demissão Confira o que disseram outros jornalistas sobre a saída de Daniela Lima da GloboNews Daniela fez parte do programa matinal "Conexão" durante dois anos

Daniela Lima, Camila Bomfim e Leilane Neubarth eram a cara do canal matinal "Conexão GloboNews" até esta segunda-feira (4), quando a jornalista Daniela Lima anunciou sua saída, após dois anos, da emissora.



Na postagem do seu instagram, Daniela escreveu: “Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve!”

Nos comentários, diversos colegas de emissora e de profissão se despediram da jornalista. Entre eles estava Bianka Carvalho, da Globo Nordeste, que publicou:

"Você é maravilhosa, Dani. Sou muito sua fã" "Dani, você é inspiração! Feliz novo rumo", escreveu Maju Coutinho, apresentadora do "Fantástico".

Já Aline Midlej, âncora do "Globo News", comentou: "Dani! Foi uma alegria cheia de honra ter você entre nós. O jornalismo só ganha. Só ganhamos. Que seus caminhos sejam amplos como você os merece!!!". E Vera Magalhães, do programa "Roda Viva", desejou sucessos e complementou: "Quem acompanha sua trajetória sabe que a inquietude e a sede por notícia são suas marcas. Ansiosa pra te acompanhar no que está por vir".

