até hoje: Kang, o Conquistador.

Os parceiros super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) retornam para continuar suas aventuras como o Homem-Formiga e a Vespa. Juntos, com os pais de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e a filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), a família explora o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os levará além dos limites do que pensavam ser possível.

Confira o trailer:

Dirigido por Peyton Reed e produzido por Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania também é estrelado por Jonathan Majors como Kang, David Dastmalchian como Veb, Katy O'Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz e Bill Murray como Lorde Krylar.

