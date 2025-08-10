Confira os resumos das novelas da semana (11/08 até 16/08)

A- A+

Resumo: A Caverna Encantada

SBT – 17h

Segunda – Tonico avisa Thomas que, se ele chatear Moisés, terá que se entender com ele. Elisa volta a morar no colégio com autorização de Norma, que permite que César viva com ela. Confuso, Goma pensa em terminar o relacionamento com Norma, mas enfrenta dificuldades. Binho e Benjamin descobrem que o grupo Pequenotts chegou ao fim. Gabriel e Tonico fazem as pazes. Dalete desabafa com Thomas, dizendo que sente que ele não a considera a mãe de Moisés. Norma passa a controlar a alimentação de Goma.

Terça – Elisa e César transformam a biblioteca do colégio no quarto deles, o que incomoda as alunas, pois é por ali que se acessa a passagem secreta para a caverna. Emocionada, Anna cai e se machuca. Na cerimônia de coroação dos Luíses, Senor, Binho e Benjamin retornam ao grupo, enquanto Felipe e Rui se tornam membros oficiais. Norma chora no ombro de Goma, preocupada com a saúde dele. Goma confessa a Fafá que está desenvolvendo sentimentos reais por Norma. O verão chega à cidade de Milagres, anunciando novos tempos.

Quarta – Betina acusa Thomas de ter arruinado a vida dela, de Cristina e até de Moisés. Gabriel e Pilar tentam convencer Norma de que César e Elisa não deveriam morar na biblioteca. Elisa acusa Pilar de inveja e de querer acabar com seu relacionamento. Para decidir quem ficará com a biblioteca, Norma propõe desafios entre os casais. Felipe organiza uma festa no colégio, e durante o evento, Pedro mostra uma foto secreta para Isadora, revelando que uma antiga integrante chamada Ana Lúcia foi uma Luíses. Os demais membros ficam revoltados com a exposição de um segredo. Goma mostra a aliança para Fafá que comprou para Norma, mas ela cai no chão; ao pegá-la, Norma vê a cena e pensa que ele está pedindo Fafá em casamento.

Quinta – Na festa de Felipe, Dalete e Tonico dançam juntinhos e as crianças percebem o clima de romance. Thomas mexe nos fios de alta tensão da casa de Goma, causando um apagão em Milagres. Goma se explica para Norma, entrega a aliança e, com ajuda de Flora, prepara um jantar para ela. Na escuridão, Betina sente medo e se refugia na casa das detetives. As crianças desconfiam de uma possível assombração no colégio. Norma decide que quer expulsar César do colégio.

Sexta – Cristina retorna oficialmente a Milagres. César diz a Goma que ele nunca amou Norma nem queria se casar com ela. Goma rebate, alegando que ele também nunca quis morar com Elisa. Norma e Elisa ouvem a conversa, ficam indignadas e se afastam deles. Mais tarde, Goma desabafa com César, dizendo que está cansado da vida de solteiro, revela estar apaixonado por Norma e pede que o amigo amadureça e tenha responsabilidade emocional. Cristina lamenta o fim de sua carreira musical. Lavínia flagra Anna mexendo em uma caixa com objetos de Paulo; Anna pede que ela entregue os itens a Pilar, junto com um recado.



Resumo: Êta Mundo Melhor

Globo – 18h25



Segunda - Dita se irrita com a presença de Zulma, e decide deixar Candinho. Clóvis tenta beijar Dita, que se esquiva. Dita afirma a Margarida que Candinho e Zulma estão juntos. Estela diz a Lauro que conseguiu o dinheiro para os exames de Anabela. Araújo planeja um novo golpe contra a fábrica de Candinho, e Celso se preocupa com a reação de Estela se descobrir as falcatruas. Quinzinho e Cunegundes encontram a gruta das supostas esmeraldas, mas ficam presos no local. Tamires conhece um Comendador. Medeia provoca Zulma. Anabela se assusta com seu estado de saúde e divide com Estela.



Terça - Estela leva Anabela para Lauro analisar. Zulma e Medeia se enfrentam. Tamires diverte o Comendador no dancing. Mirtes procura Ernesto e revela que está apaixonada. Dita e Candinho sofrem com o afastamento um do outro. Sônia termina com Quincas. Tamires decide fingir para o Comendador que é duas mulheres diferentes. Zé dos Porcos resgata Cunegundes e Quinzinho da gruta. Maria Divina chama a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela sofre pela saúde de Anabela, e Celso a apoia.



Quarta - Estela conta sua história de vida a Celso. As crianças do orfanato sofrem com a ausência de Estela na escola. Candinho se entristece ao ver Dita com Clóvis. Dirce se irrita ao perceber que as crianças fugiram da escola. Lauro alerta Estela sobre a possibilidade de Anabela precisar de cirurgia. Zulma planeja conquistar Candinho, e Medeia alerta Asdrúbal. Dirce cancela as aulas para as crianças do orfanato. Zulma prepara um piquenique para Candinho. Celso inventa para Samir que Candinho desconfia do menino.



Quinta - Medeia desconfia das atitudes de Celso. Samir afirma a Jasmin que não quer mais saber de Candinho. Estela conversa com as crianças sobre o cancelamento das aulas. Aladin visita Anabela no hospital. Ernesto e Tamires armam contra Mirtes e o Comendador. Sabiá explica a Candinho como pode encontrar novas pistas sobre seu filho. Estela faz compras para as crianças. Tales mostra a Dita um bilhete especial de um fã. Clóvis pede que o primo o ajude a fingir para Dita que é rico. Candinho encontra Celso e Araújo conversando. Quinzinho anuncia que quer a separação de Cunegundes.



Sexta - Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Celso e Araújo despistam Candinho. Sabiá busca por Simbá. Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ama Cunegundes e que está apenas dando uma lição nela. Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá. Celso confronta Estela sobre seus segredos. Clóvis pede Dita em casamento. Sabiá questiona Zulma sobre Simbá.



Sábado - Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino. Clóvis pressiona Dita sobre seu pedido de casamento, e ela afirma que gosta de Candinho. Celso pede que Estela dê uma chance ao amor dos dois. Zulma exige que as crianças finjam para Sabiá que não conhecem Simbá. Quinzinho pede abrigo a Candinho. Maria Divina conforta Cunegundes, que sofre com a falta de Quinzinho. Haydée passa mal, e Estela a acolhe no hospital. Zulma sabota os cafés de Zenaide e Sabiá, que acabam desmaiando. Clóvis procura Candinho.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40



Segunda - Katinha implora o perdão de Samuel. Jaques orienta Ricardo a demitir Katinha. Denise lamenta o esquecimento mais frequente de Rosa. Marlon desconfia das atitudes de Palmeira. Dedé pede que Ryan participe da batalha de rimas. Palmeira e Marlon invadem a batalha de rimas para deter Ryan, que foge e pede abrigo a Leo. Kami desabafa seu descontentamento com Marlon. Alan apoia Marlon. Jaques e Davi se aproximam. Sofia pede para ir com Samuel visitar Leo. Marlon encontra Ryan na casa de Leo e confronta o amigo.



Terça - Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional. Kami é fria com Marlon, e admira Ryan com Dedé. Lucas conversa com Marlon sobre Ryan. Vespa ameaça Ryan. Leo e Samuel se divertem com Sofia e Dedé em São Cristóvão. Jaques se aproxima de Davi. Filipa tem uma crise e acaba demitida por Aurora. Caco e Gisele marcam um encontro de casais. Filipa exagera na bebida no bar de Everaldo. Rosa pede que Ayla não conte para Jaques sobre sua doença. Everaldo liga para Nina.



Quarta - Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia. Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques. Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois. Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.



Quinta - Nina surpreende Jaques com Filipa. Ricardo tenta acalmar Tânia. Lucas confronta Ryan sobre Durval. Ryan convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, conforme combinado com Durval. Dara nota o sofrimento de Lucas. Jaques chama Tânia de Filipa, e ela reage. Rosa acolhe Filipa e Nina. Ayla não gosta de saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno, e Davi ajuda a irmã. Jaques e Nina ajudam Filipa a se lembrar do ocorrido no bar. Pam se revolta com as atitudes de Danilo na Boaz. Jaques flagra Tânia com Ricardo na empresa. Ricardo ameaça Jaques.



Sexta - Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.



Sábado - Samuel se desespera com a mudança de Jaques. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

Resumo: Vale Tudo

Globo – 21h15



Segunda - Walter consegue sabotar a comida da Paladar. Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André. Ocorre um apagão na cidade. Lucimar come a maionese contaminada e passa mal. Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da Paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto. Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na Paladar.



Terça - Walter é interrogado por todos da Paladar. Pascoal e Gilda decidem seguir Walter. Solange avisa a Sardinha que não quer contar a ninguém que está grávida. Solange fica presa no elevador da TCA com Afonso. Pascoal e Gilda descobrem que Walter e Odete são um casal. Odete termina o relacionamento com Walter e César se interessa. Poliana e Raquel confrontam Odete. Lucimar e Jorginho gostam de saber que Vasco conseguiu uma quitinete no prédio em que eles moram. Celina confessa a Raquel seu temor de ser descoberta por Odete como sócia da Paladar. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu.



Quarta - Celina fica desesperada com o sumiço de Heleninha. César e Odete passam a noite juntos. Tiago encontra Heleninha na rua em estado deplorável e toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe. Renato leva Heleninha para casa. Heleninha diz a Celina que Tiago sumiu. Renato e Marco Aurélio saem em busca de Tiago. Tiago é abordado por três jovens, acaba sendo agredido e roubado. Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital. Marco Aurélio culpa Heleninha, que promete a Tiago que vai parar de beber. Maria de Fátima nota que César não passou a noite em casa. Solange conta a Renato que está grávida.



Quinta - Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê. Poliana diz a Raquel que talvez eles precisem escolher entre continuar como sócios de Celina ou brigar com Odete. Heleninha conversa com Afonso sobre sua intenção de procurar ajuda para parar de beber. Afonso acompanha Heleninha no AA. Ivan comenta com Raquel que pensa em procurar emprego fora da TCA. Maria de Fátima repara que César está de roupas novas. Afonso fica sabendo da gravidez de Solange. Odete avisa a Ivan que resolverá a dissolução do contrato do executivo com a TCA depois que ele ajudá-la em um problema com a Receita Federal. Raquel alerta Ivan sobre Odete. Celina pergunta a Maria de Fátima o motivo de a jovem estar mentindo para Afonso. Afonso pergunta a Solange se ele é o pai do bebê que ela espera.



Sexta - Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.



Sábado - Maria de Fátima avisa a Celina que César é seu amigo. Consuêlo elogia Afonso para Marieta. Maria de Fátima revela a César que conseguiu engravidar. Solange descobre que está esperando gêmeos. Celina avisa a Maria de Fátima que Afonso é estéril e que Odete e o sobrinho não sabem. Celina ameaça Maria de Fátima, sem se importar com a chantagem da jovem. César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman. Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem uma atitude extrema para dar fim à gravidez.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

