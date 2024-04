Confira os resumos das novelas da semana (08/04 até 13/04)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Sérgio pede que Maninha o alerte caso tenha notícias de Helena. Roberto não se conforma com o sumiço de Vilma. Rico e Érica conseguem capturar os agiotas que ameaçavam Wagner. Carol convida Natália para morar com ela. Adelaide mostra a Giovanni lembranças de sua mãe biológica. Carol é homenageada por seu trabalho na universidade. Mário tenta descobrir o paradeiro de Vilma. Helena sequestra Ísis.

Terça – Helena dopa a irmã. Marcos descobre que Helena não está com Sérgio e alerta Giovanni. Adriana se desespera com a possibilidade de Helena estar com Ísis. Helena arma para Ísis e simula que a jovem a atacou. Ísis é detida e liga para Giovanni. Helena comemora o sucesso de seu plano. Marcos e Sérgio procuram por Helena.

Quarta – A emissora não vai divulgar o resumo do antepenúltimo capítulo.

Quinta – A emissora não vai divulgar o resumo do penúltimo capítulo.

Sexta – A emissora não vai divulgar o resumo do último capítulo.

Sábado – Reprise do último capítulo.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15

Segunda – Vênus fica perturbada com as insinuações de Brenda sobre Tom. Elisa questiona Lupita sobre o testamento de Frida. Marieta comenta com Vênus que se incomoda com Brenda. Vênus decide chamar os irmãos para ajudar Chicão na obra da Galeria Mancini. Hans exige que Lupita espione os primos. Vênus prepara uma surpresa para Júpiter, Plutão, Andrômeda e Electra, que acabam brigando.

Terça – Vênus se enfurece com os irmãos. Murilo vê as fotos de Electra no computador de Luca e fica arrasado. Hans destrata Mila. Chantal tenta animar Murilo. Ramón tem uma ausência durante uma reunião. Vênus separa os irmãos em duplas para ajudar nas obras da Galeria Mancini. Tom avisa a Vênus que descobriu o paradeiro de Nilton Correia. Chicão leva Andrômeda para um estádio de futebol. Elisa procura Júpiter. Vênus fala para Leda sobre suas suspeitas com o acidente de Pedro e estranha seu comportamento.

Quarta – Leda passa mal, e Vênus se preocupa. Elisa volta com Júpiter. Andrômeda fica com ciúmes de Chicão. Júpiter mente para Elisa, e Plutão fica intrigado. Nicole se acidenta, e Plutão a leva para o hospital. Chantal avisa a Jéssica sobre o paradeiro de Luca. Chicão consola Andrômeda. Tom convida Vênus para sair com ele e seus filhos. Paulina pede para conversar com Pudim e Laurinha antes do encontro com a rival. Jéssica flagra Electra e Luca juntos.

Quinta – Luca não deixa Electra enfrentar Jéssica. Murilo avisa a Vênus que a primeira audiência sobre os desvios feitos por Mathias foi marcada. Paulina se irrita por não conseguir influenciar os filhos. Andrômeda decide entrar em um concurso para impressionar Chicão. Catarina critica Vênus por querer investigar a morte de Pedro. Electra pergunta se Luca acredita em sua inocência. Jéssica procura Hans.

Sexta – Jéssica faz uma proposta para Hans. Lupita pensa em ajudar Chantal a ficar com Murilo. Lulu se revolta ao ser questionada sobre Pedro por Vênus. Guto pede para Chicão ajudá-lo a conquistar Lupita. Lulu faz uma revelação sobre Nanda para Vênus. Nicole pede a Plutão para apresentá-la a Tom. Guto se irrita com a técnica que Chicão pretende usar com ele. Sem querer, Lupita sabota o jantar que preparou para Murilo e Chantal. Electra, Andrômeda e Plutão encontram um dinheiro e descobrem que é de Júpiter. Vênus questiona Nanda sobre a ameaça feita a Pedro.

Sábado – Vênus se desculpa com Nanda pelas acusações. Júpiter mente para os irmãos sobre como conseguiu seu dinheiro. Murilo e Chantal passam mal com a comida feita por Lupita. Vênus teme que suas ex-madrastas estejam envolvidas com a morte de seu pai. Chantal beija Murilo. Mila ouve uma conversa de Hans com um advogado sobre os netos de Frida. Lupita desmaia depois de salvar Júpiter. Andrômeda e Chicão se prendem, sem querer, a uma resina. Electra pede para conversar com Luca. Hans responde à proposta de Jéssica. Paulina arma plano com a intenção de culpar Vênus.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Glaucia reúne Bernardo e Vera e diz que, a partir de agora, ela e Fred têm plenos poderes na Monter Holding. Bernardo e Vera acham estranho Leandro colocar Glaucia no comando, ainda mais internado. Mauro se encontra com o detetive Luciano e ele explica que Laura o contratou para buscar a família. O detetive declara que não é fingimento e que Laura tem memória a curto prazo. Luciano comenta que fez um vídeo explicativo sobre a história dela para ela ver todo dia ao despertar.

Terça – Dimitri, Ian e Nath pegam água da Fonte da Juventude para dar a Fausto, ele virar criança e assim, entrar no Mundo da Imaginação. Mauro diz a Mariana que Laura não está fingindo sobre a memória e que ela só precisa ser lembrada todo dia quem é. Mariana pede um tempo no namoro. Bernardo questiona a posição de Glaucia na Monter Holding. Romeu encontra Julieta, que deseja ver Leandro no hospital. Dimitri, Ian e Nath entregam uma garrafa com água da Fonte da Juventude para Pórcia e pedem para ela dar a Fausto sem ele perceber. Com ajuda de Romeu, Julieta visita Leandro e quando ele acorda, pergunta o que ela faz no local.

Quarta – Leandro diz para Julieta que o tempo no hospital fez ele pensar mais sobre a vida, filhos, empresa e até em Hélio. Leandro afirma que a briga entre as famílias foi longe demais e que deseja ter uma conversa séria com Hélio. Leandro abraça Romeu e Julieta e expõe que aprova a amizade deles. Glaucia exige que Enzo sirva um café. Julieta comenta com Hélio que foi visitar Leandro. Vera fica brava com Romeu. Alex, Ian e Mauro fazem um mural de fotos e um vídeo com a história de Laura para ela ver todos os dias. Cansada por Mariana não perdoar os Monteiro, Julieta diz que quer morar com Daniel.

Quinta – No hospital, Leandro declara para Hélio que deseja recomeçar a amizade. Mas eles discutem feio e os batimentos cardíacos de Leandro aceleram. Patrick vê um cartaz do workshop de dança de Kessya Soares e decide fazer aula. Branca segue Chilique e Fê Dengosa e descobre o esconderijo deles. Laura expressa a Mauro que quer um emprego. Mauro diz para ela trabalhar na parte administrativa da academia dele.

Sexta – Patrick dança com Kessya e o menino aprende bons passos. Dimitri, Ellen, Ian e Nath conseguem fazer Fausto ingerir a água da Fonte da Juventude e ele volta a ser criança. Glaucia cobra Vera por ter tratado Pórcia mal e diz que está preocupada com a reputação da família. O quadro de saúde de Leandro piora. Karen nota que Mini tem interesse na mãe e planeja um encontro. Dimitri, Ellen, Ian e Nath convencem Fausto a ir ao Mundo da Imaginação. Vera pede para o detetive Luciano descobrir quem é o dono do perfil Castanheira no Bafo.

RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – Tião Galinha está cismado com o que acredita ter sido uma tentativa de roubo à sua galinha. Joana avisa a Tião que não foram os filhos que mexeram na gaiola. Deocleciano pede a Morena para não contar a Ritinha que viu Eliana beijar Damião. Kika reage às novas mentiras contadas por Bento, que se dá conta de que perdeu a namorada para sempre. Buba confronta Venâncio com as mentiras que ele mesmo criou. Mariana sente ciúmes de José Inocêncio. Mariana diz a Inácia que José Inocêncio vai ter que tirar a santa de casa, e ameaça deixar a fazenda. Mariana pede a João Pedro que a beije.

Terça – João Pedro resiste à tentação de Mariana, que ameaça deixar José Inocêncio. Dona Patroa resolve assumir a personagem de Joana e exige que Egídio faça o mesmo com Tião Galinha. José Inocêncio e Mariana discutem. Inácia tenta confortar Mariana. Mariana pede a Morena para ficar em sua casa por uns dias. Bento resolve se mudar para São Paulo, e avisa a Egídio que seu cacau está na fazenda do pai. Augusto agradece Lu por ter lhe aconselhado a conversar com Zinha. João Pedro se espanta quando vê Mariana na casa de Morena, afirmando que largou José Inocêncio.

Quarta – Morena diz a João Pedro que Mariana sente ciúmes do afilhado. José Inocêncio não encontra o facão que fincou ao pé do Jequitibá. José Inocêncio sonha com Maria Santa pedindo para trazer seus filhos de volta à fazenda e para perdoar Mariana. A imagem de Belarmino aparece para Mariana, que absorve todo o ódio que o avô sentia por José Inocêncio. João Pedro avisa a Mariana que nunca ficará com ela pelo respeito ao pai. Mariana volta para casa e promete pra si que conseguirá passar as terras que eram de sua família para seu nome.

Quinta – Eliana sugere que Mariana seja mais esperta caso queira conquistar as terras que eram de seu avô. Zinha percebe um clima entre Lu e José Augusto, que acompanha a professora na saída da escola. Egídio e José Inocêncio discutem no bar de Norberto após provocação do pai de Sandra.

Sexta – Eliana ensina estratégias para Mariana. As duas conversam e Inácia estranha a proximidade das duas. Egídio comenta com Marçal que vai demitir funcionários da sua fazenda. Eliana bajula José Inocêncio. Lu chama a atenção de Zinha pela cena de ciúmes com José Augusto. Mariana resolve seguir as ideias de Eliana. Natasha, Janaína e Maitê, amigas de Buba, organizam uma festa surpresa para ela e contam com a ajuda de Teca.

Sábado – Venâncio fica incomodado com a presença das amigas de Buba, que fica triste com a situação. Mariana sonha com João Pedro e José Inocêncio flagra os dois juntos. Ela acorda assustada. Eliana e Damião se encontram às escondidas na fazenda. Piolho, um agiota a quem José Bento deve dinheiro, está atrás do filho de José Inocêncio para cobrar dívida. Buba está feliz e mais leve com a companhia das amigas. Mariana decide não ir mais embora e avisa a José Inocêncio e a Inácia que vai ficar. Zé Augusto e Zinha deixam de lado as mágoas e ela ensina a ele sobre a lida com o cacau. Deocleciano se lamenta com José Inocêncio por Egídio ter comprado o cacau deles por conta do acordo com José Bento. José Inocêncio indaga João Pedro sobre o período em que Mariana ficou na casa de Morena.

