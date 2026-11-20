A- A+

ANIMAÇÃO Confira o que assistir no Animage 2026, que estreia hoje com dez dias de programação gratuita O 16º Festival Internacional de Animação de Pernambuco segue até o dia 29 de novembro

A partir desta sexta-feira (20) até o dia 29 de novembro, o 16º Festival Internacional de Animação de Pernambuco (Animage) promove uma programação gratuita com dezenas de exibições distribuídas pelo Recife.



Em 2026, o Animage realiza a maior edição dos 18 anos de história do festival, consolidado como uma referência da animação brasileira e internacional. Para o cenário deste ano, a programação de 10 dias apresenta mais de 280 filmes de 60 países em salas de cinema e espaços a céu aberto da cidade.

Maratonar todas as mostras ou decidir a melhor sessão pode ser um desafio durante os próximos 10 dias, então, por onde começar a escolher o que assistir no Animage? Uma dica de ouro para o público em geral é que os ingressos são distribuídos nas bilheterias uma hora antes de cada sessão. A programação do festival começa no Cinema São Luiz, neste Dia da Consciência Negra, destacando a Mostra de Curtas Africanos como primeira indicação do evento, com produções contemporâneas e da diáspora.



Céu aberto

Para ir em família, tem como opções Mostra Competitiva de Curtas Infantil 1, 2, 3 e 4, Mostra Brasil Infantil e Mostra Parque, com exibições ao ar livre em espaços públicos como o Parque da Tamarineira, Lagoa do Araçá e Parque de Apipucos. Todas essas são sessões com classificação livre, feitas para aproveitar o fim de semana com as crianças.



Competição

Os maratonistas que procuram as grandes histórias animadas devem se sentir realizados com a seleção de Mostras Competitivas e Especiais de longas-metragens, incluindo a projeção dos contemporâneos “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, “Jim Queen” (exibido em Cannes) e “O Filho da Puta” - destaques deste fim de semana. Também vale a pena considerar os clássicos “Persépolis” (2007) e o centenário “As Aventuras do Príncipe Achmed” (1926).



Quem curte assistir a uma maior quantidade de histórias pode conferir os curtas-metragens das Mostras Competitiva de Curtas I a XIV, Brasil, Fanzines e Publicações Independentes, além da Fleischer Cartoons, com clássicos restaurados, como “Peeping Penguins”.

Adultos

Na programação do Animage, os fãs de animação adulta e terror estão contemplados nas mostras temáticas com classificação indicativa mais alta (16 a 18 anos). Dentre os destaques, Mostra Malassombros em Stop Motion, Mostra Erótica e Mostra (Se) Amar em Tempos Estranhos e Mostra Anibia - Colômbia, com um panorama da animação colombiana contemporânea.

Remoto

Neste ano, o Animage e a Filmicca, plataforma brasileira de streaming dedicada ao cinema independente e autoral, permite que o público de todo o país assista ao festival gratuitamente sem sair de casa. Mais de 100 curtas-metragens ficam disponíveis online de 20 a 29 de novembro, abrangendo filmes nacionais e internacionais de 20 mostras temáticas.

É possível conferir a programação completa no site (animagefestival.com) e no aplicativo do festival para acompanhar os filmes, horários e a classificação indicativa de cada sessão.

SERVIÇO

Animage - 16º Festival Internacional de Animação de Pernambuco

Quando: 20 a 29 de novembro 2026

Onde: Cinema São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Cinema do Museu, Teatro Luiz Mendonça e Cinema da UFPE

Sessões ao ar livre no Parque de Apipucos, Ilha de Deus, Praça do Hipódromo, Parque da Tamarineira, Praça da Várzea e Praça de Eventos da Lagoa do Araçá

Entrada gratuita com ingressos distribuídos nas bilheterias dos cinemas 1h antes de cada sessão

Informações: @animagefestival

Veja também