Confira os resumos das novelas da semana (5/01 a 10/01)
Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas "Êta Mundo Melhor", "Dona de Mim" e "Três Graças"
Êta Mundo Melhor!
Globo – 18h25
Segunda - Lourival comemora a decisão de Dita e garante que ela fará muito sucesso como Doris River. Sandra teme ser reconhecida por Araújo e obriga Olga a revelar os pontos fracos do ex-marido. Túlio orienta Estela a conversar com Míriam enquanto ainda há tempo.
Candinho se emociona quando Dita conta que ajudará a salvar a fábrica cantando como Doris River. Pombinha não consegue se entender com Zulma e Zenaide se chateia. Lourival arma com Tamires para gravar o show da festa da Baronesa/Sandra sem que Doris/Dita saiba. Celso conta a Sandra sobre o fim de seu noivado. Estela se revela para Míriam.
Terça - Estela afirma a Míriam que jamais irá perdoá-la. Dita desconfia de Zulma, mas Samir insiste para visitar a Casa dos Anjos. Anacleto concede a mão de Maria Divina em casamento a Zé dos Porcos. Quinzinho recebe as esmeraldas da Mãe de Ouro e esconde o tesouro de Cunegundes e Jocasta.
Sandra planeja o sequestro de Samir e exige a ajuda de Ernesto. Dita aconselha Estela a reconsiderar seu perdão a Míriam. Míriam conversa com Túlio. Zulma manipula Samir para mentir diante da Juíza. Túlio entrega um presente de Míriam para Estela, que se emociona. Dita ensaia com Lourival, que insinua que está se apaixonando pela cantora.
Leia também
• Conheça trama de ''Coração Acelerado'', a próxima novela das sete, que aposta no universo sertanejo
• Novela vertical: formato estreia nesta terça (25) nas redes sociais da TV Globo
• Virginia Fonseca e Vini Jr ganham mais de 2 milhões de seguidores com 'novela amorosa'
Quarta - Lourival afirma que Doris/Dita será um grande sucesso nacional. Com o dinheiro conseguido por Dita, Candinho inicia a recuperação de sua fábrica. Celso sofre por amor. Picolé nota que Policarpo se agita com a presença de Pé-de-Cabra e Cara-de-Gato. Quinzinho pensa no que fazer com as esmeraldas.
Anabela flagra Estela beijando Túlio e se revolta contra a irmã. Samir mente para a Juíza a pedido de Zulma. Ernesto conta o plano do sequestro de Samir para Sandra. Zenaide desconfia quando Zulma afirma que adotará Samir. Míriam procura Estela e Dita apresenta Anabela como sua filha.
Quinta - Míriam hesita quando Dita afirma que Anabela é sua filha. Candinho avista Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra, e tem um mau pressentimento. Estela confessa a Míriam que é a mãe de Anabela. Túlio pede que Celso aceite que perdeu Estela. Celso pede ajuda a Sandra. Zulma explica a Zenaide seu plano para adotar Samir. Cunegundes decide voltar a procurar a Mãe de Ouro. Haydée pensa em ir atrás de seu pai. Dita revela a Manoela que ela é a cantora Doris River. Estela exige que Míriam mantenha segredo sobre a maternidade de Anabela e afirma que a menina jamais poderá saber que é filha de Ernesto.
Sexta - Míriam agradece Estela por deixá-la ficar em sua casa. Lourival se preocupa quando Dita diz ter contado a Manoela sobre Doris. Todos se preparam para a festa de Réveillon no dancing. Lourival teme estar apaixonado por Dita. Míriam brinca com Anabela e tenta se aproximar de Estela.
Lúcio convida Manoela para viajar. Maria Divina e Zé dos Porcos planejam seu casamento. Estela confidencia a Dita que é mãe de Anabela. Zulma e Zenaide penetram na festa de Ano Novo. Zulma vê Candinho beijar Doris River.
Sábado - Zulma e Zenaide se revoltam contra Candinho, sem saber que Doris é Dita. Margarida/Adamo e Asdrúbal/Ivone enganam Olímpia. Lourival questiona Dita sobre sua carreira e um possível afastamento de Candinho. Haydée encontra a casa de seu pai e Araújo a apoia. Míriam aconselha Estela sobre Túlio e Celso.
Míriam revela sua história com Júlio para Estela. Lourival registra o show de Doris, sem que Dita saiba. Todos comemoram o Ano Novo. Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra sequestram Simbá no lugar de Samir e Ernesto se irrita. Haydée confronta a filha de seu pai. Baronesa/Sandra se insinua para Túlio e arma um suposto flagrante dos dois se beijando.
Resumo: Dona de Mim
Globo – 19h40
Segunda - Leo decide ajudar Ellen. Jussara faz sua cirurgia e Marlon e Alan oram por sua saúde. Sofia se desespera ao saber de Ellen. Lopez e Marlon se aproximam. Yuri visita Ellen e diz que foi Leo quem o convocou para ajudá-la. Davi defende Bárbara para Lucas.
Kami inicia sua campanha para entrar em um famoso reality show. Ellen foge com Hudson e envia uma mensagem para Sofia. Leo e Samuel se declaram um para o outro. Jaques pede a Tânia para ligar para Davi. Bárbara e Davi têm um acidente de moto.
Terça - Leo e Samuel são indicados a prêmios por suas atuações no mercado empresarial. Jaques afirma a Tânia que precisa salvar Davi. A família Boaz vai ao hospital onde Davi está internado. Ayla pede que Samuel espere antes de denunciar Jaques para a polícia. Tânia planeja a fuga de Jaques do hospital e Rosa vê. Bárbara anuncia que Davi se salvará. Jaques se recusa a fugir com Tânia.
Quarta - Jaques planeja atear fogo à Boaz e pede ajuda a Tânia. Filipa recebe Nina e pede a Danilo para esconder da filha o relacionamento dos dois. Samuel e Leo concedem entrevistas para o prêmio da revista. Bárbara revela a Davi que Jaques salvou sua vida e se declara para o amado.
Filipa pede que Danilo se afaste. Peter deixa escapar para Nina que Danilo ficou com Filipa. Leo prepara o desfile de sua marca na fábrica. Nina confronta Filipa e Danilo, que revela à moça que sua mãe terminou com ele. Jaques resgata Filipa. Sofia clama por socorro.
Quinta - O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado.
Sexta - O resumo do último capítulo não será divulgado.
Sábado - Reprise do último capítulo.
Resumo: Três Graças
Globo – 21h15
Segunda - Josefa tem um encontro afetuoso com Rogério, que observa, com ternura, Raul dormindo. Rogério se recorda de quando descobriu as falcatruas e traições de Ferette e Arminda e lembra de como sua morte foi forjada pelo sócio e pela mulher. Arminda não acredita em Josefa quando ela conta à filha que Rogério a visitou. Arminda se depara com Rogério em seu quarto e entra em pânico.
Terça - Rogério ironiza Arminda, que pede a Célio para levá-la à Fundação. Raul se emociona com a volta do pai. Ferette avisa a Arminda que acabará com Rogério. Rogério revela a Gerluce que é o cliente que Claudia disse estar interessado na compra da escultura e afirma estar ao lado da cuidadora.
Paulinho e Juquinha visitam Kasper para saber do roubo das Três Graças e ambos desconfiam do marchand. Kasper avisa a Ferette da visita dos policiais. Ferette se depara com Rogério, que afirma que o sócio está com a cara mais deslavada do que antes.
Quarta - Rogério mente para Ferette e Arminda, afirmando que não se lembra de nada antes da explosão. Arminda comenta com Ferette que não acredita na falta de memória de Rogério. Joélly revela a Lígia que Raul é o pai de seu filho.
Rogério promete ajudar Raul. José Maria mostra para Xênica o resultado dos exames que comprovam que os medicamentos da Fundação não fazem efeito. Ferette se surpreende ao ver Zenilda na sua sala, reivindicando um trabalho na área jurídica da Fundação. Josefa escuta atrás da porta Ferette dizer a Arminda que tem planos para matar Rogério.
Quinta - Josefa conta a Gerluce que Arminda e Ferette planejam matar Rogério. Gerluce segue orientação de Rogério e não conta nada do plano a Paulinho. Lígia fica sabendo da volta de Rogério por Gerluce. Joélly avisa a Raul que Lígia já sabe que ele é o pai de seu filho. Vicente entra com Ferette na casa de Arminda. Ferette pega a arma de Vicente e atira contra Rogério.
Sexta - Ferette deixa a casa de Arminda às pressas com Vicente ao ver que atirou em uma montagem de travesseiros. Arminda se recusa a chamar a polícia e tem um acesso de raiva. Zenilda desconfia por Ferette não deixá-la acompanhá-lo à casa de Arminda. Viviane e Leonardo pensam um no outro.
Lorena diz a Juquinha que receia que o pai possa estar envolvido com a suposta morte de Rogério. Rogério manda uma mensagem de agradecimento a Gerluce. Lígia manda Joélly contar a Gerluce quem é o pai de seu bebê. Josefa sente falta de Raul. Gerluce se depara com Raul entre pessoas em situação de rua. Raul foge de Gerluce, dizendo que nunca mais voltará para casa.
Sábado - Josefa fica horrorizada ao saber que Gerluce viu Raul dormindo na rua. Ferette inventa para Zenilda que Rogério surtou e desapareceu de novo. Zenilda desconfia de Ferette e pede a Lorena para lhe apresentar Juquinha. Joélly passa mal ao receber uma ligação dizendo que Raul está morto.
Viviane fica intrigada quando Selma conta que Joélly chamou por Raul antes de desmaiar. Jorginho leva Joélly para casa. Lorena fala para Juquinha que Zenilda quer conversar sobre o inquérito da morte de Rogério.
Herculano comenta com Samira que Lena continua achando que está grávida de verdade. Kasper avisa a Ferette que a polícia também está interessada nas Três Graças. Joélly passa mal novamente e Lígia pede ajuda a Joaquim.
*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.