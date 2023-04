Confira os resumos das novelas da semana (03/04 a 08/04)

A- A+

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Marê afasta Gilda de suas funções no hotel e a expulsa da mansão. Alice fornece para Orlando notícias sobre seu filho. Gilda afirma que se vingará de Marê. Marcelino reclama de ter sido escolhido para ser o padre do casamento caipira. Orlando conta para Marê sua conversa com Alice. Marê recontrata Catarina. Júlio diz que pode ajudar Marê a encontrar seu filho. Gilda ameaça Gaspar. Todos organizam as barracas para a festa de Santo Antônio. Marcelino vai até a barraca de beijo, e Marê se encanta com o menino.

Terça – Marê questiona Orlando sobre Marcelino. Orlando atende padre Donato. Anselmo fica enciumado ao ver Verônica chegar à festa com Érico. Marcelino faz uma proposta para Tobias. Frei Leão substitui Gilda por Marê na distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Marcelino troca de roupas com Tobias, mas é humilhado quando as mesmas caem na frente de todos. Marê ajuda Marcelino, que cai e se machuca. Orlando tenta socorrer Marcelino. Marê questiona os padres sobre Marcelino e acredita que ele seja seu filho.

Quarta – Os padres dizem a Marê que Marcelino não é seu filho. Orlando cuida de Marcelino. Sônia pede para dançar com Júlio. Marcelino questiona padre Diógenes sobre Marê e seu filho. Marê descobre que o hotel está com dificuldades financeiras, e confronta Gilda. Júlio avisa a Marê que vai a São Paulo. Orlando visita o Hospital São Jacinto. Marcelino pede para Orlando ir ao circo e convidar Marê. Orlando beija Marê. Benjamin conta a Marcelino que o circo vai embora. Júlio consegue a autorização para que Marê viaje com ele. Marcelino decide ir embora com o circo. Marê se assusta ao saber do sumiço de Marcelino e vai com os padres à delegacia.

Quinta – Albuquerque se recusa a procurar Marcelino. Rosa ajuda Marcelino a se esconder. Gilda manda Gaspar tirar Neiva da mansão. Érico vê Geraldino abordar Gilda na frente do hotel. Gilda rouba o cofre da mansão. Marcelino diz a Rosa que precisa ir ao banheiro e ela pede para Toninho parar o carro. Justino fala mal de Sônia para Júlio. Gilda entrega um maço de dinheiro para Érico para saldar as dívidas dela com o hotel. Toninho encontra Marcelino. Érico comenta sua desconfiança de Gilda com Verônica. Gilda queima a escritura da mansão com o nome de Marê. Marcelino volta para a irmandade. Júlio tenta falar com Sérgio, seu amigo policial. Marê e Orlando descobrem que Gilda é uma golpista.

Sexta – Marê constata que Gilda tinha a intenção de dar um golpe em seu pai. Marê fica abalada com as informações de Júlio sobre seu filho. Os padres se preocupam com a saúde de Marcelino. Júlio vai à polícia para levantar a ficha de Gilda. Gaspar fica com ciúmes de ver Gilda flertar com Odilon. Turíbio proíbe Elza de trabalhar e a humilha. Elza é vista ao sair de madrugada da casa de Odilon. Júlio descobre que Gilda tem uma grande ficha criminal. Chega o dia da inauguração da loja de Wanda, e Elza não aparece. Marê, Orlando e Júlio descobrem que Gilda tem um cúmplice em São Jacinto. Marcelino pensa em fazer uma promessa para encontrar sua mãe. Marê descobre que Albuquerque pode saber onde está seu filho.

Sábado – Marê garante que descobrirá o paradeiro de seu filho com Albuquerque. Marcelino conversa com todos os santos. As mulheres se admiram com o desfile na inauguração da loja de Wanda. Turíbio recebe uma carta anônima e Odilon fica preocupado. Elza chega à loja de Wanda e Turíbio a retira de lá a força. Júlio tenta conversar com Albuquerque, mas Marê se descontrola. Frei Leão ajuda Marcelino a fazer sua promessa. Turíbio prende Elza em casa. Sônia convida Júlio para sair. Marê confronta Gilda e exige saber quem é o seu cúmplice. Cândida leva Verônica até sua casa. Érico fica nervoso ao ver Romeu Telles chegar no hotel. Marê coloca Gilda trabalhando na recepção do hotel. Érico diz a Romeu que pensa em se casar com Verônica. Marê e Orlando descobrem que Tobias é adotado.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Segunda – Theo acaricia o rosto de Lumiar, e a observa dormir. Kate arruma Jenifer para ir ao baile funk. Kate descobre que ganhou de Hugo um presente roubado. Jenifer questiona o DJ Bel-Air sobre Ben e Sol. Lui manda um vídeo cantando a música que fez para Sol, e ela se emociona. Kate vê Hugo beijando Guiga e tira satisfação com os dois. Kate posta o vídeo em que foi humilhada por Guiga. Theo conta para Ben sobre a aliança de Lumiar e Sol para esconder a paternidade de Jenifer. Guiga perde seguidores por causa do vídeo e tenta fazer um acordo com Kate. Theo vai atrás de Sol. Hugo tenta se desculpar com Kate. Kate pede para Hugo dar uma lição em Theo.

Terça – Hugo fala com Orfeu, que manda o afilhado dar um susto em Theo. Kate se desespera e tenta ajudar o ‘ex-namorado’. Jenifer conta para Ben que conversou com DJ Bel-Air sobre ele e a mãe. Vini convida Yuri para ir ao cinema. Vitinho vê Lui e Sol se beijando e tenta chamar a atenção do casal para que Wilma não os veja. Ben decide sair de casa depois de discutir com Lumiar. Sol não consegue se desfazer do presente que ganhou de Ben quando eram namorados. Theo descobre que Kate está no apart de Guiga. Lumiar desabafa com Clara. Theo revela a Kate sua obsessão por Sol.

Quarta – Kate pensa em uma forma de se vingar de Theo. Ben reclama de Lumiar para Theo. Kate decide fazer um vídeo para ajudar Guiga. Clara e Lumiar não conseguem se entender. Clara tenta ajudar Rafa. Hugo avisa a Sol que Theo está proibido de ir até Piedade. Kate pensa em contar para Jenifer que Theo também se envolveu com Sol. Bia decide acabar seu caso com Fred. Ben diz a Theo e Simas que sua história com Sol ficou mal resolvida. Bruna não consegue impedir Kate de ir à casa de Sol falar com Jenifer. Clara questiona Theo sobre a possibilidade de ele ser o pai de Jenifer. Lumiar pensa em Ben. Ben apresenta a revisão do caso de Josué para os desembargadores, que ficam perplexos. Clara vai à casa de Sol.

Quinta – Clara pergunta a Sol se Theo é o pai de Jenifer. Jenifer percebe a aflição de Ben à espera do resultado da revisão criminal de Josué. Sol garante a Clara que Theo não é o pai de sua filha. Ben comunica a Helen a sentença de Josué. Bruna revela a Marlene que Sol e Ben namoraram quando eram jovens. Jennifer, Yuri, Bela e outros alunos do projeto de revisão criminal se retiram da sala quando Lumiar entra para dar aula. Lui é frio com Sol. Lumiar pede para conversar com Jenifer. Ben leva Josué ao ICAES para comemorar com os alunos do grupo de revisão criminal. Kate muda seu visual e marca um encontro com Jenifer. Yuri se irrita com uma brincadeira que Tatá faz sobre ele e Vini. Kate revela a Jenifer que Theo pode ser o seu pai.

Sexta – Jenifer fica sem saber como lidar com sua descoberta. Kate grava Fred assediando Guiga. Jenifer exige que a amiga conte o que sabe sobre o relacionamento de Theo e Sol. Kate envia a Guiga o vídeo que fez de Fred a assediando. Jenifer vai à casa de Theo, e Rafa descobre que pode ter uma irmã. Guiga mostra o vídeo do assédio para Fred, e fala com Lumiar sobre poder processá-lo. Érika chantageia William para que seja seu agente. Jenifer confirma com Lumiar a possibilidade de Theo ser seu pai biológico. Sol tira satisfações com Lui pela forma como ele a está tratando. Theo garante a Orfeu que não irá mais trabalhar com os produtos ilícitos indicados por ele. Rafa fica ansioso para saber quando Jenifer fará o exame de DNA. Jenifer questiona Sol sobre Theo. Lumiar conta para Ben que Jenifer a procurou para saber sobre Theo. Pressionada, Sol revela a Jenifer que Ben é seu pai biológico.

Sábado – Jenifer pede para Sol falar para Ben que ele é seu pai biológico. Theo difama Sol para Clara. Jenifer leva Sol para falar com Ben e se surpreende com o desabafo da mãe. Lui se anima com a possibilidade de ficar sozinho na mansão com Sol. Jenifer e Ben trocam um abraço emocionado. Sol beija Lui. Lumiar não acredita quando Ben confirma que é pai de Jenifer. A advogada liga para Sol, que se irrita e interrompe a chamada. Theo garante para Ben que Sol mentiu sobre a paternidade de Jenifer e sugere que eles façam um exame de DNA com a moça. Ben revela para Yuri e Bela que é pai de Jenifer. Theo diz a Lumiar que quer fazer um exame de DNA com Jenifer e pede para ela ser sua advogada.

Resumo: Poliana Moça

SBT – 20h30

Segunda – Otto fala para Glória não chegar perto da Celeste, mas Glória pede compaixão. Luigi pede desculpas para Song. Poliana conta para João que conseguiu espaço na galeria de Luísa e Glória para fazer o evento de lançamento do livro. Raquel avisa Brenda sobre o evento do livro, Celeste escuta e sai batendo o pé. Os capangas do Cobra observam Gleyce na delegacia e Tânia manda dar um susto nela e descobrir o que ela estava fazendo ali. Enquanto Waldisney chora de saudade de Nanci, ela pretende visitar o ex na prisão. Lorena fica obcecada em maquiagem para imitar filtro em foto da internet.

Terça – Gleyce é abordada por capanga de Tânia. Sérgio encontra com Otto e pede emprego ao antigo patrão. Nanci visita Waldisney. João declara aos amigos que os lucros das vendas do livro serão destinados à instituição beneficente. Brenda chama João de namorado de Poliana, mas Poliana corrige, alegando que são apenas amigos. Kessya não consegue manter contato com a mãe. Mesmo Tânia roubando os créditos do manuscrito do pai de João, Celeste, vai ao evento. Otto fica preocupado com a pouca segurança na galeria e pede reforço ao delegado. Celeste usa o perfil falso para provocar André.

Quarta – Zezinho visita Davi e a família. João dá início a coletiva e faz um discurso sobre honrar a memória do seu pai. Sara vê Pinóquio mexendo no projeto Ester de Otto. Pedro e Chloe querem ajudar Zezinho a encontrar a família dele e questionam o nome da ex-mulher de Zezinho, que responde Pâmela, mesmo nome da mãe biológica das crianças. Tião aparece e diz ser o pai de João. Celeste grava toda confusão do evento e envia para Tânia. Tião vai para cima de João e mostra que tem documento que certifica o direito da guarda do menino, levando-o para um hotel. Tião tenta bater em João, que se defende. Ruth consegue ligar para João e o sobrinho compartilha a localização do hotel.

Quinta – Otto considera que Tânia trouxe Tião para São Paulo. Zezinho liga para o celular de Davi, mas Eugênia recusa e bloqueia o número. Pinóquio consegue invadir o sistema de LUC2. O sistema de alarme de invasão do LUC2 dispara. João tenta escapar do hotel, mas Tião não deixa. Luca é notificado que o sistema de LUC2 foi invadido. Pinóquio consegue parar o alarme e se comunicar diretamente com LUC2. Renato chega à casa de Ruth para dar apoio, mas ela está brava porque ele não teve consideração e não estava no evento. Renato responde que foi socorrer a tia-avó, mas logo recebe mensagem de Edite, mencionando o encontro que tiveram.

Sexta – Luca tenta controlar LUC2. Davi acalma Eugênia e diz que ela precisa se entender com Zezinho. Gleyce começa a reconquistar a confiança de Kessya. João acorda e repara que está sem celular, que o telefone do hotel está sem linha e a porta, trancada. Tânia pede para Tião sumir com João. Ruth decide ir até o hotel em que João está. O advogado de Otto declara que a documentação de guarda de Tião é falsa. Pinóquio tenta entrar no laboratório, mas Sara não deixa. Tião engana João e o leva até o aeroporto. João empurra Tião e foge.

Resumo: Travessia

Globo – 21h15

Segunda – Segunda – Guerra e Cidália explicam a Brisa como a moça pode provocar a prisão de Ari, garantindo a guarda de Tonho. Karine cede à chantagem do pedófilo e grava um vídeo, com medo de que suas fotos sejam divulgadas na internet pelo criminoso. Sara comenta com Leonor que Cidália parecia não querer que o filho de Moretti fosse descoberto. Creusa incentiva Brisa a arrumar uma prova que demonstre que Ari a ameaçou. Karine se isola em casa. Stenio fica intrigado ao ver Guida no apartamento de Moretti. Ari manda um áudio com tom ameaçador para Brisa. Guida afirma para Moretti que tem a prova de que foi ele quem colocou a bomba no carro de Guerra.

Terça – Guida pede ajuda a um funcionário do apart de Moretti para se livrar do ex-marido. Brisa mostra ao delegado o áudio ameaçador que Ari lhe enviou. Gil escuta uma conversa de Cidália no celular, deduz que Ari possa ser preso e aconselha o amigo a fugir. Cidália tenta convencer Gil a trair Ari e lhe entregar as folhas em branco que estão assinadas por Guerra. Ari resolve se esconder na casa de Dante. Isa comenta com Laís que Karine não quer mais frequentar a escola. Oto flagra Ari na casa de Dante.

Quarta – Oto e Ari trocam acusações. Cidália avisa a Guerra que o prazo do flagrante para prender Ari está esgotado. Leonor fica intrigada quando Moretti afirma que a construtora de Guerra nunca teve negócio na cidade onde o ex-sócio disse que conheceu a mãe de Chiara. Gil se sente cúmplice de Ari, por ter acobertado o amigo. Laís fica preocupada com as acusações de suspeita de sequestro de crianças feitas pelo delegado que recaem sobre Brisa. Brisa conta a Vandami que Wesley a contratou para ajudar a fazer as roupas do show. Helô confirma sua suspeita de que Guida emprestou dólares para Moretti. Núbia constata que Ari é realmente culpado de um crime.

Quinta – Ari confessa a Núbia que roubou as ações de Guerra. Núbia decide voltar para Mandacaru. Gil diz a Ari que o amigo tem problema de identidade. Brisa conta a Vandami que Ari não a prejudicou no depoimento que deu ao delegado sobre sequestro de crianças. Moretti finge para Stenio que está passando mal para fugir de Zezinho. Adalgisa fica surpresa ao ver Núbia de volta a Mandacaru e com intenção de se desfazer de seu quiosque. Helô avisa a Stenio e a Laís que Guida emprestou dólares para Moretti pagar dívida de jogo. Chiara encontra Ari, ao sair para dar seu depoimento na delegacia.

Sexta – Cema denuncia para Helô o blog que está caluniando pessoas de Vila Isabel. Pilar alerta Montez que eles devem partir para o sequestro. Durante o depoimento que deu ao delegado, Chiara fica sabendo que Guerra se desentendeu com Moretti por causa de uma noiva. Tininha diz a Brisa que não confia em Pilar. Ari sussurra para Chiara o nome de Débora, a noiva de Guerra. Chiara pergunta a Guerra quem é Débora. Creusa mostra a Helô o que tinha no pacote de sal que Pilar lhe deu. Helô manda Yone providenciar policiais à paisana para cobrirem o seu prédio. Helô conclui que foi Pilar quem fez a chantagem contra Stenio e Moretti. Leonor passa a foto da suposta mãe de Chiara para Oto pesquisar na internet.

Sábado – Chiara conta a Dina que escreveu para empresa em que a suposta mãe trabalhava. Helô manda um policial fazer uma varredura na casa de Stenio para checar se Pilar plantou alguma escuta no local. Ari convida Brisa para ir a Mandacaru com ele para buscar Tonho. Tininha reconhece Montez na foto que Helô lhe mostra. Gil conta a Cidália que Ari viajou. Stenio se preocupa com Helô porque sabe que ela é o alvo dos bandidos. Laís fica sabendo por Moretti que a polícia esteve na casa de Stenio. Chiara avisa a Guerra que recebeu a resposta da empresa onde o pai disse que a mãe trabalhava, informando que Bianca Rossi nunca trabalhou com eles.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também

Luto Leonardo se despede da mãe com a música 'Não aprendi a dizer adeus'