Confira os destaques do último fim de semana do Animage 2026
Programação gratuita reúne clássicos restaurados, longas-metragens premiados e sessões dedicadas ao erotismo e ao terror pelo Recife
A 16ª edição Festival Internacional de Animação de Pernambuco (Animage) entra na reta final neste fim de semana. A programação gratuita dos próximos dias contempla clássicos restaurados, longas-metragens premiados e sessões dedicadas ao erotismo e ao terror, com exibições distribuídas pelo Recife.
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O último fim de semana do Animage segue até domingo (29), quando serão anunciados e reexibidos os vencedores das mostras competitivas. Entre os destaques da programação estão as sessões do centenário de “As Aventuras do Príncipe Achmed” e dos clássicos restaurados da icônica personagem Betty Boop.
Nesta sexta (27) e no sábado (28), a Mostra Erótica apresenta dez curtas-metragens, entre eles “Sexyficiência” (2026), da alemã Anne-Christin Plate, sobre a sexualidade de pessoas com deficiência; “Des-Anjo” (2025), de Wyatt Carson, retratando as fantasias e descobertas de uma jovem trans; e “Torta de Desejo” (1976), animação bem-humorada da realizadora norte-americana Lisa Crafts.
Os fãs de terror também foram contemplados na Mostra Malassombros em Stop Motion, que reúne oito curtas produzidos nos Estados Unidos, Reino Unido e Chile, entre eles “O Homem da Areia” (1991), de Paul Berry, e “As Feras” (2024), de Michael Granberry. Além da sessão desta sexta, a mostra terá uma exibição especial às 23h59 de sábado, no Cinema da Fundação Derby.
No sábado, a Mostra Especial de Longas exibe “As Aventuras do Príncipe Achmed” (1926), Reiniger e Carl Koch, conhecido como o mais antigo longa-metragem de animação preservado até hoje. O filme “Persépolis” (2007), vencedor do Prêmio do Júri em Cannes e indicado ao Oscar de Melhor Animação, também integra a programação.
O penúltimo dia conta ainda com sessões da Mostra Fleischer Cartoons, com nove curtas produzidos entre 1928 e 1940, incluindo “A Tatuagem de Koko” (1928) e duas animações protagonizadas por Betty Boop, restaurados em parceria com a The Film Foundation, de Martin Scorsese.
Confira abaixo os horários das sessões. A programação completa está disponível no site animagefestival.com e no aplicativo oficial do festival.
Programação
27 de novembro - Sexta-feira
Local: Cinema da UFPE
14h00 - Mostra Competitiva de Curtas - Estudantil 2 (Classificação indicativa: 16 anos)
– coisas que andei juntando, de Ekaterina Zhuzhleva (Bélgica, Finlândia e Portugal, 2025, 06’)
– Já Faz Um Tempo, de Ailun Su (Taiwan, 2025, 07’)
– O Acumulador de Memórias, de Camila Santos (Brasil, 2026, 04’)
– O Dia em que Lambi Um Pedregulho, de Flavie Eliézer, Chloé Bernuchon, Goli Atefi, Maud Kolasa, Nathan Jauze e Marie Pijollet (França, 2025, 06’)
– Minha Linda Tigresa, de Judy Zhao (EUA, 2026, 03’)
– Flores de Laranja, de Mathilde Nicolas, Emilien Blancquaert, Timothée Adens e Raphaël Debroize (França, 2025, 07’)
– A Pulsação de Gaza, de Amjad Jarrar (Palestina, 2025, 01’)
– Penumbra, de Paige Vang (EUA, 2025, 03’)
– Viúvas, de Adina Oana Enache (Itália, 2026, 03’)
– O Tempo Voa, de Tommaso Zerbi (Bélgica, Finlândia, Itália e Portugal, 2026, 04’)
15h30 - Mostra Competitiva de Curtas 12 (Classificação indicativa: 14 anos)
– Vida de Cachorro, de Sophie Olga de Jong e Sytske Kok (Países Baixos, 2025, 09’)
– O Tamagochi Escarlate, de Francisco 'Visceral' Rivera (Chile, 2025, 13’)
– Delicadamente Jamaica Kindlová, de (República Tcheca, 2026, 08’)
– Que Nem Bicho, de Bruno Tondeur (Bélgica e França, 2026, 15’)
– Uma Chama No Meu Bolso, de Janka Feiner (Hungria, 2026, 09’)
17h00 - Mostra Competitiva de Curtas 8 (Classificação indicativa: 16 anos)
– Criação, de Béla Klingl (Hungria, 2025, 06’)
– Yoga da Procrastinação!, de Paulina Ziolkowska (Alemanha e Polônia, 2026, 07’)
– Planos, de Jesualdo Muvuma (Angola, 2026, 07’)
– Dobramento Incorreto, de Soetkin Verstegen (Bélgica, 2026, 05’)
– Debutantes - E os momentos antes, tiw?, de Wander Deley (Brasil, 2025, 12’)
– Cosmonautas, de Leo Cernic (Itália e Eslovênia, 2026, 14’)
18h30 - Mostra Competitiva de Curtas 1 (Classificação indicativa: 18 anos)
– O Vestido de Carne, de Joachim Hériss (França, 2026, 15’)
– Teatrinho Escolar, de Ana Horvat (Croácia, 2026, 05’)
– A Última Flor, de Antoine Jablonski (França, 2026, 10’)
– A Mastigadora de Pedras, de Louise Flaherty (Canadá, 2026, 14’)
– Madrugada no Edifício Terezinha, de Cesar Cabral e Renato José Duque (Brasil, 2026, 11’)
20h00 - Mostra Competitiva de Longas: Decorado, de Alberto Vázquez (Espanha, 2026, 95’) - Classificação indicativa: Livre
Local: Cinema da Fundação Derby
14h00 - Mostra Competitiva de Curtas - Infantil 4 (Classificação indicativa: 12 anos)
– Pequeno B, de Lucas Borges (Brasil, 2025, 13’)
– Saba, de Liron Topaz (EUA, 2026, 09’)
– O Cara do Caixa, de Matúš Zajac (República Tcheca, 2025, 02’)
– Os Guardiões da Cobra Grande, de Yago de Almeida (Brasil, 2025, 09’)
– Elena Tito, Memórias do Barro, de Sofia Quirós e Daniel Canto Molina (Chile, 2025, 06’)
– Manjubeira, de Nat Grego (Brasil, 2026, 05’)
15h30 - Mostra Competitiva de Curtas - Infantil 1 (Classificação indicativa: Livre)
– Floresta Adentro, de Antonin Niclass (Suíça, 2026, 09’)
– Céu de Brigadeiro, de Anh Tú Nguyen (Alemanha, 2025, 03’)
– Cheinho: Chapéu, de Ivan Dixon (Austrália, 2026, 04’)
– Um Pequeno Grande Dia, de Nara Aragão e Renata Roberta Azevedo (Brasil, 2025, 12’)
– Caixa de Areia, de Kateřina Čupová (República Tcheca, 2026, 02’)
– GOMA, de Júlia Francino (Portugal e Espanha, 2026, 06’)
– Morcegos e Insetos, de Lena von Döhren (Suíça, 2026, 11’)
17h00 - Mostra Competitiva de Curtas 9 (Classificação indicativa: 14 anos)
– A Coletora, de Mahsa Shoja (Irã, 2026, 12’)
– Trilha de Papéis, de Don Hertzfeldt (EUA, 2026, 14’)
– Uma Árvore, de Mark Wee (Singapura, 2026, 09’)
– Mingau de Banana, de Geena Gasser (Suíça, 2025, 07’)
– um corpo sem cavalo?, de Lara Fuke (Portugal, 2025, 08’)
18h30 - Mostra Competitiva de Curtas 10 (Classificação indicativa: Livre)
– A Pequena Rainha Branca, de Théo Hanosset e Mathieu Georis (Bélgica e França, 2026, 14’)
– Pântano do Movimento, de Winston Hacking (Canadá, 2025, 01’)
– Este Não É Seu Jardim, de Carlos Velandia, Angélica Restrepo (Colômbia, 2025, 12’)
– Notas de Janeiro, de Diego Akel (Brasil, 2026, 04’)
– Lagoa do Abandono, de Diego Maia (Brasil, 2026, 10’)
– Emechiche, O Renascer dos Cabeças Brancas, de Juan Camilo González (Colômbia, 2025, 11’)
20h00 - Mostra Competitiva de Longas: Olívia e o Terremoto Invisível, de Irene Iborra (Bélgica, França, Espanha e Suíça, 2025, 81’) - Classificação indicativa: Livre
Local: Cinema do Museu
14h00 - Mostra Competitiva de Curtas - Infantil 3 (Classificação indicativa: Livre)
– OMEDODEEDU, de Bruno Mazzilli e Tiago Judas (Brasil, 2025, 11’)
– Ir e Vir, de Lucia Bulgheroni, Michele Greco (Itália, 2025, 09’)
– A Naja e a Encantadora de Serpentes, de Aditi Shruti (Índia, 2026, 01’)
– Seu Vô e a Baleia, de Mariana Elisabetsky (Brasil, 2025, 13’)
– Mistureba, de Adéla Kukalová (República Tcheca, 2025, 04’)
– Segue o Baile, de ESTUDIO ESCOLA DE ANIMAÇÃO (Brasil, 2025, 03’)
– Voando Escondida, de Hana Takubo (Japão, 2026, 04’)
15h30 - Mostra Brasil (Classificação indicativa: 12 anos)
– Noite Espectral, de Rodrigo Faustini (Brasil, 2020, 04’)
– Cartas ao Mar, de Pedro Conti (Brasil, 2025, 02’)
– Quarentena, de Thomas Larson (Brasil, 2025, 08’)
– Cefalópodes, de Vic Casé (Brasil, 2026, 15’)
– Ituhtaonton Eperu Iputupëton - Sementes da Floresta, de Articulação das Mulheres Indígenas Tiriyó, Katxuyana e Txikiyana (Brasil, 2025, 06’)
– Kanau'kyba - Kaminhos da Pedra, de Gustavo Caboco e Pedra do Bendegó (Brasil, 2021, 12’)
– Ancestral, de Toni Baptiste e Flávio Camargo (Brasil, 2026, 08’)
17h00 - Mostra Competitiva de Curtas 13 (Classificação indicativa: 12 anos)
– Duna, de Gabriela Barbalho e Paula Vanina (Brasil, 2026, 06’)
– Certa Vez Em Um Corpo, de María Cristina Pérez (Colômbia e EUA, 2025, 10’)
– Desaprendendo a Maternidade, de Juliana Erazo Gómez (Colômbia e Países Baixos, 2025, 10’)
– O Corpo de Cristo, de Bea Lema (Espanha, 2025, 12’)
– Marimbã Está Acontecendo, de Maryn Marynho (Brasil, 2026, 15’)
18h30 - Mostra Competitiva de Curtas 14 (Classificação indicativa: Livre)
– O Retrato de Dorian Gray, de Georges Schwizgebel (Suíça, 2026, 06’)
– Rio Lete, de Liang-Hsin Huang (França e Taiwan, 2025, 06’)
– Estranhos Inertes, de Róisín Kelly (Irlanda, 2025, 04’)
– Física de Desenho Animado, de Ru Kuwahata e Max Porter (França, Holanda e Suíça, 2026, 10’)
– Mordendo a Mão Que Te Alimenta, de Chantal Peten (Bélgica e França, 2025, 05’)
– Girassóis Tristes, de Léa Krawczyk (França, 2026, 18’)
20h00 - Mostra Malassombros em Stop Motion (Classificação indicativa: 18 anos)
– Os Pequeninos, de Andrew Duplessie (EUA, 2025, 05’)
– O Homem da Areia, de Paul Berry (Reino Unido, 1991, 09’)
– O Monte, de Allison Schulnik (EUA, 2011, 04’)
– Lucía, de Cristobal Leon, Joaquin Cociña e Niles Atallah (Chile, 2007, 04’)
– Halahaches, de Alejandra Jaramillo (Chile, 2016, 14’)
– O Dedão, de Chad Thurman e Neal O'Bryan (EUA, 2019, 07’)
– O Sonho de Belial, de Robert Morgan (Reino Unido, 2017, 05’)
– As Feras, de Michael Granberry (EUA, 2024, 12’)
Local: Cinema São Luiz
14h00 - Mostra Competitiva de Longas: Planetas, de Momoko Seto (França, 2025, 87’) - Classificação indicativa: Livre
16h00 - Mostra Competitiva de Longas: Pilar de Luz, de Zao Xu (China, 2026, 89’) - Classificação indicativa: Livre
18h00 - Mostra Competitiva de Longas: Decorado, de Alberto Vázquez (Espanha, 2026, 95’) - Classificação indicativa: Livre
20h00 - Mostra Erótica (Classificação indicativa: 18 anos)
– MLX, de Simon Landrein (Reino Unido, 2017, 01’)
– Sensual, de Tanja Nuijten (Suíça, 2026, 04’)
– Sexyficiência, de Anne-Christin Plate (Alemanha, 2026, 11’)
– X.Y.U., de Donato Sansone (Itália, 2019, 01’)
– Superbia, de Luca Tóth (Hungria, 2016, 0:15’)
– Des-Anjo, de Wyatt Carson (Reino Unido, 2025, 05’)
– Quem é o Papai?, de Wong Ping (Hong Kong, 2017, 09’)
– Filme de Carne, de Elifsu Meriç, Bruno de Mendonça, Joey Tran, Alice Levy, Daniela del Castello e Louise Bailly (França, 2026, 08’)
– Torta de Desejo, de Lisa Crafts (EUA, 1976, 04’)
– A Tara de Ivan, de Veronica L. Montaño, Manuela Leuenberger e Lukas Sute (Suíça, 2015, 06’)
28 de novembro - Sábado
Local: Cinema da UFPE
14h00 - Mostra Especial de Longas: Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, de Brenda Lígia e Edu Felistoque (Brasil, 2026, 64’) - Classificação indicativa: Livre
15h30 - Mostra Anibia - Colômbia (Classificação indicativa: 18 anos)
– Fabricia, de Cecilia Traslaviña (Colômbia, 2013, 08’)
– Corte de Energia, de Maria Arteaga (Colômbia, 2008, 09’)
– Jugo, de Carlos Gomez Salamanca (França, 2021, 10’)
– A Baleia Vermelha, de Cho Jim San (Colômbia e Argentina, 2017, 15’)
– Uma Porção por Lata, de Miguel Otalora (Colômbia, 2022, 09’)
– Quimera, de Darwin G M Villamrin (Colômbia, 2024, 05’)
– Espaço para Pensar, de Laurel Salamanca, Mariana Camacho, Manuela Avella, Cristian Sanchez, Santiago Agamez, Jacobo Rodriguez e Andrea Cruz (Colômbia, 2025, 07’)
– Memórias de uma Mãe Anta, de Pedro Nel Cabrera Vanegas (Colômbia, 2023, 09’)
– Queda Livre, de Wilson Borja (Colômbia, 2024, 09’)
– A Pira e a Fuligem, de Felipe Carrión (Bélgica e Colômbia, 2023, 06’)
Local: Cinema da Fundação Derby
20h30 - Mostra Especial de Longas: Cherry and Virgin, de Masanao Kawajiri (Japão, 2026, 66’) - Classificação indicativa: 18 anos
22h30 - Mostra (Se) Amar em Tempos Estranhos (Classificação indicativa: 18 anos)
– Eu Gosto de Meninas, de Diane Obomsawin (Canadá, 2016, 08’)
– Manivald, de Chintis Lundgren (Canadá, 2017, 12’)
– O Ventilador e a Flor, de Bill Plympton (EUA, 2005, 07’)
– Flor de Maracujá, de Renato José Duque (Brasil, 2024, 05’)
– Mães em Chamas, de Joanna Rytel (Suécia, 2016, 12’)
– Paixão no Banheiro Público, de Konstantin Bronzit (Rússia, 2007, 09’)
23h59 - Mostra Malassombros em Stop Motion (Classificação indicativa: 18 anos)
– Os Pequeninos, de Andrew Duplessie (EUA, 2025, 05’)
– O Homem da Areia, de Paul Berry (Reino Unido, 1991, 09’)
– O Monte, de Allison Schulnik (EUA, 2011, 04’)
– Lucía, de Cristobal Leon, Joaquin Cociña e Niles Atallah (Chile, 2007, 04’)
– Halahaches, de Alejandra Jaramillo (Chile, 2016, 14’)
– O Dedão, de Chad Thurman e Neal O'Bryan (EUA, 2019, 07’)
– O Sonho de Belial, de Robert Morgan (Reino Unido, 2017, 05’)
– As Feras, de Michael Granberry (EUA, 2024, 12’)
Local: Cinema do Museu
14h00 - Mostra Dossiê Coala Filmes (Classificação indicativa: 16 anos)
– Shpluph, de Cesar Cabral (Brasil, 1998, 05’)
– Dossiê Rê Bordosa, de Cesar Cabral (Brasil, 2008, 16’)
– Tempestade, de Cesar Cabral (Brasil, 2011, 10’)
– A Velha a Fiar, de Cesar Cabral (Brasil, 2010, 05’)
– Giz, de Cesar Cabral (Brasil, 2015, 08’)
– Madrugada no Edifício Terezinha, de Cesar Cabral & Renato José Duque (Brasil, 2026, 11’)
15h30 - Mostra Especial de Longas: As Aventuras do Príncipe Achmed, de Lotte Reiniger e Carl Koch (Alemanha, 1926, 66’) - Classificação indicativa: Livre
17h00 - Mostra Fanzines e Publicações Independentes (Classificação indicativa: 16 anos)
– Medeia à Deriva, de Mary Cruz Leo Pérez (Espanha, 2024, 14’)
– A Casa Desabrigada, de Alberto Vázquez (Espanha, 2024, 15’)
– Tudo Está Perdido, de Carla Pereira e Juanfran Jacinto (Espanha, 2022, 07’)
– Transumância, de María Medem (Espanha, 2023, 04’)
– Ser ou Não Ser Pássaro, de Martín Romero (Espanha, 2023, 09’)
– Ele Corria Com Os Amigos, de Genís Rigol Alzola (Espanha, 2022, 14’)
– O Corpo de Cristo, de Bea Lema (Espanha, 2025, 12’)
– Lingua et Veritate, de Candela Sierra (Espanha, 2018, 01’)
18h30 - Mostra Erótica (Classificação indicativa: 18 anos)
– MLX, de Simon Landrein (Reino Unido, 2017, 01’)
– Sensual, de Tanja Nuijten (Suíça, 2026, 04’)
– Sexyficiência, de Anne-Christin Plate (Alemanha, 2026, 11’)
– X.Y.U., de Donato Sansone (Itália, 2019, 01’)
– Superbia, de Luca Tóth (Hungria, 2016, 0:15’)
– Des-Anjo, de Wyatt Carson (Reino Unido, 2025, 05’)
– Quem é o Papai?, de Wong Ping (Hong Kong, 2017, 09’)
– Filme de Carne, de Elifsu Meriç, Bruno de Mendonça, Joey Tran, Alice Levy, Daniela del Castello e Louise Bailly (França, 2026, 08’)
– Torta de Desejo, de Lisa Crafts (EUA, 1976, 04’)
– A Tara de Ivan, de Veronica L. Montaño, Manuela Leuenberger e Lukas Sute (Suíça, 2015, 06’)
Local: Cinema São Luiz
14h00 - Mostra Diferentes Formas de Habitar o Mundo (Classificação indicativa: 16 anos)
– A História do Pequeno Puppet Boy, de Johannes Nyholm (Suécia, 2008, 18’)
– Persona, de Sujin Moon (Coréia do Sul, 2022, 06’)
– Os Caracóis de Joseph, de Sophie Rose (França, 2009, 12’)
– Cara a Cara, de Sam Gainsborough (Reino Unido, 2018, 07’)
– Oh, Willy, de Emma De Swaef e Marc James Roels (Bélgica e França, 2012, 16’)
15h30 - Mostra Africana (Classificação indicativa: 14 anos)
– Arde a Chama, de Axel Digoix (França, 2026, 03’)
– Loop, de Eslam Qotb (Egito, 2024, 03’)
– Mantendo-se Inteira, de Fan Sissoko (Islândia, França e Bélgica, 2026, 12’)
– Kapipi, de Kharidi Ally Majondilai (Tanzânia, 2024, 03’)
– Tighrist - Fios do Exílio, de Samia Dzaïr (Argélia e Arábia Saudita, 2025, 03’)
– Chuva, de Tabitha Mwale (Zâmbia e Zimbábue, 2026, 04’)
– Sobre Machos e Fêmeas, de Bassem Ben Brahim (Tunísia, 2026,11’)
– A Lenda de Ndabaga, de Eric Dushime (Ruanda, 2021, 02’)
– Enkai, de Ng'endo Mukii (Quênia, 2023, 15’)
17h00 - Mostra BAP Animation (Classificação indicativa: 12 anos)
– Alento, de Leonor Pacheco (Portugal, 2022, 04’)
– Das Gavetas Nascem Sons, de Vitor Hugo Rocha (Portugal, 2017, 08’)
– Quase Me Lembro, de Dimitri Mihajlovic & Miguel Lima (Portugal, 2023, 09’)
– Garoto Púrpura, de Alexandre Siqueira (Portugal, 2019, 15’)
– Garrano, de David Doutel & Vasco Sá (Lituânia, 2022, 14’)
18h30 - Mostra Fleischer Cartoons (Classificação indicativa: Livre)
Curtas-metragens de animação restaurados cortesia do UCLA Film & Television Archive e da The Film Foundation. A restauração foi financiada pela Seth MacFarlane Foundation.
– Betty Boop: Little Nobody, de Dave Fleischer e Myron Waldman (EUA, 1935, 07’)
– Peeping Penguins, de Dave Fleischer e Myron Waldman (EUA, 1937, 06’)
– The Little Stranger, de Dave Fleischer e Dave Tendlar (EUA, 1936, 08’)
– Koko's Tattoo, de Dave Fleischer (EUA, 1928, 06’)
– You Can't Shoe a Horsefly, de Dave Fleischer e Myron Waldman (EUA, 1940, 07’)
– The Fresh Vegetable Mystery, de Dave Fleischer e Dave Tendlar (EUA, 1939, 07’)
– An Elephant Never Forgets, de Dave Fleischer (EUA, 1935, 07’)
– Greedy Humpty Dumpty, de Dave Fleischer e Dave Tendlar (EUA, 1936, 07’)
– Betty Boop: So Does an Automobile, de Dave Fleischer e Roland Crandall (EUA, 1939, 08’)
20h00 - Mostra Especial de Longas: Persepolis, de Marjane Satrapi (França, 2007, 95’) - Classificação indicativa: 12 anos
Locais: Parque da Tamarineira, Praça da Várzea e Praça de Eventos da Lagoa do Araçá
17h30 - Mostra Parque 1 (Classificação indicativa: Livre)
– Nuvens, de Christian Arredondo Narváez & Diego Alonso Sánchez de la Barquera Estrada (México, 2023, 07’)
– Parquinho, de Magda Kreps (Reino Unido, 2026, 01’)
– Um Pequeno Grande Dia, de Nara Aragão, Renata Roberta Azevedo (Brasil, 2026, 12’)
– Louco por Nozes, de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville, Maxence Camelin (França, 2025, 02’)
– Eu e o Boi, o Boi e Eu, de Jane Carmen Oliveira (Brasil, 2024, 05’)
– Medo de Cachorro, de Ítalo Tapajós (Brasil, 2025, 09’)
– Tsuru, de Pedro Anias (Brasil, 2024, 06’)
– Uma Aventura Massa, de Florrie Macleod (Reino Unido, 2026, 03’)
19h00 - Mostra Parque 2 (Classificação indicativa: Livre)
– Passageiro, de Juan Pablo Zaramella (Argentina, 2022, 10’)
– Lagoa do Abandono, de Diego Maia (Brasil, 2026, 10’)
– As Capivaras, de Alfredo Soderguit (França, 2025, 10’)
– Não é Sobre Pastéis, de Tiago Ribeiro de Carvalho (Brasil, 2025, 10’)
– Onda de Calor, de Sinval de Abranches (Brasil, 2026, 03’)
– Quarentena, de Tomate (Brasil, 2025, 08’)
29 de novembro - Domingo
Locais: Parque da Tamarineira, Praça da Várzea e Praça de Eventos da Lagoa do Araçá
17h30 - Mostra Parque 3 (Classificação indicativa: Livre)
– Lulina e a Lua, de Alois Di Leo e Marcus Vinicius Vasconcelos (Brasil, 2023, 13’)
– O Malabarista, de Iuri Moreno (Brasil, 2015, 10’)
– Maréu, de Nicole Schlegel (Brasil, 2023, 10’)
– O Projeto do Meu Pai, de Rosária Moreira (Brasil, 2016, 05’)
– OvO, de Mônica Moura (Brasil, 2018, 03’)
19h00 - Mostra Parque 4 (Classificação indicativa: Livre)
– O Jardim Mágico, de Naira Carneiro e Carlon Hardt (Brasil, 2025, 06’)
– Òrun Àiyé - A Criação do Mundo, de Cintia Maria e Jamile Coelho (Brasil, 2015, 12’)
– Abraços, de Barcabogante (Brasil, 2025, 09’)
– Te Achei!, de Juliette Bail (Bélgica e França, 2026, 04’)
– Peixe Nuvem, de Noe Garcia (Bélgica e França, 2026, 05’)
– Rabiscos na Neve, de Marion Auvin (Bélgica e França, 2026, 04’)
– Resgate à Altura, de Estúdio Escola de Animação (Brasil, 2026, 03’)
– Meu Nome é Maalum, de Luísa Copetti (Brasil, 2021, 07’)
– Ofuscante, de Eliza Dorothy Russell Keating (Taiwan, 2026, 04’)
Local: Cinema São Luiz
16h00 - Premiação e encerramento (Classificação indicativa: confira no app, site e redes sociais do evento no dia da sessão)
– Evento de premiação e reexibição dos curtas e longa premiados nas Mostras Competitivas
19h00 - Reexibição dos curtas e longa premiados nas Mostras Competitivas
SERVIÇO
ANIMAGE - 16º Festival Internacional de Animação de Pernambuco
Data: 20 a 29 de novembro de 2026
Onde: Cinema São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Cinema do Museu, Teatro Luiz Mendonça e Cinema da UFPE; Sessões ao ar livre no Parque de Apipucos, Ilha de Deus, Praça do Hipódromo, Parque da Tamarineira, Praça da Várzea e Praça de Eventos da Lagoa do Araçá
Entrada gratuita - Ingressos distribuídos nas bilheterias dos cinemas 1h antes de cada sessão