Um perfil da primeira mulher ministra de Estado no mundo, transtornos mentais, uma ficção feminina sobre violência, os caminhos de Clarice Lispector no Rio de Janeiro e uma viagem à cultura de 22 povos originários espalhados pelo mundo.

Confira os lançamentos de livros da semana de 8 a 14 de março de 2025.

"Kollontai: desfazer a família, refazer o amor"

Autores: Olga Bronnikova e Matthieu Renault. Tradução: Letícia Mei. Editora: Boitempo. Páginas: 216. Preço: R$ 59.

Feminista, figura de proa da Revolução Russa e primeira mulher a ser ministra de Estado no mundo, Aleksandra Kollontai é objeto desta biografia que destaca seu pensamento crítico sem deixar de lado suas contradições. A soviética afirmava que a emancipação feminina dependia da abolição da família e da propriedade privada e da reinvenção radical do amor e da sexualidade.

"O que os psiquiatras não te contam"

Autora: Juliana Belo Diniz. Editora: Fósforo. Páginas: 256. Preço: R$ 89,90.

Com o forte aumento do índice de transtornos mentais pelo mundo, tornou-se comum considerar depressão, ansiedade, pânico e outros sofrimentos psíquicos como doenças do cérebro e, por isso, passíveis de serem extirpadas exclusivamente com remédios. Neste livro, a autora defende que a ciência e a medicina podem se desenvolver a partir de escuta, empatia e cuidado.

"Cadelas de aluguel"

Autora: Dahlia de la Cerda. Tradução: Marina Waquil. Editora: DBA. Páginas: 176. Preço: R$ 72,90.

As protagonistas das 13 histórias aqui reunidas são mulheres marcadas pela violência. Em uma estreia destemida e original, a mexicana Dahlia de la Cerda mune cada uma de suas heroínas de um desejo irrefreável por vingança. La China, por exemplo, é mãe e assassina de aluguel — e há também prostitutas, beatas, bruxas, universitárias.... Todas dispostas a dar o troco na mesma moeda.

"O Rio de Clarice"

Autora: Teresa Montero. Editora: Autêntica. Páginas: 272. Preço: R$ 89,80.

Com fotos de Daniel Ramalho, este guia afetivo conduz o leitor pelos caminhos que Clarice Lispector costumava percorrer na cidade onde viveu durante 28 de seus 56 anos. A autora registra a presença de Clarice em livrarias, cinemas, edifícios, padarias e tantos outros pontos em bairros como Méier, Tijuca, Centro, Botafogo, Cosme Velho, Jardim Botânico, Leblon, Ipanema e, sobretudo, o Leme.

"Origem"

Autora: Nat Cardozo. Tradução: Rubia Goldoni e Sérgio Molina. Editora: Livros da Raposa Vermelha. Páginas: 56. Preço: R$ 79,90.

A artista franco-uruguaia Nat Cardozo apresenta 22 povos originários do mundo todo, revelando a natureza que eles habitam. Fruto de viagens da autora a comunidades como ianomâmi (entre Venezuela e Brasil), bijagó (Guiné-Bissau) e juchitecas (México), entre outras, o livro é uma homenagem à resistência e à sabedoria de culturas que têm muito a nos ensinar sobre o cuidado com o planeta.

