BBB 23 Confira o resumo da festa do BBB 23 que aconteceu nesta sexta-feira (17) A atração musical da noite foi NX Zero

Nesta sexta-feira (17) aconteceu mais uma festa no BBB, a primeira após a saída de Mc Guimê, Cara de Sapato e a participante intercambista, Dania Mendez. A atração musical foi a banda NX Zero, que volta agora de um hiatus de 5 anos. O tema da festa foi “México”.

Durante a festa, Marvvila comentou com Fred sobre a saída antecipada de Dania, que a consolou dizendo que adiantaram o seu voo. Domitila também lembrou da ex-participante Key, já que sua banda favorita é NX Zero. “Ela tinha tatuagem pelo corpo todo. Senti muita falta dela hoje também”, disse Domitila.

Bruna também estava desanimada durante a festa, e foi consolada por Domitila. Ela também conversou sobre suas opções de voto, alegando que votaria em Domitila e Black, apesar de ambos serem ‘fortes’ do lado de fora.

O casal Sarah e Ricardo também não estavam muito bem e acabaram tendo uma DR na sala, que logo foi resolvida. “"Eu tenho as minhas prioridades aqui também, e ele sempre fez parte, só que eu não era a primeira prioridade dele até que as pessoas saíssem. Da mesma forma que ele não é minha primeira prioridade, mas as minhas pessoas estão aqui”, disse Sarah para Aline.

