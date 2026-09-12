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Confira os indicados ao Emmy nas principais categorias

A 78ª edição dos Prêmio Emmy será realizada na segunda-feira (14) em Los Angeles

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"The Pitt" lidera com 25 indicações"The Pitt" lidera com 25 indicações - Foto: Warrick Page/MAX/Divulgação

Esta é a lista das indicações nas principais categorias da 78ª edição dos Prêmio Emmy, evento que será realizado na segunda-feira (14) em Los Angeles.

"The Pitt" recebeu 25 indicações, seguida pela comédia "Hacks", com 24.

Na cerimônia de entrega das primeiras estatuetas em categorias técnicas na semana passada, "O Segredo de Widow's Bay" se destacou com oito Emmys.

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Mariska Hargitay, a veterana estrela de "Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais", será a anfitriã da cerimônia considerada o Oscar da televisão.

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