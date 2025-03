A- A+

BBB 25 Confira os recados que Renata do BBB 25 está recebendo na Vitrine do Seu Fifi A sister foi escolhida pelo público para cumprir um desafio fora da casa

A casa mais vigiada do Brasil foi surpreendida com um alarme na manhã desta quinta-feira (13), acordando e reunindo os participantes na sala do BBB 25. Renata foi convocada para cumprir um desafio fora dos estúdios da TV Globo, na Vitrine do Seu Fifi, tendo a oportunidade de receber informações externas do público.

Escolhida por uma votação do público, Renata deve voltar para a casa do BBB 25 com muitos recados e alertas dos visitantes que foram até o Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde o desafio segue sendo cumprido. Os participantes da casa não fazem a mínima ideia dessa dinâmica e até especulam que a bailarina tenha sido levada para uma versão mexicana ou londrina do programa.



Confira alguns dos cartazes que Renata leu e podem movimentar as próximas estratégias de jogo da sister:

Levaram um cartaz com o Ranking de Favoritos de acordo com a votação do Votalhada. #BBB25 pic.twitter.com/Xu4yaxyBut — Dantas (@Dantinhas) March 13, 2025

"As torcidas rivais te acham morna no jogo, não é forte no Sincerão. Você tá paciente demais, público não gosta. Você pipoca quando não é firme! Aproveite o ao vivo!" #BBB25 pic.twitter.com/ebU9DEvKYu — Dantas (@Dantinhas) March 13, 2025

Fã de Renata diz que Vitória tem inveja dela #BBB25



pic.twitter.com/8GHaKnZHvV — Dantas (@Dantinhas) March 13, 2025

Irmão do Diogo disse que Vitória só está forte por causa da torcida da Juliette #BBB25 pic.twitter.com/alJtMLgfuc — Dantas (@Dantinhas) March 13, 2025

