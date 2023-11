Confira os resumos das novelas da semana (06/11 até 11/11)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Renée conta para Vic sobre Wagner. Wanda vê Carol e Ulisses juntos. Taís conta para Lara sobre o encontro com Silas. Helena ameaça Jonas para afastá-lo de Adriana. Tony se reconcilia com Renée e Vic. Edu tenta se entender com Érica. Helena reclama de Adriana para Sérgio. Adriana decide reatar com Jonas. Sérgio avisa a Giovanni que Helena pode atrapalhar seu namoro com Ísis. Roberto se declara para Lara.



Terça – Lara não acredita na declaração de Roberto. Helena reclama da ideia de Cris querer usar Taís como modelo da Helàne. Jonas alerta Ísis para não confiar em Sérgio. Edu se aconselha com Yeda. Cris usa Tony para intrigar Giovanni contra Ísis. Mário se entristece ao saber que seus novos casos eram falsos. Carol convence Lígia a deixar que ela fale com Natália. Mário e Evilário conversam. Helena e Ísis discutem. Sérgio se assusta ao ver Míriam em sua casa.

Quarta – Helena estranha a reação de Sérgio, que tenta disfarçar. Adriana e Jonas combinam de sair juntos. Míriam faz ameaças a Sérgio. Giovanni descobre que Jonas e Adriana estão juntos. Edu pede para Mário ajudá-lo a reatar com Érica. Jonas revela a Helena sobre seu namoro com Adriana. Carol se preocupa com a ausência de Wanda na universidade. Taís consola Helena. Cris é dissimulada ao falar com Giovanni sobre sua relação com Tony. Mário se encontra com Érica e tenta se declarar para ela.

Quinta – Mário se atrapalha e convence Érica a voltar com Edu. Taís conta a Pedro que será embaixadora da Helàne. Ísis discute com Giovanni por ele defender Helena. Cris explica seu próximo plano para Tony. Renée ouve Edu e Tony falando sobre um acordo e os questiona. Cris se oferece para ajudar Roberto a conquistar sua mãe. Mário encontra a câmera na sala de Lara. Pedro se enfurece com os comentários de Natália. Miriam continua a chantagear Sérgio. Wanda faz uma exigência para Carol e Ulisses.

Sexta – Carol e Ulisses tentam conversar com Wanda. Sérgio se desespera com as exigências de Míriam e aciona Fagundes. Natália se emociona com a visita das amigas. Mário encontra um compartimento secreto no closet de Átila. Taís estranha quando Carol faz insinuações sobre Pedro. Giovanni afirma a Ísis que não deixará o romance de seu pai e da mãe da menina atrapalhar a vida dos dois. Jonas avisa a Helena que entrará com o pedido de divórcio.

Sábado – Helena tem um surto ao receber o comunicado de Jonas. Roberto aparece com seu novo visual e Lara fica admirada. Jonas tem uma conversa séria com Giovanni. Helena garante a Sérgio que não se divorciará de Jonas. Míriam sugere que Helena atrase o processo de divórcio. Aramis estranha a hostilidade entre Edu e Tony. Carol descobre que Wanda mentiu sobre o estatuto da universidade. Helena pede para Roberto ser seu advogado no processo de divórcio.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Barreto questiona Heitor sobre Pascoal. Cecília cuida de Cata Ouro. Olívia pede para Miguel se afastar de Preciosa. Começa o Rainha da Fuzuê, e Alícia inicia sua performance. Domingos desafia Gláucia. Merreca chega para assistir à apresentação de Soraya, e Francisco fica irritado. Cecília enfrenta Pascoal. Valentina reclama de Alícia, e Cláudio se preocupa. Luna vai ao encontro de Miguel. Maria Navalha tenta aconselhar Merreca. Preciosa se prepara para ir à Fuzuê. Olívia vê Miguel e Luna juntos. Nero elogia os filhos ao final do evento na Fuzuê. Maria Navalha ajuda Merreca. Barreto tenta acalmar Cecília. Preciosa e Fiel chegam na Fuzuê infiltrados na equipe de obras.



Terça – Luna pede para Jefinho não contar a ninguém que vai ficar na Fuzuê. Olívia pede perdão a Miguel. Alícia conversa com Valentina. Conceição conta para Nero sobre Olívia. Luna pede para Cláudio apoiar Miguel. Preciosa e Fiel cavam no antigo depósito da Fuzuê. Todos se preocupam ao ver Merreca trabalhando no Quintal Carioca. Domingos incentiva a carreira de Jefinho. Nero consola Miguel. Gilmar vai com Luna até o antigo depósito da Fuzuê, e Preciosa se esconde com Fiel. Bernardo conta para Heitor que viu Pascoal com Preciosa. Luna encontra Preciosa.



Quarta – Preciosa fica presa no buraco e pede ajuda a Luna. Miguel se incomoda com os comentários de Francisco. Conceição conta para Rui sobre Olívia. Luna e Preciosa caem num buraco. Miguel tenta falar com Luna. Fiel não consegue encontrar Preciosa e liga para Heitor. Preciosa perde as chaves de lua e sol. Bianca sugere que Vitor fale com Francisco sobre sua desconfiança com Rui. Francisco conversa com Olívia. Rui e Miguel brigam. Bebel consegue se comunicar com Nero. Luna tira a caderneta da Dama de Ouro de Preciosa. Barreto sugere que Cecília denuncie Pascoal. Um antigo amigo procura Pascoal na cadeia. Luna enfrenta Preciosa.



Quinta – Preciosa e Luna discutem. Pascoal oferece propina para o chefe de polícia. Nero tem uma ideia para salvar Bebel. Olívia se recusa a falar sobre Rui com Miguel. Domingos sugere que Bartô, Caíto e Soraya ajudem a divulgar o Beco do Gambá na festa de Gláucia. Preciosa e Luna brigam pela caderneta da Dama de Ouro. Francisco vê Soraya e Merreca juntos. Luna e Preciosa encontram uma saída do túnel. Luna mostra a caderneta da Dama de Ouro para Maria Navalha. Cecília decide denunciar Pascoal. Domingos alerta Jefinho sobre Tonico. Heitor faz cobranças a Preciosa. Olívia vai para a casa de Nero. Maria Navalha decide ir à Fuzuê.



Sexta – Miguel avisa a Conceição que Olívia pode estar envolvida no roubo das chaves de lua e sol. Heitor tira satisfação com Preciosa sobre Pascoal. Barreto é afastado do caso de Pascoal. Bebel pensa em Preciosa. Domingos tenta convencer Jefinho a não pressionar Luna. Miguel tira satisfações com Preciosa pela invasão à Fuzuê. Pascoal tenta intimidar Cecília. Luna e Jefinho são abordados por fãs. Miguel e Preciosa se enfrentam. Nero procura por Bebel na clínica. Pascoal procura Merreca. Miguel exige conversar com Maria Navalha. Preciosa faz ameaças contra Luna.



Sábado – Preciosa afirma a Heitor que não deixará ninguém pegar o seu tesouro. Miguel tenta convencer Maria Navalha a confiar nele. Nero conversa com Bebel. Pascoal manda Merreca cobrar dinheiro dos moradores e comerciantes. Domingos enfrenta Gláucia. Luna sai com Jefinho, e Miguel fica incomodado. Soraya provoca Francisco. Preciosa e Heitor chegam à saída do túnel que leva à Fuzuê. Miguel, Cláudio e Maria Navalha entram no túnel pela Fuzuê. Nero se esconde no quarto de Bebel. Tonico oferece um contrato para Luna e Jefinho assinarem. Otávio Augusto pede ajuda a Rejane. Luna e Jefinho iniciam a gravação no estúdio. Miguel declara seu amor por Luna para Maria Navalha. Pascoal surpreende Preciosa e Heitor próximo à saída do túnel.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Na noite gastronômica do Armazém, Lívia e Alex sentam na mesma mesa de Julieta, Patrick, Téo e Sofia. Vera conta a Romeu e Bernardo que passou o dia no Monter Mercado, mas Romeu desmente, falando que a viu entrando em um prédio desconhecido. Bassânio atende a mesa de Pórcia e Vitor anuncia que namora Pórcia. Simão esbarra com Vitor no restaurante e diz que as criptomoedas são o novo investimento do momento e que os lucros são exorbitantes, mas que tem alto risco. Vitor transfere uma alta quantidade para Simão. Leandro explica a Romeu que desafiou Hélio para uma partida de xadrez. Bernardo desabafa com Vera e afirma que a esposa não compartilha mais as coisas com ele. Bernardo pergunta se tem algo diferente acontecendo na vida dela.



Terça – Glaucia faz um escândalo em busca de Simão, alertando a todos que ele é golpista. Mariana diz para Glaucia que Simão não é golpista. Leandro liga para Glaucia e ela explica que Simão deu um golpe e que os Campos estão por trás. Mariana tenta ligar para Simão, mas ele não atende. O Bandido Pé de Cabra, conhecido por invadir casas com um pé de cabra, chega em Castanheiras. Daniel pede para Mariana se afastar de Simão. Vitor revela à família que fez um investimento alto com Simão. Hélio diz que Vitor foi ingênuo. Bassânio comenta com Daniel que deseja sair do bairro por conta da sua paixão não correspondida à Pórcia.



Quarta – Mariana e Julieta vão embora da casa de Clara e Hélio, todos choram de emoção. Domitila visita Daniel e ele acaba sendo verdadeiro, revelando que sente algo forte por Mariana. Domitila agradece pela sinceridade e se afasta. Mariana e Julieta chegam na casa nova e Julieta fica desanimada. Mariana evita Daniel com vergonha do beijo, mas Daniel diz que não consegue parar de pensar neles juntos. Simão deixa uma carta por baixo da porta de Mariana. Vitor fala para Mariana que Simão roubou todo o dinheiro dele e pede ajuda para recuperar. Julieta também aparece no Armazém e entrega a carta de Simão à mãe. Bassânio deixa cair um papel de “Procurado pela Polícia”. Pórcia encontra e fica indignada.



Quinta – Hélio comenta com Clara que a casa da vizinha foi roubada. Glaucia confessa a Leandro que deseja cuidar da modernização do CEC, mas Leandro indica que confia mais em Vera. O Lado Torre desafia o Lado Vila para uma competição pré-seleção do campeonato de basquete. Invadindo outra casa, o rosto do Bandido Pé de Cabra é revelado.



Sexta – Glaucia escuta Vera falando ao telefone e considera uma suposta traição ao Bernardo. Clara e Vitor notam, através das câmeras de segurança da casa, imagens de Bassânio invadindo a residência da vizinha. Eles entendem que Bassânio é o Bandido Pé de Cabra. Glaucia relata a Bernardo tomar cuidado com o que Vera faz quando ele não está por perto. Julieta conversa com Lívia, que chora desesperada no banheiro. Bernardo vai até o Monter Mercado e não encontra Vera. Vitor mostra as imagens de Bassânio invadindo uma residência para Mariana, Amanda e Daniel.



TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Agatha decide pagar Emmy pelas provas contra Irene. Enzo conta a Berenice que Tadeu desviou dinheiro da cooperativa, e sugere que o casal aplique um golpe. Emmy escuta Irene combinando um encontro com Vinícius, e conta para Agatha. Agatha pede a Hélio que espere mais um pouco para contar a verdade a Petra. Jurecê tem uma visão de Aline grávida. Jussara fica cismada quando Aline passe mal. Luigi consegue reaver os dólares de Anely com Emmy, antes de a mãe fugir da cidade. Com a ajuda de Agatha, Antônio flagra Irene com Vinícius na cama de um motel.



Terça – Antônio humilha Irene e ameaça Vinícius. Agatha humilha Irene. Luigi devolve os dólares de Anely que Emmy roubou. Irene pede ajuda a Luigi. Jurecê comenta com Caio que acontecerá uma coisa boa na vida de Aline. Vinícius consegue fugir de Antônio, no momento em que o produtor rural é pego pela polícia. Hélio percebe que Agatha não é vítima e se nega a continuar fazendo parte do plano da mãe. Silvério tenta convencer Antônio a não agir com violência. Jonatas não aceita fazer o tratamento de fisioterapia. Antônio reúne Ramiro e os outros capangas para irem atrás de Vinícius na mata. Caio pede ajuda a Marino para impedir Antônio de matar Vinícius. Antônio atira em Vinícius.



Quarta – Antônio manda os capangas jogarem Vinícius no rio. Antônio debocha dos policiais e diz que estava caçando javali. Luigi salva Angelina do ataque de Irene. Nina comenta com Anely que achou estranha a intimidade entre Hélio e Agatha. Irene e Antônio discutem dentro de casa. Luigi, Caio e Ademir tentam acalmar Irene e Antônio. Anely escuta uma conversa entre Hélio e Agatha e descobre o parentesco entre os dois. Jurecê encontra Vinícius na margem do rio e o leva para a aldeia. Irene declara guerra a Antônio.



Quinta – Raoni avisa a Juracê que a polícia está à procura de Vinícius. Jonatas diz a Jussara que a vida não tem mais sentido para ele. Irene avisa a Antônio que não dará o divórcio ao marido. Caio socorre Aline, que desmaia dentro do trator em movimento. Anely conta a Luigi que Hélio é filho de Agatha e que desconfia de que o engenheiro planeje dar o golpe em Petra. Enzo alerta Tadeu para a possibilidade de descobrirem sobre os desfalques na cooperativa. Agatha aceita o pedido de casamento de Antônio durante um jantar a dois, sob os olhares dos clientes do restaurante. Lucinda leva Aline ao hospital e ela descobre que está grávida.



Sexta – Aline fica preocupada com a notícia da gravidez e pede a Lucinda que não conte a Caio. Kaluanã, irmão de Raoni, consegue retirar a bala do corpo de Vinícius e avisa a Jurecê que o geólogo irá sobreviver. Hélio consegue convencer Luigi e Anely de que não é filho de Agatha. Anely teme que Agatha faça mal a Luigi. Kelvin ouve Ramiro se recusar a matar Agatha e confirmar para Irene que Vinícius foi morto por Antônio. Petra decide voltar para casa. Irene não aceita a proposta de partilha de bens para o divórcio apresentada por Silvério. Iraê diz ao pai que Vinícius perdeu a memória. Antônio promove um jantar especial em sua casa para apresentar Agatha como sua futura esposa e Irene fica furiosa.



Sábado – Luigi ampara Irene. Iraê impede Caio de entrar na aldeia. Caio fica chocado ao saber por Flor que foi Agatha quem levou Antônio para flagrar Irene com Vinícius. Petra surpreende a todos da família ao chegar repentinamente e dizer que voltou para ajudar Irene. Marino consegue obter o arquivamento da sindicância preliminar e garante seu cargo como delegado de Nova Primavera. Jurecê mostra Vinícius a Caio e diz que o geólogo sobreviveu, mas perdeu a memória.



