Confira os resumos das novelas da semana (06/07 a 11/07)

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A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Malungo agradece as informações recebidas de Jorge. Diógenes e Marta confrontam Virgínia diante das acusações de Lúcia/Alika. Onildo afirma a Fátima que Miguel e Salma têm o direito de saber a verdade sobre seu estado de saúde.



Fátima engana Salma, a fim de continuar manipulando a filha. José se preocupa quando Alika diz que contará a Omar sobre seu envolvimento com Tonho. Dumi sugere que Kênia disfarce seu descontentamento com Jendal.



Dumi comenta seu plano de furtar as joias do rei com Akin e Ladisa. Bartô divide com Miguel a ideia de construir um santuário para sua mãe em Barro Preto. Diógenes e Mirinho questionam Sebastião sobre seu apoio ao crime de Virgínia. Alika revela a Tonho que Omar está chegando ao Brasil.



Terça - Alika confessa a Tonho que Omar deseja se casar com ela. O Bispo indaga Viriato sobre suas atitudes recentes. Mirinho provoca Sebastião. Marta pune Virgínia, que se revolta ainda mais contra Lúcia/Alika. Kênia comenta com Chinua sobre o interesse de Jendal por Binta. Graça e Mirinho zombam de Ana Maria por esperar o pedido oficial de namoro de Manoel. Alika descobre que Nilo Peçanha está morto, e Onildo a apoia.



Onildo declara seu interesse romântico por Niara. Tonho se aconselha com Dona Menina. Kênia confidencia a Chinua que seguiu a sugestão de Dumi para se livrar da perseguição de Jendal. Dumi, Akin e Ladisa encontram a urna com as joias de Jendal.



Quarta - Dumi, Akin e Ladisa são perseguidos por Pascoal e a guarda real, mas conseguem fugir. Pascoal encontra a chave do esconderijo que Ladisa deixou cair durante a fuga. Akin, Dumi e Ladisa se desesperam ao dar falta da chave. Dumi teme que Jendal descubra a proteção de Kênia aos rebeldes.



Lúcia/Alika aceita um grande pedido para o ateliê. Pascoal acusa Kênia de tê-lo distraído para proteger Dumi e os saqueadores, e Jendal afirma que punirá a filha. Mirinho comenta com Manoel que Ana Maria está esperando seu pedido oficial de namoro. Maria Helena se surpreende ao descobrir que Dôra conhece Jacinta. Virgínia anuncia que fará greve de fome. Jendal prende Kênia em uma cela.



Quinta - Dumi, Akin e Ladisa são perseguidos por Pascoal e a guarda real, mas conseguem fugir. Pascoal encontra a chave do esconderijo que Ladisa deixou cair durante a fuga. Akin, Dumi e Ladisa se desesperam ao dar falta da chave. Dumi teme que Jendal descubra a proteção de Kênia aos rebeldes. Lúcia/Alika aceita um grande pedido para o ateliê, e Teresa se preocupa.



Pascoal acusa Kênia de tê-lo distraído para proteger Dumi e os saqueadores, e Jendal afirma que punirá a filha. Mirinho

comenta com Manoel que Ana Maria está esperando seu pedido oficial de namoro. Maria Helena se surpreende ao descobrir que Dôra conhece Jacinta. Virgínia anuncia que fará greve de fome. Jendal prende Kênia em uma cela.



Sexta - Chinua revela a Dumi que Kênia foi encarcerada a mando de Jendal, e Akin conclui que a princesa realmente se rebelou contra o pai. Alika afirma a Tonho que tem uma dívida de gratidão com Omar. Ana Maria se propõe a trabalhar como voluntária na escola ao lado de Vera/Niara, e Casemiro sente orgulho da filha. Mirinho provoca Manoel diante de Casemiro.



Diógenes desconfia da greve de fome de Virgínia. Dôra revela sua história para Maria Helena. Virgínia foge de seu castigo e procura Graça. Viriato conta a Belmira que foi Virgínia quem o denunciou para o bispo. Dumi tenta libertar Kênia, e é surpreendido por Pascoal.



Sábado - Dumi consegue fugir, e Kênia humilha Pascoal. José presenteia Teresa e Alika com uma máquina de costura para o ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre o motivo de Diógenes tê-la punido. Belmira revela a Diógenes a atitude de Virgínia contra Viriato.



Diógenes resgata Virgínia na casa de Graça e avisa à filha que ela será punida com rigor. Malungo se aproxima do porto de Recife. Mirinho sofre um pequeno acidente e Onildo avisa que o rapaz não poderá dançar na festa de São Pedro.



Diógenes anuncia que Virgínia deverá ajudar o padre Viriato com os trabalhos da igreja. Pascoal encontra Ladisa. Jendal liberta Kênia para despistar suas pretendentes a noiva, mas ameaça a filha.

Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Agrado, Eduarda e Leandro decidem retomar a parceria musical. Todos chegam para o festival de sucos no Zuzanete, sem saber que Osmar se esconde na cozinha a mando de Zilá. Talita chega ao bar de Zuzu e Janete.



Osmar sabota apenas um tipo de suco feito por Janete e Zuzu, e Zilá e Ronei se irritam. Todos começam a apresentar sintomas após tomarem o suco sabotado. Zeca estranha o comportamento de todos, mas Talita garante que é um sucesso. Alaorzinho e Janete ficam juntos. Agrado declara seu amor por João Raul.

Terça - João Raul percebe o estado alterado de Agrado, e cuida da moça. Tino agradece a noite passada com Esteban. Malvino e Laurinha percebem que passaram a noite lado a lado, e confessam seu amor. Leandro e Eduarda finalmente ficam juntos.



Agrado lembra de ter beijado João Raul e se surpreende. Talita elogia o Zuzanete em suas redes, e Ronei e Zilá ficam

indignados com o fracasso de seu plano. Eva convida Vânia para sair. João Raul e Agrado contam de seu beijo para Luan e Eduarda, respectivamente. Ronei pede ajuda a Naiane para convencer João Raul a embarcar no cruzeiro. João Raul e Agrado concordam em fazer o cruzeiro, para surpresa de todos.



Quarta - Janete e Alaorzinho comemoram seu amor. Naiane se irrita com a harmonia entre Eduarda, Leandro, João Raul e Agrado. Ronei combina os últimos acordos para o cruzeiro Paixão em Alto Mar.



Naiane pede desculpas a Alaor por tê-lo expulsado da mansão, e agradece o apoio que recebe de Gael. Rosalva e Leocádia não aceitam os desaforos de Zilá, e Amélie se irrita com a patroa. Naiane pede para viajar com Gael para a fazenda. Janete decide comparecer ao jantar organizado por Zilá no Grupo Alaor para receber Talita.



Quinta - Zilá se revolta contra Janete e Alaorzinho. Cinara tenta acalmar Zilá. Tino e Esteban trocam elogios. Talita tem uma crise de alergia durante o jantar servido por Zilá, e Alaor a leva ao hospital. Ronei repreende Zilá por sua obsessão com Janete.



Laurinha passa mal, e Esteban desconfia. Naiane e Gael se aproximam na fazenda, mas o rapaz adoece e frustra os planos da moça. João Raul e Agrado confessam a Walmir e Eduarda que ainda ficam mexidos um pelo outro. Naiane jura vingança contra Ronei ao ver o outdoor anunciando João Raul e Agrado juntos no cruzeiro.



Sexta - Naiane se sente excluída com a condução de Ronei sobre a divulgação do cruzeiro. Ronei anuncia que João Raul fará a abertura do show de Agrado e Eduarda. Nora aconselha João Raul sobre Agrado. Zilá negocia a recontratação de Rosalva e Leocádia. João Raul faz uma nova tatuagem, e Walmir acredita que é uma homenagem a Agrado.



Cinara indica um chá para Naiane sabotar a dupla Agrado e Eduarda durante o cruzeiro. João Raul, Agrado, Eduarda e Naiane se preparam para embarcar no cruzeiro.



Sábado - João Raul e Agrado cruzam seus olhares. Leandro é assediado por fãs, e Eduarda provoca o namorado. Gael leva Patricinha para o navio para fazer companhia para Naiane, e acaba preso na embarcação. Naiane sabota as malas de Agrado e Eduarda.



Tino come um bombom adulterado e tem uma crise alérgica. Agrado estranha o sumiço de suas malas, e Bará suspeita. Naiane se irrita ao perceber que sua armação contra Agrado e Eduarda fracassou. João Raul canta em homenagem a Agrado.

Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Há uma passagem de tempo. Bruna e Pedro chegam de viagem casados. Adriana consegue sua liberdade condicional e promete fazer justiça. Otoniel e Elisa se preocupam com o desejo de Adriana. André registra a falta de entusiasmo de Pedro com seu casamento. Rafael festeja sua sociedade com César na clínica. Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana.



André aconselha Ademir a procurar Pedro. Carmita fica chocada ao saber por Bruna que a filha e Pedro irão morar com ela. Pilar exige que Fernando trabalhe em troca de moradia e ele se oferece para integrar a equipe da clínica de Rafael. Tiago fica abalado ao saber do casamento de Bruna. Adriana se depara com Pilar ao visitar o túmulo de Arthur.



Terça - Pilar confronta Adriana. Bruna discute com Carmita. Bia deixa claro a César que não gosta de Pilar. Brigitte reclama de Pilar para Tilde. Fábia diz a Dora que Ulisses mudou muito depois que ganhou a herança de Arthur. Patrick se oferece para ser par de Fábia na dança. Dora reconhece Otoniel ao vê-lo na academia. Ulisses perde dinheiro no jogo. Bruna pede emprego para



Tiago na joalheria. Adriana revela a Maurício o motivo de ter se distanciado de Pedro. Rafael contrata Fernando. Adriana se voluntaria para ajudar pessoas desabrigadas.



Pedro procura Ademir para dizer que ainda tem esperanças de que o pai se torne uma pessoa melhor. Pilar e seu motorista sofrem um assalto e são obrigados a sair do carro. Adriana e Pedro se encontram no abrigo como voluntários.



Quarta - Adriana e Pedro conversam sobre o passado. Pedro avisa a Adriana que ainda não desistiu de descobrir quem matou Arthur. Ulisses anuncia a Pilar que seu motorista morreu após o assalto. Maurício incentiva Adriana a contar a Pedro o motivo de ter se afastado do advogado.



O primo do motorista ameaça contar sobre os pedidos criminosos de Pilar, caso ela não lhe dê uma recompensa. Pedro esquece o celular em casa e Bruna leva o aparelho para o marido no abrigo. Ulisses ganha dinheiro no jogo e Lyris, que trabalha como garçonete no cassino, o aconselha a parar de jogar. Adriana fica abalada ao descobrir que Pedro se casou com Bruna.



Quinta - Adriana se decepciona com Pedro. Tom é hostil com Adriana e a expulsa de sua casa quando a encontra conversando com Elenice. Cléber lembra Adriana sobre as obrigações de sua liberdade condicional.



Ulisses fica com ciúme ao ver Patrick com Fábia. Lyris agradece a Nicolau por não tê-la abandonado. Otoniel encontra um livro na mochila de Maurício e questiona o neto. Adriana lamenta ao ser comunicada pela atendente da clínica que sua entrevista foi cancelada pelo fato de ela ser uma

ex-detenta.

Sexta - Adriana conta a Elisa sobre a humilhação a que foi submetida na clínica. Pedro diz a Bruna que o relógio que ela

encontrou é raro. Adriana defende Maurício das atitudes de Otoniel. Pilar ameaça a família de Adriana.



Gilda informa a Bruna que o relógio que encontrou é falsificado. Carmita se envolve com um homem misterioso. Nancy escuta Silvana relatar a morte de Arthur para Laurentino, sem poder se expressar. Nancy reencontra Lyris. Bruna avisa a Carmita que o relógio é falso. Pedro procura Adriana e percebe que ela já sabe de seu casamento com Bruna.



Sábado - Pedro tenta se explicar para Adriana e deixa escapar que não é feliz. Camilo reage com frieza ao conhecer Lyris e Nancy comenta que o rapaz nunca a perdoou pela morte do pai. Adriana decide comparecer à palestra de Ademir.



Pedro fica confuso quando Cléber pergunta se ele teria coragem de terminar seu casamento para ficar com Adriana. Otoniel se nega a conversar com Brigitte e sente falta de Francesca. Fábia explica a Dora o motivo que a fez sair da aula de dança. Pedro sonda



André sobre Dora. Otoniel avisa a Rosa que a família terá que deixar a casa da amiga. Ulisses pede ajuda a Carolina e Felipe para se reconciliar com Fábia. Adriana chega ao evento de Ademir.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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