Confira os resumos das novelas da semana (1º/01 até 6/01)

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Danilo confirma o álibi de Helena diante de Giovanni, que pede desculpas à mãe. Sérgio permite que Helena contrate Danilo. Todas se preparam para as festas de Réveillon. Érica alerta Yeda sobre Edu. Taís confirma para Mário que Lara está apaixonada por ele. Fagundes se junta a Míriam e a Danilo no golpe contra a Helàne. Márcia impede que Renée e Vic se falem. Natália convida Ulisses para a festa de Réveillon em sua casa e Carol se surpreende. Sérgio aparece na casa de Adriana, que se irrita. Natália beija Ulisses. Mário e Lara se aproximam. Roberto envia uma mensagem para Taís.

Terça – Taís se desespera ao receber a mensagem de Roberto. Carol se incomoda ao ver Natália e Ulisses juntos. Sérgio provoca Adriana. Yeda beija Edu e Lara expulsa o personal trainer de sua casa. Vilma questiona os planos de Roberto em relação a Taís. Jonas não entende o horror de Adriana por Sérgio. Danilo finge ter dúvidas sobre aceitar a proposta de Helena para trabalhar na empresa. Com a ajuda de Edu, Mário conclui que está apaixonado por Lara. Jonas pede que Sérgio se afaste de Adriana. Mário convida Lara para jantar, mas Raquel passa mal.

Quarta – Evilásio e Mário levam Raquel ao hospital e avisam a Taís sobre o estado da mãe. Mário esquece de seu jantar com Lara. Giovanni encontra Cris na casa de Helena e Ísis alerta o namorado. Jonas pressiona Adriana sobre Sérgio, mas ela o despista. Renée afirma a Rico que não está pronta para um relacionamento. Evilásio garante a Mário que Raquel ficará curada. Helena insinua que Danilo pode ocupar o cargo de Giovanni na empresa. Lara visita Raquel no hospital e se entende com Mário. Taís recebe um novo presente intimidador. Jairinho e Marcos simulam um sequestro para enganar Natália.

Quinta – Natália se desespera com o suposto sequestro de Marcos. Danilo aceita a proposta de trabalho de Helena. Marcos teme que Jairinho se volte contra ele. Natália pede ajuda a Carol para libertar Marcos. Wanda e Ulisses tentam reparar a falta de Carol no trabalho. Pedro é avisado sobre a movimentação bancária de Natália e convoca Rico para ajudar no suposto sequestro de Marcos. Com a orientação de Rico, Marcos é resgatado e descobre que Jairinho não está com o dinheiro pedido. Jairinho jura vingança contra Marcos. Sérgio apresenta para Adriana o resultado do exame de DNA de Ísis.

Sexta – Jairinho exige sua parte no acordo e ameaça Marcos. Pedro acusa Marcos de ter armado seu sequestro e Natália se revolta. Giovanni desconfia da experiência profissional de Danilo. Vic tem febre e pede para Márcia chamar Renée. Sérgio revela para Adriana que Giovanni não é filho biológico de Jonas e Helena. Marcos ouve quando Natália comenta sobre sua parte na herança da família. Helena sugere que Cris estrague a viagem de Ísis e Giovanni. Ulisses e Wanda cobram a participação de Carol em seu projeto.

Sábado – Cris tem uma ideia para destruir o abrigo de animais de Ísis. Adriana desabafa com Marlene sobre Sérgio. Pedro confronta Marcos, que finge revolta contra as desconfianças do tio. Carol se incomoda com a atitude de Ulisses no trabalho. Giovanni convida Jonas para substituí-lo na empresa. Roberto suborna um juiz e Vilma se preocupa. Lara se prepara para defender Renée. Yeda evita falar com Edu. Natália conversa com Marcos sobre sua herança e o rapaz avisa a Jairinho que conseguirá o dinheiro. Adriana questiona Jonas sobre voltar a trabalhar com Helena. O abrigo de Ísis é denunciado nas redes sociais com um vídeo falso.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – César tranquiliza Preciosa, após ser flagrado com Maria Navalha. Bebel parabeniza Luna pela confirmação do parentesco com a Dama de Ouro. Selena tenta descobrir quem é o investidor misterioso de Jefinho. César se vangloria para Julião do golpe que dará em Maria Navalha. Miguel teme que César esteja enganando Luna e Maria Navalha. Francisco e Soraya se reconciliam. Luna e Miguel passam o dia em um hotel sofisticado. Selena e Jefinho se encontram. Merreca decide deixar a vida de crime. Maria Navalha se incomoda ao receber um cartão de César. Luna e Miguel festejam o Ano Novo juntos. Chega o dia do lançamento da coleção de biojoias, e Luna fica intrigada com o comportamento de Preciosa.

Terça – Preciosa confirma o golpe em Luna com Pascoal. A Rainha da Fuzuê é coroada. Emília faz uma grande descoberta sobre Lampião. César convence Maria Navalha a ir com ele para a joalheria. Cata Ouro pergunta por Cecília para Julião. César entrega a nova certidão de nascimento para Luna, e Preciosa fica contrariada. Apolônia descobre a farsa de Otávio Augusto. O lançamento de Luna é transmitido pelas redes sociais. Fiscais invadem a joalheria e cancelam o evento. Heitor desconfia de Preciosa. Lampião se surpreende com as cartas de Mercedes. Merreca afirma a Soraya que armaram para Luna. Bebel questiona Preciosa sobre o ataque à Luna.

Quarta – Preciosa reage indignada à acusação de Bebel. Luna e Miguel questionam Vânia sobre os contratos das cooperativas. Merreca vai com Miguel até o local da cooperativa irregular. Luna tira satisfações com Preciosa. Selena descobre que Luna é a investidora misteriosa de Jefinho. Preciosa ameaça César. Bianca manda para Luna um vídeo comprometendo Preciosa. Heitor se afasta de Preciosa. Merreca manda Maçarico descobrir o novo paradeiro da cooperativa irregular. Julião procura Preciosa. César e Bebel decidem acabar com o setor de biojoias da joalheria e Luna fica arrasada.

Quinta – Luna lamenta a decisão de César e Bebel. Preciosa se sensibiliza com a visita de Julião. César tenta manipular Luna. Miguel pede ajuda a Barreto para investigar a cooperativa ilegal. Merreca vê Maria portando uma alta quantia em dinheiro e fica intrigado. Alícia ajuda Bernardo, e Heitor fica encantado. Barreto entrega para Miguel o endereço de Sabrina, a responsável pela cooperativa. Luna é afastada da ONG. Julião apoia Luna, e Miguel se incomoda. Miguel e Merreca vão atrás de Sabrina. Jefinho pede que Luna invista na carreira de Selena. Sabrina procura Pascoal, e ele avisa a Preciosa. Nero convida Luna para trabalhar na Fuzuê.

Sexta – Luna se surpreende com o convite de Nero. Pascoal descobre que Miguel e Merreca foram atrás de Sabrina. Luna pensa na proposta de Nero. César estranha o tratamento de Maria e tenta manipulá-la. Pascoal e Preciosa se preocupam com a ameaça de Sabrina. Lampião pensa em se encontrar com Mercedes. Miguel entrega para Luna e Maria Navalha a Certidão do Inventário da Dama de Ouro. Cecília volta de viagem e faz uma revelação a Miguel sobre o acidente que quase matou César. Merreca consegue o endereço de Sabrina. Julião fotografa a Certidão do Inventário da Dama de Ouro sem que Maria perceba. César exige que Pascoal confirme a participação dele e de Preciosa na sabotagem contra Luna. Merreca flagra Preciosa dando dinheiro à Sabrina.

Sábado – Merreca questiona Preciosa sobre o pagamento a Sabrina. Jefinho sugere que Selena seja gentil com Luna. Sabrina confirma a Merreca que foi Pascoal quem a contratou. Pascoal tenta fazer um acordo com César. Lampião se aconselha com Maria. Miguel suspeita de que Pascoal seja o culpado pelo atentado contra César. Maria se oferece para ser sócia do Beco do Gambá. Jefinho ajuda Selena a escrever uma música para Luna. Julião mostra para César a foto que tirou da Certidão do Inventário da Dama de Ouro. Maria Navalha decide abrir um salão de beleza para Soraya. Sabrina confessa, na frente de Luna, Miguel, Bebel e César, que foram Preciosa e Pascoal que a procuraram para usar sua cooperativa.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Fausto coordena a audição da peça de teatro e solta a lista de convocação. Daniel compra o cachorro-quente do Basílio e nota que está horrível. Ele e Bassânio se comprometem em ajudar Basílio a melhorar a receita. Rosalina flagra Karen no CEC arrumando a quadra e questiona a amiga, que revela que roubou o troféu e está cumprindo castigo. Alex foge do beijo da Lívia. Hélio desconfia cada vez mais de Leandro como admirador secreto de Clara. Vera diz para Mariana que ficou um tempo afastada do Monter Mercado e que sente muito pelos alimentos dela que estragaram dentro do freezer.

Terça – Vera diz que Mariana está acusando-a injustamente e Mariana sente a hipocrisia de Vera. Sofia e Téo pensam em contratar um detetive particular para encontrar o pai biológico dele. Lívia questiona se Alex não gosta de namorá-la. Hélio fala para Clara que a roupa de Leandro é muito parecida com a do admirador secreto. A festa de Castanheiras está chegando e tanto o Armazém quanto o Monter Mercado querem fazer o bolo do evento. Hélio pergunta para Leandro se ele é apaixonado por Clara, mas Leandro pede para Hélio respeitar a memória de Flavia. Lívia confronta Alex por estar fugindo do relacionamento e ele afirma que se afastou por medo do beijo. Rosalina pergunta para Karen se ela gosta de Patrick.

Quarta – Muito se fala no bairro sobre o Príncipe, um dos moradores mais antigos de Castanheiras que não costuma sair de casa e só faz aparição na festa de Castanheiras. Vera e Mariana entram em um desafio: elas vão preparar um bolo e enviar para o Príncipe, que decidirá o escolhido para a festa. Téo fala para Amanda que deseja trabalhar com ela para ganhar um dinheirinho. Trufa se perde e Muke a encontra. Adelaide, prima de Glaucia, vem para o Brasil e Glaucia vai recebê-la em sua casa. Glaucia explica para Fred que a prima era sua melhor amiga e que ela sempre foi deixada de lado pelo resto da família. Vitor conta para Vera que Mariana e Clara colocam um ingrediente especial no bolo. Alex deixa uma carta embaixo da porta de Lívia a convidando para um piquenique, mas no dia da surpresa é Karen que aparece.

Quinta – Karen manda Alex acabar o namoro dele com Lívia. Mauro afirma para Telma que quer manter a amizade com ela. A gangue Pedalzera expõe para Dimitri, Ellen, Ian e Nath que só revela onde está Trufa em troca de informação do Mundo da Imaginação. Sofia ajuda Téo a conseguir dinheiro vendendo pulseiras e brigadeiro. Romeu quer descobrir mais coisas sobre o Príncipe e pergunta sobre ele para Leandro. Glaucia fica nervosa por Nando comer os brigadeiros, já que a prima vai chegar na casa dela e ela só quer comida saudável. Karen diz para Lívia que sabe do namoro dela com Alex e que não vai deixar a irmã e Julieta juntar o Lado Vila com o Lado Torre.

Sexta – Fausto dá a primeira aula de teatro. Hélio acha que os desempenhos das crianças no CEC caíram por conta das aulas de Fausto. Mini entra na academia de Mauro e pergunta se precisa de um novo professor. Adelaide, Nilton e a filha Luana chegam à casa de Glaucia. Rosalina revela a Alex que Karen roubou o troféu do CEC e se juntou a Patrick. Alex aborda Karen e declara que se ela contar sobre o namoro dele com Lívia, ele também conta sobre a aproximação dela com Patrick. Dimitri, Ellen, Ian e Nath entram na casa do Príncipe em busca da Trufa. Romeu e Julieta ficam incomodados que o final da peça de Fausto vai ser triste.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Antônio pede ajuda aos peões de outras fazendas para interceptar Ramiro. Ramiro avisa a Kelvin que deixará Aline e a freira na porta da delegacia. Caio passa a virada de ano na aldeia de Jurecê. Ramiro enfrenta Antônio de arma em punho, mas acaba fraquejando. Antônio exige que os peões levem Aline e Teresinha de volta para o cativeiro, e os ordena a darem um trato em Ramiro. Natercinho pede Anely em casamento. Ramiro apanha dos peões de Antônio. Kelvin pede ajuda à polícia para encontrar Ramiro. Kelvin resgata Ramiro, e implora para que ele resista.

Terça – Ramiro é levado para o hospital. Angelina reage às ofensas de Irene, e é demitida por Antônio. Ramiro revela a Caio o local do cativeiro de Aline. Petra fica furiosa quando Hélio lhe pergunta se foi ela quem matou Agatha. Hélio diz a Lucinda que desconfia de que Petra saiba quem matou Agatha. Irene se recorda do dia em que chegou à casa de Antônio com Ramiro. Kelvin enfrenta Irene. Há uma troca de tiros entre a polícia e os peões de Antônio, e Caio se desespera pela segurança de Aline e Teresinha.

Quarta – Marino consegue render os peões e resgatar Aline e Teresinha. Lucinda considera precipitado o noivado de Anely com Natercinho. Petra afirma para Luigi que não matou Agatha. Silvério avisa a Antônio que a situação do cliente é complicada. Marino dá voz de prisão a Antônio e faz questão de algemar o produtor rural. Anely diz a Luana que desconfia de que Berenice tenha contado a Antônio sobre o paradeiro de Aline. Enzo confessa a Berenice que perdeu o interesse por ela. Caio observa Aline dormir.

Quinta – Antônio fica intimidado quando um dos presos o enfrenta na cela. Luana conta a Kelvin sobre a traição de Berenice. Aline pede a Ramiro para denunciar todos os crimes cometidos por Antônio. Luigi e Petra assinam o divórcio. Marino recebe uma ligação anônima, informando que a arma que matou Agatha está na casa de Gentil. Kelvin demite Berenice. Caio decide, com a ajuda de Rodrigo, convocar um jornalista para fazer uma matéria sobre os crimes de Antônio. Menah e Mara ficam noivas. Marino encontra uma arma na casa de Gentil, e avisa que terá que levar o pai de Jonatas para a delegacia.

Sexta – Gentil jura a Marino que não tem nada a ver com a morte de Agatha. Natércio abriga Berenice. Rodrigo apresenta o jornalista Ubaldo e o fotógrafo Leal para Caio e Aline. Vinícius diz a Iraê que deseja se casar com ela. Jurecê convida Andrade e Gladys para irem até a aldeia. Aline conta sua história para Ubaldo. Marino informa a Caio que recebeu uma ordem para tirar Antônio da cadeia. Antônio é agressivo com Ubaldo ao sair da cadeia, e o jornalista aproveita para postar o vídeo na internet. Petra avisa a Antônio que Ubaldo está fazendo uma matéria contra o pai para ser exibida na TV. Antônio encomenda o assassinato de Lucinda para se vingar de Marino.

Sábado – A matéria contra Antônio é exibida na TV. Kelvin leva Ramiro para o Naitendei. Um grupo de apoiadores encerra a relação com Antônio e o Grupo La Selva. Antônio passa mal. Caio e Aline festejam a boa repercussão da matéria. Teresinha volta para o convento. Petra aconselha Luigi a impedir o casamento de Anely. O matador contratado por Antônio segue o carro de Marino e Lucinda. Anely se casa com Natercinho, e Petra consola Luigi. Lucinda é atingida pelo matador. Irene tenta convencer Antônio a voltar atrás na ordem dada para matarem Lucinda. O matador avisa a Antônio que o serviço foi feito.

