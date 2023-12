Confira os resumos das novelas da semana (04/12 até 09/12)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Lara se desculpa com Taís pela perda do processo. Roberto e Vilma pagam ao assistente do juiz pela sentença. Sérgio aconselha Helena a dar um passo atrás para preservar sua relação com Giovanni. Márcia implora para que Renée a ajude com Vic e Tony. Giovanni conversa com Jonas. Sérgio briga com Míriam, e Maninha percebe. Tony se preocupa com sua dívida no banco, e disfarça para Cris. Helena se surpreende ao ver que Giovanni desconfia dela. Chega o dia da exposição de Natália, e todos comemoram. Natália apresenta Marcos como filho de Bruno.

Terça – Todos ficam surpresos com a semelhança entre Marcos e Bruno. Ulisses se irrita com Carol. Tony desabafa com Cris sobre a volta de Márcia. Sérgio se alarma ao saber da existência de Marcos. Aramis garante a Jonas que conseguirá descobrir quem adulterou suas negociações. Cris ouve Tony falando sobre sua dívida. Taís nota o interesse de Lara por Mário. Marcos visita a fazenda de Pedro e Natália. Carol convida Carlinhos para ser voluntário em uma pesquisa da universidade. Márcia se sensibiliza ao ver Renée com Vic. Érica desperta, e Edu e Mário comemoram.

Quarta – Érica descobre que foi atropelada. Pedro decide investigar Marcos. Roberto diz a Helena que eles não correm riscos, a não ser que Jonas tenha um álibi. Jonas comenta com Adriana que usou o celular no mesmo horário em que fizeram a transferência na sua conta na Helàne. Adriana comemora com Jonas o álibi que pode comprovar que Helena mentiu. Pedro fica preocupado ao saber por Marcos que Natália bebeu. Giovanni pede desculpas por ter desconfiado de Jonas e conclui que a mãe mentiu. Tony impede Márcia de falar com Vic. Giovanni diz a Ísis que não confia mais em Helena. Taís revela a Pedro que o pai de seu filho é Átila.

Quinta – Pedro recomenda que Taís conte a Lara que namorou Átila. Aramis orienta Jonas sobre o que fazer com a conta do exterior. Edu comenta com Yeda que teme que Érica não o perdoe. Lígia alerta Natália para não projetar Bruno em Marcos. Helena concorda em retomar o projeto das gestantes. Taís mostra a Raquel o celular secreto de Átila. Míriam esvazia os pneus do carro de Fagundes. Míriam conta a Danilo seu plano. Giovanni pergunta a Helena se foi ela quem vendeu o apartamento e depositou o dinheiro na conta de Jonas, a fim de incriminá-lo.

Sexta – Helena nega para Giovanni que tenha agido contra Jonas. Cris decide quitar a dívida de Tony. Érica se surpreende com a mudança de comportamento de Edu. Pedro descobre que Marcos está morando em um abrigo. Sérgio pede que Fagundes descubra a identidade do comparsa de Míriam. Aramis ameaça Roberto. Jonas se prepara para o novo emprego. Cris conhece Márcia. Ísis questiona Sérgio sobre os filhotes resgatados. Míriam conta a Helena que Jonas cantará em um bar. Mário convida Lara para jantar em sua casa. Tony deduz que Cris quitou sua dívida. Helena chega ao bar onde Jonas se apresentará.

Sábado – Adriana confronta Helena. Tony reclama de Cris ter invadido sua privacidade e termina o relacionamento com ela. Pedro confidencia a Taís que Marcos está morando em um abrigo. Lara acredita que Mário irá se declarar para ela. Érica garante a Edu que não se lembra de nada do dia do acidente. Natália descobre que Pedro deu dinheiro para Marcos. Cris avisa a Taís que Helena retomou o projeto dos cosméticos para gestantes. Yeda convence Edu a conversar com Érica sobre o dia do acidente. Lara fica constrangida ao perceber que Mário se esqueceu do convite para jantar. Natália anuncia que Marcos irá morar com ela e Pedro. Érica se lembra do dia do acidente.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Luna avisa à Maria Navalha a presença de Barreto e pede que ela não volte para casa. Maria vai ao Beco do Gambá para se aconselhar com Lampião. Merreca teme pela segurança de Soraya. Pascoal e Preciosa tramam para pegar o baú do tesouro. Lampião ouve a conversa entre Merreca e Maria. Cata Ouro deixa o Beco do Gambá com o baú e encontra Preciosa e Cecília. Pascoal sonda Gláucia sobre Merreca. Selena tenta convencer Jefinho a acabar com a dupla com Luna. Pascoal segue Soraya. Maria se aconselha com Rejane. Pascoal atrai Soraya para uma armadilha. Merreca encontra Cata Ouro.

Terça – Merreca tira o baú de Cata Ouro, e Gilmar vê. Miguel fala com Barreto sobre o sumiço de Maria. Maria se sente mal, e Rejane a ampara. Miguel segue Gilmar sem ser visto. Merreca esconde o baú. Soraya é sequestrada. Gilmar conta para Miguel que Merreca pegou o baú. Edgar tira o baú da casa de Gláucia. Preciosa tenta fazer negócio com Merreca. Pascoal manda a foto de Soraya para Merreca. Bebel comenta com Vânia que afastará Pascoal da Conde de Montebello. Maria vê Pascoal na casa de Gláucia. Merreca encontra o cativeiro de Soraya. Edgar leva Miguel até o baú do tesouro.

Quarta – Miguel e Jefinho colocam o baú no carro no momento em que Barreto chega para falar com eles. Pascoal descobre que Soraya fugiu e se enfurece com Bigão. Merreca leva Soraya para a casa de Luna, e Rejane e Maria a acolhem. Luna e Miguel fazem uma denúncia anônima para Barreto e se escondem para observar o resgate do baú. Bebel conta sobre seu noivado para Heitor. Preciosa se incomoda com o desprezo do marido. Nero comemora o seu noivado com a família. Soraya expulsa Merreca da casa de Luna. Luna diz à Maria que o baú do tesouro está com a polícia. Barreto avisa a Nero sobre o baú, e Preciosa se desespera.

Quinta – Preciosa não aceita ficar longe do tesouro. Maria tenta consolar Merreca. Miguel e Luna abrem o baú. Merreca conversa com Maçarico e seus comparsas sobre Pascoal. Caíto, Bartô, Jefinho e Luna cuidam de Soraya. Maria culpa Luna por não ter ficado com o tesouro. Preciosa revira a casa de Pascoal. Edgar flagra o flerte entre Gláucia e Domingos. Miguel conta para Francisco sobre o sequestro de Soraya. Bernardo liga para Preciosa, e Heitor fica tenso ao falar com ela. Pascoal vai atrás de Merreca. Soraya se surpreende com a visita de Francisco. Maçarico e todos os capangas se unem a Merreca contra Pascoal.

Sexta – Merreca e seus comparsas dão uma lição em Pascoal. Soraya aceita namorar Francisco. Miguel, Maria e Luna se preocupam com Soraya. Heitor assume seu amor por Preciosa para Bebel. Preciosa se preocupa com a demora de Pascoal. Merreca invade a casa de Luna para falar com Soraya, e se enfurece ao ver Francisco. Miguel encontra Pascoal e o leva para o hospital. Heitor vai atrás de Preciosa. Miguel chega à casa de Pascoal, e Preciosa se assusta com o estado do cúmplice. Heitor desabafa com Alícia. Preciosa vasculha o celular de Pascoal. Soraya tem um pesadelo, e Francisco a ampara. Preciosa mostra para Barreto o vídeo de Pascoal roubando o baú do tesouro.

Sábado – Barreto questiona Preciosa sobre a procedência do vídeo de Pascoal. Soraya faz o boletim de ocorrência na delegacia. Miguel diz a Luna que contará para o delegado que ajudou Pascoal. Maria reclama de Nero, e Miguel e Francisco defendem o pai. Luna flagra Jefinho e Selena juntos. Bernardo conta para Preciosa sobre o noivado de Bebel e Nero. Luna se emociona ao ver o novo letreiro da Conde de Montebello. Chega o dia do almoço de noivado de Bebel e Nero. Bebel tira o quadro de César da parede. Pascoal é preso. Bebel conta para Bernardo que Luna é sua tia. Preciosa surge na festa de noivado, e todos se constrangem. César aparece vivo.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Alex e Nando perguntam para Téo sobre o pai biológico dele. Lívia e Sofia estão na mesma barraca e o diálogo é sobre os meninos. Romeu e Julieta esperam todos dormirem para se encontrarem. Mariana pergunta para Amanda se o pai do Téo é alguém conhecido. Fausto percebe que deixou o notebook na casa de Bernardo e Vera e vai em busca do aparelho. Bassânio encontra Vitor e Pórcia na rua e dá parabéns pelo noivado, mas Pórcia e Vitor não sabiam sobre isso. Romeu e Julieta escutam passos vindo da floresta e saem correndo do local. Patrick e Karen desaparecem na floresta e Romeu e Julieta alertam os adultos.

Terça – Chilique, Muke e Fê Dengosa acham que Trapaça ficou louca depois de ler o manual de escoteiro do Ian. Lívia fica preocupada com o paradeiro da irmã. O admirador secreto de Clara deixa um papel de bala de caramelo, que só vende no Monter Mercado, cair na estufa. Karen chora e desabafa com Patrick, mas Enzo e Daniel encontram os dois. Romeu observa pessoas misteriosas no meio da mata. Nando come chocolate escondido e Sofia flagra a cena e se aproxima do garoto. Fausto distrai Bernardo e Vera, entra no apartamento e recupera o notebook. Ian decide encarar Muke em uma luta.

Quarta – Glaucia pede demissão do Monter Mercado para Vera e expõe que vai gerenciar o CEC. Na disputa com Muke, Ian acerta o valentão com uma bola e um estilingue. Trapaça foge com o manual de escoteiro do Ian. Bassânio descobre que Fausto só criou a história de noivado de Pórcia para afastar a menina dele. Leandro fica zangado que Glaucia se demitiu do Monter Mercado e manda ela voltar para o emprego, já que é incerta a nova administração dela no CEC. Romeu se machuca na floresta e dois seguranças contratados por Leandro aparecem. Bassânio visita Basílio na prisão e diz que perdoa o irmão, que o ama e que se um dia quiser mudar de vida, ele espera de braços abertos. Leon se revela para Trapaça.

Quinta – Trapaça fala para Leon que tinha de ter a certeza que ele era real. Vera fica surpresa com a volta de Glaucia no Monter Mercado. A quinta e última prova do acampamento é o cabo de guerra, a equipe ‘Água’ perde e cai na lama e a equipe ‘Fogo’ leva o troféu do acampamento. Vitor faz uma armadilha na estufa para capturar o admirador secreto. Bernardo e Vera sentem um cheiro podre do apartamento e encontram um prato com comida estragada debaixo do sofá. Alex quer levar o troféu para o Lado Torre, mas Téo e Sofia não deixam. Mariana recebe uma ordem de despejo.

Sexta – O oficial de justiça explica para Mariana que o antigo dono da casa perdeu o imóvel e que a residência foi leiloada. Mariana percebe que caiu no golpe de Simão. Hélio cai na armadilha de Vitor. Mergulhando em fotos antigas, Amanda relata os momentos do passado para Téo. Posteriormente, ele procura por pistas do pai biológico nas redes sociais da mãe. Nervosa por voltar a trabalhar no Monter Mercado, Glaucia recebe encomendas erradas. Glaucia coloca a culpa em Vitor e acha melhor Vera rever a presença dele como colaborador do estabelecimento.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Ramiro recebe ordem de Agatha para ir armado atrás de Irene e Luigi. Petra convoca reunião com diretores e apresenta o dossiê que comprova o desfalque de Luigi na empresa. Vinícius confirma para Caio e Jurecê que levou o tiro de Antônio, ao ver a foto do produtor rural. Anely vasculha o quarto de Hélio. Antônio volta para casa com Agatha, contrariando a recomendação médica para internação. Luigi avisa a Irene que Hélio é filho de Agatha. Irene, Luigi e Caio invadem a casa de Antônio para avisar a Petra que Hélio é filho de Agatha e que a jovem está sendo vítima de um golpe.

Terça – Hélio confessa a Petra que é filho de Agatha. Antônio continua confuso. Petra decide enfrentar Hélio. Caio teme que Agatha envenene Antônio. Luana emociona os alunos com sua aula sobre Direitos Humanos. Hélio explica a Petra toda a verdade sobre o plano de Agatha e sofre ao ser dispensado pela filha de Antônio. Agatha consegue a assinatura de Antônio em uma procuração, e avisa ao marido que veio para resgatar os bens que foram roubados da família. Angelina avisa a Caio que viu Agatha dar papéis para Antônio assinar. Ramiro se nega a obedecer à ordem de Agatha para matar Irene.

Quarta – Ramiro deixa escapar para Agatha que Irene foi responsável pela morte de Daniel. Petra pede desculpas a Luigi por ter acreditado nas acusações de Agatha contra ele. Agatha deixa Petra e Luigi intrigados ao dizer que descobriu um crime de Irene. Menah sente ciúmes de Jonatas com Graça. Agatha invade a casa de Irene e diz que sabe que foi ela quem matou Daniel. Angelina leva para Caio a erva que Agatha está usando em Antônio, e Jurecê confirma que a planta pode deixar uma pessoa inconsciente. Agatha pede a Frazão que convoque a imprensa e a polícia para fazer uma denúncia.

Quinta – Vinícius declara seu amor por Iraê. Yandara não gosta de ver sua mãe com Vinícius. Caio entrega a erva que Agatha está usando na comida de Antônio para Marino. Gentil fica feliz ao ver a disposição de Jonatas com a fisioterapia, mas preocupado em como conseguirá pagar o tratamento do filho. Agatha convida Marino para a coletiva de imprensa em sua casa. Hélio pensa em fazer Agatha desistir do plano de vingança. Marino consegue o mandado contra Agatha. Marino encontra Agatha no chão na mansão.

Sexta – Caio leva Antônio para o hospital. Hélio fica arrasado com o acontecimento envolvendo Agatha. Jonatas percebe a tensão de Gentil. Menah conta a Jonatas sobre Agatha. Irene tenta acalmar Ramiro. Graça fica assustada com a reação de Irene ao ninar Danielzinho. Marino recebe de um perito uma pulseira encontrada no local onde encontrou Agatha caída. Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia. Antônio fica surpreso com a demonstração de carinho de Irene, e finge estar mentalmente confuso. Marta orienta Petra. Marino e Silva ficam surpresos quando o legista comunica que Agatha foi envenenada.

Sábado – Marino comenta com Silva que precisa entender como Agatha foi envenenada, e se pessoas diferentes estão envolvidas na situação. O médico avisa a Petra e a Luigi sobre a melhora de Antônio. Irene percebe que perdeu sua pulseira, e avisa a Ramiro que ambos podem estar perdidos caso a polícia a tenha encontrado. Angelina se surpreende ao ver Antônio no cemitério. Rudá e Raoni encontram o corpo de Sidney. Antônio volta ao normal e resolve dar um jantar para celebrar os novos tempos. Aline diz a Caio que a guerra contra Antônio La Selva recomeçará.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

