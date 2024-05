Confira os resumos das novelas da semana (06/05 até 11/05)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda – Quinota aceita noivar com Artur e Tia Salete diz que o rapaz precisa fazer o pedido a Zefa Leonel. Ariosto pede para voltar para casa, mas Dona Manuela nega, e avisa que irá trabalhar em suas empresas. Quinota conta a Artur a história de Tia Salete com Laércio. Tia Salete decide confrontar Deodora, e acaba descobrindo que Vespertino é Laércio. Floro Borromeu detém Tia Salete no cabaré e a leva para a delegacia. Zefa Leonel tenta libertar a irmã. Quinota conta a Zefa Leonel de seu noivado, e a matriarca deduz que Artur é filho de Ariosto. Ariosto reprova o casamento de Artur. Zefa Leonel questiona se Artur se aproximou de Quinota por conta da turmalina paraíba.



Terça – Artur garante a Zefa Leonel que ama Quinota, e Zé Beltino e Seu Tico Leonel confiam no rapaz. Zefa Leonel pede um tempo a Artur e avisa à família que venderá a turmalina imediatamente. Artur ameaça Floro, que decide soltar Tia Salete. Artur confronta Ariosto e acaba revelando ao pai onde está a turmalina. Blandina rende Marcelo Gouveia em seu quarto de hotel e lê as mensagens de Ariosto sobre a pedra preciosa. Dracena alerta Castorina sobre as atitudes de Blandina. Artur aciona sua advogada para ajudar a família Leonel e Tia Salete o admira. Blandina conhece Quinota.



Quarta – Blandina tenta se aproximar de Quinota, e lhe pergunta sobre seu noivado ao ver a aliança em seu dedo. Marcelo consegue se libertar da armadilha de Blandina. Quinota vê Marcelo e o repreende. Blandina inventa ter sido enganada por Marcelo e Quinota defende a nova amiga. Floro Borromeu detém Marcelo. Blandina conhece Artur e Tia Salete. Ariosto e Sabá Bodó firmam uma aliança pelas terras dos Leonel. Zefa Leonel e Quinota fazem as pazes. Sabá e Nivalda vão até a Gruta Azul, e são recebidos por Aldenor e Nastácio.



Quinta – Nastácio e Aldenor constatam que Sabá Bodó é o prefeito da cidade. Zefa Leonel diz a Quinota que, se Artur a ama de verdade, saberá esperar por ela. Seu Tico Leonel procura a advogada Paula Alexandre para libertar Tia Salete, e descobre que Artur já resolveu a situação. Sabá e Nivalda vão até a casa de Zefa Leonel para mais informações sobre a turmalina. Margarida e Benvinda armam para Nivalda. Paula Alexandre diz a Zefa Leonel que foi Artur quem libertou Tia Salete. Nivalda provoca Nastácio. Paula Alexandre explica aos Leonel que precisam provar que as terras da Gruta Azul são de sua família.



Sexta – Artur se oferece para procurar os documentos no Rio de Janeiro e Quinota afirma que irá com o noivo. Blandina e Marcelo enganam Floro Borromeu, que liberta o rapaz. Quintilha se apresenta como dona do hotel e demite Tobias Aldonço. Seu Tico Leonel e Tia Salete confiam em Quinota para acompanhar Artur ao Rio de Janeiro, e Zefa Leonel se emociona com a filha. Blandina domina Marcelo, e explica como eles colocarão as mãos na fortuna dos Leonel. Dona Manuela abençoa a viagem de Quinota e Artur. Orientado por Nivalda e Sabá, Floro anuncia a Aldenor, Nastácio e Zé Beltino que devem deixar as terras da Gruta Azul. Artur afirma a Quinota que os dois ficarão juntos para sempre.



Sábado – Quinota e Artur partem para o Rio de Janeiro. Zé Beltino, Aldenor e Nastácio se negam a deixar as terras da Gruta Azul, e castigam Floro Borromeu. Dona Manuela visita Zefa Leonel e afirma que a ajudará a vender a turmalina paraíba. Benvinda confronta Nastácio sobre seu interesse por Nivalda. Tia Salete e Juquinha encontram Floro pendurado como um espantalho. Como parte do plano de Blandina, Marcelo se confessa com Padre Zezo. Artur e Quinota chegam ao Rio de Janeiro.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda – Dois rapazes implicam com Babbo, e Netuno observa. Chicão conta a verdade para Andrômeda, mas ela decide ir embora. Vênus defende Babbo. Lupita conversa com Júpiter. Hans avisa a Jéssica que Mila decidiu contar para os primos o que eles fizeram contra Electra. Mila chega ao casarão. Marieta percebe Leda se insinuar para Guto. Hans impede Mila de falar com Electra. Paulina tenta conseguir seus remédios de forma ilícita. Elisa procura Júpiter. Hans prende Mila em um quarto de hotel. Andrômeda e Chicão reatam. Tom encontra Gina. Vênus atropela Netuno.



Terça – Vênus socorre Netuno. Tom se compromete a ajudar a tia de Gina. Hans decide contar para Mila o que houve na noite em que Frida desapareceu. Vênus conversa com o médico que atende Netuno no hospital. Gina decide falar sobre Mathias para Tom. Paulina toma seus medicamentos escondida de Brenda. Vênus estranha a preocupação de Catarina e suas ex-madrastas com o rapaz que ela atropelou. Andrômeda e Chicão namoram no ônibus de viagem. Elisa tenta seduzir Júpiter. Lupita descobre que a família de Elisa está falida. O médico avisa a Vênus sobre o estado de saúde de Netuno.



Quarta – Vênus se preocupa ao saber que Netuno está em coma. Tom conta para Vênus sobre o encontro com Gina. Cláudio fala com despeito com Tom e Plutão. Nicole termina o namoro com Max. Lupita afirma que não deixará Elisa dar o golpe em Júpiter. Jéssica é falsa com Electra. Luca não percebe o amor de Murilo ao vê-lo falar de Electra. Lulu pede para Chicão e Andrômeda convidarem Guto para ir com ela e Lizandra a uma festa. Leda sonha com Guto. Netuno aperta a mão de Vênus na UTI.



Quinta – Vênus se emociona e reporta a reação de Netuno a uma enfermeira. Guto aceita o convite para a festa, e Lizandra comemora. Leda convida Guto para um suposto jantar de negócios. Paulina ameaça afastar os filhos de Tom se ele ficar com Vênus. Plutão sofre por ter que omitir de Nicole a condição social de sua família. Luca toma uma decisão e pede a ajuda de Wilson. Andrômeda se surpreende com a roupa escolhida por Chicão para ir à festa com ela. Júpiter descobre que Guto foi jantar com Leda. Jéssica procura Murilo. Luca vai ao antigo flat em que morava quando foi esfaqueado. Netuno acorda e apresenta amnésia.



Sexta – Netuno tem uma crise, e Vênus se desespera. Jéssica pede perdão a Murilo. Leda se insinua para Guto, que fica nervoso. Lupita revela a Júpiter o local onde Leda está com Guto. Luca consegue lembrar de tudo o que aconteceu em seu flat, na noite do crime. Chicão anuncia a chegada de Andrômeda à festa para os jornalistas. Lizandra se junta a Leda e Guto à mesa no restaurante. Gina avisa Tom que descobriu o paradeiro de Mathias. Vênus se emociona ao falar com Netuno. Jéssica fala com Hans que eles precisam impedir Electra de reabrir o caso do ataque a Luca.



Sábado – Jéssica e Hans conversam sobre o golpe que armaram contra Electra. Gina entrega a Tom provas contra Mathias. Paulina é agressiva durante o jantar, e Brenda se preocupa com seu comportamento. Luca revela a Electra que se lembrou do que aconteceu na noite em que foi atacado. Andrômeda deixa Chicão sozinho na pista de dança. Lizandra e Leda discutem por causa de Guto. Haroldinho e Kleberson contam para Chicão que Andrômeda está com vergonha dele. O médico alerta Vênus que Netuno pode ter outra personalidade quando recuperar a memória. Júpiter tenta agredir Guto. Lupita confirma que Elisa está mentindo para Júpiter. Chicão sobe ao palco durante a apresentação de Andrômeda. Vênus diz ao médico que Netuno ficará com ela até recuperar sua memória.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda – Evitando o orfanato, Chilique e Fê Dengosa pedem para Dona Branca adotá-los. No Monter Mercado, Bernardo agradece a Vera por conversar com Téo e se aproximar. Vera e Bernardo não gostam do café de Laura, mas acreditam que ela seja esforçada para trabalhar no estabelecimento deles. Bernardo descobre que Glaucia contratou Vitor para trabalhar na Monter Holding, preocupado com a reputação e negócios da família, ele confronta a irmã. Telma pede para Glaucia retirá-la da futura equipe do Centro de Saúde e Estética Glaucia Monteiro, mas Glaucia alega ser tarde demais e que já anunciou a equipe na internet. Os moradores de Castanheiras, revoltados com a substituição do centro estético no CEC, ficam chateados com Telma. Leandro visita Glaucia e Fred na empresa e afirma que a filha abusou do estado de saúde dele para ganhar plenos poderes na holding e que vai pedir ao advogado entrar com uma ação contra eles dois. Glaucia responde que ele está debilitado e que não pode tomar nenhuma medida cabível.



Terça – Bassânio fala para Leandro que precisa ficar o dia inteiro no Armazém e coloca Fausto como cuidador. Vera avisa Pórcia para ficar de olho em Laura para ela preparar bons cafés. Branca suspeita que o admirador secreto de Clara é alguém que a conhece há muito tempo, como Fausto e Leandro. Ian e Nath conversam e pedem ao pais para adotarem Chilique e Fê Dengosa. Lívia, Karen e Ellen ficam bravas com Telma por aceitar trabalhar com Glaucia; a mãe explica que não está fácil pagar as contas e que vai ganhar três vezes mais. Fausto leva Leandro para o ponto de encontro da manifestação; Leandro alega a Hélio que se ele achar necessário, pode seguir com o protesto.



Quarta – Branca vai atrás de Leandro e Fausto para conseguir anotações e comparar com as cartas do admirador secreto. Glaucia encontra Telma e Nando na manifestação e afirma que eles são traidores. Muke e Trapaça proíbem Chilique e Fê Dengosa de entrar no esconderijo do Pedalzera. Glaucia e Fred comparecem no protesto e se pronunciam; Glaucia alega que o CEC vai ter mudanças, que as atividades físicas continuarão, mas o foco é a estética. Manifestantes querem o CEC do jeito que está, aberto para as crianças e destinado ao esporte, totalmente de graça. Na casa de Julieta, os jovens comemoram o ato da manifestação e ficam felizes por estarem unidos por uma causa. Leandro é descartado como admirador secreto e Branca explica para Clara que precisa se aproximar de Fausto para conseguir a letra dele. Téo é convidado para jantar na casa de Bernardo. Chilique e Fê Dengosa dormem na rua; um policial os aborda e os leva com ele.



Quinta – Lívia, Karen e Ellen preparam um brechó para ajudar Telma com as dívidas. Nando é colocado de castigo por ir na manifestação. Hélio recebe ligação da prefeitura e é notificado que o projeto de Glaucia no CEC foi embargado. Leandro oferece dobrar o salário de Bassânio e dar bolsa de estudo se ele continuar como cuidador e sair do Armazém. Branca seduz Fausto mostrando um falso gosto por teatro. Glaucia descobre que o projeto do centro estético foi embargado graças ao abaixo assinado dos moradores. Em conversa com Fred e Glaucia, Vitor sugere que eles desviem dinheiro da empresa para eles, já que os dois estão em uma situação complicada. Bassânio decide encerrar a carreira no Armazém. Fausto afirma a Branca que ela é muito interessante.



Sexta – Vera está contente com o desempenho de Laura no Monter Mercado e se sensibiliza com a história de vida dela. Vera conta para Laura que Mariana roubou Romeu quando era criança e que ela é ex-presidiária. Depois de descobrir que Mariana é ex-presidiária, Laura vai até a sorveteria e retira os filhos de perto de Mariana. Amanda vê uma foto de Téo com a família Monteiro nas redes sociais e fica chateada, achando que Téo vai começar a ser igual a eles. Em conversa com Mauro, Laura pede para Mauro afastar os filhos de Mariana. Mini avisa Fred que as crianças não apareceram para treinar no CEC e abre o jogo, alertando que elas querem o Hélio de volta como treinador. Karen e Lívia voltam para casa com um bom dinheiro para Telma pagar as contas. Glaucia diz para Vitor que ela vai pegar dinheiro da Monter Holding.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Pastor Lívio escuta José Inocêncio repreender Bento por querer vender suas terras e apostar na política. Augusto teme a decisão de José Inocêncio de bancar a campanha política de Bento em troca da fazenda do filho. Bento nota o clima entre Augusto e Buba. Norberto se prontifica a apoiar a candidatura de Bento. Mariana flagra João Pedro com Sandra. Bento avisa a Augusto que vende suas terras se o pai desistir de financiar sua campanha. Sandra deixa claro a Eliana que não gosta de Mariana. Egídio pede a Sandra para não chamá-lo de pai.



Terça – Rachid e Eliana defendem Sandra das ameaças de Egídio. Inácia presume que Mariana não gostará do convite que José Inocêncio fez a Teca para acompanhá-lo até Ilhéus. Dona Patroa decide deixar Egídio, e Sandra comemora. Sandra revela a Eliana que talvez esteja grávida de João Pedro. Eliana se sente ferida ao ver Ritinha com Damião. Damião procura Eliana. Rachid convida Dona Patroa para dançar.



Quarta – João Pedro demonstra seu receio para Sandra, ao ver Dona Patroa dançando com Rachid. Norberto avisa a Damião que Ritinha foi para casa. José Inocêncio pede a Bento para avisar a Lu que a professora está autorizada a dar aula para os adultos. Dona Patroa busca conforto nos braços do Pastor Lívio. Rachid escuta Dona Patroa dizer a Sandra que seu nome é Iolanda Fernandez de Brito. João Pedro pede ao pai para deixá-lo vingar a morte de Venâncio. Joana convida Egídio para visitar sua casa apenas quando Tião estiver presente. Dona Patroa diz a Sandra que tem certeza de que Egídio matou Venâncio. Sandra diz à mãe que é possível que esteja grávida de João Pedro.



Quinta – Dona Patroa teme a possível gravidez de Sandra. Augusto diz a Buba para aceitar o fato de que ele gosta da psicóloga. Buba decide voltar para o Rio. Bento pressiona Kika a ajudar Augusto. Mariana demonstra querer ser amiga de Buba. José Inocêncio avisa a Buba que Augusto irá com ela para o Rio. Rachid se nega a dar a carta escrita pela mulher para Maria Santa ao Pastor Lívio. Egídio se prontifica a investir na campanha de Bento. Deocleciano conta a José Inocêncio que Zinha viu Bento conversando com Egídio na venda de Norberto. José Inocêncio faz perguntas a Teca sobre Buba. Buba apresenta Augusto para suas amigas. Bento aceita as condições do pai para receber financiamento de sua campanha política. Egídio intenciona prejudicar Dona Patroa.



Sexta – Joana nega para Tião que Egídio esteja lhe assediando, mas deixa o marido desconfiado. Egídio tem um pesadelo. Tião avisa a Joana que eles vão embora. Mariana não gosta do apoio de José Inocêncio à campanha de Bento. Egídio cobra de Tião o dinheiro da alimentação e da moradia, para impedir que o funcionário vá embora. Joana decide trabalhar na roça com Tião para pagar a dívida do casal com Egídio. Buba e Augusto ficam juntos. Augusto conhece Neno e Pitoco. José Inocêncio avisa ao Pastor Lívio que ele terá de ajudar Bento a se eleger. Sandra avisa a Dona Patroa que a mãe tem direitos a uma parte dos bens de Egídio. Deocleciano desconfia da conversa que João Pedro tem com Damião, e aconselha o afilhado a aguardar a decisão de José Inocêncio a respeito da morte de Venâncio. Augusto encontra uma foto antiga de Buba.



Sábado – Buba conta a Augusto sobre a falta de apoio da família. Augusto pede a Buba para deixá-lo cuidar da psicóloga. Neno e Pitoco pensam na possibilidade de ir atrás de Teca. Dona Patroa conta a Pastor Lívio sobre a gravidez de Sandra. Deocleciano compartilha com José Inocêncio sua preocupação com a pressa de João Pedro em querer vingar a morte do irmão. Pastor Lívio aconselha Sandra a contar para João Pedro sobre a gravidez. José Inocêncio avisa a Damião que o funcionário trabalhará diretamente com ele. Sandra comunica a João Pedro que está esperando um filho seu.

