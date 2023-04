A- A+

bbb23 Confira o que rolou nesta madrugada na última festa do BBB 23 Com o reality se aproximando do fim, participantes aproveitaram festa com shows de Pitty, Duda Beat E Negra Li

A última festa da casa mais vigiada do Brasil aconteceu nesta sexta-feira (7). A despedida contou com shows de Pitty, Negra Li e Duda Beat.

Após as apresentações, Bruna e Cezar Black conversaram sobre a discussão que tiveram na prova do líder da quinta-feira (6). Na conversa, Cezar também revelou ter ficado magoado com Domitila por ela dizer que o brother fica “se vitimizando”.

"Sempre fui pró-grupo. Me magoou pra c* a Domitila ter falado isso. Quando ela tava sozinha, eu dei a mão pra ela e falei 'Domi, eu tô com você, você tá comigo até o final e sei o que é se sentir assim'. Ela falar que eu me vitimizo me doeu pra c*”, contou Black.

Na pista de dança, Alface conversou sobre Black com as meninas do quarto deserto. Na situação, Ricardo relembrou de quando o rival julgou Marvvila por ter agido com o coração, quando ele teria feito a mesma coisa para defender Cris.

Em outro momento da noite, Bruna e Domitila conversaram e pediram desculpas selando a paz com um abraço.

Bruna e Domitila se abraçam e pedem desculpas (Foto: Reprodução)



Domitila: "Desculpa, viu, Bruna?"

Bruna: "Eu te peço desculpas também. Fiquei bolada e falei Domitila isso, Domitila aquilo."

Domitila: "Para, para, de verdade! Sou muito grata por esse momento pra gente poder, sinceramente, sentir uma a outra. Eu falo muita m*rda, Bruna."



Sarah Aline e Alface tiveram uma conversa onde a sister pediu para que o líder da semana não a salvasse caso ela fosse para o paredão.



"Eu sei que é o que eu preciso, tô bem tranquila! Eu te pedi, não sei se você vai fazer, mas se puder... Eu sei que tem outras pessoas que você também defenderia, então estou pedindo pra optar por outra pessoa que você não quer que vá." disse Sarah.

As meninas do quarto deserto também fizeram estratégias, e combinaram de indicar Sarah na votação de domingo (9), e caso algumas delas ganhassem o anjo, escolheriam Domitila e Sarah para o castigo do monstro.

A festa também contou com uma playlist personalizada, tocando as músicas de Aline, Bruna e Domitila.

Black fez sucesso na pista de dança e impressionou Amanda, Aline e Bruna com seu gingado.

