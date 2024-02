Confira os resumos das novelas da semana (05/02 até 10/02)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Míriam revela a Sérgio que seu neto biológico está vivo. Ísis chega ao hospital para apoiar Adriana, mas se desentende com Giovanni. Natália confronta Marcos sobre suas mentiras e afirma que o rapaz terá de conquistar sua confiança. Míriam exige se casar com Sérgio para não revelar seus segredos. Todos comemoram as provas contra os golpes de Roberto. Termina a cirurgia de Jonas e o médico informa que há possibilidade de ele voltar a andar. Marcos agradece o amor de Natália e afirma que começará a estudar. Lara confronta Roberto.

Terça – Roberto é irônico com Lara. Jonas desperta da cirurgia. Carol explica para todos a situação e as possibilidades de recuperação de Jonas. Maninha se preocupa com o estado de Helena. Renée dorme fora de casa e Tony e Wagner se incomodam. Marcos deixa a casa de Natália e afirma que não se afastará da tia. Marcos pede ajuda a Ísis para alugar um quarto. Lara garante a Roberto que o denunciará. Roberto mostra a Lara o vídeo de Yeda com Calixto. Sérgio anuncia a Helena e Giovanni que pediu Míriam em casamento.

Quarta – Helena se revolta contra o casamento de Sérgio e Míriam e Giovanni afirma que descobrirá o que está por trás da armação. Lara cede à chantagem de Roberto para proteger Yeda e ambas perdem o emprego no escritório. Helena pede ajuda a Roberto para impedir o casamento de Sérgio e Míriam. Roberto garante a Vilma que acabará com todas as chances de Lara retomar sua carreira. Carol tranquiliza Jonas sobre seu tratamento. Érica alerta Renée sobre seu comportamento com Vic. Lara recebe uma ordem de despejo de sua casa.

Quinta – Roberto dá um prazo para Lara e as filhas deixarem a casa. Mário incentiva Lara a dar a volta por cima contra Roberto. Helena faz uma proposta para Jonas e Giovanni se incomoda com a presença da mãe no hospital. Sérgio confirma que Míriam era cúmplice de Danilo. Roberto demite Tony e Aramis. Raquel, Evilásio e Mário recebem Lara e Yeda em sua casa. Cris exige que Helena a abrigue. Ísis desmaia e Carlinhos se desespera. Edu se surpreende ao encontrar Lara e Yeda na casa de Mário. Ísis descobre que está grávida.

Sexta – Marlene e Ísis se emocionam com a gravidez da jovem. Giovanni fica desconfortável com Cris em sua casa. Ísis afirma a Adriana que não contará sobre a gravidez para Giovanni. Marcos leva Carol para sair com seus amigos. Wagner pede que Tony o ajude a reconquistar Renée. Com a ajuda de Lara, Aramis retoma seu emprego no escritório de Roberto. Carlinhos conversa com Jonas. Taís pede perdão a Lara e afirma amar a amiga. Júlia pressiona Cris e garante que irá se entregar para a polícia pelas fake News contra o abrigo de animais de Ísis.

Sábado – Júlia ameaça Cris. Míriam propõe aliança a Cris e pede que a moça convença Giovanni a estar presente em seu casamento com Sérgio. Lara pede que Nice continue trabalhando com Roberto. Yeda e Lara chegam ao apartamento em que vão morar. Cris informa Helena sobre as chantagens de Júlia. Natália contrata Mário para investigar a morte de Bruno e pede sigilo ao detetive. Ísis revela a Carlinhos que pensa em se mudar para a Austrália. Marcos pede abrigo a Carol. Helena garante a Maninha que o casamento de Sérgio e Míriam não se concretizará.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Nero garante a Barreto que a arma encontrada não lhe pertence. Julião avisa a César da presença da polícia na Fuzuê. Rui e César acertam os detalhes para o contrabando de joias, quando Pascoal surge. Preciosa implora que Bebel converse com Heitor sobre sua separação. César pensa em comprometer Pascoal com o contrabando de joias. Bebel invade a sala de Barreto para defender Nero. Cecília e Miguel montam um relatório para comprovar o álibi de Nero. Luna pede que Julião a ajude a descobrir quem plantou a arma na sala de Nero. Merreca segue Julião. Lampião finge gostar da comida feita por Mercedes. Domingos alerta Jefinho sobre Selena. Barreto se surpreende com o relatório feito por Miguel sobre Nero. Luna sugere que ela e Preciosa se unam para descobrir a verdade sobre César.

Terça – Preciosa se revolta contra Luna. Merreca confronta Julião. Preciosa se sensibiliza com os comentários de Luna sobre César. Lampião passa mal depois de comer o almoço feito por Mercedes. Tonico proíbe Jefinho e Selena de se relacionarem como um casal. César manipula Preciosa. Heitor se insinua para Selena. Alícia conversa com Julião e fica desconfiada. Merreca expulsa César da casa de Maria. Miguel adverte Luna por falar com a imprensa. Pascoal desconfia do plano de Rui e César. Vieira alerta Pascoal sobre a aproximação da polícia com Gonçalo. Bebel decide adiar o lançamento da coleção de joias de Preciosa. Miguel recusa a sugestão de Francisco de adiar o lançamento de Luna na Fuzuê. Julião ameaça César.

Quarta – Merreca vê César e Julião juntos. Nero propõe uma reunião para decidir sobre o lançamento da coleção de Luna. Preciosa não aceita a decisão de Bebel. Jefinho se separa de Selena. Merreca conta para Luna sobre o encontro de Julião e César. Lampião e Jefinho lamentam o rumo de seus relacionamentos. Bebel decide vender suas cotas da joalheria, e César se surpreende. Luna decide deixar a sociedade da Conde de Montebello e oferece suas cotas a Bebel. Pascoal marca de se encontrar com Gonçalo. Selena janta com Heitor. Preciosa tem uma ideia para tentar comprar as cotas de Bebel na joalheria. Barreto avisa a Miguel e Luna que a situação de Nero se complicou. Preciosa chega à casa de Pascoal e vê Gonçalo desacordado.

Quinta – Pascoal manda Preciosa embora de sua casa sem dar explicações. Bebel decide comprar as cotas de Luna. Barreto diz a Miguel que acredita na inocência de Nero. César repreende Preciosa por ter procurado Pascoal. Barreto avisa Luna e Maria sobre Gonçalo. Luna pede para Julião continuar ajudando na produção das biojoias. Bebel anuncia a César e Preciosa que comprará as cotas de Luna na joalheria. Mercedes desmaia de emoção em encontro com Lampião. Bernardo pede para morar com Bebel. Miguel pede ajuda de Cecília para provar a culpa de Pascoal no golpe que Maria levou. Preciosa questiona Pascoal sobre a morte de Gonçalo.

Sexta – Pascoal ameaça Preciosa. Miguel afirma que descobrirá o paradeiro da mulher que ajudou no golpe contra Maria. Nero reclama para Alícia de Bebel continuar na joalheria. Lampião pede Mercedes em namoro. Pascoal desiste de fazer negócios com Rui e César. Preciosa denuncia Pascoal para Miguel e Luna. Heitor repreende Fiel por ter levado Selena para Angra. Cecília procura Pascoal. César estranha a decisão de Pascoal, e acerta a continuidade do negócio com Rui. Preciosa reclama da ida de Bernardo para a casa de Bebel. Francisco surpreende Soraya no show. Miguel e Luna contam para Barreto as informações que receberam de Preciosa. Pascoal leva Sandra para sua casa. Preciosa e Julião se encontram. Pascoal intimida Sandra.

Sábado – Vânia chega à casa de Pascoal e Sandra vai embora apressada. Bianca flagra Vitor e Caíto no Beco do Gambá. Lampião incentiva Domingos a ficar com Gláucia. Francisco e Merreca tentam fazer as pazes com Soraya. Vitor conversa com Mercedes sobre seu relacionamento com Bianca. Sandra procura Miguel. Miguel confirma com Preciosa a identidade de Sandra. Nero questiona Barreto sobre a investigação do atentado. Preciosa vê Sandra no escritório de Miguel. Selena e Heitor se encontram. Gláucia convida Domingos para participar de um concurso de culinária. Sandra sugere se encontrar com Pascoal. Preciosa se arrepende de ter delatado Pascoal para Miguel e Luna. Miguel e Luna auxiliam Sandra a gravar a confissão de Pascoal.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Após Hélio ser despejado do comando do CEC pela família Monteiro,ele confronta Leandro e diz que Glaucia e Fred são inexperientes para liderar o centro esportivo. Daniel fala para Bassânio que vai terminar com Domitila, mas quando a encontra, não consegue. Vitor não respeita Pórcia como gerente e Vera o repreende. Hélio comenta com Clara que a guerra contra Leandro está declarada e que ele jamais vai perdoá-lo. Fausto leva Pórcia para jantar no Armazém e, sem ela saber, convida Daren Príncipe. Bassânio fica aflito com a presença de outro homem com sua namorada.

Terça – Mauro e Mariana se divertem no encontro e, na despedida, sem querer, dão um selinho. Karen pede desculpa na frente dos amigos pelo que fez por Romeu e é perdoada. Fred e Glaucia interrompem a aula no CEC para entregar um novo uniforme. Enzo inicia os treinos com as crianças menores no CEC e a gangue Pedalzera também aparece no local. Para salvar Sofia, Téo é atropelado. Amanda fica desesperada com o acidente do filho. Vitor entra no computador de Pórcia para sabotar o estoque do Monter Mercado. O estado de Téo é grave e o garoto precisa urgente de transfusão de sangue.

Quarta – Mini avisa as crianças do Pedalzera que eles precisam da autorização dos pais para continuar treinando no CEC. Enzo fala para Amanda que Bernardo é a solução mais óbvia para salvar Téo. Sem saber que Vitor armou para Pórcia, Vera fica brava por ela encomendar muitos produtos que já tinham no estoque. Bassânio pergunta para Domitila como foi o término com Daniel. Sofia se sente culpada pelo acidente de Téo. Pórcia fala para Daren que o pai dela é zelador e Daren alega que não se importa com dinheiro. Domitila pergunta para Daniel se ele quer terminar com ela. Vera visitar a família de Téo. Amanda procura Bernardo.

Quinta – Amanda relembra Bernardo do caso que eles tiveram no passado e revela que Téo é filho dele. Bernardo afirma que tinha o direito de saber da paternidade antes. Amanda não quer que a família Monteiro saiba, mas precisa de ajuda para salvar a vida de Teó. Domitila resolve terminar. Daren convida Pórcia para sair, mas sem Fausto. Bernardo visita Téo no quarto e conversa com o garoto, que está desacordado. Bernardo doa sangue e Amanda pede para ele ir embora. Bernardo conversa com Romeu, diz que ele é muito importante e chora nos braços do filho. Bernardo pergunta para Vera se o amor deles é capaz de superar qualquer coisa.

Sexta – Téo acorda e não lembra o que aconteceu. Karen pergunta para Telma até quando ela vai esconder de Ellen a verdade sobre o pai das meninas. Mauro conta para Ian que, no passado, a mãe foi fazer uma prova de mergulho, desapareceu em alto mar e nunca foi encontrada. As turmas do Lado Vila e Lado Torre vão ao hospital e Téo fica surpreso com o carinho dos rivais. Mauro pede desculpa para Mariana em relação ao beijo, mas ela alega que gostou. Mauro diz para Mariana que eles deveriam se conhecer melhor e ela concorda. Amanda e Bernardo se encontram para falar do Téo e do passado. Daniel afirma a Mariana que terminou o namoro. As crianças do Pedalzera falsificam assinaturas para se matricularem no CEC. Nath vai visitar o irmão no hospital. Téo pergunta para Enzo quem foi o doador dele. Amanda pede para Bernardo não tirar Téo da vida dela, mas ele assume que quer contar para a família dele. Bernardo deseja arcar com os custos do hospital. Vitor ameaça Glaucia e diz que quer trabalhar no CEC..

RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – José Inocêncio pede a João Pedro que não conte a ninguém sobre o facão enterrado aos pés do Jequitibá. João Pedro decide morar com José Inocêncio. Morena dá a João Pedro a medalha de Nossa Senhora que era de Maria Santa. Há uma passagem de tempo e a história agora se passa nos dias atuais. João Pedro leva as sacas de cacau da fazenda Jequitibá Rei para Ilhéus ao lado de Zinha. José Inocêncio reclama dos filhos com Deocleciano. João Pedro se encanta ao conhecer Mariana na casa de Jacutinga. José Inocêncio diz a João Pedro que não faz negócio com Egídio. Mariana descobre que João Pedro é filho de José Inocêncio. João Pedro oferece emprego para Mariana na fazenda. Jacutinga demonstra não confiar em Mariana. José Inocêncio repreende João Pedro por ter levado Mariana à fazenda sem a sua permissão.

Terça – João Pedro pede ajuda a Inácia para que o pai aceite Mariana. Zinha culpa José Augusto pela morte de Jupará. Mariana mexe nas gavetas da sala da fazenda, e Inácia a repreende. José Inocêncio fica desconcertado por Mariana, que confessa ao fazendeiro que é neta de Belarmino. Deocleciano aconselha José Inocêncio a ter cuidado com Mariana. João Pedro se sente traído ao saber que o pai e Inácia já sabiam do parentesco de Mariana com Belarmino, e sente ciúmes ao ver a jovem e José Inocêncio mais próximos.

Quarta – Mariana e João Pedro se beijam, mas a moça afirma que quer tê-lo como irmão. José Inocêncio orienta João Pedro a não se envolver com Mariana. Inácia comenta com Chico que Mariana foi a pior tocaia que Belarmino armou para José Inocêncio. Mariana reclama do beijo que João Pedro lhe deu. Zinha conversa com Morena sobre a preocupação que tem com João Pedro. José Venâncio não se empolga com a festa surpresa organizada por Eliana e Eriberto para seu aniversário. Venâncio diz a Buba que não consegue parar de pensar nela.

Quinta – Eriberto arromba a porta do apartamento de Eliana e a encontra desmaiada. Eliana diz a Venâncio que quer construir uma família com ele. José Inocêncio reclama com Padre Santo por ainda sustentar dois dos três filhos que já são formados. Mariana convence José Inocêncio a deixá-la viajar com ele. João Pedro diz a Morena que acha que Mariana está gostando de José Inocêncio. José Inocêncio se lembra de Maria Santa ao observar Mariana dormir.

Sexta – José Inocêncio decide voltar para a fazenda e deixa Mariana na estrada. Contrariando as ordens do pai, João Pedro resgata Mariana e a leva de volta para a fazenda. Mariana pede desculpas a José Inocêncio. Mariana diz a João Pedro que José Inocêncio a aceitou na condição de filha e de irmã do jovem. Kika critica José Bento por se sustentar com o dinheiro do pai. José Inocêncio se rende às tentativas de aproximação de Mariana. Venâncio e Eliana recebem José Bento e Kika em sua casa. José Inocêncio sente vergonha de ter ficado com Mariana. Mariana fica com raiva de José Inocêncio.

Sábado – José Inocêncio revela a Deocleciano que está gostando de Mariana. Mariana deixa João Pedro desiludido, ao dizer que ela e José Inocêncio se gostam. Bento propõe a José Venâncio que eles falem com o pai sobre a divisão da venda da safra de cacau entre os filhos. João Pedro desabafa com Zinha e conta que o pai lhe roubou Mariana. Inácia não se surpreende com a notícia do casamento de Mariana e José Inocêncio, e conta à moça que teve um sonho com Maria Santa. Kika discute com José Bento. José Venâncio procura por Buba.

