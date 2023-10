Confira os resumos das novelas da semana (02/10 até 07/10)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Ísis fica chocada ao saber que pode ser irmã de Giovanni. Érica apoia Renée. Helena arma para levar Giovanni ao encontro de Cris. Lara insiste em descobrir quem era a amante de Átila. Carlinhos avisa a Ísis que a ONG está sendo processada. Edu tem uma fratura durante o assalto e se revolta contra Mário. Taís oferece ajuda financeira a Renée. Natália diz a Pedro que não se lembra do dia da morte de Bruno. Pedro marca um encontro com Carol. Lara comenta com Ísis que Adriana e Jonas eram noivos.

Terça – Lara afirma a Ísis que jamais entendeu a separação de Adriana e Jonas. Yeda ajuda Ísis com o processo da ONG. Ísis discute com Adriana por manter as histórias de sua vida em segredo. Giovanni confessa a Cris que está apaixonado por outra menina. Pedro revela a Carol os planos de Natália e pede que os dois continuem se encontrando. Lara contrata Mário para descobrir a identidade da amante de Átila. Tony, Vic e Renée prometem dar a volta por cima. Natália tem uma visão com Bruno e Carol a ajuda. Ísis procura Jonas.

Quarta – Helena confronta Ísis. Ísis questiona Adriana sobre o rompimento de seu noivado com Jonas e Giovanni ouve. Natália pede que Carol não a deixe sozinha em casa. Ísis afirma que ela e Giovanni precisam se afastar e o rapaz não aceita. Cris garante a Yeda que conquistará Giovanni. Giovanni decide sair de casa e Sérgio pede para conversar com o neto. Mário inicia as investigações sobre a amante de Átila. Taís procura por sua nécessaire na casa de Átila. Carlinhos sugere que Ísis faça um teste de DNA para saber se é irmã de Giovanni. Mário chega com Lara à antiga casa de Átila e Taís se esconde.

Quinta – Mário encontra a nécessaire de Taís, que se desespera. Lara sofre ao descobrir o apelido pelo qual Átila chamava sua amante. Cris se une a Helena para afastar Ísis de Giovanni. Jonas conta a Giovanni sua história com Adriana e Helena. Wanda aconselha Carol a se afastar de Pedro e Natália. Cris convence Lara a aceitar a sugestão de Mário e organizar uma missa para Átila. Mário continua suas investigações e Taís e Roberto se incomodam. Vic sofre bullying na escola e Tony se revolta. Adriana exige que Helena se afaste de Ísis. Jonas procura Adriana.

Sexta – Jonas pede para conversar com Adriana. Roberto questiona os métodos de Mário para Lara. Apaixonado, Aramis ajuda Yeda no processo contra a ONG. Jonas revela as circunstâncias em que ficou com Helena e confessa ainda amar Adriana. Cris manipula Giovanni. Edu e Érica agradecem a Mário pelo carro que ele lhes deu de presente. Ísis arma para conseguir um fio de cabelo de Giovanni e fazer o exame de DNA. Raquel diz a Mário que a nécessaire encontrada na casa de Átila é igual à de Taís. Giovanni vê Ísis saindo de sua casa.

Sábado – Ísis despista Giovanni. Mário repreende Edu por trair Érica. Jonas chega embriagado em casa e pede a separação para Helena. Ísis conta a Adriana que fez um exame de DNA para saber se é irmã de Giovanni. Helena instrui Cris sobre como se aproximar de Giovanni. Taís conversa com Raquel e Evilásio sobre Mário. Pedro e Carol se beijam. Natália sai de casa sozinha e Cláudia se preocupa. Renée, Vic e Tony são despejados de casa e da padaria.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Maria Navalha fica tensa ao saber que mais alguém procura pelo tesouro. Pascoal se insinua para Preciosa. Heitor entrega para Cecília a caderneta de César. Gláucia afirma que fechará o Beco do Gambá. Maria Navalha diz para Cata Ouro que encontrou o tesouro e que Luna jamais poderá saber de toda a verdade sobre ele. Preciosa se irrita ao saber que sua situação financeira foi divulgada nas redes sociais. Cecília compartilha com Luna suas descobertas. Pascoal confabula com um empresário contra a loja de Nero. Preciosa se disfarça para ir à Fuzuê. Otávio Augusto ouve Kirida cantando e a compara com Rejane. Nero pensa em pedir o tombamento da Fuzuê. Cata Ouro encontra, na casa de Maria Navalha, matéria de jornal sobre sua família.



Terça – Cata Ouro vai embora desesperado levando a matéria de jornal. Cecília mente para Luna e procura Cata Ouro. Alícia leva Bebel para falar com o pai. Rejane reclama ao ver Bebel entrar na sala de Nero. Pascoal estranha ao ver Cecília no Bairro de Fátima e vai ao seu encontro. Preciosa chega disfarçada com Fiel à Fuzuê. Merreca observa Cecília e Pascoal. Cata Ouro se lembra de sua filha. Maria Navalha revela a Luna que sumiu porque estava sendo perseguida. Nero leva Bebel para ver a Fuzuê. Preciosa ouve a conversa de Miguel e Cláudio sobre o tesouro. Cata Ouro se lembra da cruz da Dama de Ouro. Maria Navalha esconde a cruz de ouro e tenta enganar Luna.



Quarta – Luna encontra o dinheiro de Maria Navalha. Sem querer, Alícia impede Miguel de reconhecer Preciosa. Emília revela o segredo de Vitor para Bianca. Preciosa tenta encontrar o antigo depósito da Fuzuê. Heitor e Pascoal se enfrentam. Bebel acredita ter visto a filha na Fuzuê. Rejane pensa em fazer as pazes com Maria Navalha. Luna se acerta com a mãe. Rui insiste para Olívia se aliar a ele. Miguel pede para se encontrar com Luna. Preciosa afirma a Heitor que irá tirar a Fuzuê de Nero. Pascoal pesquisa sobre Cecília nas redes sociais. Cláudio encontra o cálice roubado da Fuzuê. Jefinho segue Luna. Barreto procura Maria Navalha. Miguel surpreende Luna com uma noite romântica.

Quinta – Luna fica encantada com Miguel. Jefinho chega ao local onde Luna está com Miguel e se desespera. Maria Navalha se incomoda com Barreto em sua casa. Cecília é presa por Merreca. Bebel ameaça Preciosa para defender Nero. Cláudio descobre que o cálice apareceu no museu e Nero se irrita. Pascoal alerta Preciosa sobre o acordo com o dono da construtora que presta serviços para Nero. Maria Navalha vê a notícia sobre o cálice da Dama de Ouro na TV e decide esconder a cruz. Merreca usa Cecília para ameaçar Heitor. Jefinho e Miguel tentam pedir Luna em casamento. Maria Navalha pede a ajuda de Lampião. Preciosa decide desmoralizar Cecília. Cecília tenta se aliar a Merreca contra Heitor e Pascoal.

Sexta – Merreca não aceita a proposta de Cecília. Lampião se recusa a ajudar Maria Navalha. Soraya e Francisco pensam um no outro. Cláudio alerta Miguel sobre o cálice. Maria Navalha encontra Cecília presa no esconderijo de Merreca. Pascoal e Heitor descobrem que as informações sobre Cecília são falsas. Merreca flagra Maria Navalha tentando soltar sua refém. Luna e Miguel se surpreendem ao verem Cata Ouro na Fuzuê. Maria Navalha convence Merreca a aceitar a proposta de Cecília. Cata Ouro faz um desenho na Fuzuê. Preciosa chantageia Olívia. Cláudio decide ir ao museu. Barreto vê Cecília com Maria Navalha e fica intrigado. Luna diz a Miguel que eles precisam encontrar o tesouro da Dama de Ouro.

Sábado – Luna explica para Miguel que sua mãe sumiu para ir atrás da cruz de ouro. Gláucia manda a foto de Barreto com Cecília e Maria Navalha para Pascoal. Lampião decide fazer uma festa em homenagem a Maria Navalha. Bartô dá aula para Jefinho. Kirida exige que Caíto faça suas fotos para o concurso. Vitor se desculpa com Bianca. Rui faz uma foto do desenho de Cata Ouro. Maria Navalha mostra a cruz de ouro para Cecília. Alícia e Cláudio fazem uma performance na Fuzuê e são muito aplaudidos. Preciosa chora no colo de Bebel. Luna, Domingos, Jefinho, Lampião, Soraya e Bartô surpreendem Maria Navalha. Merreca invade a casa de Luna e encontra a cruz de ouro de Maria Navalha.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Em casa, após o campeonato, Mariana revela a Julieta que a viu conversando com Romeu. Mariana coloca Julieta de castigo. Daniel lê uma crítica sobre o restaurante e sobre a comida e descobre que a mulher misteriosa era a maior crítica gastronômica do país. Ele fica preocupado com a reputação do estabelecimento. Mariana conta para Julieta que elas vão se mudar. Dimitri fala das aventuras no Mundo da Imaginação para Leandro, que não lembra sobre o fato, apenas que o desenho de Flávia Monteiro, que Dimitri carrega, é um mapa metamórfico. Romeu e Nando pedem a Leandro para continuar a treinar no CEC. Julieta conta a Daniel que não quer morar com a mãe e que elas podem brigar todos os dias. Julieta diz a Clara que não consegue viver sem ela.

Terça – Mariana reclama para Daniel que o aluguel de casas pelo aplicativo está caro e Daniel convida a ex-esposa para morar com ele. Daniel fala que quer participar mais da criação da filha e que Mariana não vai precisar pagar aluguel. Leandro libera os netos para continuar no CEC e avisa a família. Julieta pergunta para Clara sobre boatos de crise financeira do CEC e a avó diz que Hélio não fala sobre o assunto. Téo e Sofia esbarram com Karen no Lado Vila e relembram da nova regra, com direito a pagar uma prenda. Daniel vê Domitila na rua e faz uma proposta. Lado Torre e Lado Vila se reúnem e negociam o castigo de Karen.

Quarta – Como prenda, Karen limpa a chuteira do Lado Vila e diz aos rivais que quando eles vacilarem, ela estará pronta para vingança. Hélio recebe da subprefeitura uma notificação de fiscalização nas contas do CEC, fruto de uma denúncia anônima. Karen limpa as chuteiras, mas faz um grande nó entre todas elas. Fausto pede a Bernardo que o Instituto Casa de Castanheira produza uma peça. Glaucia revela a Fred que fez a denúncia anônima ao CEC e que deseja pegar o lugar de Hélio. As crianças do Lado Vila comentam no intervalo que o treino do CEC foi muito difícil e que Hélio passou do ponto nas broncas. Julieta conversa com Hélio, que comenta que o dia não está fácil.

Quinta – Bassânio acha que Pórcia está namorando Vitor. Mauro e Telma, sem querer, vão à mesma sessão de cinema que os filhos. Hélio comenta sobre a fiscalização no CEC e admite sobre situação crítica à Clara. Julieta escuta tudo atrás da porta. Mauro e Telma se beijam no cinema. Fora da sessão, Lívia e Alex ficam cara a cara com Telma e Mauro. Romeu e Julieta pensam em um jeito de ajudar o CEC. Julieta tranquiliza Hélio, que está passando por um momento complicado. No dia seguinte, Alex e Lívia comentam sobre a possibilidade de virarem irmãos, já que Mauro e Telma estão juntos. Julieta fala com os amigos do Lado Vila sobre a situação do CEC e pede união para arrecadar fundos à instituição. Romeu faz o mesmo com Lado Torre e eles topam.

Sexta – As crianças do Lado Vila e Torre preparam campanha e colam cartazes na rua, vendem roupas, artesanatos e livros para arrecadar dinheiro para ajudar o CEC. Fausto vai até a Monter Holding e conta a Leandro sobre a mobilização das crianças. Hélio fica nervoso ao ver cartazes na rua citando ajuda ao CEC e rasga todos que vê pela frente. Domitila volta ao restaurante do Armazém. Leandro acredita que Hélio tenha solicitado às crianças fazerem a campanha e acha inadmissível. Hélio comenta sobre a campanha com Telma e que deseja saber quem está por trás da ação. Lado Vila e Lado Torre contam o total do valor arrecadado. Leandro invade o CEC e chama Hélio de covarde. Alex, Romeu, Téo e Julieta aparecem na conversa de Leandro e Hélio e entregam dinheiro para o treinador.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Agatha combina com Angelina uma forma de dar uma lição em Irene. Anely confessa a Luigi que contou para Marino sobre seu trabalho no Hot Girl. Silvério alerta Antônio para tomar cuidado com Agatha, depois do desabafo do produtor rural a respeito de sua paixão pela ex-mulher. Tadeu comunica a Graça que está falido. Irene segue Petra e Luigi. Irene ameaça contar tudo o que sabe sobre Marino, se o advogado convocá-la a depor oficialmente na investigação da morte de Nice. Yandara e Rudá ficam noivos. Irene acorda depois de tomar um chá feito por Agatha e, sem conseguir se mexer, se depara com a ex-mulher de Antônio em seu quarto.

Terça – Agatha avisa a Irene para deixar Angelina em paz. Jurecê avisa a Aline que ela enfrentará um desafio e que não pode deixar o amor por Caio enfraquecer. Mara readmite Andrade. Gladys descobre onde Tadeu gastou a fortuna da família. Rodrigo comunica que Nice deixou o bar em testamento para Zezinho e avisa aos funcionários que o local está com dívidas. Depois de uma passagem de tempo, Vinícius entrega uma escritura a Irene, afirmando que as terras de Aline agora são dela. Aline entra em choque ao receber a visita de um Oficial de Justiça, comunicando que ela deve deixar a propriedade.

Quarta – Antônio reage quando Agatha sugere que ambos deixem de se encontrar, e promete a ex-mulher resolver seu caso com Irene. Lucinda se esconde no quarto, para não se despedir de Marino. Caio conclui que Vinícius e Irene são cúmplices. Rodrigo avisa a Aline e Caio que pedirá a cassação da liminar, alegando que deram um golpe em Aline. Kelvin se despede de Ramiro. Lucinda vai até a delegacia pede para Marino não ir embora, se declarando a ele. Ramiro impede que Kelvin viaje com Odilon e Caca. Irene presenteia Antônio com a escritura das terras que eram de Aline. Aline entra na casa de Antônio enfurecida e promete acabar com o império dos La Selva.

Quinta – Aline acusa Irene de ter usado Vinícius para enganá-la. Anely cancela conta do site Hot Girl. Agatha diz a Angelina que dará um jeito de Antônio ficar com as terras de Aline só para ele, afastando Irene. Aline pede um tempo para Caio. Gladys desabafa com Andrade sobre sua situação com Tadeu. Aline avisa a Jussara que cancelou seu casamento. Jurecê aconselha Caio a esperar o tempo de Aline. Aline expulsa Antônio e Irene de suas terras. Zezinho aceita a proposta de Kelvin para ser sócio do bar. Luigi avisa a Caio que escutou Antônio orientar Ramiro contra Aline. Rodrigo comunica a Aline que o Juiz negou o pedido de cassação da liminar e avisa que ela terá que deixar sua casa e suas terras.

Sexta – Rodrigo garante a Aline que entrará com uma ação criminal, acusando Vinícius e Irene de estelionato. Marino e Almeidinha perseguem Gregório. Irene aconselha Antônio a tentar falar com Ramiro para evitar que o capanga cumpra a sua ordem. Jussara enfrenta Ramiro ao ver o capanga ameaçando Aline. Jurecê abençoa Caio. Irene oferece dinheiro a Hélio para o engenheiro se afastar de Petra e deixar a cidade. Caio diz a Aline que rompe com o pai para ficar com ela e pede à namorada que não o deixe.

Sábado – Hélio discute com Irene e não percebe que a mãe de Petra roubou a chave do quarto. Agatha acusa Antônio de interesseiro e diz que não deseja mais ver o ex-marido. Hélio conta a Petra que Irene ofereceu dinheiro para que ele se afastasse. Rudá revela a Yandara que aceitou o noivado por causa da mãe, que está doente. Andrade diz a Gladys que tem esperança de recuperar o amor de Lucinda. Ruan se apresenta a Agatha, dizendo ser irmão de Zulmira, sua amiga de cela, e pede dinheiro para não contar a ninguém sobre seus planos. Agatha coloca um pó na bebida de Ruan, sem que o rapaz veja. Aline se firma sobre suas terras e promete que irá vencer.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também

Televisão 'A gente se ama muito, isso nunca vai mudar', diz Sandy sobre Lucas Lima no 'Altas horas'