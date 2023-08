Confira os resumos das novelas da semana (07/08 até 12/08)

A- A+

Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Catarina fica atordoada com as ameaças de Gaspar e Tânia desconfia de seu comportamento. Darlene segue rejeitando Gaspar. Orlando e Marcelino ignoram Gilda, que sofre por ser destratada pelo marido. Catarina revela a Júlio que foi ameaçada por Gaspar. Popó convida Celeste para ser a Rainha da Congada a seu lado. Júlio pede que Marê acolha Catarina em sua casa. Ione exige que Sônia se afaste de Ademar, sem saber que é o marido quem cerca a moça. Gilda percebe que Marcelino encontrou Marê. Albuquerque questiona Celeste sobre Valente. Gilda encomenda a Gaspar a morte de Catarina.



Terça – Gaspar reluta, mas aceita a ordem de Gilda. Antônio confronta Ademar sobre Sônia, e Ione ouve. Gilda mente em seu depoimento no caso de Marê e Júlio a enfrenta. Gilda insinua que Júlio não sabe sua verdadeira origem. Darlene garante a Cândida que não quer nada com Gaspar. Valente se emociona ao falar de seu filho com Tobias. Antônio expõe sua decepção com Aparecida por não ter contado sobre o caso de Sônia e Ademar. Gaspar descobre o paradeiro de Catarina. Júlio confessa a Marê que acredita que Anselmo pode ser seu pai. Catarina recebe o relógio de Ronaldo.



Quarta – Catarina se desespera com a ameaça recebida. Ione destrata Ademar. Gaspar garante a Gilda que ainda se vingará dela. Popó e Neiva dão seus depoimentos a Albuquerque. Ione e Wanda incentivam Lívia a voltar a trabalhar. Catarina foge e Marê se desespera. Antônio conversa com Sônia, e apoia a filha. Albuquerque destrata Lívia, e Valente se preocupa com Tobias. Gilda sofre com o comportamento de Orlando e Marcelino. Marê descobre que foi demitida do hospital.



Quinta – Marê comenta com Ítalo que Gilda deve ser a responsável por sua demissão. Lívia leva Tobias para a escola e o agradece por tê-la tentado ajudar. Érico e Júlio pensam em procurar a viúva de Ronaldo, na tentativa de incriminar Gaspar e Gilda. Marê confronta Gilda e promete vingança contra a ex-madrasta. Tobias desabafa com Valente sobre o desamor de Albuquerque. João decide fazer um retiro espiritual, e Frei Severo avisa a Darlene e Clara. Marê recebe uma homenagem no hospital, e Luís afirma que dará continuidade a seu projeto da maternidade.



Sexta – Marê se emociona com a carta recebida de Marcelino. Júlio viaja, e Verônica decide que contará a verdade sobre sua origem quando o filho retornar. Cândida anuncia que o governador aceitou sua proposta para São Jacinto. Todos vão para a missa de domingo. Gilda engole sua fúria ao ver Marê abraçar Marcelino. Ione revela a Lívia que Sônia e Ademar foram amantes. Frei Vitório alerta Marê para ter cuidado com Gilda. Marê explica a Orlando seu novo plano contra Gilda. Nelson chega ao Grande Hotel.

Sábado – Gilda cai na armadilha de Marê e aceita investir na Bolsa de Valores com Nelson. Júlio encontra Benedita, viúva de Ronaldo, e afirma que seu marido teve uma morte encomendada. Gaspar admira a inteligência política de Cândida, e Anselmo fica enciumado. Ione arma para fazer Ademar desconfiar de que está sendo assediada. Lívia confessa a Valente que Albuquerque não se conforma em não ter um filho biológico. Tânia e Darlene conversam sobre suas vidas amorosas. João sofre um acidente em seu retiro. Júlio anuncia que Benedita irá depor a favor de Marê.



Vai na Fé



Globo – 19h15

Segunda – Mauro fica satisfeito com a edição do novo clipe de Sol. Hugo se insinua para Jenifer. Clara conhece as amigas de Helena. Jenifer conversa com Eduardo. Helena não gosta dos comentários de Clara diante de suas amigas. Ben mostra o vídeo de Theo e Grazi para Sol, Janaína e Kate, que decide repassar o mesmo para Anthony. Hugo descobre a conversa de Jenifer e Eduardo. Clara tem uma crise de ciúmes de Helena, elas se desentendem. Theo fica tenso ao ver o vídeo dele com Grazi e pensa em fugir, mas recebe uma intimação. Lumiar e Ben assinam a venda de seu apartamento. Ricardo leva Theo à delegacia. Lumiar procura Clara. Orfeu foge da cadeia.



Terça – Lumiar conta para Clara sobre a nova vítima de Theo. Ricardo instrui Theo na delegacia. Jenifer confessa para Kate que está confusa entre Hugo e Eduardo. Mauro não deixa Sol ver o clipe antes da estreia pública. Theo encontra Orfeu em seu apartamento. Wilma tenta convencer Fábio a aceitar seu convite. Ben se junta a Sol para assistir à estreia do clipe. Theo avisa a Ricardo sobre Orfeu, e o advogado arma um plano com a polícia. Sol se enfurece ao ver seu novo clipe e discute com Mauro. Todos reclamam do conteúdo do clipe de Sol. Ben garante a Sol que processará Mauro. Sol pensa em desistir de sua carreira. Orfeu consegue uma arma com Naldo. Lui pede para Sol abrir o seu novo show.



Quarta – A emissora não divulgará o resumo do antepenúltimo capítulo.



Quinta – A emissora não divulgará o resumo do penúltimo capítulo.



Sexta – A emissora não divulgará o resumo do último capítulo.



Sábado – Reprise do último capítulo.



A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30

Segunda – No Monter Mercado, Karen tira foto com Romeu e publica nas redes sociais. Lívia encontra Julieta na estufa de Clara, escondida de Téo. Julieta comenta com Lívia que sente falta de Romeu e Lívia mostra a foto dele com Karen no Monter Mercado. Dimitri exibe o desenho de Flávia Monteiro para Ellen, Ian e Nath e explica que a pintura é um mapa de Castanheiras. Romeu escreve uma carta à Julieta, pede para Nando entregar à amada e não contar para ninguém. Karen encontra com Nando e ele confessa que vai levar uma carta ao Lado Vila. Patrick fica do lado de Julieta para impedir que Nando entregue a carta. Mariana resolve fazer um treino na academia de Mauro. Nando explica para Romeu que não conseguiu enviar a carta para Julieta. Dimitri diz a Ellen, Ian e Nath que não faz mais parte do Pedalzera e pergunta se pode integrar o grupo deles.

Terça – Ellen, Ian e Nath desconfiam de Dimitri. Glaucia suspeita que o marido Fred esteja traindo-a. Após sentir saudade de Romeu, Alex se acerta com o amigo. Julieta pergunta para Daniel sobre o passado e o pai explica que, na época em que Mari aceitou ser babá de Romeu, só existia desavença entre Hélio e Leandro. Romeu questiona Bernardo se realmente houve um sequestro, mas ele conta que Mariana mentiu desde o início que era da família Campos. Fred conta a Romeu que Mariana roubou uma joia de Vera e que pertencia a Flávia no passado. Karen vê Lívia triste e provoca dizendo que Téo é chato. Lívia rebate a irmã e fala que ela nunca vai ter um namorado. A gangue Pedalzera cerca Crânio e pede a bike dele de volta, já que ele não faz mais parte do grupo.

Quarta – Ellen, Ian e Nath aparecem e defendem Dimitri da gangue Pedalzera. Ellen, Ian e Nath resolvem aceitar Dimitri no grupo. Nando tenta se aproximar de Rosalina. Telma convida Mauro para a estreia no restaurante do Armazém. Vera fala para Romeu que Mariana era uma boa babá, mas que fugiu com ele em um carro roubado, sem deixar nenhum recado. Julieta pergunta para a mãe como foi a vida dela na prisão. Fred percebe que Glaucia está no karaokê. Nando se apaixona por Rosalina. Clara diz que não lembra sobre os espirais desenhados no mapa, mas que a árvore da praça era importante para acessar o Mundo da Imaginação. Enzo pede registros antigos de Castanheiras para Hélio. Ainda no karaokê, Glaucia faz o maior escândalo com Fred por enganá-la.

Quinta – Glaucia se impressiona com o talento de Fred no karaokê. Nando compra uma série de anime online para assistir com Rosalina. Glaucia sobe no palco do karaokê, canta e anima o público. Alex esbarra com Lívia e se encanta com o visual da rival. Hélio resolve emprestar os arquivos de Castanheiras para Enzo. Nando e Rosalina assistem o anime juntos e ela adora. Vera diz para Vitor que deseja saber todas as estratégias do restaurante de Daniel. A equipe do Armazém fica preocupada com poucos clientes no restaurante. Os clientes começam a chegar na inauguração do restaurante. Mariana trabalha na cozinha, ajudando Daniel. Mauro elogia o restaurante e Telma fica com ciúmes. Daniel e Mariana comemoram o sucesso e acabam se aproximando. Mariana se depara com Bernardo e afirma que o Armazém não é um local para um Monteiro.

Sexta – Bernardo comenta com Mariana que não queria incomodar, apenas saber como ficou o projeto. Enzo e Amanda acham que o melhor é Bernardo ficar para jantar. Mariana fica brava que Daniel mostrou o projeto para Bernardo. Vitor liga para Vera e revela que Bernardo está no Armazém. Fausto coloca um tufo de cabelo no prato e exige que não pague. Julieta entrega o prato na mesa de Bernardo e Vera chega no momento. Mariana pede para o casal lavar roupa suja em casa. Amanda pergunta para Mariana como foi trabalhar com Daniel. Daniel e Mariana arrumam o restaurante e trocam olhares e flertes. Nando comenta com Rosalina sobre o anime que assistiram no dia anterior; Alex e Karen falam que anime é chato e Rosalina esconde que assistiu a série com Nando. Um tal de Cláudio procura Telma e revela que Trufa pertence a ele.



Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Aline decide se afastar de Caio. Petra deixa Andrade caído na estrada. Andrade é levado ao hospital em situação grave. Lucinda encontra uma placa de carro no local onde o marido foi acidentado e conclui que a pessoa que o atropelou omitiu socorro. Silvério teme que Petra possa ser presa. Ruan aceita a proposta de Antônio de se responsabilizar pelo atropelamento de Andrade em troca de dinheiro. Ruan é preso. Luigi e Anely planejam entrar no quarto de Nice para encontrar a chave do cofre do banco, onde estão guardadas as barras de ouro de Cândida. Aline decide ir ao casamento de Caio.

Terça – Gregório diz a Nice que descobriu que as barras de ouro estão em um cofre do banco. Andrade recebe alta médica. Anely e Lucinda decidem arrumar Aline para ir no casamento de Caio. Anely pede ajuda de Luigi para invadir a loja de Graça. Marino diz a Antônio que sabe que foi Petra quem atropelou Andrade. Tadeu manda Enzo entrar no quarto de Anely para descobrir se ela é a garota do pix. Rodrigo comunica a Caio que terá acesso ao laudo da perícia sobre o carro que Daniel dirigia no dia do acidente. Dalva liga para Ademir e marca um encontro. Antônio avisa a Caio para não decepcioná-lo. Caio fica em choque ao ver Aline entrando na igreja.

Quarta – Aline surpreende a todos com sua presença na igreja. Enzo encontra os objetos e adereços de Anely e confirma que a irmã de Lucinda é a garota do pix. Ademir é atingido por um tiro, assim que se encontra com Dalva. Irene e Luigi convencem Aline a deixar a igreja. Caio resolve não se casar com Graça. Petra observa Luigi beijando a mão de Anely. Antônio pensa em destruir Aline. Dalva chama a ambulância para Ademir e sai sem ser vista. Graça vai até a casa de Aline e ameaça a professora. Enzo diz a Anely que descobriu que ela é a dominatrix e confessa que está apaixonado. Caio e Antônio se enfrentam.

Quinta – Caio diz a Antônio que sente vergonha do pai e afirma que não abrirá mão do amor que sente por Aline. Anely promete ficar com Enzo se o técnico de informática convencer Tadeu de que ela não é a dominatrix. Hélio ampara Petra ao vê-la passando mal. Antônio expulsa Caio de casa. Caio resolve comprar a casa de Jussara. Menah conta a Jonatas que Caio desistiu de casar com Graça. Luigi reage ao ver Petra com Hélio. Ramiro sonha com Kelvin. O perfil de Anely é cancelado do site. Jurecê abençoa a união de Aline e Caio.

Sexta – Raoni diz a Iraê que ela não deve gostar de Caio. Hélio pensa em Petra. Petra descobre que Hélio é o engenheiro contratado da Cooperativa. Caio enfrenta Antônio e afirma que continuará trabalhando nas terras que também são suas. Flor avisa a Caio que Ademir foi baleado e está hospitalizado. Anely conta a Luigi que Enzo está apaixonado por ela. Gladys se preocupa com Graça. Jonatas alerta Aline, dizendo que Caio tem interesses em suas terras. Graça decide promover um desfile na cidade. Enzo conta a Tadeu que Anely não é a mulher do pix. Ademir avisa a Caio que a morte de Daniel não foi acidental.

Sábado – Ademir alerta Caio para ter cuidado. Ramiro diz a Kelvin que não pode mais vê-lo. Rodrigo comunica a Caio que, de acordo com o resultado da perícia, tudo leva a crer que os freios do carro que Daniel conduzia foram sabotados. Petra desabafa com Hélio. Caio deduz que Marino esteja acobertando alguém, e Rodrigo pensa em tomar as providências cabíveis para a abertura de um inquérito sobre o acidente de Daniel. Petra não responde Luigi, quando o marido pede explicações ao ver a mulher chegar de carro com Hélio. Graça propõe a Jonatas que ambos unam forças para separar Caio e Aline.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

