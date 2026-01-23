Sex, 23 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OSCAR 2026

Confira os prêmios conquistados pelo filme "O Agente Secreto"

Até o momento, o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho levou 58 distinções em várias categorias

Reportar Erro
Wagner Moura, protagonista de O Agente SecretoWagner Moura, protagonista de O Agente Secreto - Foto: Victor Jucá/Divulgação

Leia também

• Conheça o parque gráfico da Folha de Pernambuco, que aparece em cena de "O Agente Secreto"

• Kleber Mendonça Filho agradece ao público as indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar

• Oscar 2026: diretor brasileiro Adolpho Veloso é indicado por Sonhos de Trem

O ano de 2025 foi mais do que fértil para o longa-metragem brasileiro "O Agente Secreto". Até o momento, o roteiro do diretor Kleber Mendonça Filho angariou nada menos que 58 prêmios em categorias variadas em todo o mundo. 

Na mais prestigiosa até agora, o Globo de Ouro, no último dia 11 de janeiro, o filme conquistou as distinções de Melhor Ator de Drama, com Wagner Moura, e Melhor Filme de Língua Não-inglesa. 

Entre tantos destaques, não faltou reconhecimento para a atriz mais carismática de todo o elenco: Dona Tânia Maria foi eleita a Melhor Atriz Coadjuvante pelo Círculo de Críticos de Santiago.
 

Escreva a legenda aqui
Reportar Erro

Veja também

Newsletter