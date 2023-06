Confira os resumos das novelas da semana (05/06 até 10/06)

A- A+

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Marcelino é hostil com Gilda, que comenta a situação com Lucília. O evento de inauguração da fonte de São Jacinto é um fiasco. Lili e Violeta se enfrentam, e o plano de vingança da aspirante a atriz falha. Ione acredita que Bem-Te-Vi a convidou para deixar São Jacinto com ele. Marê desconfia da aproximação de Lucília com Marcelino. Lucília leva Marcelino para fotografar Gilda. Ivan é desprezado por Lili. Violeta transforma Lili em sua camareira. Gilda garante a Marcelino que deseja ser sua amiga. Marcelino foge de Gilda e Lucília.

Terça – Gilda e Lucília vão atrás de Marcelino. Marê e Orlando descobrem que Lucília levou Marcelino para passear com Gilda. Ione se entristece por causa de Bem-Te-Vi, e Aninha percebe. O prefeito de Barbacena afirma a Gaspar que entrará com um processo contra o Grande Hotel. Marcelino se acidenta durante sua fuga, mas consegue chegar até a estrada. Marê e Orlando recebem ajuda especial para encontrar Marcelino. Gilda e Lucília chegam à Irmandade, e Marê confronta a ex-madrasta.

Quarta – Gilda e Lucília pensam em uma forma de retomar a aproximação com Marcelino. Gaspar alerta Gilda sobre a fúria do prefeito de Barbacena. Anselmo sofre ao pensar em Verônica. Orlando pede que Lucília vá embora de sua casa. Orlando pensa em empregar Marê no hospital. Ione se martiriza por ter pensado em fugir com Bem-Te-Vi. Gilda pede desculpas a Marcelino, que se mantém fiel a Marê. Orlando informa a Marê sobre a vaga de administradora no hospital. Lucília pede abrigo a Gilda.

Quinta – Gilda e Lucília firmam parceria contra Marê. Antônio, Aparecida e Verônica pressionam Sônia e Júlio a se casar. Tânia não gosta do clima entre Popó e Celeste e Ítalo e Neiva. Júlio questiona se Sônia deseja ser mãe, e ela lembra do bebê que perdeu. Verônica desabafa com Marê sobre Anselmo, e conclui que nunca foi feliz ao seu lado. Anselmo pensa em Lucília. Gilda revela a Gaspar que pensa em adotar Marcelino. Tomé passa mal após ingerir as balas que Gilda deu a Marcelino, e Orlando decide internar o frei. Anselmo confidencia a Lucília que foi ele quem ajudou Leonel a se afastar de Virgílio.

Sexta – Lucília tenta arrancar os segredos de Anselmo. Orlando anuncia que frei Tomé está fora de perigo. Marcelino acredita que Gilda é uma bruxa. Lucília consegue que Gilda a empregue como sua secretária particular. Ítalo diz a Marê que ela é a melhor candidata ao cargo de administradora do hospital. Ivan sofre por conta de Lili e aconselha Gaspar a se precaver com Gilda. Gaspar revela a Gilda que conseguiu contornar a situação com o prefeito de Barbacena. Verônica percebe que Anselmo está apaixonado por outra. Érico desconfia de Lucília. Luís questiona padre João sobre seu amor por mulheres. Gaspar confronta Lucília.

Sábado – Lucília despista Gaspar. Cândida desconfia da saída de Anselmo, que se prepara para ir ao encontro de Lucília. Tânia e Justino se aproximam. Adélia gosta de ver Neiva conversando com Ítalo. Lucília consegue mais informações sobre Leonel, Virgílio e Maria Eugênia. Catarina incentiva Tânia a dar uma chance para Justino e esquecer Luís. Orlando anuncia que Marê será contratada como administradora do hospital. Luís conversa com frei João sobre seu antigo amor. Darlene visita João. Lucília pressiona Orlando a denunciar o golpe de Leonel contra Virgílio.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Kate não conversa com Hugo. Guiga e Dora reparam em Lui e Lumiar. Jenifer recebe um presente de Hugo. Hugo entrega o cartão de Grazi para Kate. Bruna posta o vídeo de Sol e Ben dançando. Theo vê o vídeo que Bruna postou e fica furioso. Clara se encontra com Helena em sua casa. Kate liga para Grazi. Yuri e Vini começam a se entender. Lumiar desiste de ir embora do Refúgio. Jenifer tenta avisar a Kate que Theo se encontrará com ela no ICAES. Kate faz fotos de Rafa. Lui ajuda Lumiar. Valéria questiona Ben sobre suas chances com ele. Theo vê Kate.

Terça – Rafa tenta proteger Kate de Theo. Valéria é franca com Bem sobre suas intenções. Jenifer exige que Theo não incomode Kate. Kate sente-se mal por mentir para Rafa. Theo obriga Kate a sair com ele. Fábio, Lui, Lumiar e Guiga cuidam de Dora. Kate entrega o cartão de Grazi para Ben. Orfeu desconfia de que Hugo mentiu para ele. Kate não conta para Jenifer sobre seu encontro com Theo. Hugo observa Jenifer. Valéria conversa com Sol sobre Ben. Ben marca de se encontrar com Grazi. Orfeu obriga Hugo a ameaçar Grazi pessoalmente. Bruna arma para Sol encontrar com Ben. Grazi vai ao escritório de Ben e conhece Sol.

Quarta – Ben incentiva Sol e Grazi a conversarem. Hugo e Pablo ameaçam Grazi na rua. Sol confirma para Ben que Grazi denunciará Theo. Orfeu mostra para Theo o vídeo que Hugo fez de Grazi. Rafa fotografa Clara. Sol avisa a Marlene e Bruna que irá depor contra Theo. Lumiar não acredita quando Ben anuncia que existe outra vítima de Theo. Clara decide fazer um jantar para Kate, e Theo gosta da ideia. Guiga questiona Alice sobre Yuri. Bruna repara em Ben observando Sol. Lumiar comenta sobre o caso de Grazi com Theo, e ele nega qualquer envolvimento. Ben descobre que Grazi viajou, e compartilha seu estranhamento com Lumiar. Kate fala para Jenifer sobre o jantar a que Theo deseja que elas compareçam. Ben e Sol aparecem no bar de Orfeu.

Quinta – Orfeu finge não saber nada sobre Theo, e Ben vai embora com Sol. Jenifer pensa em Hugo. Orfeu se enfurece com Hugo e manda Pablo acabar com ele. Yuri tenta falar com Guiga. Hugo vê Eduardo abraçando Jenifer. Pablo alerta Hugo sobre a ameaça de Orfeu. Ben explica a Sol que o namorado de Jenifer pode estar em perigo. Theo manda Kate convencer Jenifer de ir ao jantar que deseja fazer com a família. Hugo se despede de Jenifer. Pablo mente para Orfeu. Kate implora que Jenifer vá com ela ao jantar na casa de Theo. Sol procura Janaína. Eduardo vai com Kate e Jenifer para o jantar na casa de Theo. Janaína aceita conversar com Sol. Theo intimida Kate.

Sexta – Rafa se preocupa com o estado de Kate. Janaína conta sua história para Sol e Ben. Jenifer se irrita quando Theo diz que quer conhecer sua igreja. Rafa fotografa Jenifer e Eduardo juntos. Clara flagra Kate e Theo. Rafa estranha o nervosismo de Kate. Clara discute com Theo. Jenifer consola Kate. Theo passa a noite com Lumiar. Helena critica Clara por defender Theo. Rafa entrega as fotos que fez no jantar para Jenifer. Ivy decide sair da banda. Theo conversa com um advogado sobre sua separação. Lucas faz um convite para Wilma. Jenifer vai à aula de Eduardo na igreja. Clara descobre que Kate foi amante de Theo. Bruna revela para Clara que Theo abusou de Sol.

Sábado – Bruna descobre que Clara sofre em um relacionamento abusivo com Theo. Jenifer fala sobre Hugo com Eduardo. Clara exige que Kate se afaste de Rafa. Bruna consola Kate. Rafa pede para visitar Kate. Wilma chama Érika para participar do projeto. Kate conversa com Rafa. Jenifer vê Rafa desorientado na rua e o leva para sua casa. Theo discute com Ben e manipula Lumiar. Sol e Jenifer levam Rafa para casa e conversam com Clara. Rafa sofre por causa de Kate. Clara manda que Theo saia de casa.

Resumo: A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h45

Segunda – Vitor fura a fila da Monter Mercado e Bassânio ajuda Pórcia a colocá-lo no final da fila. Vitor mente para o público falando que a promoção da Monter Mercado já acabou e que eles estão esperando na fila à toa. Vitor estimula os clientes da Monter a causar uma rebelião. Vera consegue controlar os clientes. Telma compra no Armazém e o cartão de crédito resulta em saldo insuficiente, mas Amanda fala para ela pagar depois. Telma pede aumento ou um adiantamento e Hélio diz que não dá. Leandro acha que Bernardo sabotou o próprio pai. Os amigos de Romeu pedem explicações perante os abraços que ele deu em Julieta nos treinos. Hélio pergunta se o filho está do lado de Leandro. Lívia interroga Julieta sobre a convivência com Rômulo (Romeu).

Terça – Lívia diz que Julieta deu motivos para acreditar em proximidade com Romeu, como sair de trás da arquibancada com o menino e os diversos abraços durante o jogo no CEC. A família Monteiro vira assunto na mesa dos Campos novamente e Juli fica incomodada. Nando encobre Dimitri de suas confusões e, em troca, pede uma assinatura falsificada do pai para a matrícula do CEC. Leandro diz a Bernardo que ele é ingrato. Dimitri consegue fazer Fred assinar o documento do CEC para Nando. Leandro decide que o futuro de Romeu é na Holding, Bernardo fica incomodado. Bernardo pergunta para Romeu, na frente de Leandro, o que o garoto quer fazer quando crescer.

Quarta – Mariana, Clara, Julieta e Lívia fazem noite de skin care. Julieta cuida do rosto da mãe, a chama de linda e elas trocam elogios. Nando entrega a matrícula assinada para Hélio. Romeu ainda não levou autorização dos pais para Hélio, que cobra o garoto. Enzo diz a Leandro que encontrou erros no fechamento das contas da Monter Holding. Julieta e Romeu comentam sobre a desconfiança dos amigos em relação à amizade deles. Hélio diz a Vitor que sente o filho mais responsável em relação ao Armazém. Na rua, Leandro vê cartazes contra a modernização. Rosalina pergunta para Romeu se ele sente algo por ela além de amizade. Romeu afirma que gosta de ser amigo dela, somente isso. Romeu se sente mal pela sinceridade.

Quinta – Glaucia cria um programa de ‘funcionário do mês’ para os colaboradores da Monter Mercado, mas inicia colocando uma foto dela como o melhor desempenho. Telma desabafa com Amanda, pede um pouco mais de tempo para pagar o que deve no Armazém e agradece a compreensão. Karen diz para Romeu que Rosalina criou expectativa no relacionamento deles e por isso é culpada. Fausto proíbe Bassânio de vender pipoca na frente do condomínio Verona. Karen se aproxima de Romeu, mas ele se esquiva. Bassânio fala para Pórcia que foi expulso do seu ponto no Lado Torre por um homem mau, sem saber que foi o pai de Pórcia. Telma fala para Daniel que está com dificuldade financeira e ele oferece um empréstimo. Julieta encontra com Romeu e ambos percebem que foram seguidos.

Sexta – Patrick esbarra com Karen na fonte e ambos se perguntam o que estão procurando. Em encontro com Leandro, Telma diz que quer vender a casa. Alex dá apoio para Rosalina não ficar triste com a sinceridade de Romeu. Julieta e Romeu acham que é melhor não ficarem na fonte e Julieta convida Romeu para conhecer a casa dela. Hélio alega a Telma que conseguiu um adiantamento para ela, mas Telma responde que não precisa mais do dinheiro. Karen diz para Alex que viu Romeu entrando no lado Vila e eles suspeitam que o garoto estava atrás de Julieta. Julieta explica para Romeu que os pais são separados. Romeu fala que é estranho pensar que Mariana foi a babá dele. Romeu conta da família dele para Julieta. Clara vai até a estufa e Romeu e Julieta se escondem. Lorenzo alerta Clara de “perigo”.

Resumo: Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Aline afirma a Daniel que está decidida a dar um tempo em sua relação. Luigi e Anely socorrem Lucinda. Gladys dá dinheiro para Luigi reaver o colar e o italiano resolve usá-lo para comprar um anel de noivado para Petra. Antônio não aceita pagar pela água das terras de Aline. Lucinda avisa a Odilon que voltará a treinar. Marino aceita as investidas de Graça. Graça confidencia a Gladys que pretende engravidar de Marino. Daniel comunica a Graça que deseja se separar da jovem. Jurecê prevê para Aline que ela se envolverá com um novo homem.

Terça – Daniel desiste de se separar de Graça. Tadeu e Gladys revelam a Graça que a família tem dívidas e que o casamento da filha com Daniel é uma solução. Irene diz a Luigi que eles precisam apressar o casamento do italiano com Petra. Caio conversa com Daniel sobre a possibilidade de Antônio indicar Luigi para ser seu sucessor. Petra mostra a Antônio que recebeu uma imagem de satélite identificando uma área seca das terras do pai. Ramiro avisa a Antônio que eles terão que fazer um novo desvio da água das terras de Aline. Antônio afirma a Aline que deseja sua água de volta.

Quarta – Aline se recusa a negociar o uso da água com Antônio. Aline pensa em voltar a dar aula na escola para suprir as necessidades da casa. Franco explica para Antônio que não é possível iniciar o processo de leilão das terras de Aline. Jurecê diz a Yandara que ela deve deixar a aldeia. Antônio se emociona ao ver Caio no túmulo de Agatha. Aline impõe que Antônio lhe peça perdão de joelhos para negociar a água com o produtor.

Quinta – Antônio se nega a se ajoelhar na frente de Aline e humilha Daniel. Irene comenta com Gladys que Antônio não gostará de saber que Aline voltará a lecionar na escola. Luigi fica sabendo por Cacá que Berenice comprou o colar de Gladys. Elias se inscreve na academia de Odilon para treinar. Luigi pede a Kelvin que consiga reaver para ele o colar que está com Berenice. Elias pega o dinheiro de Mara. Gladys não aceita Aline na escola. Irene manda Petra ficar próxima de Caio para conhecer detalhes da produção. Franco nega a Aline um prazo maior para pagar o empréstimo. Caio encontra Aline.

Sexta – Aline não aceita o dinheiro que Caio oferece à professora. Antônio dá orientações a Ramiro com a intenção de forçar Aline a lhe fornecer água. Gentil convida Mara para morar em sua casa. Graça inventa uma desculpa para justificar a Tadeu por que não está usando o colar que o marido lhe deu. Ramiro e um capanga observam João brincar do lado de fora da casa de Aline. Anely flagra Enzo pegando seu laptop. Enzo chantageia Anely. Ramiro sequestra João. Caio afirma a Marino que João foi raptado.

Sábado – Ramiro pede ajuda a Kelvin para ter um álibi. Caio acusa o pai de estar por trás do sumiço do João e Irene aproveita a reação de Antônio para enaltecer os filhos. Lucinda se tranca no quarto para se proteger de Andrade. Daniel pede a Graça um ultrassom. Marino diz a Aline e Jonatas que não tem como acusar Antônio do sequestro de João sem evidências. Antônio reage quando Daniel pergunta se o pai está envolvido no sumiço de João. Ruan avisa a Ramiro que Caio está à procura do capanga. Aline pergunta a Antônio se ele quer negociar a soltura de João em troca da água.

Veja também

Luto Morre jornalista e sociólogo Abdias de Moura, aos 93 anos