Confira os resumos das novelas da semana (05/08 até 10/08)

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda - Deodora propõe se unir a Ariosto para dominar o sertão, mas o homem hesita. Nastácio elogia Caridade, que começa a se interessar por ele. Ariosto sonda Marcelo Gouveia sobre Deodora. Artur se surpreende com a presença de Marcelo Gouveia na casa de Ariosto, mas o pai consegue despistá-lo. Nastácio confessa a Caridade sua preocupação com Aldenor e Margaridinha. Jordão e Nastácio se enfrentam e Caridade teme pela segurança do amigo. Seu Tico Leonel e Zefa Leonel falam sobre o futuro. Blandina chantageia Tia Salete. Margaridinha se revolta contra a família e decide deixar o Rancho Fundo de vez.



Terça - Margaridinha afirma a Aldenor que os Leonel nunca os consideraram da família. Benvinda explica a Quinota que ela e Margaridinha sentem-se preteridas. Artur comunica a Quinota que Marcelo Gouveia voltou a trabalhar com ele e Ariosto. Caridade exige que Jordão se afaste de Esperança. Para provocar Caridade, Esperança convida Nastácio para almoçar em sua casa. Marcelo Gouveia insinua a Aldenor que Zefa Leonel poderá desconsiderá-lo. Benvinda nota que Blandina armou para Tia Salete. Deodora encontra um lenço de Zefa Leonel na casa de Ariosto e exige que ele decida entre as duas.



Quarta - Ariosto e Deodora discutem. Marcelo Gouveia instiga Aldenor a se voltar contra os Leonel. Margaridinha evita Zefa Leonel e Quinota. Zefa Leonel insiste em falar com Margaridinha, e descobre o motivo de indignação da filha. Fé acredita que Marcelo Gouveia tenha sido agredido pelos Leonel, e Padre Zezo a questiona. Vespertino alerta Deodora sobre Ariosto. Tia Salete leva Zé Beltino ao cabaré e pede que Lola e Blanchette o preparem para sua noite de núpcias. Margaridinha enfrenta Zefa Leonel. Caridade e Nastácio se aproximam, mas são interrompidos por Guilherme Tell. Artur flagra Ariosto com Deodora.



Quinta - Deodora convida Artur para almoçar com ela e Ariosto. Marcelo Gouveia segue manipulando Aldenor, para se aproximar do rapaz. Blandina diz a Zé Beltino que deseja conhecer suas poesias. Margaridinha afirma a Zefa Leonel que deseja seguir sozinha com sua vida. Zefa Leonel comenta com Seu Tico Leonel que teme que Margaridinha saiba a verdade sobre sua origem. Nastácio e Guilherme disputam Caridade. Artur se surpreende com o nível de intimidade entre Deodora e Ariosto, que pede segredo ao filho. Vespertino admira Tia Salete. Blandina pressiona Zé Beltino, quando Castorina e Dracena chegam.



Sexta - Blandina se irrita com a presença de Dracena e Castorina. Dracena aconselha Blandina sobre Zé Beltino. Ariosto faz confissões a Artur sobre seu passado, e acaba comovendo o filho. Dividido entre acreditar ou não em Ariosto, Artur questiona se Quinota crê que as pessoas podem mudar. Fé se revolta contra Tobias ao saber que Tia Salete se casará. Primo Cícero encontra dois garimpeiros ilegais próximos à Gruta Azul e alerta Quinota e Zé Beltino. Blandina exige que Dracena se afaste de Zé Beltino. Quinota comunica a Zefa Leonel sobre a tentativa de invasão à Gruta Azul. Deodora revela a Ariosto que deseja se casar com ele.



Sábado - Deodora explica suas intenções para Ariosto, que se surpreende com o conhecimento dela. Floro Borromeu garante a Zefa Leonel e sua família que os garimpeiros ilegais serão transferidos para a prisão. Quinota, Artur e Aldenor pressionam Sabá Bodó a fazer a segurança da Gruta Azul pessoalmente. Deodora apresenta a Ariosto a turmalina paraíba que Jordão furtou da Gruta Azul. De posse de ouro roubado, Jordão convida Esperança para fugir com ele. Esperança reconhece a origem do ouro de Jordão. Vespertino pede perdão a Tia Salete na frente de Corina Castello. Deodora confronta a paixão de Ariosto por Zefa Leonel.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda - Tom se desculpa por beijar Maya. Vênus fica comovida com o apelo de Léo por uma chance com ela. Hans divulga a notícia sobre a intoxicação no restaurante dos primos. Wilson sugere que Tom fique com Maya. Guto consola Mila. Vênus acusa Hans de sabotar o restaurante, na frente do Conselho que fiscaliza a missão do testamento. Catarina faz uma ligação misteriosa. Léo vê Otto perto da galeria. Plutão estranha o comportamento de Nanda. Jéssica garante a Mila que tomará o lugar de Electra no espetáculo. Electra e Murilo têm sua primeira noite de amor. Hans se surpreende ao ver Frida em sua casa.



Terça - Hans tenta convencer Frida de sua inocência sobre a sabotagem. Léo diz a Vênus que tem uma ideia para melhorar a imagem do restaurante. Tom pensa na possibilidade de ficar com Maya. Hans implora que Frida não revele a farsa para os primos. Furtado conclui que foi Mila quem sabotou o restaurante. Vênus se emociona com o jeito como Léo a trata. Sheila discute com Andrômeda. Catarina alerta Frida para não se aproximar dos netos. Andrômeda vê Tom e Maya juntos e conta para Vênus. Hans cobra que Ernesto apresse o plano contra Andrômeda. Júpiter e Lupita ficam presos no elevador. Tom e Maya ficam juntos. Vênus e Léo se beijam.



Quarta - Léo comemora o beijo em Vênus. Tom teme que a relação dele com Maya fique mais forte. Júpiter tenta acalmar Lupita no elevador. Luca, Wilson e Chantal convidam Chicão para participar de uma campanha para a produtora. Lupita se sensibiliza com os comentários de Júpiter sobre ela. Andrômeda reclama por Lulu criticar Chicão. Lupita volta a pensar em Júpiter. Leda descobre que Júpiter está apaixonado por Lupita. Hans tenta convencer Frida a desistir de falar com Furtado. Guto consola Mila. Electra finge ser amiga de Jéssica. Paulina volta para casa. Vênus vai com Murilo ao ateliê de Joana Bastos. Léo surpreende Otto e o questiona sobre as ex-madrastas de Vênus.



Quinta - Otto garante a Léo que ele desejará proteger a pessoa que quer atentar contra Vênus. Furtado mente para Frida/Catarina. Paulina pede perdão a Tom. O perito explica seu laudo para Luca. Electra acredita que Jéssica pagou Norma para incriminá-la. Maya reclama do comportamento de Jéssica na frente de Wilson e Luca. Memo decide cobrar de Lupita a suposta dívida de seu avô. Elisa organiza um evento na rua de Lupita para exibir o comercial que elas fizeram. Furtado procura Mila. Léo faz um comentário sobre a noite em que Vênus foi atacada, e ela o questiona. Luca vai com Wilson e o perito falar com Electra.



Sexta - O perito explica todo seu laudo para Electra, Murilo e Nanda. Jéssica discute com Maya. Léo se lembra do dia em que atacou Vênus e se sente mal. Furtado avisa a Mila que não a protegerá caso haja uma nova sabotagem ao restaurante. Electra descobre que Jéssica foi a responsável por todas as desavenças entre ela, Murilo e Luca. Jéssica faz intriga de Electra para Roger. Júpiter percebe que o feitiço de Marieta não deu certo e fica irritado. Electra revela para Luca tudo o que descobriu sobre Jéssica. Marieta convida Leda para ir com ela à apresentação no comercial de Lupita. Nanda tenta consolar Electra. Lupita fica animada com a produção feita por Elisa. Ubaiara se desespera ao ver Leda chegar para o evento de Lupita. Electra decide se vingar de Jéssica.



Sábado - Electra pede perdão a Luca e decide voltar para casa sozinha. Paulina pensa em revelar para todos que Brenda foi sua cúmplice em todas as armações. Ubaiara tenta se esconder de Leda e Marieta. Elisa humilha Lupita. Sheila pede para Chicão viajar com ela para o Rio de Janeiro. Ernesto avisa a Andrômeda que a gravação de seu clipe será no Rio de Janeiro. Frida/Catarina tenta esconder a emoção ao ouvir Vênus falar sobre ela. Tom passa mal, e Maya o ajuda. Júpiter alcança Lupita, mas não consegue se declarar. Electra conta para Vênus sobre Jéssica. Luca e Murilo se perdoam. Maya questiona Tom sobre a demora em marcar sua cirurgia. Jéssica procura Electra.

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 20h45



Segunda - Mateus diz a Anna que, na missão em Januária, estava impossibilitado de seguir viagem e Paulo foi sozinho, tentando encontrar sobreviventes perdidos. Em particular com Norma, Mateus reforça que Paulo não deu sinal de vida e que Anna vai continuar estudando no colégio, já que é herdeira do Rosa dos Ventos. Anna recebe apoio emocional das amigas. Na véspera do final de semana, os alunos se preparam para sair do colégio e visitar a família, menos Anna, que fica sozinha no colégio. Moisés, filho adotivo de Dalete, também fica no local. Norma solicita a Mateus para contar a Anna que é herdeira do Rosa dos Ventos. Ele aceita e vai embora. Anna flagra o Moleza, mochila em formato de bicho-preguiça, piscar.



Terça - Betina comenta com Pilar que perdeu Valfrido, o cachorro do cliente. Norma conta uma história de terror para Anna dormir e tranca ela no quarto, alegando ser para a segurança dela. Moisés destranca Anna e eles fazem amizade. Anna e Moisés encontram Valfrido na cozinha do colégio e a garota passa o final de semana inteiro com o animal. Depois do final de semana, todos os alunos voltam ao colégio. O veterinário César manda Betina e Cristina encontrar o cachorro Valfrido antes do dono aparecer. Tonico sente cheiro de cachorro molhado na cozinha e Dalete reclama para Elisa que não consegue tirar o cheiro. Pilar descobre que Anna esconde o Valfrido no colégio e afirma que elas precisam devolver ao Pet Shop Bolhas e Bolhas. Anna e Pilar se preparam para sair do Rosa dos Ventos quando Norma aparece.



Quarta - Sem uma noite de sono bem dormida e tendo alucinações, Norma não reconhece Pilar e Anna. As duas devolvem o cachorro ao Pet Shop Bolhas e Bolhas. Anna pergunta para as amigas sobre como chegar à rodoviária. Lavínia escuta Anna falar com Nina que vai fugir para encontrar o pai e avisa Elisa, que impede a garota. Anna briga com Lavínia por contar seu plano à inspetora e a rival rasga Moleza, a mochila de Anna. Felipe e Rui pegam o livro de “norminhas” que estava com Lavínia e Felipe muda todas as anotações, favorecendo-o com boa disciplina. Sem saber do trote, Norma elogia Felipe por bons comportamentos. Pedro estuda a probabilidade do pai de Anna estar vivo.



Quinta - Norma quer saber com o advogado se ela está no suposto testamento de Paulo. Norma proíbe Anna de sair do colégio e diz que o pai dela nunca mais vai voltar. Anna responde afirmando que não aguenta mais viver no Rosa dos Ventos. Anna chora e a mochila em forma de bicho-preguiça ganha vida para ajudar a garota. Anna escuta Norma e Elisa tentando ligar para a família dela, com intuito de levá-la embora do colégio. Anna devolve o livro para Pilar e conta que não vai mais precisar, já que acredita que os avós vão buscá-la.



Sexta - Pilar pede um passeio pedagógico fora do colégio e Norma autoriza, mas nega a saída de Anna. Anna revela a Manu, Nina e Isadora que Moleza fala. Gabriel planeja ajudar Pilar a levar Anna no passeio. Fafá quer saber o que é o significado da marca do carimbo da rosa no livro. Elisa diz para Norma que não consegue contato com parentes de Anna. Gabriel e Pilar não conseguem levar Anna ao passeio, porque Norma afirma que agora é responsável direta por Anna. No passeio, as crianças aprendem sobre reciclagem e cidadania. Jane conta para Shirley e Wanda que viu um urso. Anna e Moleza descobrem que todos os livros da biblioteca têm a marca do carimbo da rosa. Anna questiona Tonico sobre o mistério do carimbo.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Damião teme por seu filho, diante das ameaças de Eliana. Eliana tenta conversar com Egídio, mas o coronel a despreza. Damião pressente que o filho que Eliana espera é seu. Bento ensina a Zinha algumas dicas para conquistas pretendentes. Eriberto surpreende Kika ao aparecer na vila e ela se incomoda. Damião procura Egídio para pedir emprego, e recebe uma negativa do coronel. Inácia repreende Ritinha, ao ver a filha interessada em Eriberto. Egídio fica impactado com as novas descobertas do delegado, e revira a casa de Marçal à procura de sua arma.



Terça - Eliana exige que o delegado Nórcia lhe esclareça se o assassinato de Venâncio tem alguma coisa a ver com o atentado de Egídio. Egídio conclui que foi Marçal quem atentou contra ele. José Inocêncio, Augusto e Bento reagem quando Egídio mostra cópia dos laudos da polícia, ligando a morte de Venâncio e seu atentado. Egídio pede perdão a José Inocêncio e agradece a Augusto por ter salvado sua vida. Buba fica contrariada quando Augusto convida Egídio para o casamento. Sandra aceita ser madrinha do casamento de Augusto ao lado de João Pedro.



Quarta - Egídio intima Eliana a ir com ele ao casamento de Augusto e Buba. Rachid pergunta a Mariana se houve alguma coisa entre Dona Patroa e Norberto durante sua ausência. Damião confronta Egídio. Inácia revela a José Inocêncio que não acredita em Egídio. José Inocêncio confessa a Aurora temer que o acordo de paz promovido por Egídio seja mais uma tocaia contra ele. Damião avisa a Egídio que não fará nada contra a família de José Inocêncio. Eliana conta a Egídio que está grávida. As amigas de Buba chegam à fazenda para o casamento. As três tinham a missão de trazer o vestido de noiva, que fica esquecido no aeroporto. Buba fica arrasada e avisa que vai suspender o casório. Augusto decide ir até Ilhéus tentar recuperar o vestido. Buba não acredita ao se deparar com Meire e Humberto na fazenda de Inocêncio.



Quinta - Buba experimenta o vestido de noiva que foi usado pela avó, trazido especialmente pela mãe. A peça fica perfeita e a psicóloga se emociona. Humberto e Buba conversam na véspera do casamento e ele confessa que não quer levar a filha até o altar porque sente vergonha de si próprio. Humberto pede perdão a Buba. José Inocêncio e os filhos deixam claro que não aprovam a presença de Egídio e Eliana no casamento de Augusto e Buba. Augusto se recusa a aceitar o presente de Egídio, que chega à cerimônia trazendo um cavalo de presente para o médico. Marçal ameaça atirar contra Tião e os trabalhadores, caso o grupo não deixe as terras de Egídio. Pitoco consegue convencer Tião a se retirar da roça, depois que Marçal os rende. Tião decide acampar nas roças de Egídio. Buba e José Augusto se casam.



Sexta - Marçal é rendido por alguém que estava escondido na mata. Eriberto e Bento brigam na festa de casamento por causa de Kika. Norberto faz uma revelação a Rachid e conta sobre a noite que ele e Iolanda passaram juntos após uma bebedeira. João Pedro e Sandra reatam a relação e estão felizes. Rachid decide deixar a vila, e diz a Mariana que passará a casa de Jacutinga para o nome de Iolanda. Egídio revela a Marçal que contratou Damião para pegar o capataz. Norberto deixa Mariana cuidando de sua venda e vai atrás de Jacutinga com seu Rachid. Marçal garante a Egídio que não atirou contra o patrão. Lu deixa claro para Bento que não quer se envolver com ele.



Sábado - Aurora volta para sua fazenda, sem a companhia de José Inocêncio. José Inocêncio está andando a cavalo quando se surpreende com a presença de Inácia, que repreende os pensamentos do coronel. Egídio disfarça quando Eliana avisa que Marçal desapareceu. Pitoco avisa a Sandra sobre a expulsão dos trabalhadores da roça de Egídio. José Inocêncio vai em direção ao pé de Jequitibá. Joana fica preocupada com o sumiço do marido. Tião não atende à orientação de Sandra e João Pedro de deixar a roça de Egídio. Inácia reza para pedir proteção a José Inocêncio. Egídio oferece emprego a Damião. Teca fica mexida com o beijo de Pitoco.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 21h30



Segunda - Glaucia visita Romeu desacordado no quarto, admite que está sendo uma pessoa melhor e pede perdão, alegando que descontou nele a implicância com Bernardo. Ian e Dimitri falam para Nath e Ellen que Romeu e Julieta estão em coma porque estão presos no Mundo da Imaginação. Bernardo perdoa Glaucia. Clara relembra que, no passado, ela e os amigos não foram gentis com Fausto. Ela pede desculpa ao zelador, que dorme no quarto do hospital. Clara sonha que Julieta tinha despertado do coma. A tia de Chilique se encontra com Dona Branca e pergunta sobre o sobrinho.



Terça - Após os médicos informarem que Fausto já está bem e com condições de depor, os detetive entram no quarto do zelador, mas ele finge não estar em condições. A tia de Chilique explica para Dona Branca que só queria saber como ele estava e que não vai tirar o menino dos cuidados de Branca. Fausto foge do hospital. Glaucia almoça com Fred e ele comenta sobre as novas amizades no Lado Vila. Ela diz que está controlando os gastos. Fausto encontra Branca e mente que teve alta médica. Branca diz que os atos dele não tem perdão.



Quarta - Telma visita Julieta no hospital, revela a Mariana que sempre teve inveja da relação dela com Daniel e pede para Mariana não desistir dele. Daniel encontra com Mariana e eles se beijam. Em casa, Fausto prepara as malas para escapar da polícia. Bassânio e Pórcia falam para ele se entregar, mas ele não quer ficar preso. O médico avisa às famílias Campos e Monteiro que Romeu e Julieta não estão reagindo ao tratamento. Os amigos de Romeu e Julieta planejam colocar os jovens em coma um do lado do outro, para que, possivelmente, eles possam acordar.

Quinta - Telma declara a Vitor que ele está mais maduro. No hospital, os amigos de Romeu e Julieta distraem Campos e Monteiro e colocam Romeu e Julieta no mesmo quarto, entrelaçando as mãos deles. Após os familiares descobrirem, os jovens brigam com eles. Fausto é preso pela polícia. Dimitri, Ellen, Ian e Nath pedem para Fausto, que está na viatura, se arrepender e perdoar. No Mundo da Imaginação, Romeu e Julieta se separam. Julieta acorda do coma. Vera fica feliz por Julieta e Mariana apoia Vera, que está com o filho ainda desacordado.

Sexta - Mini fica com ciúmes de ver Vitor e Telma se aproximando. Bassânio avisa a Pórcia que Fausto foi preso e que eles precisam aconselhar Fausto, mesmo ele fazendo coisas erradas. No apartamento de Glaucia, Leandro recebe uma ligação mencionando que Julieta acordou, mas desmaia ao saber que Romeu não despertou. Após melhorar, Glaucia diz a Leandro que é uma nova pessoa. O pai fala que ela é muito amada. Dona Branca conta para a mãe da Trapaça o que a filha e os amigos faziam na gangue Pedalzera.

