Confira os resumos das novelas da semana (07/04 até 12/04)

Garota do Momento

Globo – 18h25

Segunda - Ronaldo se sente humilhado por Bia. Marlene termina o relacionamento com Raimundo. Ulisses diz a Glorinha que deve ficar com Iolanda. Beatriz conforta Glorinha. Beto se desespera. Maristela e Zélia afirmam que Bia não pode contar o que fez para Juliano. Jacira pensa em se aproximar de Sérgio. Juliano flagra Maristela com Basílio. Durante o jantar de noivado de Bia e Beto, Ronaldo anuncia que é com ele que ela deve se casar.



Terça - Maristela se irrita com Ronaldo. Bia confessa a Juliano que dormiu com Ronaldo. Beto se desespera. Beatriz descobre que Carmem passou mal. Celeste termina sua amizade com Bia. Beto vai ao encontro de Beatriz. Maristela desconfia de Basílio. Jacira beija Sérgio. Maristela descobre a conta bancária que Juliano abriu em nome de Clarice. Clarice conta a Teresa que teve mais memórias. Maristela informa a Juliano que retomará a presidência da Perfumaria Carioca.



Quarta - Maristela ameaça Juliano. Zélia se surpreende com a notícia do rebaixamento de Juliano na empresa. Basílio descobre que Maristela roubou o dossiê contra Juliano. Sérgio pede Jacira em namoro. Raimundo, Ronaldo e Beto se apoiam em suas decepções amorosas. Tavinho convida Lígia para sair. Zélia se aproxima de Juliano e oferece aliança com ele. Érico garante que vencerá a infecção de Carlito. Zélia e Juliano trocam os medicamentos de Maristela. Beto decide procurar o colar roubado por Bia na mansão dos Alencar.



Quinta - Beto vasculha a mansão atrás do colar de joias. Basílio procura o colar na empresa. Maristela sente os efeitos do remédio dado por Zélia. Teresa questiona Lígia sobre seus sentimentos por Raimundo. Raimundo garante a Alfredo que se vingará de Lígia. O colar de joias acaba nas mãos de Coralina. Bia é hostilizada pelos amigos no boliche. Iolanda conversa com Glorinha. Beto e Basílio encontram as pinturas de Clarice escondidas por Juliano.



Sexta - Beto e Basílio comemoram sua descoberta. Glorinha se muda para seu salão. Tavinho convida Lígia para ser a garota-propaganda de sua marca. Beatriz consegue autorização para aguardar seu julgamento em Petrópolis. Clarice tem uma nova lembrança e começa a desenhar. Ana Maria visita Carlito. Alfredo convida Verônica Queen para uma apresentação na TV. Beto mostra as pinturas encontradas para Clarice. Maristela esquece um importante compromisso. Tavinho desiste de fazer sua campanha com Raimundo.



Sábado - Carmem acolhe Beatriz. Tavinho avisa a Lígia que ela estreará na TV como garota-propaganda. A apresentação de Verônica Queen é um sucesso, mas Carlito desdenha do pai. Raimundo sabota a apresentação de Lígia. Lígia e Raimundo se beijam. Clarice pede que Beto a leve até Petrópolis para conversar com Beatriz.



Volta por Cima

Globo – 19h40

Segunda - Jô tenta tranquilizar Osmar. Violeta discorda das orientações de seu advogado. Edson revela a Nando que ajudou Jão a comprar a casa que irá morar com Madalena. Osmar conta para Tati o que descobriu sobre Violeta. Cacá estranha o comportamento de Violeta diante de Juninho. Osmar não consegue se aproximar de Violeta e decide dormir na casa de Doralice. Yuki e Silvia armam uma festa para juntar Gigi e Bernardo. Violeta se surpreende com os questionamentos de Osmar. Marco faz uma proposta para Violeta recuperar o controle sobre os negócios. Cacá surpreende Madalena.



Terça - Chico ajuda Madalena. Violeta recusa a proposta de Marco. Gigi prepara uma surpresa para Rodolfo e Belisa. Cacá discute com Chico. Madalena conta sobre o encontro com Cacá para Jão. Gigi e Bernardo se aproximam em um karaokê. Osmar se apavora ao saber que Violeta esteve com Marco. Matias marca uma reunião com Silvia e Yuki e Roxelle percebem um entrosamento entre os dois. Rodolfo e Belisa ficam juntos. Caçapa conta para Gerson que foi Osmar quem o denunciou para a polícia. Nando destrata Silvia e Miranda. Joyce e Sebastian se envolvem. Jô estranha o comportamento de Cacá. Gerson surpreende Roxelle. Madalena recebe uma encomenda que a deixa apavorada.



Quarta - Jão e Madalena acreditam que a encomenda tenha vindo de Cacá. Roxelle avisa a Neuza que não irá encontrar com ela na lanchonete. Joyce sugere que Madalena fale com Osmar sobre Cacá. Gigi e Neuza se preocupam com Roxelle. Osmar exige que Cacá fique longe de Madalena. Gigi conta para Rodolfo o que Gerson fez com Roxelle. Miranda pede para Rafa conversar com Nando. Gerson obriga Roxelle a ir para casa com ele. Marco arma uma armadilha para Osmar. Jão ganha um presente de casamento de Edson. Gerson proíbe Roxelle de sair de casa.



Quinta - Roxelle briga com Gerson. Sebastian e Gigi contam para Rodolfo o que aconteceu com Roxelle. Jô aconselha Cacá a parar de atacar Madalena. Violeta se assusta ao ver Jô em seu quarto. Gigi é impedido de visitar Roxelle. Roxelle tenta enfrentar Gerson. Tati reclama de não poder ir ao show de Jin. Jayme ganha dinheiro em uma aposta e Tereza fica animada. Yuki sugere que ela e Gigi denunciem Gerson à polícia. Silvia leva Matias para conhecer sua academia. Madalena fala sobre Roxelle com Osmar, que questiona Gerson. Jão procura Cacá.



Sexta - Cacá fica tensa na presença de Jão. Gerson mente para Osmar sobre o paradeiro de Roxelle. Jô afirma a Osmar que existe um traidor na casa dos Castilho. Cacá faz uma revelação que deixa Jão chocado. Edson repreende Rosana por sua implicância com Jão. Violeta inferniza Cacá ao vê-la chegar em casa. Rosana procura Neuza. Jin consegue falar com Tati. Rique leva para votação a sugestão de Osmar para o tema do desfile do Dragão Suburbano e Jão não gosta. Gerson leva Roxelle para o haras. Violeta manda Aquiles seguir Osmar. Osmar cai na armadilha de Marco.



Sábado - Osmar se apavora ao ver Marco. Gerson pega o celular de Roxelle. Aquiles avisa a Violeta sobre Osmar. Marco se surpreende com uma descoberta sobre o ex-marido de Violeta. Belisa pede para Marco perdoar Rodolfo. O jardineiro fala com Ruth sobre a ameaça que ela fez para Rodolfo anos atrás. Gigi comenta com Bernardo que denunciará Gerson à polícia. Alberto conta para Madalena que o estado de saúde de Doralice piorou. Violeta pede a ajuda de Rodolfo para salvar Osmar. Chico recebe uma proposta para sair do Rio de Janeiro. Gerson manda mensagem para Gigi e Neuza fingindo ser Roxelle. Osmar surpreende Violeta.



Beleza Fatal

Band – 20h30

Segunda - Lola ameaça Átila e é confrontada. Gisela se envolve com Javier. Benjamin é coagido e cobrado por um serviço do passado. Gabriel descobre que planejaram matar Nara e rompe com a mãe. Alec constata que Sofia está se relacionando com o policial e a pressiona. A idealizadora da LolaLand é humilhada e toma uma atitude extrema após ser expulsa de casa. Júlia/Sofia salva a vida da empresária.



Terça - Após o ocorrido com Lola, toda a família Argento vai ao hospital. Elvira devolve a mala com dinheiro para Sofia. Com medo do escândalo sobre a internação da nora, Átila pede amparo a Júlia/Sofia. Rog tenta comprar a prova que o incrimina na morte de Rebeca, mas a família Paixão é mais ágil. Carol fica sem chão com a revelação do pai. Tomás vai até a residência de Andréa e encontra Rog no local. Benjamin concorda em aplicar um novo golpe na esposa e ela desperta do coma.



Quarta - Lola acorda sem memória da internação e retorna para a mansão. Carol questiona Andréa sobre o relacionamento da professora de dança com o pai. A família Paixão envia áudio à polícia que acusa Rog no caso Rebeca. Gabriel decide invadir a Casa do Sim. Átila vai à delegacia atrás de Benjamin e os Argento viram alvo de polêmicas na imprensa.



Quinta - Ao sair da delegacia, Átila discute com o filho mais velho dentro do carro. Foragido, Rog pede ajuda a Andréa. Gabriel conta para Gisela sobre a ligação do Dr. Peitão na morte de Rebeca. Lola confessa a Júlia/Sofia que está fingindo amnésia. Tomás e Rog se enfrentam. Gabriel se dirige à casa da dançarina para procurar o cirurgião. Lola surpreende Átila.



Sexta - Benjamin segue até a cabana onde Rog está escondido e os dois discutem sobre o fato de os planos não terem dado certo. Tomás recebe alta depois de levar uma facada. Átila aceita a chantagem de Lola. Gisela busca ajuda da polícia para inocentar o marido. Júlia/Sofia confessa a Gabriel que esteve na Casa do Sim e os dois se desentendem. Elvira vai à mansão fazer uma consulta para a influenciadora. O delegado subornado pela dona da LolaLand chega à residência da família Paixão e Nara toma uma atitude inesperada.



A Caverna Encantada

SBT – 21h05

Segunda - Elisa consegue revalidar na prefeitura as normas que antes não eram válidas, como a proibição de professores namorarem e a possibilidade de alunos fazerem uma prova de bolsa para estudar. Thomas diz a Cristina que o beijo entre eles não foi nada demais e que continuam amigos. Cristina pensa que Thomas não gosta dela. Felipe pede para Norma passar o título de Melhor Aluno para Lavínia. Fafá descobre que sua joia vale milhões e Shirley e Wanda ficam chateadas por terem vendido o colar que pertencia a elas. Senor Abrantes revela ser a criança misteriosa que estava aprontando pelo colégio.



Terça - Senor mostra que já sabia sobre todos os alunos do colégio, mesmo muitos não o conhecendo. Os meninos ficam impressionados com o fato de Senor ter conseguido enganar as pessoas e Felipe fica incomodado com a inteligência e capacidade dele. Pitico, o dogue alemão, come o colar caríssimo de Fafá. Norma pede para Gabriel e Pilar decidirem se vão trabalhar no colégio ou terminar o namoro. Felipe diz às crianças do Pequenotts que Senor é uma ameaça e declara que eles precisam afastar o garoto. Gabriel comenta com Fafá que vai pedir demissão. Goma dá um jeito de sumir com Pitico, depois descobre que o cachorro comeu o colar e desmaia.



Quarta - Felipe fica com ciúmes de Senor e tenta colocar todos contra ele, até mesmo Rui e Lavínia, que acabam se encantando com ele. Cristina assina um contrato para ser cantora de buffet infantil. Goma entrega um colar de balas para Fafá, a fim de deixá-la mais feliz. Senor revela a Felipe que deseja tirá-lo da jogada e mostrar que o valentão não é melhor que ninguém. Felipe cai no chão e finge que Senor o agrediu. Na diretoria, Senor mente e diz que foi ele quem bateu em Felipe, levando um demérito.



Quinta - Norma conta para Felipe que Senor assumiu a culpa pelo impasse. Adorado pelos Luíses, Senor conhece a toca dos meninos. Os membros querem que Senor entre para o grupo, mas André procrastina. Lavínia e Flora ficam maravilhadas por Senor. Querendo exclusividade na amizade com Senor, Lavínia manda Flora ficar longe dele. Norma corrige a prova de Isadora, que obtém aprovação na bolsa. André desabafa com Anna, dizendo que não quer ser amigo de Senor, já que ele é legal demais. Após ser estimulado por Felipe, André provoca Senor e diz que manda nos Luíses. André pede para os amigos não conversarem com Senor.



Sexta - Senor convence, sem esforço, Lavínia a pedir desculpas para Flora e Anna fica impressionada. André pergunta, bravo, para Anna se ela virou amiga de Senor. Anna fica surpresa com esse lado de André. Norma comenta com Elisa que Gabriel e Pilar estão muito apaixonados e pede para ela procurar outros professores para fazer uma entrevista de emprego. Norma chama André e gosta do novo comportamento dele, exigindo que ele tenha mão de ferro com os outros alunos. Felipe pede para Pedro levar Senor até a toca dos Luíses. Mais tarde, Felipe convence André a ir até o esconderijo. André acredita que o melhor amigo, Pedro, seja um traidor.



Vale Tudo

Globo – 21h15

Segunda - Maria de Fátima pede a Raquel que se mantenha afastada de sua vida. Ivan aluga um quarto no apartamento de Rubinho. Maria de Fátima descobre que César fugiu levando seu dinheiro. Ivan questiona o sistema de lançamento das notas da TCA para Luciano. Celina e Eugênio elogiam Helena. Marco Aurélio reclama do jeito de Tiago para Renato. Solange e Sardinha decidem procurar alguém para dividir o aluguel do apartamento. Eunice e Bartolomeu convidam Leila e Bruno para morar com eles. Ivan aconselha Raquel a cuidar mais de si. Bartolomeu aparece de surpresa no trabalho de Ivan. Bernardo expulsa Maria de Fátima e Franklin de seu apartamento. Raquel e Poliana presenciam Maria de Fátima sendo humilhada.



Terça - Maria de Fátima despreza Raquel. Ivan consegue despistar Bartolomeu. Maria de Fátima se sente humilhada por não ter sido escolhida para a campanha da Tomorrow. Solange consola Maria de Fátima e a convida para morar no seu apartamento. Raquel diz a Ivan que voltará para Foz do Iguaçu. Maria de Fátima se interessa por Afonso ao saber que ele é herdeiro do Grupo Almeida Roitman. Helena comenta com Afonso que ainda não consegue voltar a pintar. Ivan recebe o apoio de toda a família depois de contar a verdade sobre seu emprego. Raquel se revolta diante do pedido de Maria de Fátima para fingir que não é sua mãe.



Quarta - Raquel diz a Ivan que vai provar a Maria de Fátima que é possível ganhar a vida honestamente. Afonso reclama do trabalho excessivo de Solange. Raquel aceita morar com Aldeíde e Poliana. Solange diz a Maria Fátima que, para vencer na vida, é preciso estudar. Aldeíde se arrisca para atender ao pedido de Ivan. Ivan leva Raquel para jantar na casa de Bartolomeu e Eunice. Incentivada pela conversa que teve com Bartolomeu, Raquel descobre que pode vender sanduíche na praia para ganhar dinheiro. Maria de Fátima segue Olavo e descobre onde César mora. Maria de Fátima confronta o modelo sobre o dinheiro que lhe roubou.



Quinta - César confirma que roubou Maria de Fátima. Raquel vende sanduíches na praia. Tiago reclama de Marco Aurélio com Helena. Luciano descobre que Ivan conseguiu as planilhas da área financeira da empresa. Maria de Fátima sente inveja de Solange e Afonso. Rubinho conta a Ivan que foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. Ivan comenta com a família que pode descobrir um sistema de corrupção dentro da TCA. Raquel convida Daniela e Gilda para venderem sanduíche. Maria de Fátima se depara com Raquel vendendo sanduíche para Solange na praia.



Sexta - Maria de Fátima finge não conhecer Raquel. Ivan entrega o relatório para Consuelo fazer chegar a Teixeira. Poliana consola Raquel, que se sente humilhada pela filha. Fátima empresta dinheiro para César e pede para o modelo se afastar dela. Solange convida Maria de Fátima para a festa de Renato. Lucimar diz a Raquel para tomar cuidado com Gilda. Raquel diz a Aldeíde que quer esquecer Maria de Fátima. Raquel se oferece para ajudar Poliana como cozinheira do bar, enquanto Daniela e Gilda vendem seus sanduíches na praia. Luciano repreende Ivan. Marco Aurélio se interessa por Maria de Fátima. Ivan declara seu amor por Raquel. Claudia flagra Marco Aurélio com Maria de Fátima.



Sábado - Claudia pede explicações a Marco Aurélio. Helena conversa com Celina sobre Marco Aurélio. Solange tem um desentendimento com Afonso. Maria de Fátima diz a Solange que ela não prioriza o namoro. Maria de Fátima procura Rubinho para pedir ao pai que convença Raquel a parar de vender sanduíches. Raquel discute com Maria de Fátima. André convida Tiago para seu aniversário. Afonso se surpreende com Solange. Renato reencontra Rubinho. Maria de Fátima surpreende Sardinha e Solange quando eles comentam sobre ela.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

