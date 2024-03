Confira os resumos das novelas da semana (01°/04 até 06/04)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Mário dá início à reconstituição do dia da morte de Bruno. Sérgio conversa com Roberto sobre a situação de Helena. Helena chega à casa da serra, e todos a acusam como a principal suspeita da morte de Bruno. Mário comanda a reconstituição, e todos relembram dos fatos e interações com Bruno no dia do acidente. Sérgio decide ir atrás de Helena. Natália tem novas lembranças do dia da morte de Bruno.

Terça – Sérgio chega à casa da serra e tenta interromper a reconstituição do assassinato de Bruno. Vilma fica surpresa ao descobrir que Roberto é filho de Petrúcio. Calixto diz a Roberto que precisará de uma alta quantia para livrar Helena de seus crimes. Com a ajuda de Mário, Natália se lembra de quem tirou a vida de Bruno. Vilma confronta Roberto. Adriana revela a todos que Sérgio é o pai de Ísis.

Quarta – Adriana pede perdão a Ísis. Petrúcio pressiona Roberto, que acaba confessando seus crimes. Após a resolução do caso de Bruno, Carol conforta Natália. Vilma pede demissão a Roberto, que chantageia a comparsa. Cris conhece Adelaide. Sérgio passa mal, e Marcos socorre o avô. Helena pede ajuda a Roberto para impedir que Ísis tenha direito à sua herança. Sérgio se emociona ao ver Marcos, Giovanni e Ísis no hospital. Carol se declara para Natália. Helena confronta Ísis.

Quinta – Natália e Carol anunciam seu casamento. Wanda elogia o progresso de Jonas nos exercícios. Com a ajuda de Edu e Érica, Mário encontra Itamar. Roberto sabota a bebida de Vilma, que percebe e o confronta. Tony conta a Renée e Wagner que quase foi atropelado. Fagundes é preso. Raquel e Evilásio ouvem quando Roberto ameaça envenenar Petrúcio. Nando é agredido na frente de Vic, e Wagner conclui que os agiotas estão ameaçando sua família. Cris descobre que Adelaide é avó de Giovanni.

Sexta – Adelaide e Giovanni se emocionam ao se conhecerem. Sérgio tem alta do hospital, e Helena planeja fugir do país com o pai. Tony consegue hackear o telefone de Roberto. Lara e Mário descobrem provas de que Roberto esteve com Átila na noite de sua morte. Fagundes delata todos os crimes cometidos com Sérgio e Helena. Rico decide convocar Sérgio para uma acareação. Helena e Sérgio fogem. Taís teme a aproximação da data de seu julgamento. Roberto tenta encontrar Vilma. Giovanni apresenta Adelaide para Jonas, Adriana, Marlene e Ísis. Helena desiste de fugir com Sérgio.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15

Segunda – Paulina provoca Vênus. Electra percebe Luca sem a aliança de noivado e o questiona. Murilo nega para Jéssica que seja apaixonado por Electra. Lupita presta depoimento. Mila interrompe a conversa entre Electra e Luca. Júpiter não consegue ajudar Lupita. Tom convida Vênus para jantar em sua casa. Plutão fala de Nicole para Tom. Andrômeda tenta seduzir Chicão. Jéssica arma contra Murilo. Júpiter visita Lupita na delegacia. Electra recebe flores e uma declaração de amor de Murilo.

Terça – Murilo nega para Electra que tenha lhe mandado flores. Júpiter não acredita na sinceridade de Lupita. Tom tenta convencer Luca a acreditar em Electra. Vênus tem uma nova lembrança sobre o acidente de Pedro. Júpiter decide vender seus relógios para pagar a fiança de Lupita. Plutão incentiva Murilo a se declarar para Electra. Paulina avisa a Brenda que manipulará seus filhos contra Vênus. Chicão e Andromeda se encontram, por acaso, na Galeria Mancini. Murilo e Luca seguem ao encontro de Electra.

Quarta – Luca chega ao casarão e convida Electra para sair. Júpiter não encontra Lupita na delegacia e acredita que a moça tenha sido deportada. Paulina e Brenda fazem a cabeça de Laurinha e Pudim contra Vênus. Murilo chega ao casarão e se entristece ao saber que Electra saiu com Luca. Andrômeda dança para Chicão. Luca e Electra se divertem, e acabam reatando o namoro. Jéssica procura Murilo. Laurinha e Pudim destratam Vênus.

Quinta – Paulina e Brenda manipulam Laurinha e Pudim. Jéssica se desespera ao pensar que Luca pode perdoar Electra. Lulu flagra Andrômeda e Chicão juntos. Guto passa mal ao receber carinho de Lupita. Paulina tenta constranger Vênus durante o jantar. Elisa segue Júpiter. Laurinha e Pudim ofendem Vênus após ver as notícias sobre sua prisão, e Tom se irrita. Elisa flagra Júpiter na frente do casarão. Luca conta para Murilo que reatou com Electra.

Sexta – Luca estranha a reação de Murilo. Elisa termina o namoro com Júpiter. Tom comenta com Brenda e Ramón sobre a suspeita de Vênus com a morte de Pedro. Paulina se enfurece quando Laurinha avisa que ela e Pudim darão uma nova chance para Vênus. Plutão enfrenta Max para defender Nicole. Luca e Electra namoram no parque. Andrômeda e Chicão pensam um no outro. Júpiter abraça Lupita ao encontrá-la na gravadora.

Sábado – Lupita se sensibiliza com o abraço de Júpiter. Luca decide fazer um ensaio fotográfico com Electra. Jéssica afirma a Chantal que voltará com Luca. Paulina gosta quando Brenda diz que tentará se aproximar da namorada do ex-marido. Tom fala para Vênus que encontrou o homem que foi preso pela morte de Pedro. Catarina reage mal ao saber que Vênus suspeita de que Pedro tenha sido assassinado. Luca prepara uma surpresa para Electra. Elisa procura Lupita. Brenda vai ao encontro de Vênus.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Leandro vai precisar passar por uma cirurgia; Romeu se sente culpado. Mauro mostra fotos antigas à Laura para ajudar a recuperar a memória. Laura tenta beijá-lo, mas Mauro desvia. Laura confunde os nomes dos filhos. Com o esconderijo alagado, Chilique e Fê Dengosa passam a noite na estufa de Clara sem ela saber. Nando e Dimitri conversam sobre a fuga de Romeu; Dimitri percebe que os livros estão afetando a realidade. Vera e Bernardo chamam a atenção de Romeu em casa; Romeu tira a culpa de Julieta e diz que a ideia de escapar foi dele. Hélio e Clara visitam Leandro no hospital; Glaucia diz que eles não são bem-vindos. Bernardo fala para Vera perdoar os Campos, porque se ela quiser viver uma vida de mágoa, que ela viva sozinha.

Terça – Vera pergunta se Glaucia incentivou Romeu a fugir com a Julieta; Glaucia alega que teve uma conversa com ele, mas que Romeu deve ter entendido errado. Por telefone, Clara convida a prima, Dona Branca (Lilian Blanc - personagem de Poliana Moça), para passar um tempo em sua casa e descobre que seu marido Antônio (Jitman Vibranovski - personagem de Poliana Moça) morreu. Romeu, Dimitri, Ellen, Ian e Nath recuperam os livros de Fausto e cada um fica com um. Daniel diz para Julieta que não aguenta vê-la sofrer e que vai conversar com os Campos sobre perdoar os Monteiro. Bernardo leva Téo para ver Leandro e Glaucia confronta os dois.

Quarta – Bernardo diz para Glaucia que Téo é neto de Leandro e que o menino tem o direito de ver o avô. Glaucia fala para Téo que ele é muito esperto por querer entrar para a família e alega para Bernardo que Téo é um filho bastardo; Bernardo afirma que se ela repetir isso novamente, ela pode esquecer a relação com ele. Fausto fica desesperado com o sumiço dos livros e confronta Dimitri, Ellen, Ian e Nath. Na academia, Mauro treina com Mariana, Laura chega e dá um beijo em Mauro; Mauro reforça que eles não estão mais casados. Mariana acha que Laura usa a desculpa de falta de memória para atrapalhar o relacionamento dela com Mauro. Téo chega em casa e chora no colo da mãe com descaso de Glaucia. No hospital, ainda fraco, Glaucia diz para Bernardo que vai cuidar de tudo na Monter Holding, mas Leandro quer Bernardo na frente dos negócios.

Quinta – Branca chega na casa de Clara. Romeu e Bernardo visitam Leandro; Romeu pede desculpa ao avô pelo estresse que fez ele passar. Daniel fala para Mariana permitir amizade de Julieta com Romeu, antes que aconteça algo mais grave. Amanda aborda Glaucia e diz para ela ter mais respeito ao filho dela, que Téo não é interesseiro. Glaucia e Fred vão até o hospital; ele vigia a entrada e ela vai até o quarto. Na madrugada, Chilique e Fê Dengosa vão na cozinha de Clara e pega a chave do Armazém; Branca aparece e flagram eles no cômodo da casa. Laura diz para Mauro que ama ele e sente a falta dele. Após ser medicado, Leandro acorda sonolento e confuso. Glaucia comenta com Leandro que precisa de verba para o CEC e faz Leandro assinar uns documentos, mas o documento menciona que ele autoriza transferir os poderes da sociedade da Monter Holding para ela.

RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – Eliana pede ajuda a José Inocêncio para salvar seu casamento. Venâncio conta a Buba que Eliana viajou para a fazenda de José Inocêncio. Morena insinua que Lu esteja com ciúmes de João Pedro. Sandra questiona se João Pedro está com ela para chamar a atenção de José Inocêncio. João Pedro se abre com Sandra e diz que não a ama. Eliana fala mal de Buba para José Inocêncio. Sandra percebe que Zinha está apaixonada por Lu. Egídio pensa em tirar proveito do possível casamento de Sandra com João Pedro. Venâncio surpreende José Inocêncio e Eliana ao chegar à fazenda.

Terça – Venâncio e José Inocêncio discutem. Inácia acha Eliana com jeito dissimulado. Lu se sente culpada por ter destratado Zinha. Damião leva Eliana para conhecer as terras de Venâncio, e os dois se sentem atraídos um pelo outro. Deocleciano avisa a Sandra que irá com João Pedro e Zinha transportar o cacau. Eliana impõe um preço a Venâncio para assinar o divórcio: ficar com as terras do ex-marido.

Quarta – Eliana ameaça contar a José Inocêncio sobre Teca, caso Venâncio não concorde em passar a fazenda para seu nome. Deocleciano alerta Damião para o risco que ele corre se o patrão descobrir seu interesse por Eliana. Ritinha não gosta da presença de Eliana na fazenda. Egídio e Dona Patroa convidam Pastor Lívio para celebrar o casamento de Sandra e João Pedro. Norberto se nega a vender a casa de Jacutinga para Rachid. Eliana tenta convencer Mariana a ser sua aliada. José Inocêncio aconselha Pastor Lívio a não se envolver no suposto casamento de João Pedro e Sandra.

Quinta – José Inocêncio sugere a Pastor Lívio que comunique a Egídio que não haverá casamento. Zinha continua evitando conversar com Lu. Eliana pede a Damião que a ensine a lidar com a montaria do cavalo. Venâncio revela a Augusto que Buba é uma mulher trans, e o irmão o aconselha a contar a verdade a José Inocêncio. Augusto emociona Zinha ao falar sobre a morte de Jupará. João Pedro e Sandra visitam o centro de estudos do cacau. Egídio acusa Pastor Lívio de ter tomado partido de José Inocêncio. Mariana conta a Eliana que Damião era um matador. Egídio oferece dinheiro para Tião Galinha tirar a vida de José Inocêncio.

Sexta – João Pedro conta empolgado a Deocleciano sobre como o centro de estudos do cacau garante o padrão de qualidade do fruto. Neno vislumbra a possibilidade de Teca ganhar dinheiro com a criança que espera. Ritinha rejeita Damião. Damião se rende a sedução de Eliana. Tião Galinha não aceita a proposta de Egídio. Venâncio pergunta a João Pedro se o irmão quer comprar suas terras. Inácia deixa a entender para Eliana que sabe que a moça beijou Damião. José Inocêncio defende João Pedro diante dos filhos.

Sábado – Bento fica tenso ao pensar em como contar a José Inocêncio que negociou a venda de sua safra de cacau com Egídio. Tião Galinha estranha o desespero de Joana em querer deixar a fazenda de Egídio. Bento tenta explicar a Egídio que não tem como entregar o cacau que lhe vendeu, e acaba sofrendo uma ameaça do coronel. José Inocêncio sugere que Sandra volte para a casa de Egídio, com medo de que algo ruim aconteça. Dona Patroa não gosta de ver Egídio limpando sua arma. Sandra decide terminar com João Pedro. José Inocêncio e Mariana percebem que Eliana está interessada em Damião. Egídio não aceita a volta de Sandra, e expulsa a filha de casa.



