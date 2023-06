Confira os resumos das novelas da semana (03/07 até 08/07)

A- A+

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Marcelino provoca uma confusão no Fórum, mas acaba convencendo o Juiz a ouvir o que ele tem a dizer. Celeste conversa com as famílias das crianças que ajudaram Marcelino e Manoel a fugirem da escola. Érico e Verônica se preparam para a viagem para o Rio de Janeiro. Albuquerque se revolta com a atitude de Justino. Tobias se preocupa com a falta de amor de Albuquerque por ele. O caso da guarda de Marcelino é concluído.

Terça – Marcelino, Marê, Orlando e os religiosos comemoram a permanência do menino na Irmandade. Gilda se revolta, e Lucília a apoia. Albuquerque confronta Justino. Gaspar faz questão de indenizar Popó por sua bicicleta quebrada no acidente que vitimou Darlene. Gaspar é gentil com Darlene e Clara. Gilda decide investigar o passado de Frei Severo. Justino afirma que se inscreverá no curso de Tânia. Lucília deduz que foi enganada por Péricles. Lucília tenta negociar com Orlando. Galdino confessa a Albuquerque que invadiu a casa de Verônica a mando de Lucília.

Quarta – Albuquerque alerta Gilda sobre o envolvimento de Lucília com Galdino. Gilda pede que Albuquerque anule a investigação contra Lucília e liberte Galdino, deixando o colar da mãe de Marê com ela. Lucília afirma a Orlando que foi Gilda quem assassinou Leonel. Marê pede ajuda a Anselmo para criar a ala da maternidade no hospital, e Cândida se sensibiliza. Orlando revela a Marê e Júlio que foi Gilda quem atirou contra Leonel. Anselmo comunica que deseja ter Gaspar como seu sucessor na prefeitura. Gilda descobre que Orlando é filho de Virgílio Lopes.

Quinta – Gilda furta as cartas de Virgílio e Maria Eugênia do quarto de Lucília, mas deixa uma cair sem perceber. Lívia pede ajuda a Frei Leão para aproximar Albuquerque de Tobias. Popó e Adélia se surpreendem com a mudança de comportamento de Ivan. Gilda deduz que Lucília está tramando um golpe contra ela. Érico fica desconfortável ao encontrar Romeu. Jesus afirma a Marcelino que sua mãe está viva. Érico confessa a Verônica que teve um relacionamento com Romeu. Gilda confronta Lucília.

Sexta – Lucília confessa que deseja a parte do hotel que pertence a sua família, e Gilda se revolta. Érico pede Verônica em namoro. Anselmo sofre ao pensar em Verônica. Lucília ameaça contar à polícia que Gilda é a assassina de Leonel. Ítalo informa a Marê que o Conselho do hospital aprovou a campanha de arrecadação de fundos para construir a maternidade. Cândida e Anselmo anunciam seu apoio ao projeto de Marê. Gilda propõe fazer um acordo com Lucília, mas aciona Sílvio contra a moça. Orlando conversa com João sobre Darlene e Clara. Lucília trai Orlando. Gilda mostra a Felipe uma foto de Lucília.

Sábado – Felipe garante a Gilda que dará um jeito em Lucília. Popó comunica a Érico que Lucília foi promovida a gerente do hotel. Marê pede que Verônica e Érico façam da noite de inauguração do cinema uma festa beneficente para a futura maternidade. Verônica aceita namorar Érico e Júlio comemora. Anselmo tenta reatar com Verônica. Darlene é hostil com Gaspar. Felipe consegue se aproximar de Lucília. Gilda faz uma doação para o projeto de Marê. Ione pensa em rever Bem-Te-Vi. Gaspar planeja suceder Anselmo na prefeitura. Lucília aceita passear de barco com Felipe.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Lumiar ameaça convocar Antônio como testemunha se Ben usar o vídeo de Grazi contra Theo. Vitinho acusa Stuart de roubo. Orfeu sugere que Lumiar questione Kate sobre Theo. Jenifer recebe uma mensagem de Hugo. Clara desconfia ao saber que Lumiar pretende falar com Kate. Lumiar se assusta com o comportamento de Theo. Kate ajuda Sol a divulgar um vídeo sobre a aula-show. Clara pede para Lumiar não contar para Rafa que Kate foi amante de Theo. Yuri se irrita com a exposição que Guiga faz em cima da gravidez. Vitinho decide colocar uma câmera de segurança escondida na mansão. Lumiar procura Kate.

Terça – Lumiar e Kate conversam sobre Theo. Ben avisa a Sol que a continuação da audiência já foi marcada. Lumiar pede para Ricardo assumir o caso de Theo. Guiga e Yuri pedem para Rafa fotografar o chá-revelação deles. Lumiar entrega para Ben as provas que têm sobre a falsificação do exame de DNA. Ricardo anuncia a Theo que cuidará do seu caso. Yuri revela a farsa de Guiga durante a live do chá-revelação. Guiga perde vários contratos, e Yuri tenta se desculpar. Lumiar procura Sol. Clara questiona Rafa sobre seu namoro. Ben incentiva Kate a contar a verdade para Rafa. Clara decide ceder à chantagem de Theo, e Helena fica indignada. Kate procura Rafa.

Quarta – Rafa entende errado o que Kate fala e prepara um ensaio fotográfico para ela. Lumiar chega ao Refúgio e é acolhida por Fábio. Fábio tenta ajudar Lui a desculpar Lumiar. Clara procura Helena. Kate conversa com Rafa sobre Theo. Vitinho acusa Stuart sobre os roubos de objetos da mansão. Rafa discute com Clara. Sol consola Kate. Stuart inventa uma desculpa e todos ficam contra Vitinho. Rafa procura Theo. Dora tenta ajudar Lumiar. Theo leva Rafa ao bar de Orfeu. Sol é convidada para cantar em um programa de TV. Lumiar tenta conversar com Lui. Rafa liga embriagado para Kate, manipulado por Theo.

Quinta – Kate chora, e Sol a acolhe. Theo coloca Rafa contra Kate. Ricardo pensa em seguir a estratégia de Lumiar na audiência. Kate decide testemunhar contra Theo. Yuri afirma que recuperará todo o dinheiro que Guiga perdeu por sua causa. Marlene e Duda descobrem o conteúdo da caixa de Carlão que ficou com a menina. Clara se preocupa com Rafa. Yuri arruma um novo patrocinador, e Guiga fica interessada. Vitinho e Wilma sugerem que a segunda parte do filme de Lucas seja feita no Refúgio. Kate fica abalada ao ver Rafa com Theo. Guiga descobre que o patrocinador que Yuri conseguiu é uma fraude. Lui se recusa a falar com Lumiar. Kate inicia seu depoimento. Stuart insiste em ir à casa de Marlene. Rafa tem uma crise de ansiedade e Kate tenta ajudá-lo.

Sexta – Theo não deixa Kate ajudar Rafa. Ricardo vence um embate contra Ben diante do Juiz. Clara discute com Theo. Bruna cuida de Kate. Marlene prepara o jantar para Stuart. Jenifer tenta ajudar Rafa. Sol é solidária a Clara. Wilma fica com ciúmes de Stuart. Theo leva Ricardo ao bar de Orfeu. Dora repreende Lui por destratar Lumiar. Clara decide se vingar de Theo. Ben conforta Bruna. Sol flagra Stuart pegando a pintura de Duda. Eduardo cuida de Jenifer. Stuart descobre que a casa de Sol ficará vazia no fim de semana e fica interessado. Guiga reclama de Yuri ter dado seu endereço durante a live. Um misterioso desenho aparece pintado na parede da casa de Neide, e Jenifer desconfia de Hugo. Policiais civis chegam à casa de Guiga. Jenifer encontra Hugo.

Sábado – Hugo tenta se explicar para Jenifer. Guiga fala com os policiais, e Yuri se apavora. Jenifer sugere que Hugo compareça à audiência. Clara conversa com Rafa sobre Kate. Ben esclarece Guiga e Yuri detalhes sobre o caso deles com a empresa farsante. Hugo desabafa com o Pastor Miguel. Érika presencia uma discussão entre Theo e Sol e posta em seu blog. Lui evita Lumiar. Yuri e Guiga fazem uma live de retratação. Lumiar fica tensa na presença de Lui. Hugo aparece na audiência e Jenifer fala com Ben, que tenta incluí-lo como testemunha. Marlene leva Eduardo para esperar por Jenifer em sua casa. Ricardo pensa em usar Vanessa para ajudar na defesa de Theo. Jenifer leva Hugo até sua casa e encontra Eduardo. Theo invade a casa de Lumiar. Lui e Lumiar fazem as pazes. Ben pede Sol em casamento.

Resumo: A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30

Segunda – Em conversa com Leandro, Bernardo fala que não quer voltar para a Monter Holding, mas que deseja estar à frente do “Instituto Casa de Castanheiras”. Leandro pergunta para Enzo como está a imagem dele em relação aos moradores do Lado Vila e se Hélio comentou algo e Enzo diz que os moradores estão felizes e que Hélio ficou surpreso. Romeu e Julieta se encontram atrás da arquibancada e os alunos restantes entram em quadra para treinar. Obstruídos, Romeu e Julieta não conseguem sair do local sem serem vistos. Crianças do Lado Torre e do Lado Vila perguntam de Romeu e Julieta respectivamente entre eles. Bassânio pede desculpa a Pórcia por ter se afastado. Sem opção, Romeu manda mensagem a Karen para ajudar a sair da arquibancada sem ser visto.

Terça – Karen aciona o alarme de incêndio do CEC e Hélio retira os alunos e funcionários do clube. Na rua, em frente ao CEC, Romeu e Julieta se juntam ao grupo de amigos e os colegas questionam onde eles estavam. Téo nota Rômulo (Romeu) entrando na Monter Holding. Telma convida Alex e Ian para almoçar na casa dela e Lívia não gosta de encontrar o adversário em seu apartamento. Após insistência de Romeu, Rosalina vai treinar tênis com ele e Leandro. Rosalina não gosta do treino e diz a Romeu que ele quer se vingar dela, mas ele responde que, se ela quer namorar ele, vai ter de comparecer ao treino toda semana. Téo vê Rômulo (Romeu) com Leandro Monteiro, entrando no elevador.

Quarta – Fausto encontra com Glaucia na portaria e expõe que Bernardo está fazendo um jantar em sua casa e ela não foi convidada. Téo e Patrick resolvem procurar na internet mais informações de Leandro Monteiro. Patrick e Téo descobrem que Rômulo é Romeu Monteiro. No quarto do Romeu, Rosalina diz ao garoto que não aguenta mais a família dele e não aguenta mais fingir que eles namoram. Romeu não disfarça a alegria, já que seu plano deu certo. Rosalina e Romeu arquitetam briga na frente da família Monteiro e anunciam o término. Alex, Lívia, Karen, Julieta e Romeu ficam presos no elevador. Rosalina resolve contar a Vera que o namoro foi invenção e que Romeu esconde alguma coisa deles. Julieta desmaia e as crianças ficam desesperadas. Karen manda Julieta se afastar de Romeu, porque ela pode prejudicar a vida dele. Romeu volta para casa e tem uma conversa séria com os pais.

Quinta – Romeu comunica aos pais que mentiu sobre o namoro com Rosalina porque, na verdade, conheceu uma menina do Lado Vila e achou que os pais iriam ficar bravos. Romeu encontra com Rosalina e diz que eles tinham um combinado em relação ao namoro falso, mas ela declara que se sentiu usada. Julieta e Romeu se questionam até quando vão esconder a amizade. Patrick e Téo contam, na frente de Lívia e Julieta, que Rômulo é Romeu Monteiro, neto de Leandro Monteiro. Julieta chora no vestiário do CEC. Leandro e Vera aparecem no CEC. Nando se esconde para não ser visto pela família. Hélio pergunta o que os Monteiro fazem no CEC.

Sexta – Vera diz a Hélio que está no CEC para buscar o filho. Leandro afirma que Rômulo chama Romeu e é o neto dele. Romeu expõe que Hélio não sabia sua verdadeira identidade e que mentiu para todo mundo. Lívia e Julieta perguntam para Téo e Patrick se foram eles que avisaram os Monteiro. Bernardo diz que Romeu está proibido de frequentar o CEC e que, por enquanto, vai ter que fazer o que Vera quiser. Téo e Patrick reforçam para Lívia que eles não contataram a família Monteiro e Lívia suspeita da irmã. Karen faz desenho romântico com Romeu e sozinha, admite que seu plano em contatar a família Monteiro foi um sucesso. Coincidentemente, Mari e Dani se encontram na casa de Amanda e Enzo.

Resumo: Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Aline diz a Daniel que não deixará de ver Caio. Marino descobre que Agatha se envolveu com um médico desaparecido do hospital. Berenice chega ao bar depois de viajar de carona. Kelvin e Ramiro observam Daniel e Aline se beijando. Kelvin conta a Flor que Daniel e Aline estão juntos. Irene revela a Daniel que teve um breve romance com Ademir no passado. Irene alerta Petra para ficar de olho em Luigi. Ademir fica sabendo por Flor e Kelvin que Aline está com Daniel. Berenice pede ajuda a Kelvin para conquistar Antônio. Daniel diz a Gladys que pensa em se casar com Graça em outra cidade. Caio declara seu amor a Aline e pede uma chance para a professora.

Terça – Aline cede às investidas de Caio, mas confessa que o amor que sente por ele é de amizade. Ademir alerta Kelvin para ter cuidado com Ramiro. Caio desabafa com Daniel sobre a paixão que sente por Aline. Lucinda se oferece para promover um encontro entre Angelina e Marino, a fim de ajudar nas investigações sobre o desaparecimento de Agatha. Jurecê permite que Franco se encontre com Yandara. Angelina revela a Marino que Agatha não era uma mulher confiável, e que a mãe de Caio pode ter tido um cúmplice. Gladys provoca Enzo. Gladys conta a Graça que descobrirá se Luigi tem mesmo um castelo na Itália. Ademir conta a Caio que Aline está com Daniel.

Quarta – Ademir aconselha Caio a conversar com Daniel. Caio mostra a Angelina uma foto que Cândida lhe deu. Lucinda avisa a Anely que a irmã irá ao jantar na casa de Tadeu com a família. Após Antônio comunicar a Daniel que o filho só terá a sucessão depois de casar com Graça, o advogado acorda com a noiva a data do casamento. Angelina resiste e não conta a Caio que Daniel está apaixonado por Aline. Caio acusa Daniel de traidor e mostra ao irmão a foto de Irene vestida com uma roupa sensual, anunciando diante da família que a madrasta era prostituta.

Quinta – Caio revela à família que Daniel está com Aline e que o advogado não é filho de Antônio. Daniel fica transtornado com as revelações e sai de carro. Luigi e Petra vão atrás de Daniel. Daniel sofre um acidente. Antônio se sente enganado por Irene. Irene acusa Caio de ser culpado pelo acidente com Daniel. Caio diz a Aline que Daniel a enganou. Petra pega medicamentos do hospital. Antônio pede a Aline que saia do hospital. Aline pede a Caio para lhe mandar notícias de Daniel. Antes de morrer, Daniel diz a Irene que a ama. Irene acusa Caio de assassino.

Sexta – Irene promete se vingar de Caio. Graça procura Marino exigindo que ele assuma o filho que ela está esperando. Daniel é sepultado. Tadeu descobre que o filho que Graça espera é de Marino. Gladys sugere que eles usem a gravidez de Graça para conseguir dinheiro da família de Antônio. Irene reage quando Antônio sugere dar a sucessão para Caio. Irene procura Graça para convencê-la de se casar com Caio. Anely aconselha Luigi a conquistar Antônio para garantir a sucessão. Luigi presenteia Irene com um coração de cristal. Irene retribui o presente que ganhou de Luigi, dando ao genro um relógio de Daniel. Graça diz a Caio que quer se casar com ele.

Sábado – Caio se surpreende com a proposta de Graça. Irene manda Ramiro atear fogo à plantação de Aline. Ademir alerta Caio para o interesse da família de Graça no dinheiro do sobrinho. Caio recebe uma mensagem do celular de Daniel pedindo para o irmão cuidar de seu filho. Caio avisa a Graça que alguém está usando o chip do celular de Daniel para mandar mensagem para ele. Graça inventa para Caio que sonhou com Daniel pedindo para ela se casar com o irmão. Angelina desconfia de que Irene esteja por trás do incêndio na plantação de Aline. Caio avisa a Aline que ela perdeu sua safra.

