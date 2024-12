Confira os resumos das novelas da semana (02/12 até 07/12)

A- A+

Garota do Momento

Globo – 18h25



Segunda - Clarice leva Beatriz a um restaurante chique, e percebe o constrangimento da menina. Beatriz desabafa com Glorinha sobre a distância que sente de Clarice, e pede que a amiga a acompanhe ao jantar na casa de Juliano. Teresa se emociona com o amor de Jacira por Eugênia. Guto se sente pressionado a corresponder ao amor de Eugênia. Ronaldo leva Celeste ao encontro de Genoca, e Mauro se apresenta. Edu lamenta a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado. No jantar em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse em Lígia, e comenta com Beto. Beto confronta Basílio e deixa o jantar.



Terça - Zélia descobre que Maristela, Bia e Juliano armaram contra Beto e Beatriz. Carlito se decepciona com a atitude de Ana Maria. Celeste fica frustrada ao pensar que Mauro é Genoca. Edu lamenta com Guto a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado pelos dois. Raimundo cuida de Beto, que se culpa por ter deixado Beatriz sozinha no jantar de Maristela. Beatriz é avisada da internação de Basílio, que culpa Beto por seus ferimentos. Marlene confronta Carlito sobre o uso indevido da motocicleta da perfumaria. Maristela orienta Bia a plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo, e Zélia ouve. Zélia ameaça Maristela. Beatriz acusa Beto de mentir para ela e agredir Basílio.



Quarta - Beatriz não acredita em Beto, e Bia comemora. Maristela cede à chantagem de Zélia. Beatriz desabafa com Glorinha sobre Beto. Clarice sofre com fortes dores de cabeça. Basílio confessa a Beto que armou contra ele para separá-lo de Beatriz. Ana Maria convida Ulisses para jantar em sua casa. Glorinha procura Beto e afirma acreditar nele. Basílio pressiona Maristela para conseguir um emprego na Perfumaria Carioca. Nelson é grosso com Anita, e Edu os observa. Celeste desconfia de Mauro. Raimundo conversa com Lígia sobre o ocorrido com Beto. Beto e Glorinha deduzem que Basílio teve um cúmplice na armação, e desconfiam de Bia. Zélia se muda para seu novo apartamento. Beto confronta Bia na frente de Clarice.



Quinta - Clarice defende Bia de Beto. Celeste confessa a Eugênia que não gosta de Mauro. Raimundo aprova o namoro de Mauro e Celeste. Beatriz apoia Basílio, que incentiva a moça a não se afastar de Clarice. Anita sonha com Alfredo. Basílio provoca Beto. Heloísa chantageia Nelson. Lígia observa Basílio em um restaurante e afirma a Beto que pode ajudar o filho. Beatriz sonda Clarice sobre sua cidade natal e estranha a resposta da mãe. Zélia vê Maristela adulterando os remédios de Clarice. Mauro se incomoda com as roupas de Celeste. Iolanda desmaia ao ver Ulisses chegar com Ana Maria à sua casa. Glorinha leva Beatriz à boate de Lígia. Lígia tenta fazer Basílio confessar sua armação contra Beto.



Sexta - Basílio não cai na armadilha de Lígia, e se faz de ofendido. Beatriz repreende a atitude de Lígia, e Glorinha e vai atrás de Basílio. Beatriz afirma a Basílio que não tem dúvidas de que Beto o agrediu. Iolanda expulsa Ulisses de sua casa. Beatriz confronta Beto. Zélia furta um comprimido de Clarice e coloca na bebida de Orlando. Glorinha pede perdão a Beatriz. Teresa descobre que Jacira a estava enganando sobre sua saúde. Basílio conta a Maristela sobre o plano de Lígia. Maristela convence Juliano a contratar Basílio como motorista da Perfumaria Carioca. Orlando sente fortes dores de cabeça após tomar o remédio e Zélia tenta descobrir por que Maristela medica Clarice. Beatriz descobre que Clarice tem documentos falsos.



Sábado - Beatriz passa mal. Juliano contrata Basílio. Glorinha pede perdão a Basílio. Raimundo apoia Beto. Heloísa ameaça contar sobre o caso com Nelson para Anita e os filhos. Ana Maria engana Ulisses e diz que Iolanda deu permissão para a aproximação dos dois. Edu decide esquecer Olívia/Celeste e convida outra jovem para sair. Teresa faz Jacira confessar sua armação. Basílio ouve uma discussão entre Juliano e Maristela. Arlete recebe um suposto telegrama de Valéria. Juliano abre uma conta no banco com o nome original de Clarice. Zélia marca uma consulta com o médico de Clarice. Beatriz estranha quando Clarice diz que Zélia é sua irmã.

Volta por Cima

Globo – 19h40



Segunda - Madalena desconfia da afirmação de Chico. Ana Lúcia reage satisfeita à preocupação de Jão com Cacá. Violeta fica furiosa com a ideia de Osmar. Miranda nega para Silvia qualquer envolvimento com anabolizantes. Osmar diz a Violeta que Jayme e Tereza irão trabalhar para eles. Madalena se aconselha com Cida. Jão não consegue falar com Madalena. Roxelle se insinua para Gigi. Silvia questiona Nando sobre os anabolizantes. Neuza se emociona ao saber que será avó. Violeta entrega uniformes para Jayme e Tereza. Gigi questiona Silvia sobre o diário de sua avó. Madalena confronta Jão.



Terça - Jão garante a Madalena que não sabia da gravidez de Cacá. Silvia mente para Gigi sobre o diário da avó. Osmar se anima com a confirmação de seu plano contra Madalena. Madalena se aflige com a felicidade de Jão ao falar sobre a paternidade inesperada. Chega o dia da festa na casa de Edson. Jão afirma a Sidney que dará todo o seu apoio a Cacá. Roxelle arruma Neuza para ir à festa com Jin. Osmar vai à casa de Doralice. Joyce tenta descobrir o segredo de Belisa. Edson se surpreende com a presença de Neuza. Jão leva Cida ao médico. Madalena comunica a Edson que houve um problema com a organização da festa.



Quarta - Jin ajuda Madalena. Rosana e Neuza trocam ofensas. Tati reclama com Osmar por tentar atrapalhar o evento de Madalena. Jão explica para Miranda o que está acontecendo com Cida. Nando reclama com Jin de sua proximidade com Tati. Belisa agradece a Silvia por não ter revelado seu segredo para Gigi. Edson agradece Madalena pelo evento. Chico tenta convencer Cacá a reconquistar Jão. Roxelle chantageia Chico. Violeta constata que Osmar quer que Madalena, Doralice e Tati também morem em sua casa. Madalena encontra Jão na casa de Cacá e se incomoda.



Quinta - Jão reage à presença de Madalena e tenta contornar a situação. Cida volta a trabalhar, mas se sente mal. Jão convence Cida a marcar uma consulta com o psicólogo da empresa. Violeta diz a Jô e Cacá que não quer a família de Osmar morando em sua casa. Sidney cuida de Cida em casa. Rosana questiona Nando sobre os anabolizantes. Joyce e Sebastian reclamam da amizade entre Roxelle e Gigi. Jin confessa ter sentimentos por Tati. Violeta questiona Tereza sobre o negócio de Madalena. Roxelle leva Gigi à roda de samba de Jão. Cida encontra as seringas para os anabolizantes e confronta Miranda. Madalena recebe um bilhete avisando sobre a sabotagem a seu trabalho.



Sexta - Madalena e Doralice desconfiam do bilhete anônimo. Miranda confirma a suspeita de Cida. Roxelle não consegue resistir a Chico. Violeta exige que Rique contrate Madalena para fazer a festa de apresentação de Osmar e de reinauguração do galpão do Dragão Suburbano. Cida vai à sua primeira consulta com o psicólogo. Jão leva Gigi para sua casa. Jin se preocupa quando Min-Ji avisa que seu paradeiro será divulgado. Doralice procura Osmar e se surpreende ao encontrar Tereza trabalhando para o irmão. Miranda entrega novos comprimidos para Nando. Silvia tenta convencer Belisa a revelar seu segredo. Doralice pede para Rique recontratar Tereza como costureira. Cacá passa mal e liga para Jão, que pede para Madalena acompanhá-lo.



Sábado - Cacá se revolta ao ver Madalena com Jão. Jayme e Jô negociam com o importador das máquinas de bichos de pelúcia. O último episódio do k-drama estrelado por Jin vai ao ar. Roxelle pede para Gigi fingir que é seu namorado. Rosana vê Nando tomando novos comprimidos e o questiona. Madalena sonha com Lindomar. Jin pede demissão da Viação Formosa. Cacá reclama de Madalena para Chico, que incentiva a amiga a manter Jão longe da namorada. Jão e Madalena têm uma conversa sobre a situação com Cacá. Marco descobre que o importador vendeu suas máquinas para Osmar e avisa a Gerson. Roxelle apresenta Gigi para Chico. Tati confronta Jin. Madalena recebe uma mensagem sobre o concurso de decoração de festa.



A Caverna Encantada

SBT – 20h45



Segunda - Felipe e Rui pegam o carimbo de Anna, que fica tensa com o sumiço. Elisa começa a trabalhar como secretária de César no Pet Shop Bolhas & Bolhas. Com muitos clientes do Lolipopus, Betina ajuda Goma Behr com o atendimento, o que encanta Goma e o leva a contratá-la. Lavínia comenta com Felipe e Rui sobre um quadro de luz na estante da biblioteca. Moleza ganha vida diante de Jane e Flora e pede ajuda para encontrar o carimbo. Jane e Flora distraem Dalete e dão pimenta para Moleza, que se transforma no Super Agito. Lavínia fala para Flora pedir desculpas, mas Flora se recusa, alegando que não fez nada contra Lavínia. Norma sente a falta de Elisa. Elisa e César recebem um caixote do zoológico.



Terça - Cristina escreve um livro policial, inspirando seus personagens em Shirley e Wanda, que acreditam que ela estava deturpando as detetives e acabam demitindo Cristina. Moleza revela que sabe falar para Benjamin, que o inclui no grupo, ao lado de Flora e Jane. Anna flagra Felipe e Rui abrindo a passagem da biblioteca e os alerta sobre o perigo. Felipe é arrastado para dentro da gruta. Betina prepara uma bala incrível no laboratório de Goma. No Pet Shop, Norma, fantasiada de gorila, começa a bagunçar a sala de César e provoca Elisa. Safira hipnotiza Felipe. Pedro e André resgatam Felipe da caverna. Elisa aceita voltar a trabalhar com Norma e diz a César que eles continuam juntos como namorados. Fafá consegue um investidor para as balas de Betina e Goma.



Quarta - Moisés comenta com Binho que suspeita que Rui esteja aprontando algo, ao lado Pedro e André, na caverna. Felipe acorda no meio da noite com comportamento estranho. Safira diz a Dodô que vai usar Felipe para conseguir o diamante dela. Na rua, Bárbara encontra com Gabriel e Pilar e afirma ao professor que quer conversar com ele, o que deixa Pilar sem graça. César visita Elisa no colégio, se depara com Pilar e esbanja que agora está namorando. Dodô comunica a Anna, Isadora e Manu que recuperou o diamante falante e devolveu ao lago, sem que Safira soubesse. Dalete aconselha Pilar a esquecer o marido falecido e se entregar a Gabriel. Safira avisa a Felipe que se ele encontrar o diamante, a caverna pode ser dele. Anna, Isadora e Manu entendem que o único jeito de parar Safira é fechar a caverna para sempre.



Quinta - Ana Flávia chega no colégio Rosa dos Ventos e comenta com a madrinha Dalete sobre a vida e a família em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. Ana Flávia declara que vai morar em São Paulo, tentar a vida de cantora e que até pensou em um nome artístico: Ana Castela, a Boiadeira. Ana Flávia revê Moisés e conhece as crianças do colégio, afirmando que, quando for famosa, voltará para cantar para eles. André conta a Moisés, Pedro e Rui que será melhor para Felipe se eles fecharem a passagem para a caverna. Moisés, Pedro e Isadora fecham a passagem da toca. Anna pede para Tonico guardar o carimbo, zelando pela caverna.



Sexta - Fafá diz a Goma que conseguiu uma proposta imperdível com a Rock N’Bolly para vender as balas, mas Goma recusa a proposta. Elisa autoriza Gabriel, Pilar e Tonico a fazerem um passeio com as crianças na cidade. No Pet Shop, César aconselha Cristina a escrever sobre animais em uma coluna jornalística. Elisa vê o namorado abraçado com Cristina, já acreditando na traição. Norma se junta a eles no Pet Shop e declara que César mudou completamente Elisa, deixando-a indisciplinada. A diretora acaba fazendo terapia de casal com os dois. Felipe e Rui desaparecem do passeio e invadem a casa de Shirley e Wanda. Goma lê a notícia que Sr. Chicleto, seu concorrente, fechou um negócio bilionário com a Rock N’Bolly. Felipe e Rui amarram Shirley e Wanda e exigem o escafandro.



Mania de Você

Globo – 21h15



Segunda - Mércia resgata o pendrive e se esconde de Rudá e Luma. Moema diz que só irá comemorar quando a gravação estiver na mão da polícia. Volney leva Hugo para casa. Berta e Tomás flagram Evelyn dizendo que Marlete não é sua mãe. Berta sugere que Tomás e Evelyn não se casem, deixando Leidi preocupada. Rudá agradece a Luma. Moema desconfia do conteúdo do pendrive e Rudá se desespera.



Terça - Rudá defende Luma das acusações de Moema e Viola. Viola surpreende Luma, que fica perplexa ao saber por ela que o pendrive que deu a Rudá estava vazio. Luma descobre que foi Mércia quem trocou o pendrive. Dhu estranha o comportamento de Lorena com Edmilson. Evelyn pede desculpas a Marlete na frente de Berta. Luma briga com Mércia. Mavi escuta a discussão entre Luma e Mércia e descobre que a mãe está com o verdadeiro pendrive.



Quarta - Mércia repreende Mavi. Michele sente admiração por Daniel. Rudá demonstra acreditar em Luma, discordando da atitude de Moema e Viola. Rodhes ajuda Luma a alugar um quarto na comunidade. Mavi e Iberê tentam descobrir com quem Mércia está saindo. Dhu e Wagner se encontram. Fátima conta a Diana que o admirador secreto a chamou para ir ao bar no hotel. Mavi vê Volney vestindo um terno que Mércia comprou e fica desconfiado.



Quinta - Volney se surpreende com a submissão de Mércia perante Mavi. Rodhes acolhe Luma ao ouvir sua história. Rudá pede ajuda de Marcel. Mavi ameaça Volney. Gael e Iarlei criticam Robson por ele estar enganando Fátima. Robson se diverte observando Fátima esperar pelo admirador secreto. Luma pede ajuda a Rodhes para levá-la até Rudá e Viola. Iberê observa Rudá fazendo uma surpresa a Viola.



Sexta - Moema descobre que Iberê estava espionando Viola e Rudá, e pede ao sobrinho para não contar a Mavi o paradeiro do caiçara. Mércia marca de se encontrar com Volney. Mavi exige que Iberê dê um susto em Volney. Wagner incentiva Dhu a se valorizar no trabalho. Leidi fica desesperada com a intenção de Berta de doar a herança de Tomás. Volney consegue avisar a Mércia sobre seu paradeiro. Mércia enfrenta Mavi.



Sábado - Mavi cede e atende a um pedido de Mércia. Viola, preocupada com a segurança de Rudá, pede que ele não saia na rua. Luma conversa com Rodhes sobre sua relação com Rudá e Viola. Mércia confronta Iberê, que se revolta. Tomás e Evelyn se mudam para uma nova casa. Volney questiona Mércia e acusa Mavi. Mavi confronta Luma e sugere que ela está ajudando Rudá. Luma procura Viola, que fica desconfiada.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

