Confira os resumos das novelas da semana (04/08 até 09/08)

A- A+

Resumo: A Caverna Encantada

SBT – 17h

Segunda – Thomas ajuda Cristina a entregar panfletos na rua para divulgar e vender ingressos de seu show; ela explica que não conseguiu se apresentar no festival e, por isso, precisa cantar em um restaurante. Thomas pede que Cristina volte para Milagres, mas ela diz que não vai desistir do sonho de ser cantora. Os meninos do grupo Luíses alegam que Felipe precisa entrar no túnel da Toca para cumprir um desafio. Tonico descobre que Gabriel contou para Dalete que é apaixonado por ela. Felipe fica preso no túnel. Elisa começa a cavar o terreno para a construção da piscina, sem imaginar que bem abaixo dele existe uma caverna, onde surge uma goteira.

Terça – Senor revela a André que inventou mentiras para prejudicar os outros colegas e diz que se arrepende. Dodô e Safira ficam desesperadas dentro da caverna, achando que ela vai desmoronar. Anna enfrenta Norma para impedir a construção da piscina, temendo prejudicar a caverna que fica sob o terreno escavado. Shirley e Wanda se incomodam com César morando na casa delas. Rui se preocupa com Felipe, ainda preso no túnel.

Quarta – Elisa desabafa com Pilar sobre César e o relacionamento, enquanto César faz o mesmo com Gabriel. Cristina e Thomas limpam o restaurante em troca da oportunidade que Cristina teve em cantar no local. Para mostrar redenção, Senor entra no túnel em busca de Felipe. Norma contrata Fafá para construir a piscina, e ela chega com uma retroescavadeira. A caverna começa a desmoronar com Anna, Lavínia e Manu dentro. Betina chega a São Paulo decidida a desmascarar Thomas.

Quinta – Gabriel comenta com Dalete que Tonico não quer mais falar com ele. Goma desmaia ao descobrir que vai se casar com Norma. Betina revela a Cristina que Thomas mentiu várias vezes para tentar se aproximar dela. Tonico tenta resgatar Anna, Lavínia e Manu, presas na caverna. Fafá compra dinamites para explodir a região onde será construída a piscina. André procura Gabriel e pede ajuda para resgatar Felipe e Senor no túnel.

Sexta – Cristina avisa Betina e Thomas que não quer nenhum dos dois em sua vida — Thomas por ser mentiroso e Betina por ser controladora. Goma corre até Fafá e declara que está completamente apaixonado por ela. Anna, Lavínia e Manu são resgatadas e tentam impedir a construção da piscina. Norma acende a dinamite, que explode no jardim. Isadora funda o grupo “Lúcias” com Nina e Jane. Shirley e Wanda expulsam César de casa. Gabriel salva Felipe e Senor e é nomeado membro honorário dos Luíses. Dalete se preocupa com o sumiço de Thomas e pede ajuda a Tonico.



Resumo: Êta Mundo Melhor

Globo – 18h25



Segunda - Zenaide despista Candinho e afirma que Zulma quer convidá-lo para sua festa de aniversário. Zenaide pede que Tales contrate Dita para cantar na festa de Zulma. Zulma distribui convites a todos para seu aniversário. Lauro pede que Sônia finja que é sua namorada em troca de ajuda financeira. Samir e as crianças armam uma confusão no dia da festa de Zulma. Cunegundes provoca Maria Divina. Zulma prende Ernesto em seu guarda-roupas para impedi-lo de ir à sua festa. Anabela consegue libertar as crianças, e a festa de Zulma é interrompida. Candinho promete fazer uma festa de aniversário para Samir.



Terça - Celso tenta dissuadir Candinho da ideia de oferecer uma festa a Samir, e pede ajuda a Zulma e Zenaide. Simbá afirma a Samir que ele jamais encontrará seu pai. Candinho organiza a festa de Samir com Asdrúbal, Picolé e Quitéria. Dita afirma a Margarida que não quer mais saber de Candinho. Ernesto se livra do guarda-roupas e ameaça Zulma e Celso. Zulma permite que Samir e as crianças vão à festa organizada por Candinho, mas exige acompanhá-las. Margarida desconfia do suposto namoro de Lauro e Sônia. Maria Divina se vinga de Cunegundes. Zulma e Zenaide são acusadas de roubo em uma loja.



Quarta - Zulma e Zenaide escapam da polícia. Asdrúbal e Candinho afirmam que Celso está apaixonado por Estela. Zulma orienta as crianças a furtarem pertences de Candinho, e Samir os proíbe. Tamires exige que Ernesto lhe repasse o dinheiro que ganha de Mirtes. Francine alerta Mirtes sobre Ernesto. Olga convence Araújo a comprar um carro novo com dinheiro desviado da fábrica. As crianças se divertem na festa de Samir. Zulma rouba o camafeu de Candinho com a foto de sua mãe para culpar Samir. Cunegundes se desentende com Medeia. Zulma arma para que Samir seja acusado de roubo na festa.



Quinta - Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.



Sexta - Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.



Sábado - Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40



Segunda - Vanderson estranha a falta de notícias de Abel, e Sofia se desespera. Jaques e Tânia ficam sabendo de um acidente grave com um carro e deduzem que se trata de Abel. Jaques tenta incriminar Vanderson. Leo pede que Kami avise a Samuel sobre o paradeiro de Sofia. Samuel e Filipa não conseguem falar com Abel. Vanderson liga para Samuel. Jaques se insinua para Filipa. Rosa sonha com Abel. Jaques ameaça Vanderson, que parte, deixando Sofia sozinha. Leo e Marlon encontram Sofia. Vanderson se junta a Jaques, Ricardo e Tânia. Sofia questiona Samuel sobre Abel. Vanderson jura vingança contra Jaques.



Terça - Leo chega com Sofia à mansão, e todos perguntam por Abel. Rosa comenta com Ayla sua preocupação com o destino de Abel. Davi liga para Jaques, que despista o sobrinho. Todos rezam pela volta de Abel. Sofia se desespera com a ausência do pai. Marlon avisa a Samuel que encontrou o carro de Abel, que desconfia de que o pai possa estar vivo. Danilo sofre com o acidente de Abel e pressiona Jaques. Samuel acusa Danilo de ser um espião de Jaques. Pam e Kami desconfiam da proximidade entre Danilo e Jaques. Jaques assume a sala de Abel na Boaz, e Samuel afirma que o tio atentou contra seu pai.



Quarta - Jaques discute com Samuel, e ambos decidem chamar a polícia. Ricardo exige que Danilo minta para a polícia. Samuel confronta Jaques. Leo cuida de Sofia, que é apoiada por Dedé. Savassi declara Vanderson como o principal suspeito da sabotagem ao carro de Abel. Jaques decide pagar uma dívida de Abel, e Rosa se surpreende. Katinha se incomoda com a proximidade entre Leo e Samuel. Filipa decide procurar emprego. Jaques ocupa a mansão de Abel.



Quinta - Todos se incomodam com a presença de Jaques na mansão. Nina descobre que Katinha não está grávida. Jaques ameaça Nina, que decide se aliar a ele. Samuel pressiona Katinha sobre o bebê. Ryan tem indulto do presídio e pede para passar uns dias com Kami e Dedé. Manuel permite que Nina trabalhe em seu estabelecimento. Vespa exige que Ryan guarde suas mercadorias ilegais. Samuel e Jaques discordam das ações para a Boaz. Danilo ameaça Natara para favorecer Pam. Vespa denuncia Ryan para Durval. Davi é promovido a diretor de marketing, e Breno e Ayla temem o futuro da empresa. Katinha diz a Jaques que não quer mais enganar Samuel.



Sexta - Jaques e Tânia ameaçam Katinha. Samuel conversa com Rosa sobre as decisões de Jaques para o futuro da Boaz. Pam, Kami e Marlon pressionam Danilo sobre seu caráter. Jussara se desentende com Alan. Katinha inventa para Samuel que perdeu o bebê. Leo alerta Davi sobre Jaques. Aurora ajuda Filipa em seu novo emprego. Danilo anuncia a demissão de Natara. Samuel e Katinha revelam à família a suposta perda do bebê, e Nina registra. Leo se identifica com a dor do casal. Os funcionários da fábrica pensam em fazer greve. Jaques questiona Rosa sobre sua permanência na presidência da Boaz.



Sábado - Rosa confirma a presidência de Jaques, mas exige concessões do filho. Rosa pede desculpas às funcionárias e revoga as demissões. Sofia vê Leo chorando por lembrar de quando perdeu sua filha. Gisele e Ayla reatam. Ayla se recusa a sair com Breno e Caco. Jaques revela a todos que Katinha jamais esteve grávida. Samuel rompe com Katinha. Leo apoia Samuel. Rosa conversa com Jaques acreditando se tratar de Abel, e Samuel se penaliza. Kami, Pam e Natara planejam criar uma associação para proteger seus direitos trabalhistas. Samuel descobre que Jaques e Katinha estavam mancomunados contra ele.

Resumo: Vale Tudo

Globo – 21h15



Segunda - Raquel expulsa Odete de sua casa. Odete garante a Walter que acabará com a empresa de Raquel. Sardinha conta a Solange que viu Maria de Fátima com César. Consuêlo se preocupa quando Raquel lhe pede para não revelar a Odete que Celina é sócia da Paladar. Consuêlo entrega a pesquisa que fez sobre a Paladar a Odete. Odete exige que Maria de Fátima apague o post que fez na TCA. Raquel e Ivan passam uma noite juntos em um hotel. Eugênio conta a Celina e a Odete que Maria de Fátima postou um vídeo dizendo que foi censurada. Odete confronta Maria de Fátima.



Terça - Odete obriga Maria de Fátima a cancelar seu perfil nas redes sociais. Odete pede ajuda a Mário Sérgio para destruir a reputação da Paladar. Walter comenta com César seu receio de perder Odete. Mário Sérgio e Odete ficam juntos. Maria de Fátima conta a César seus planos para engravidar de Afonso. Mário Sérgio descobre que a Paladar está contratando um gerente de compras e ele e Odete pensam em Walter. Maria de Fátima deixa a boate ao ver César com Sheila. Afonso se embriaga e Solange o ajuda. Afonso acorda sobressaltado na casa de Solange. Maria de Fátima pergunta a Afonso onde ele estava.



Quarta - Afonso mente para Maria de Fátima. Odete pede que Mário Sérgio treine Walter para a entrevista na Paladar. Afonso não recebe Solange, que o procura na TCA para entregar seu colar. Maria de Fátima planeja engravidar de Afonso. Odete pede a Luciano para seguir investigando Ivan. Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso. Consuêlo comenta com Aldeíde que tem a impressão de que André está escondendo algo. Luciano decide se mudar do apartamento de Ivan e contar ao amigo sobre o suborno que aceitou de Odete. Ivan orienta Luciano a fingir que segue aliado a Odete. Odete comemora ao saber que Walter foi contratado pela Paladar.



Quinta - Raquel apresenta Walter aos funcionários da Paladar. Leila procura Renato para propor um perfil seu na revista de bordo da TCA. André fala a Aldeíde que não gosta de viver às escondidas. Lucimar flagra Aldeíde com André. Walter passa para Odete todas as anotações sobre a Paladar. Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila. Solange dorme durante uma reunião da Tomorrow. Vasco diz a Lucimar que alugou um apartamento no prédio dela. Odete avisa a Walter que ele sabotará a Paladar. Solange descobre que está grávida. Sardinha pergunta a Solange de quem é o bebê.



Sexta - Solange se nega a dizer de quem está grávida. Pascoal comenta com Raquel sua desconfiança com Walter. Cecília pensa em fazer as pazes com Marco Aurélio por causa de Sarita. Heleninha se recusa a sair de seu quarto. Cecília avisa a Marco Aurélio que gostaria que ele fosse ao aniversário da sobrinha. Raquel e Ivan combinam de ir a Paraty. Heleninha resolve aceitar a sugestão de Celina para as duas irem a Paraty. André salva Aldeíde de um afogamento na praia. Heleninha fica abalada ao ver que Ivan e Raquel estão hospedados na pousada de Laís e Cecília e resolve ir embora. Poliana flagra Aldeíde com André.



Sábado - Poliana teme pela reação de Consuêlo quando souber que o filho está namorando a melhor amiga. Ana Clara diz a Odete que precisa de dinheiro. Heleninha chama Eunice à sua casa para copiar alguns vestidos. Eunice percebe que Heleninha está interessada em saber informações sobre Ivan e Raquel. Heleninha conta a Celina que Drª. Ana ameaçou parar de atendê-la se os combinados não forem cumpridos. Poliana conta a Raquel que a irmã está namorando André. Mário Sérgio distrai Ademir, o porteiro da Paladar, para que Walter possa entrar na empresa e infectar as comidas. Walter se apavora ao ver que Poliana e Marieta se aproximam.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também